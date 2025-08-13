Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare
Cotidianul de Hunedoara, 13 august 2025 16:00
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare, ceea ce prezintă riscuri legate de baterie [...] The post Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare appeared first on Cotidianul RO.
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare, ceea ce prezintă riscuri legate de baterie [...] The post Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare appeared first on Cotidianul RO.
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui... [...] The post Ce s-a pregătit pentru SRL-uri appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Finanţelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadrul... [...] The post Multinaţionalele, în vizor. O nouă modalitate de taxare appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea (...) [...] The post Germania, poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu appeared first on Cotidianul RO.
Gigi Becali nu pare însă deloc impresionat de atacurile lui Șucu și Rotaru și le cere revoluționarilo să termine cu protestele și să (...) [...] The post Becali cere să fie ascultat appeared first on Cotidianul RO.
România are un grad de umplere al depozitelor subterane de gaze de 75%, peste media europeană de 72%, potrivit ultimelor date centralizate publicate [...] The post România stă mai bine ca media UE la stocarea gazului appeared first on Cotidianul RO.
Este vorba despre un zbor efectuat marți, care i-a permis să ajungă la o altitudine de... [...] The post Un avion solar a atins ”cea mai mare înălțime din istorie” appeared first on Cotidianul RO.
Mentalitatea multor români, a multor semeni de ai noștrii este direct dăunătoare atât lor ca indivizi, cât mai ales evoluției societății românești. [...] The post Nevoia vindecării de slugărnicie a Românilor appeared first on Cotidianul RO.
Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, solicitând... [...] The post Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen appeared first on Cotidianul RO.
Donnarumma a acuzat conducerea PSG, pentru că intenția lui, asemenea lui Mbappe anul trecut, era să stea până la final de contract. [...] The post Gigio Donnarumma a plecat de la PSG appeared first on Cotidianul RO.
Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul... [...] The post Un brand istoric a ajuns în pragul falimentului appeared first on Cotidianul RO.
Placa de beton a planșeului de la Piața Unirii se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor, relevă cele mai recente fotografii. [...] The post La un pas de dramă la Planșeul Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Redăm integral poziţia exprimată printr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului [...] The post Scrisoare despre Pilonul II de pensii: ”De fapt, ce se garantează?” appeared first on Cotidianul RO.
Doctrina Wolfowitz este valabilă în continuare. Niciun președinte american și niciun secretar de Stat nu au repudiat-o [...] The post Trump-Putin: Iluziile periculoase ale unei „întâlniri istorice” appeared first on Cotidianul RO.
Iordănescu: Feelingul conducerii a fost că au venit împotriva mea. Am avut senzația că au vrut să demonstreze că fiind români (...) [...] The post Edi Iordănescu, luat la întrebări despre arbitrul Feșnic appeared first on Cotidianul RO.
Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul [...] The post Penitenciarul Mărgineni. Deținutul evadat a fost prins appeared first on Cotidianul RO.
Pe data de 14 august, în ajunul marelui praznic [...] The post De ce trecem pe sub Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului? appeared first on Cotidianul RO.
În planul Guvernului figurează mai multe [...] The post Surse. Schimbare majoră pentru multinaționale appeared first on Cotidianul RO.
Unii dintre elevi au experiențe greu de uitat [...] The post De ce pică unii examenul appeared first on Cotidianul RO.
Istvan Kovacs a fost din nou scos la rampă de comisia de arbitri a UEFA, care i-a încredințat marți seară cel mai greu, dar și mai interesant meci [...] The post Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! appeared first on Cotidianul RO.
Important pentru cititorii Cotidianul.ro. Din cauza unor lucrări de mentenanță la site-ul Cotidianul.ro, pot interveni diverse probleme. [...] The post Important pentru cititorii Cotidianul.ro appeared first on Cotidianul RO.
Venus Williams în cadrul colecţiei ”Femei care Inspiră” [...] The post Venus Williams e păpușă appeared first on Cotidianul RO.
