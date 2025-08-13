UE se teme de întâlnirea Trump - Putin. Zelenski a zburat de urgență la Berlin

Newsweek.ro, 13 august 2025 17:30

Liderii ucraineni și europeni au depus miercuri eforturi pentru a-l convinge pe președintele america...

Acum 5 minute
17:40
Care este rezultatul raportului făcut în urma exploziei de la Cugir? 50000 de cartușe, distruse Newsweek.ro
Incendiul de la fabrica de armament Cugir. Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu ...
Acum 15 minute
17:30
UE se teme de întâlnirea Trump - Putin. Zelenski a zburat de urgență la Berlin Newsweek.ro
Liderii ucraineni și europeni au depus miercuri eforturi pentru a-l convinge pe președintele america...
Acum 30 minute
17:20
500 de telefoane contrafăcute, în valoare de 3 milioane de lei, trebuiau să ajungă în România Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
Acum o oră
17:10
Interviu cu primul pilot român care a câștigat o cursă de GT4 pe Nurburgring. „Raliu pe asfalt” Newsweek.ro
În ultima vreme, tot mai mulți piloți români se afirmă pe circuite internaționale. Alexandru Vasiles...
Acum 2 ore
16:40
Scrisoarea disperată de pe front a unui colonel către Zelenski: „o harababură, personal insuficient” Newsweek.ro
Un militar de elită ucrainean, locotenent colonelul Bohdan Krotevich a făcut un apel public către pr...
16:20
Mesajul dramatic al unei asistente: „Dacă nu a trebuit să tragi fermoarul la saci de cadavre...” Newsweek.ro
O asistentă a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care arată cum este meseria pe care o fac...
16:10
Reuters: SUA ascund dispozitive de urmărire în cipurile AI pentru a detecta deturnările către China Newsweek.ro
Războiul comercial și al tehnologiilor SUA - China se extinde pe frontul cipurilor AI. Potrivit surs...
16:00
Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ce artificiu a făcut ca să evite un dezastru? Newsweek.ro
Execuția bugetară nu minte. Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ca să nu lase pens...
15:50
Schimbări pentru multinaționale. Cum vrea guvernul să le taxeze? Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri pentru companiile multinaționale. El a afirmat că va...
15:50
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri. Care e motivul Newsweek.ro
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare...
Acum 4 ore
15:40
AfD, partidul extremist pro-Rusia, pe primul loc în sondajele din Germania cu 26% intenție de vot Newsweek.ro
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta cu poziții pro-ruse și anti-imigrație, ...
15:20
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE. Risc de incendii de vegetație în Spania Newsweek.ro
Atenţionare de călătorie transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Risc de incendii de vegetație î...
15:10
Director în Ministerul Energiei, vizat de DNA: 230.000 lei pensie, 85.000 salariu, 400.000 CA-uri Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Ministerul Energiei pentru a verifica presupuse fapte de corupţie. Este...
14:50
Noi obligații pentru firmele din România. „Capitalul social, 8.000 de lei”. Card bancar, obligatoriu Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a transmis că impune noi măsuri pentru firmele din România. C...
14:40
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în administrația locală și centrală Newsweek.ro
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în instituțiile aflate în subordinea Guvernului. ...
14:20
Care a fost cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România? Criminalul din Mureș, de negăsit Newsweek.ro
Cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România a semănat teroare într-o localitate liniștită ...
14:10
Taxă de 25 de lei pe coletele din Asia, sub 150 €. Nazare: „Sunt 225.000 de colete/zi” Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță noi măsuri care ar urma să fie implementate în curând...
14:10
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi Newsweek.ro
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi. Această schimbare în co...
13:50
Liniile ferate moderne au traverse din beton. CFR folosește însă și traverse din lemn. Explicația? Newsweek.ro
În timp ce rețeaua feroviară de mare viteză (peste 250 km/h) din UE a ajuns la 8.556 km în 2023, Rom...
Acum 6 ore
13:40
473 telefoane mobile contrafăcute, descoperite la Nădlac. Valoarea aparatelor, peste 3.000.000 lei Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
13:40
VIDEO Alexandru Nazare: „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost publicată spre consultare componenta fis...
13:40
Hollywood Reporter, despre filmul „Dracula” al lui Radu Jude: Prea multe scene de YouPorn Newsweek.ro
Filmul „Dracula” al lui Radu Jude, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur la festivalul de la L...
13:20
Trump, față-n față „virtual” cu Zelenski și liderii UE, înainte de summitul cu Putin din Alaska Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump va avea miercuri o discuție virtuală cu Volodimir Zelenski și lid...
13:10
VIDEO Deținutul periculos, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins. Cum l-a găsit Poliția? Newsweek.ro
Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni a fost prins de Poliție. Acesta a fost găsit în localit...
13:10
