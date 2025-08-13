Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ce artificiu a făcut ca să evite un dezastru?
Newsweek.ro, 13 august 2025 16:00
Execuția bugetară nu minte. Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ca să nu lase pens...
Acum 5 minute
16:10
Reuters: SUA ascund dispozitive de urmărire în cipurile AI pentru a detecta deturnările către China # Newsweek.ro
Războiul comercial și al tehnologiilor SUA - China se extinde pe frontul cipurilor AI. Potrivit surs...
Acum 10 minute
16:00
Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ce artificiu a făcut ca să evite un dezastru? # Newsweek.ro
Execuția bugetară nu minte. Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ca să nu lase pens...
Acum 30 minute
15:50
Ministrul Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri pentru companiile multinaționale. El a afirmat că va...
15:50
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri. Care e motivul # Newsweek.ro
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare...
15:40
AfD, partidul extremist pro-Rusia, pe primul loc în sondajele din Germania cu 26% intenție de vot # Newsweek.ro
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta cu poziții pro-ruse și anti-imigrație, ...
Acum o oră
15:20
Atenţionare de călătorie transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Risc de incendii de vegetație î...
15:10
Director în Ministerul Energiei, vizat de DNA: 230.000 lei pensie, 85.000 salariu, 400.000 CA-uri # Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Ministerul Energiei pentru a verifica presupuse fapte de corupţie. Este...
Acum 2 ore
14:50
Noi obligații pentru firmele din România. „Capitalul social, 8.000 de lei”. Card bancar, obligatoriu # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a transmis că impune noi măsuri pentru firmele din România. C...
14:40
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în administrația locală și centrală # Newsweek.ro
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în instituțiile aflate în subordinea Guvernului. ...
14:20
Care a fost cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România? Criminalul din Mureș, de negăsit # Newsweek.ro
Cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România a semănat teroare într-o localitate liniștită ...
14:10
Taxă de 25 de lei pe coletele din Asia, sub 150 €. Nazare: „Sunt 225.000 de colete/zi” # Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță noi măsuri care ar urma să fie implementate în curând...
14:10
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi. Această schimbare în co...
Acum 4 ore
13:50
Liniile ferate moderne au traverse din beton. CFR folosește însă și traverse din lemn. Explicația? # Newsweek.ro
În timp ce rețeaua feroviară de mare viteză (peste 250 km/h) din UE a ajuns la 8.556 km în 2023, Rom...
13:40
473 telefoane mobile contrafăcute, descoperite la Nădlac. Valoarea aparatelor, peste 3.000.000 lei # Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
13:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost publicată spre consultare componenta fis...
13:40
Hollywood Reporter, despre filmul „Dracula” al lui Radu Jude: Prea multe scene de YouPorn # Newsweek.ro
Filmul „Dracula” al lui Radu Jude, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur la festivalul de la L...
13:20
Trump, față-n față „virtual” cu Zelenski și liderii UE, înainte de summitul cu Putin din Alaska # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump va avea miercuri o discuție virtuală cu Volodimir Zelenski și lid...
13:10
VIDEO Deținutul periculos, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins. Cum l-a găsit Poliția? # Newsweek.ro
Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni a fost prins de Poliție. Acesta a fost găsit în localit...
13:10
Vremea extrem de caldă poate agrava problemele pulmonare, precum astmul. Temperaturile ridicate, pol...
12:50
Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, distribuie malware prin exploatarea tehnicii ClickFix # Newsweek.ro
Grupul APT Lazarus, cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce vizează atât organizații guvern...
12:40
Vîntu, care a dat țeapa FNI, îi face partidul RO-Exit lui Călin Georgescu. Vor România afară din UE # Newsweek.ro
Sorin Ovidiu Vîntu, afaceristul care a stat în spatele țepei istorice FNI, unde mii de români și-au ...
12:20
Ucraina, 200 de atacuri în adâncul Rusiei. Într-o misiune a distrus 160.000 de tone de muniție # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasyl Maliuk, este unul dintre lider...
12:10
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor # Newsweek.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea ...
Acum 6 ore
11:50
Prima metropolă din România care interzice fumatul în parcuri, stațiile de transport. 500 lei amendă # Newsweek.ro
Veste proastă, pentru fumători! În premieră, o metropolă din România interzice fumatul și vapatul în...
11:40
Se pregătesc restructurările din instituțiile de stat. De la 11.00, Ilie Bolojan a început discuțiil...
11:20
Orban, „pionul” lui Putin, proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înaintea summitului din Alaska # Newsweek.ro
Viktor Orban, „pionul” lui Putin în Uniunea Europeană, a proclamat victoria Rusiei în Ucraina, cu tr...