Doru-Ovidiu Baciu, instructor cu peste 6000 de salturi la activ, va încerca să stabilească un record de anduranță în parașutism [...] The post 12 ore între cer și pământ appeared first on Cotidianul RO.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) [...] The post Jumătate de țară, în caniculă appeared first on Cotidianul RO.
PSD trebuie să lămurească dacă este [...] The post AUR vrea sa ajungă la putere appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în zonele turistice din Grecia. Pompierii români intervin și ei în ajutorul colegilor eleni [...] The post E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin appeared first on Cotidianul RO.
Circulația pe drumul național DN 28 B, [...] The post Un camion cu bere a blocat circulația pe DN 28B appeared first on Cotidianul RO.
Premierul Ilie Bolojan discută miercuri cu reprezentanți [...] The post Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Pacienţii cu probleme oncologice din Buzău sunt nevoiţi să caute medici pentru consultaţii în sistemul privat. [...] The post Fără medic oncolog la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
Rezultatul este similar cu cel din Europa: valurile de imigranți din Africa neagră duce la o reacție de apărare [...] The post Țările Maghrebului, speriate de imigranți și ”marea înlocuire” appeared first on Cotidianul RO.
Volodimir Zelenski nu luptă împotriva Rusiei, ci împotriva poporului ucrainean pentru a-l [...] The post Zaharova: Zelenski nu luptă împotriva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
Reprezentanților presei ruse li s-a eliberat o viză de jurnalist cu intrare unică de tip I înainte de plecarea zborului. [...] The post Jurnaliștii ruși primesc vize americane appeared first on Cotidianul RO.
Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist [...] The post Israel deschide granițele appeared first on Cotidianul RO.
Guvernul Turciei ar vrea să elimine sistemul [...] The post Turcia vrea să desființeze sistemul all-inclusive appeared first on Cotidianul RO.
Cauzele principale ale acestei situații critice includ [...] The post Un consilier acuză: Constanța e în prag de faliment appeared first on Cotidianul RO.
Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Cu cărțile pe masă appeared first on Cotidianul RO.
Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă [...] The post Profesorii să accepte măsurile de austeritate! appeared first on Cotidianul RO.
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind [...] The post Anularea alegerilor din 2024, în Raportul Departamentului de Stat al SUA appeared first on Cotidianul RO.
La deschiderea oficială vor fi animaţii cu personaje medievale, [...] The post Se deschide spre vizitare Cetatea Orăștiei appeared first on Cotidianul RO.
Președintele rus Vladimir Putin și liderul [...] The post Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea appeared first on Cotidianul RO.
Așezat la o altitudine de circa 500 metri, într-o regiune [...] The post Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat [...] The post Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca appeared first on Cotidianul RO.
În țări tradițional aliate, precum Germania și Regatul Unit, ultimul raport a semnalat o deteriorare a situației drepturilor omului în 2024, menționând că [...] The post Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa appeared first on Cotidianul RO.
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că [...] The post Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania appeared first on Cotidianul RO.
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți, din Penitenciarul Mărgineni și este căutat de polițiști, informează IPJ Dâmbovița. [...] The post Alertă după evadarea unui deținut appeared first on Cotidianul RO.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a promis că nu va ceda teritoriile din estul Ucrainei Rusiei, afirmând că abandonarea regiunii Donbas [...] The post Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas appeared first on Cotidianul RO.
Această măsură presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, [...] The post Zonă specială de siguranţă instituită din cauza oamenilor străzii appeared first on Cotidianul RO.
Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci [...] The post Viktor Orban: „Ucrainenii au pierdut războiul” appeared first on Cotidianul RO.
”Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi... [...] The post Ambasada SUA la Bucureşti, anunţ important appeared first on Cotidianul RO.
CNN: Al-Sharif a devenit imaginea războiului din Gaza. Apoi Israelul l-a ucis # Cotidianul de Hunedoara
Tânărul de 28 de ani a devenit proeminent ca imagine a poveștii din Gaza pentru milioane de oameni (...) [...] The post CNN: Al-Sharif a devenit imaginea războiului din Gaza. Apoi Israelul l-a ucis appeared first on Cotidianul RO.
