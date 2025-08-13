Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă”
Antena Sport, 13 august 2025 19:00
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echipei din Gruia a făcut anunțul cu o zi înaintea partidei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei” cu Braga. […] The post Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
19:10
Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu sudanezii de la Al-Hilal Omdurman, o decizie care nu a fost privită cu ochi buni de o parte din lumea sportului. Deși are contestatari, tehnicianul de 49 de ani și-a găsit și un “aliat”, acesta fiind Toni Petrea, fostul său secund de la FCSB care a avut […] The post Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
19:00
Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echipei din Gruia a făcut anunțul cu o zi înaintea partidei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei” cu Braga. […] The post Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:20
Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE. Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate […] The post Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:10
Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato. Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 […] The post Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Surprinzător!” appeared first on Antena Sport.
18:10
Nicolae Stanciu, verdict despre șansele României la World Cup 2026: “Șansele, mai mici decât la început” # Antena Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul națioalei României, a oferit în Italia un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, acolo unde a ajuns după transferul la Genoa. În așteptarea startului de sezon, mijlocașul a vorbit despre parcursul său din carieră, dar și despre șansele țării noastre de a mai merge la Cupa Mondială din 2026, turneu transmis […] The post Nicolae Stanciu, verdict despre șansele României la World Cup 2026: “Șansele, mai mici decât la început” appeared first on Antena Sport.
18:00
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […] The post Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” appeared first on Antena Sport.
17:50
Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!” # Antena Sport
Un club din Liga a 2-a a reușit o nouă lovitură în perioada de mercato. Concret, oficialii echipei au adus un fost campion al României, care a semnat deja contractul! Este vorba despre Neluț Roșu, jucător care a câștigat titlul alături de Viitorul (actuala Farul), în 2017. În vârstă de 32 de ani, mijlocașul era […] The post Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
17:50
Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (18:00). Românca, duel cu sextupla campioană de Grand Slam la Cincinnati # Antena Sport
Sorana Cîrstea o înfruntă în această seară pe Iga Swiatek, locul 3 mondial, în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca de pe poziția 138 WTA a avut un parcurs bun până în acest moment la turneul din Statele Unite, însă va avea un test extrem de dificil de trecut dacă va dori să […] The post Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (18:00). Românca, duel cu sextupla campioană de Grand Slam la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
17:50
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […] The post Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” appeared first on Antena Sport.
17:40
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV # Antena Sport
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii […] The post Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV appeared first on Antena Sport.
17:20
Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial # Antena Sport
O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului. Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC […] The post Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:10
1. Măsuri luate de LPF Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu 2. Salariul lui Ianis Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august appeared first on Antena Sport.
17:00
PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre PSG și Tottenham, care contează pentru Supercupa Europei, va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 22:00. Partida se va juca în Italia, pe Stadio Firuli, casa celor de la Udinese. PSG a câștigat, în stagiunea precedentă, trofeul UEFA Champions League. Formația din Paris s-a distrat cu Inter în marea […] The post PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
17:00
România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia și Herțegovina au duel, naționala noastră va avea un […] The post S-au pus în vânzare biletele la amicalul România – Canada. Meciul va fi pe Antena 1 appeared first on Antena Sport.
16:40
Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain. „Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru”, a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, […] The post Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son appeared first on Antena Sport.
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas” # Antena Sport
Împrumutat recent cu opţiune de cumpărare de FC Barcelona, atacantul englez Marcus Rashford a denunţat instabilitatea cronică de la Manchester United, unde a evoluat din 2016, care a dus clubul într-un impas, relatează AFP. În sezonul 2024-25, Manchester United a avut cel mai slab parcurs în campionat de la retrogradarea din 1974, terminând pe locul […] The post Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas” appeared first on Antena Sport.
15:40
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” # Antena Sport
Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita […] The post Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:00
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo appeared first on Antena Sport.
14:50
FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României appeared first on Antena Sport.
14:50
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova # Antena Sport
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! S-a aflat ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova. Tocmai s-au dictat suspendări, dar şi amenzi substanţiale. Antrenorul echipei din Gruia şi-a ieşit din minţi la disputa contra celor de la Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra din Liga 1. Dan Petrescu a contestat vehement […] The post Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova appeared first on Antena Sport.
14:10
Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez” # Antena Sport
Gest incredibil al lui Gigi Becali! S-a aflat ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, cei doi rivali din Liga 1. Timp de câteva zile, latifundiarul din Pipera a fost în război deschis cu cei doi. Asta pentru că a fost acuzat de faptul că FCSB are parte de favoruri din partea celor […] The post Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez” appeared first on Antena Sport.
