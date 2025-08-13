TRAGEDIE în largul coastelor italiene: O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat lângă Lampedusa

17:40

În fiecare etapă a vieții tale, întâlnești provocări care pun la încercare felul în care comunici, în care relaționezi sau în care înveți să fii prezent pentru ceilalți, dar mai ales pentru tine. Fie că e vorba de construirea unei relații sănătoase cu partenerul de viață, de creșterea unui copil sau de găsirea echilibrului între […]