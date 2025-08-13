Soluție salvatoare pentru mii de pisici fără stăpân din București

Cotidianul de Hunedoara, 13 august 2025 17:30

Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin instalarea a zece noi unități, cu ajutorul RetuRo, [...] The post Soluție salvatoare pentru mii de pisici fără stăpân din București appeared first on Cotidianul RO.

• • •

Acum 15 minute
17:30
Soluție salvatoare pentru mii de pisici fără stăpân din București Cotidianul de Hunedoara
17:30
Nazare: ”Riscul unei recesiuni e real” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul spune că adevărul este că situaţia economică a României este una extrem de dificilă, arătând că (...) [...] The post Nazare: ”Riscul unei recesiuni e real” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:10
La cât a ajuns datoria externă totală a României Cotidianul de Hunedoara
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu... [...] The post La cât a ajuns datoria externă totală a României appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Dispare acel plafon la plata cu cardul Cotidianul de Hunedoara
A precizat că legiuitorul va avea în vedere, când va stabili normele tranzitorii, faptul că... [...] The post Dispare acel plafon la plata cu cardul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:40
George Simion: Republica Moldova este un stat artificial Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară "Mihai Viteazul", pentru "reunirea" Republicii Moldova cu [...] The post George Simion: Republica Moldova este un stat artificial appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Patriarhia Română: Informații false Cotidianul de Hunedoara
Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată)... [...] The post Patriarhia Română: Informații false appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare Cotidianul de Hunedoara
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare, ceea ce prezintă riscuri legate de baterie [...] The post Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ce s-a pregătit pentru SRL-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui... [...] The post Ce s-a pregătit pentru SRL-uri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:20
Multinaţionalele, în vizor. O nouă modalitate de taxare Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanţelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadrul... [...] The post Multinaţionalele, în vizor. O nouă modalitate de taxare appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Germania, poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu Cotidianul de Hunedoara
„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea (...) [...] The post Germania, poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Becali cere să fie ascultat Cotidianul de Hunedoara
Gigi Becali nu pare însă deloc impresionat de atacurile lui Șucu și Rotaru și le cere revoluționarilo să termine cu protestele și să (...) [...] The post Becali cere să fie ascultat appeared first on Cotidianul RO.
14:40
România stă mai bine ca media UE la stocarea gazului Cotidianul de Hunedoara
România are un grad de umplere al depozitelor subterane de gaze de 75%, peste media europeană de 72%, potrivit ultimelor date centralizate publicate [...] The post România stă mai bine ca media UE la stocarea gazului appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Un avion solar a atins ”cea mai mare înălțime din istorie” Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre un zbor efectuat marți, care i-a permis să ajungă la o altitudine de... [...] The post Un avion solar a atins ”cea mai mare înălțime din istorie” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nevoia vindecării de slugărnicie a Românilor Cotidianul de Hunedoara
Mentalitatea multor români, a multor semeni de ai noștrii este direct dăunătoare atât lor ca indivizi, cât mai ales evoluției societății românești. [...] The post Nevoia vindecării de slugărnicie a Românilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, solicitând... [...] The post Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Gigio Donnarumma a plecat de la PSG Cotidianul de Hunedoara
Donnarumma a acuzat conducerea PSG, pentru că intenția lui, asemenea lui Mbappe anul trecut, era să stea până la final de contract. [...] The post Gigio Donnarumma a plecat de la PSG appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un brand istoric a ajuns în pragul falimentului Cotidianul de Hunedoara
Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul... [...] The post Un brand istoric a ajuns în pragul falimentului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:40
La un pas de dramă la Planșeul Unirii Cotidianul de Hunedoara
Placa de beton a planșeului de la Piața Unirii se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor, relevă cele mai recente fotografii. [...] The post La un pas de dramă la Planșeul Unirii appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Scrisoare despre Pilonul II de pensii: ”De fapt, ce se garantează?” Cotidianul de Hunedoara
Redăm integral poziţia exprimată printr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului [...] The post Scrisoare despre Pilonul II de pensii: ”De fapt, ce se garantează?” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Trump-Putin: Iluziile periculoase ale unei „întâlniri istorice” Cotidianul de Hunedoara
Doctrina Wolfowitz este valabilă în continuare. Niciun președinte american și niciun secretar de Stat nu au repudiat-o [...] The post Trump-Putin: Iluziile periculoase ale unei „întâlniri istorice” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Edi Iordănescu, luat la întrebări despre arbitrul Feșnic Cotidianul de Hunedoara
Iordănescu: Feelingul conducerii a fost că au venit împotriva mea. Am avut senzația că au vrut să demonstreze că fiind români (...) [...] The post Edi Iordănescu, luat la întrebări despre arbitrul Feșnic appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Penitenciarul Mărgineni. Deținutul evadat a fost prins Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul [...] The post Penitenciarul Mărgineni. Deținutul evadat a fost prins appeared first on Cotidianul RO.
12:30
De ce trecem pe sub Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului? Cotidianul de Hunedoara
