Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!”
Antena Sport, 13 august 2025 22:00
Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis. Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari" la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului. Vlad Răfăilă a plecat de la Farul și […]
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
22:00
Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava # Antena Sport
Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că toţi fotbaliştii antrenaţi de Mirel Rădoi sunt conştienţi de importanţa meciului cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, chiar dacă au câştigat partida tur cu 3-0. Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova […]
22:00
Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat # Antena Sport
FCSB o întâlnește joi seara pe Drita în manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, într-un duel care a fost prefațat de antrenorii ambelor formații. Zekirija Ramadani, tehnicianul kosovarilor, a recunoscut că a avut nevoie de ceva timp să își revină după eșecul din tur și a numit cel mai bun jucător al […]
22:00
Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” # Antena Sport
Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis. Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari" la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului. Vlad Răfăilă a plecat de la Farul și […]
Acum 30 minute
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Mobilizare națională appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
21:30
The post Jurnal Antena Sport | La pază nu e pauză appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Să curgă calificările! appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | A trăit senzații tari appeared first on Antena Sport.
21:20
Peste 15.000! O echipă de divizia a treia are mai mulți abonați decât are Liga 1 spectatori într-o etapă # Antena Sport
Sezonul trecut, echipa a ratat promovarea în a doua ligă, după ce a pierdut în semifinalele play-off-ului. Real Murcia a anunțat că a depășit 15.000 de abonați pentru noul sezon din Primera Federación, a treia ligă din Spania. Mai exact, clubul din Murcia a vândut deja 15.300 de abonamente, potrivit presei locale, iar campania continuă. […]
21:10
Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește joi pe Spartak Trnava în a doua manșă a turului 3 preliminar Conference League. Până la meciul din Slovacia, oltenii și-au aflat posibila adversară din faza play-off-ului UECL. Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va avea loc joi, de la ora 21:30. Basaksehir, posibila adversară a Universității Craiova din Conference […]
21:10
La futsal, România e aproape de o calificare la al cincilea campionat european din istorie. iar jucătorii se întrec în declaraţii de dragoste pentru fanii naţionalei Dacă va câștiga barajul din septembrie cu Ungaria, România se va califica la europeanul de futsal de la anul. "Cum ar arăta cina de petrecere pentru calificarea la EURO?" […]
Acum 2 ore
20:30
Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a […]
20:30
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!” # Antena Sport
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei Spartak Trnava – Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul oltenilor a tras un semnal de alarmă. În manșa tur a „dublei" din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției. […]
20:20
Fundaşul central belgian Koni De Winter s-a transferat de la Genoa, club al cărui acţionar principal este românul Dan Şucu, la AC Milan, a anunţat miercuri noua sa echipă, citată de site-ul eurosport.fr. Koni De Winter, în vârstă de 23 de ani, considerat unul dintre cei mai buni tineri fundaşi din Serie A, a semnat […]
Acum 4 ore
19:50
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul” # Antena Sport
FCSB o înfruntă joi pe Drita în returul "dublei" din preliminariile Europa League, după ce în primul meci echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-2. Cu o zi înainte de partida din Kosovo, antrenorul "roș-albaștrilor" a prefațat duelul și a vorbit despre presiunea care se regăsește la clubul patronat de Gigi Becali. Duelul dintre […]
19:40
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!” # Antena Sport
Adrian Șut a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei Drita – FCSB. În cadrul acesteia, jucătorul a transmis un mesaj de luptă și a explicat că elevii lui Elias Charalambous se gândesc doar la calificarea în play-off-ul Europa League. În manșa tur, FCSB a revenit dramatic de la 0-2 și s-a impus cu scorul […]
19:30
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare # Antena Sport
Vestiarul lui Paris Saint-Germain regretă plecarea lui Gianluigi Donnarumma, mai mulţi fotbalişti ai campioanei Franţei şi a Europei aducându-i un omagiu portarului italian pe reţelele de socializare, scrie site-ul eurosport.fr. După ce nu a fost convocat pentru meciul din Supercupa Europei de miercuri seară, cu Tottenham, Donnarumma şi-a luat rămas bun de la PSG într-un […]