14:00
Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a emis miercuri un comunicat prin care a prezentat noua procedură de lucru. Totul a pornit de la modificarea unui pasaj din ROAF (Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice), asta după ce patronul celor de la FCSB s-a plâns de faptul că nu îl poate pune pe lista de Liga 1 […] The post Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” appeared first on Antena Sport.
13:40
Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum. Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare […] The post O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record appeared first on Antena Sport.
13:20
Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: “Sunt pregătit” # Antena Sport
Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în “Marele Circ”. De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3. Totul a pornit de la cursele de sprint, un alt lucru introdus în […] The post Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: “Sunt pregătit” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu # Antena Sport
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu. Tricolorul este liber de contract de săptămâni întregi, după ce i-a expirat contractul cu scoţienii de la Rangers şi nu i s-a mai prelungit. S-a vorbit despre interesul polonezilor, iar acum iese la iveală motivul pentru […] The post Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:20
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar # Antena Sport
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar şi au renunţat la achiziţionarea goalkeeper-ului campioanei. Cei de la Galatasaray s-au interesat, de mai multe ori, de portarul în vârstă de 25 de ani, dar acum au făcut un alt transfer. Varianta Galatasaray pentru Ștefan Târnovanu […] The post Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar appeared first on Antena Sport.
12:10
Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil” # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă. Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit […] The post Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil” appeared first on Antena Sport.
12:00
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie # Antena Sport
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! S-a aflat când ar putea reveni Joyskim Dawa pe teren. Fundaşul central al campioanei lipseşte din luna martie de la echipă. Asta după o accidentare extrem de gravă care a necesitat şi operaţie. Sunt dezvăluiri de ultimă oră din interior despre jucător. Joyskim Dawa a fost o pierdere […] The post Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie appeared first on Antena Sport.
11:30
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată” # Antena Sport
Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: […] The post Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:50
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu este impresionat de noul contract de acordare a drepturilor TV. Din cele 16 echipe din Liga 1, 15 au votat pentru noul contract valabil până în 2035. Valoarea totală a acestui contract este de 400 de milioane de euro, o sumă uriaşă pentru fotbalul românesc. Patronul campioanei […] The post “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” appeared first on Antena Sport.
10:50
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp # Antena Sport
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Presa din Italia a dezvăluit ce le-a cerut antrenorul şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp şi e gata să renunţe la un jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Astfel, şefii de pe Giuseppe Meazza se văd nevoiţi să pună în aplicare planul […] The post Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp appeared first on Antena Sport.
10:20
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul # Antena Sport
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! S-a aflat ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu, în fruntea LPF. A spulberat misterul după mai mulţi ani de presupuneri. Deşi se credea că acesta încasează lunar 33.000 de euro se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Suma ar fi mult mai mică. […] The post Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul appeared first on Antena Sport.
09:50
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe sârbul Hamad Medjedovic, într-un meci disputat marţi. Alcaraz (22 ani), campionul en titre de […] The post Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025 appeared first on Antena Sport.
09:50
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul # Antena Sport
Lovitură încasată de Dan Petrescu înaintea returului contra celor de la Braga, din turul 3 preliminar al Europa League. Atacantul Louis Munteanu este accidentat şi nu a făcut deplasarea cu echipa în Portugalia. Asta deşi acesta este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru cei de la CFR Cluj. Dan Petrescu a primit […] The post Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul appeared first on Antena Sport.
09:30
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez # Antena Sport
Tottenham, câştigătoarea trofeului Europa League sezonul trecut, se pregăteşte pentru Supercupa Europei. La Udine, formaţia din nordul Londrei o va întâlni pe PSG, câştigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut. Pentru Tottenham, meciul din Supercupa Europei reprezintă un nou început. Ange Postecoglou, antrenorul care a încheiat seceta, a fost demis din cauza rezultatelor slabe din […] The post Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez appeared first on Antena Sport.
09:20
Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace” # Antena Sport
Marius Ştefănescu a plecat de la FCSB pentru că nu mai era dorit de patronul Gigi Becali. A ales Turcia, acolo unde Konya a plătit pentru mijilocaşul dreapta suma de 300.000 de euro. Marius Şumudică îi atrage însă atenţia. Nu a ales bine şi nu va avea şanse să joace la actuala echipă. Marius Ştefănescu […] The post Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace” appeared first on Antena Sport.