Pe data de 14 august, în ajunul marelui praznic [...] The post De ce trecem pe sub Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului? appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Surse. Schimbare majoră pentru multinaționale Cotidianul de Hunedoara
În planul Guvernului figurează mai multe [...] The post Surse. Schimbare majoră pentru multinaționale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:40
De ce pică unii examenul Cotidianul de Hunedoara
 Unii dintre elevi au experiențe greu de uitat [...] The post De ce pică unii examenul appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Cotidianul de Hunedoara
Istvan Kovacs a fost din nou scos la rampă de comisia de arbitri a UEFA, care i-a încredințat marți seară cel mai greu, dar și mai interesant meci [...] The post Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Important pentru cititorii Cotidianul.ro Cotidianul de Hunedoara
Important pentru cititorii Cotidianul.ro. Din cauza unor lucrări de mentenanță la site-ul Cotidianul.ro, pot interveni diverse probleme. [...] The post Important pentru cititorii Cotidianul.ro appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Venus Williams e păpușă Cotidianul de Hunedoara
Venus Williams în cadrul   colecţiei  ”Femei care Inspiră” [...] The post Venus Williams e păpușă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
12 ore între cer și pământ Cotidianul de Hunedoara
Doru-Ovidiu Baciu, instructor cu peste 6000 de salturi la activ, va încerca să stabilească un record de anduranță în parașutism [...] The post 12 ore între cer și pământ appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Jumătate de țară, în caniculă Cotidianul de Hunedoara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) [...] The post Jumătate de țară, în caniculă appeared first on Cotidianul RO.
10:40
AUR vrea sa ajungă la putere Cotidianul de Hunedoara
PSD trebuie să lămurească dacă este [...] The post AUR vrea sa ajungă la putere appeared first on Cotidianul RO.
10:10
E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin Cotidianul de Hunedoara
Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în zonele turistice din Grecia. Pompierii români intervin și ei în ajutorul colegilor eleni [...] The post E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Un camion cu bere a blocat circulația pe DN 28B Cotidianul de Hunedoara
Circulația pe drumul național DN 28 B, [...] The post Un camion cu bere a blocat circulația pe DN 28B appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea guvernului Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan  discută miercuri  cu reprezentanți [...] The post Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:40
Fără medic oncolog la Buzău Cotidianul de Hunedoara
Pacienţii cu probleme oncologice din Buzău sunt nevoiţi să caute medici pentru consultaţii în sistemul privat. [...] The post Fără medic oncolog la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Țările Maghrebului, speriate de imigranți și ”marea înlocuire” Cotidianul de Hunedoara
Rezultatul este similar cu cel din Europa: valurile de imigranți din Africa neagră duce la o reacție de apărare [...] The post Țările Maghrebului, speriate de imigranți și ”marea înlocuire” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Zaharova: Zelenski nu luptă împotriva Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski nu luptă împotriva Rusiei, ci împotriva poporului ucrainean pentru a-l [...] The post Zaharova: Zelenski nu luptă împotriva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Jurnaliștii ruși primesc vize americane Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanților presei ruse li s-a eliberat o viză de jurnalist cu intrare unică de tip I înainte de plecarea zborului. [...] The post Jurnaliștii ruși primesc vize americane appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Israel deschide granițele Cotidianul de Hunedoara
Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist [...] The post Israel deschide granițele appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Turcia vrea să desființeze sistemul all-inclusive Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Turciei ar vrea să elimine sistemul [...] The post Turcia vrea să desființeze sistemul all-inclusive appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Un consilier acuză: Constanța e în prag de faliment Cotidianul de Hunedoara
Cauzele principale ale acestei situații critice includ [...] The post Un consilier acuză: Constanța e în prag de faliment appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Cu cărțile pe masă Cotidianul de Hunedoara
Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Cu cărțile pe masă appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Profesorii să accepte măsurile de austeritate! Cotidianul de Hunedoara
Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă [...] The post Profesorii să accepte măsurile de austeritate! appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Anularea alegerilor din 2024, în Raportul Departamentului de Stat al SUA Cotidianul de Hunedoara
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind [...] The post Anularea alegerilor din 2024, în Raportul Departamentului de Stat al SUA appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Se deschide spre vizitare Cetatea Orăștiei Cotidianul de Hunedoara
La deschiderea oficială vor fi animaţii cu personaje medievale, [...] The post Se deschide spre vizitare Cetatea Orăștiei appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin și liderul [...] The post Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor Cotidianul de Hunedoara
Așezat la o altitudine de circa 500 metri,  într-o regiune [...] The post Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat [...] The post Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa Cotidianul de Hunedoara
În țări tradițional aliate, precum Germania și Regatul Unit, ultimul raport a semnalat o deteriorare a situației drepturilor omului în 2024, menționând că [...] The post Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania Cotidianul de Hunedoara
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că [...] The post Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania appeared first on Cotidianul RO.