19:20
Venus Williams va juca la US Open la 45 de ani. Dubla campioană din SUA a primit wildcard # Antena Sport
Federaţia Americană de Tenis a anunţat miercuri wildcard-urile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără şi Venus Williams, în vârstă de 45 de ani. Venus Williams revine după un an de pauză la US Open Venus Williams (45 de ani, locul 654 WTA) urmează să participe la al 24-lea turneu […]
19:10
Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu sudanezii de la Al-Hilal Omdurman, o decizie care nu a fost privită cu ochi buni de o parte din lumea sportului. Deși are contestatari, tehnicianul de 49 de ani și-a găsit și un "aliat", acesta fiind Toni Petrea, fostul său secund de la FCSB care a avut […]
19:00
Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echipei din Gruia a făcut anunțul cu o zi înaintea partidei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei" cu Braga. […]
18:20
Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE. Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate […]
18:10
Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato. Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 […]
18:10
Nicolae Stanciu, verdict despre șansele României la World Cup 2026: “Șansele, mai mici decât la început” # Antena Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul națioalei României, a oferit în Italia un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, acolo unde a ajuns după transferul la Genoa. În așteptarea startului de sezon, mijlocașul a vorbit despre parcursul său din carieră, dar și despre șansele țării noastre de a mai merge la Cupa Mondială din 2026, turneu transmis […]
Acum 6 ore
18:00
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […]
17:50
Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!” # Antena Sport
Un club din Liga a 2-a a reușit o nouă lovitură în perioada de mercato. Concret, oficialii echipei au adus un fost campion al României, care a semnat deja contractul! Este vorba despre Neluț Roșu, jucător care a câștigat titlul alături de Viitorul (actuala Farul), în 2017. În vârstă de 32 de ani, mijlocașul era […]
17:50
Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (18:00). Românca, duel cu sextupla campioană de Grand Slam la Cincinnati # Antena Sport
Sorana Cîrstea o înfruntă în această seară pe Iga Swiatek, locul 3 mondial, în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca de pe poziția 138 WTA a avut un parcurs bun până în acest moment la turneul din Statele Unite, însă va avea un test extrem de dificil de trecut dacă va dori să […]
17:50
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […]
17:40
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV # Antena Sport
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii […]
17:20
Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial # Antena Sport
O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului. Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC […]
17:10
1. Măsuri luate de LPF Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu 2. Salariul lui Ianis Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia […]
17:00
PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre PSG și Tottenham, care contează pentru Supercupa Europei, va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 22:00. Partida se va juca în Italia, pe Stadio Firuli, casa celor de la Udinese. PSG a câștigat, în stagiunea precedentă, trofeul UEFA Champions League. Formația din Paris s-a distrat cu Inter în marea […]
17:00
România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, "tricolorii" și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia și Herțegovina au duel, naționala noastră va avea un […]
16:40
Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain. „Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru", a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, […]
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas” # Antena Sport
Împrumutat recent cu opţiune de cumpărare de FC Barcelona, atacantul englez Marcus Rashford a denunţat instabilitatea cronică de la Manchester United, unde a evoluat din 2016, care a dus clubul într-un impas, relatează AFP. În sezonul 2024-25, Manchester United a avut cel mai slab parcurs în campionat de la retrogradarea din 1974, terminând pe locul […]
Acum 8 ore
15:40
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” # Antena Sport
Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita […] The post Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” appeared first on Antena Sport.
15:00
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo appeared first on Antena Sport.
14:50
FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României appeared first on Antena Sport.