09:00
Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: “Respingem categoric” # Antena Sport
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida. Clubul consideră că acest lucru „alterează echilibrul competiţiei” şi oferă „un avantaj sportiv nejustificat cluburilor” participante la meci. Prin urmare, Real cere autorităţilor să ia […] The post Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: “Respingem categoric” appeared first on Antena Sport.
08:50
Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG. Portarul a intrat într-un conflict intern cu campioana Europei şi nu mai are viitor în Franţa. Este dorit însă în cel mai tare campionat din lume. Pep Guardiola speră să-l convingă să o aleagă pe Manchester City. […] The post Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG appeared first on Antena Sport.
08:40
Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: “Ridicol” # Antena Sport
Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2. Nu a fost însă o misiune ușoară pentru […] The post Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: “Ridicol” appeared first on Antena Sport.
08:20
Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: “Se bazează pe forţă” # Antena Sport
Dennis Man a plecat de la Parma, unde îşi pierduse locul de titular, şi a schimbat campionatul. A semnat cu olandezii de la PSV Eindhoven, acolo unde are şansa de a juca în Champions League. Internaţionalul român primeşte însă un avertisment. Campionatul Olandei nu e mai slab ca cel al Italiei. Ionel Dănciulescu are un […] The post Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: “Se bazează pe forţă” appeared first on Antena Sport.
08:20
Pilotul, încotro? Am scris în articolul trecut că modificările de regulament din 2026 ar putea schimba, mai mult decât s-a întâmplat deja, meseria de pilot de curse. Dintr-un explorator al posibilităților el se transformă încet-încet într-un gestionar al resurselor. Calitatea sa principală nu va mai fi temeritatea, ci, mai degrabă, prudența și capacitatea de a […] The post Pilotul, încotro? appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
“Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) şi-a anunţat, marţi seară, plecarea de la PSG, după ce fusese exclus din lot de antrenorul Luis Enrique pentru meciul din Supercupa Europei, pe care parizienii îl vor disputa miercuri, de la ora 22:00 (n.r: ora României), împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Publicaţia italiană Gazzetta dello Sport a remarcat […] The post “Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! appeared first on Antena Sport.
23:10
Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” # Antena Sport
Gigi Becali o ţine din scndal în scandal. După contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru, din cazul Edjouma, acum latifundiarul din Pipera este atacat de Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor i-a cerut explicaţii publice patronului campioanei. Cârţu şi-a adus aminte de problemele de arbitraj din sezonul trecut. Sorin Cârţu îi reproşează şi […] The post Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” appeared first on Antena Sport.
23:10
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară! # Antena Sport
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta. În vârstă de 25 de ani, „Mondo” Duplantis a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial, a treia oară în 2025, după Clermont-Ferrand (6,27 m) în februarie şi Stockholm […] The post Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară! appeared first on Antena Sport.
23:00
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup” # Antena Sport
E scandal la PSG înainte de Supercupa Europei, pe care parizienii o vor disputa mâine, de la ora 22:00, împotriva formaţiei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Portarul italian Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la campioana Europei. El fusese anterior scos din lot. Gianluigi Donnarumma, mesaj de rămas-bun pentru PSG Într-un comunicat în care le-a […] The post Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup” appeared first on Antena Sport.
22:40
Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra # Antena Sport
Echipa are unul dintre cele mai mici bugete din campionat, dar e lider, cu patru puncte avans față de locul secund, cu 11 etape înainte de final. Mjällby AIF este pe cale să scrie cea mai surprinzătoare poveste din istoria fotbalului suedez. Clubul fondat în 1939 e lider în Allsvenskan și în ultima rundă a […] The post Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra appeared first on Antena Sport.
22:30
Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt! # Antena Sport
Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul în privinţa golului anulat al lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt. Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu au susţinut după meci că a fost gol valabil. De partea cealaltă, portarul Universităţii Craiova, Silviu Lung jr, a dat asigurări că mingea nu a trecut cu întreaga […] The post Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt! appeared first on Antena Sport.
22:20
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională # Antena Sport
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! S-a aflat câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională. Cel mai tare meci din runda cu numărul 6 din Liga 1 va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca pe Arena Națională. Cu 5 zile înaintea disputei s-a aflat câte bilete […] The post Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | Debut de vis pentru Ianis Stoica la Estrela! Gol la primul meci pentru român # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Debut de vis pentru Ianis Stoica la Estrela! Gol la primul meci pentru român appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la naţională au dat lupte grele pe cea mai mare plajă de lângă Bucureşti # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la naţională au dat lupte grele pe cea mai mare plajă de lângă Bucureşti appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.