11:00
Alaska, în prag de dezastru înainte de întâlnirea Trump - Putin. Capitala, în pericol de catastrofă # Newsweek.ro
Întâlnire Trump - Putin, programată în Alaska pentru vineri, 15 august, va avea loc în contextul în ...
10:50
Escrocherie cu reclame pe Internet. Milioane de urtilizatori, în pericol. Rămâi fără nimic # Newsweek.ro
Hackerii creează reclame pentru programe legitime pentru a vă infecta PC-ul, iar milioane de utiliza...
10:50
Salariul mediu net a ajuns 1.100 € în România. În ce domenii se câștigă cei mai mulți bani? # Newsweek.ro
Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.246 lei în România, în iunie 2025, ceea ce înseamnă că sala...
10:30
Ministrul Educației cere profesorilor să nu blocheze noul an școlar: „Sunt măsuri de criză” # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, le transmite sindicaliștilor și profesorilor să nu boicoteze înce...
10:30
Unii români au avut creșteri salariale în luna iunie. Este vorba despre cei care au salariul mediu p...
10:20
România termină banii de autostrăzi în septembrie. E nevoie de 4-5 miliarde lei. Ce urmează? # Newsweek.ro
România a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Deja din 18 iulie nu mai are ...
10:20
VIDEO/ FOTO Incendiu devastator în Megara, Grecia. Pompierii români, chemați să intervină # Newsweek.ro
Pompierii români intervin la un incediu din Megara, Grecia. IGSu anunță la au fost trimise 7 mijloac...
10:10
Un incident bizar s-a produs la un examen de bacalaureat. Un elev a picat dintr-un motiv bizar. Nime...
Acum 8 ore
09:50
VIDEO Celentano al Braziliei a găsit leacul mahmurelii. Cum a alergat într-o cursă de 8 kilometri? # Newsweek.ro
Leacul mahmurelii a fost găsit de Celentano al Braziliei, așa cum poate fi supranumit un bărbat cu a...
09:40
Dictatorii Putin și Kim Jong-Un își unesc toate forțele, înaintea summitului SUA-Rusia din Alaska # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au discutat telefonic despre înt...
09:30
Ce se întâmplă dacă pleci de la locul de muncă fără să respecți preavizul? Cum poți pierde 6.000 lei # Newsweek.ro
Demisia nu înseamnă plecare imediată. Nerespectarea preavizului fără acordul angajatorului poate duc...
09:10
6.000 magistrați front comun pentru apărarea pensiilor speciale de 43.000 lei. L-au somat pe Bolojan # Newsweek.ro
O mișcare puternică fără precedent în magistratură. Majoiritatea magistraților fac front comun pentr...
08:50
Simion prezintă Planul deraierii României de la UE. AUR, guvern cu PSD. Călin Georgescu, premier # Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion, spune că partidul său își propune să intre la guvernare di...
08:50
Rogobete retrage titulatura Centrului de arși de la Floreasca. „E revoltător. Am sesizat Parchetul” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că retrage titulatura de Centrului de mari arși de la Floreasca, acest...
08:30
Deținut periculos, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, evadat din Penitenciarul Mărgineni # Newsweek.ro
Un deținut de 32 de ani, condamnat pentru act sexual cu un minor, a evadat marți seară din penitenci...
08:20
Polițiștii din Germania se plâng de secțiile în care lucrează: mucegai, gândaci și mașini învechite # Newsweek.ro
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de...
08:10
Un bărbat a luat din buzunarul unei persoane 500 lei în București. S-a dat drept polițist # Newsweek.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri prev...
Acum 12 ore
08:00
Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu ...
07:50
Europa rezervă 7.000.000.000 metri pătrați pentru uzine de armament. Nu crede în pacea lui Putin # Newsweek.ro
Fabricile europene de apărare se extind cu o viteză triplă de când Rusia a lansat invazia la scară l...
07:40
VIDEO Dacia Deceneu, modelul inventat de români când nemții de la Audi nici nu visau la Allroad # Newsweek.ro
Constructorul german Audi a inventat Allroad, break-ul cu tracțiune 4x4 și aptitudini în teren accid...
07:30
Fructul toamnei cu păr care produce mult de colagen și te scapă de răceală. Îl iei din copac # Newsweek.ro
Are coaja catifelată, ascunde un gust unic și o putere uimitoare: îți fortifică imunitatea și ajută ...
07:20
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize....
07:10
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data # Newsweek.ro
Pensionarii au primit pensia pentru luna august. Cei care o au pensie peste 3.000 lei vor primi sume...
Acum 24 ore
21:50
Angelina Jolie își vinde casa cu 24 milioane de dolari. Este monument istoric și are dotări mul # Newsweek.ro
Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, plănuiește oficial să „pună casa spre vânzare”, în timp ce i...