Cum afectează aerul fierbinte plămânii? La ce să fii atent în zilele caniculare Newsweek.ro
Vremea extrem de caldă poate agrava problemele pulmonare, precum astmul. Temperaturile ridicate, pol...
12:50
Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, distribuie malware prin exploatarea tehnicii ClickFix Newsweek.ro
Grupul APT Lazarus, cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce vizează atât organizații guvern...
12:40
Vîntu, care a dat țeapa FNI, îi face partidul RO-Exit lui Călin Georgescu. Vor România afară din UE Newsweek.ro
Sorin Ovidiu Vîntu, afaceristul care a stat în spatele țepei istorice FNI, unde mii de români și-au ...
12:20
Ucraina, 200 de atacuri în adâncul Rusiei. Într-o misiune a distrus 160.000 de tone de muniție Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasyl Maliuk, este unul dintre lider...
12:10
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor Newsweek.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea ...
11:50
Prima metropolă din România care interzice fumatul în parcuri, stațiile de transport. 500 lei amendă Newsweek.ro
Veste proastă, pentru fumători! În premieră, o metropolă din România interzice fumatul și vapatul în...
Acum 8 ore
11:40
Bolojan a convocat șefii instituțiilor care fac concedieri. 40.000 de posturi dispar Newsweek.ro
Se pregătesc restructurările din instituțiile de stat. De la 11.00, Ilie Bolojan a început discuțiil...
11:20
Orban, „pionul” lui Putin, proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înaintea summitului din Alaska Newsweek.ro
Viktor Orban, „pionul” lui Putin în Uniunea Europeană, a proclamat victoria Rusiei în Ucraina, cu tr...
11:00
Alaska, în prag de dezastru înainte de întâlnirea Trump - Putin. Capitala, în pericol de catastrofă Newsweek.ro
Întâlnire Trump - Putin, programată în Alaska pentru vineri, 15 august, va avea loc în contextul în ...
10:50
Escrocherie cu reclame pe Internet. Milioane de urtilizatori, în pericol. Rămâi fără nimic Newsweek.ro
Hackerii creează reclame pentru programe legitime pentru a vă infecta PC-ul, iar milioane de utiliza...
10:50
Salariul mediu net a ajuns 1.100 € în România. În ce domenii se câștigă cei mai mulți bani? Newsweek.ro
Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.246 lei în România, în iunie 2025, ceea ce înseamnă că sala...
10:30
Ministrul Educației cere profesorilor să nu blocheze noul an școlar: „Sunt măsuri de criză” Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, le transmite sindicaliștilor și profesorilor să nu boicoteze înce...
10:30
Bani în plus la salariu pentru o categorie de români. În ce domenii lucrează? Newsweek.ro
Unii români au avut creșteri salariale în luna iunie. Este vorba despre cei care au salariul mediu p...
10:20
România termină banii de autostrăzi în septembrie. E nevoie de 4-5 miliarde lei. Ce urmează? Newsweek.ro
România a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Deja din 18 iulie nu mai are ...
10:20
VIDEO/ FOTO Incendiu devastator în Megara, Grecia. Pompierii români, chemați să intervină Newsweek.ro
Pompierii români intervin la un incediu din Megara, Grecia. IGSu anunță la au fost trimise 7 mijloac...
10:10
Cum a reușit un candidat să pice BAC-ul? „M-au trezit supraveghetoarele” Newsweek.ro
Un incident bizar s-a produs la un examen de bacalaureat. Un elev a picat dintr-un motiv bizar. Nime...
09:50
VIDEO Celentano al Braziliei a găsit leacul mahmurelii. Cum a alergat într-o cursă de 8 kilometri? Newsweek.ro
Leacul mahmurelii a fost găsit de Celentano al Braziliei, așa cum poate fi supranumit un bărbat cu a...
Acum 12 ore
09:40
Dictatorii Putin și Kim Jong-Un își unesc toate forțele, înaintea summitului SUA-Rusia din Alaska Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au discutat telefonic despre înt...
09:30
Ce se întâmplă dacă pleci de la locul de muncă fără să respecți preavizul? Cum poți pierde 6.000 lei Newsweek.ro
Demisia nu înseamnă plecare imediată. Nerespectarea preavizului fără acordul angajatorului poate duc...
09:10
6.000 magistrați front comun pentru apărarea pensiilor speciale de 43.000 lei. L-au somat pe Bolojan Newsweek.ro
O mișcare puternică fără precedent în magistratură. Majoiritatea magistraților fac front comun pentr...
08:50
Simion prezintă Planul deraierii României de la UE. AUR, guvern cu PSD. Călin Georgescu, premier Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion, spune că partidul său își propune să intre la guvernare di...
08:50
Rogobete retrage titulatura Centrului de arși de la Floreasca. „E revoltător. Am sesizat Parchetul” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că retrage titulatura de Centrului de mari arși de la Floreasca, acest...
08:30
Deținut periculos, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, evadat din Penitenciarul Mărgineni Newsweek.ro
Un deținut de 32 de ani, condamnat pentru act sexual cu un minor, a evadat marți seară din penitenci...
08:20
Polițiștii din Germania se plâng de secțiile în care lucrează: mucegai, gândaci și mașini învechite Newsweek.ro
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de...
08:10
Un bărbat a luat din buzunarul unei persoane 500 lei în București. S-a dat drept polițist Newsweek.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri prev...
08:00
Un TIR cu 24 de tone de bere s-a răsturnat în Botoșani. Accesul a fost blocat în zonă Newsweek.ro
Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu ...