14:50
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova # Antena Sport
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! S-a aflat ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova. Tocmai s-au dictat suspendări, dar şi amenzi substanţiale. Antrenorul echipei din Gruia şi-a ieşit din minţi la disputa contra celor de la Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra din Liga 1. Dan Petrescu a contestat vehement […] The post Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova appeared first on Antena Sport.
14:10
Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez” # Antena Sport
Gest incredibil al lui Gigi Becali! S-a aflat ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, cei doi rivali din Liga 1. Timp de câteva zile, latifundiarul din Pipera a fost în război deschis cu cei doi. Asta pentru că a fost acuzat de faptul că FCSB are parte de favoruri din partea celor […] The post Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “Mă mai enervez” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:00
Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a emis miercuri un comunicat prin care a prezentat noua procedură de lucru. Totul a pornit de la modificarea unui pasaj din ROAF (Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice), asta după ce patronul celor de la FCSB s-a plâns de faptul că nu îl poate pune pe lista de Liga 1 […] The post Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” appeared first on Antena Sport.
13:40
Genoa, clubul al acţionar majoritar şi preşedinte este Dan Şucu, aşteaptă startul noului sezon cu multă încredere. Şi fanii echipei sunt entuziasmaţi, iar acest lucru se reflectă în numărul de abondamente vândute până acum. Înaintea debutului în noul sezon din Serie A, Genoa a reuşit un lucru incredibil: a vândut toate abonamentele puse în vânzare […] The post O nouă lovitură dată de Genoa! Echipa lui Dan Şucu a stabilit un nou record appeared first on Antena Sport.
13:20
Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: “Sunt pregătit” # Antena Sport
Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în “Marele Circ”. De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3. Totul a pornit de la cursele de sprint, un alt lucru introdus în […] The post Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: “Sunt pregătit” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu # Antena Sport
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu. Tricolorul este liber de contract de săptămâni întregi, după ce i-a expirat contractul cu scoţienii de la Rangers şi nu i s-a mai prelungit. S-a vorbit despre interesul polonezilor, iar acum iese la iveală motivul pentru […] The post Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu appeared first on Antena Sport.
12:20
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar # Antena Sport
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar şi au renunţat la achiziţionarea goalkeeper-ului campioanei. Cei de la Galatasaray s-au interesat, de mai multe ori, de portarul în vârstă de 25 de ani, dar acum au făcut un alt transfer. Varianta Galatasaray pentru Ștefan Târnovanu […] The post Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar appeared first on Antena Sport.
12:10
Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil” # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă. Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit […] The post Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil” appeared first on Antena Sport.
12:00
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie # Antena Sport
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! S-a aflat când ar putea reveni Joyskim Dawa pe teren. Fundaşul central al campioanei lipseşte din luna martie de la echipă. Asta după o accidentare extrem de gravă care a necesitat şi operaţie. Sunt dezvăluiri de ultimă oră din interior despre jucător. Joyskim Dawa a fost o pierdere […] The post Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie appeared first on Antena Sport.
11:30
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată” # Antena Sport
Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: […] The post Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată” appeared first on Antena Sport.
10:50
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu este impresionat de noul contract de acordare a drepturilor TV. Din cele 16 echipe din Liga 1, 15 au votat pentru noul contract valabil până în 2035. Valoarea totală a acestui contract este de 400 de milioane de euro, o sumă uriaşă pentru fotbalul românesc. Patronul campioanei […] The post “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” appeared first on Antena Sport.
10:50
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp # Antena Sport
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Presa din Italia a dezvăluit ce le-a cerut antrenorul şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp şi e gata să renunţe la un jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Astfel, şefii de pe Giuseppe Meazza se văd nevoiţi să pună în aplicare planul […] The post Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp appeared first on Antena Sport.
10:20
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul # Antena Sport
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! S-a aflat ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu, în fruntea LPF. A spulberat misterul după mai mulţi ani de presupuneri. Deşi se credea că acesta încasează lunar 33.000 de euro se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Suma ar fi mult mai mică. […] The post Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul appeared first on Antena Sport.
