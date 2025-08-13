Dramatism în turul trei preliminar al Cupei României! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele
Sport.ro, 13 august 2025 20:40
Miercuri seară s-au disputat meciurile din turul trei al Cupei României.
Sorana Cîrstea s-a confruntat la Cincinnati cu Iga Swiatek.
20:50
Tudor Băluță a vorbit despre atmosfera din vestiar înainte de meciul cu Trnava: ”Nu contează ce a fost acum o săptămână” # Sport.ro
Tudor Băluță (26 de ani) se află la Universitatea Craiova de la începutul lunii iulie.
20:30
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric" # Sport.ro
Veste extrem de proastă primită de AC Ajaccio, echipa din Franța la care este legitimat Tony Strata (20 de ani), internaționalul U21 al României.
20:30
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!” # Sport.ro
Cu două meciuri în plus, România e la egalitate cu Austria în Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial.
20:20
Mirel Rădoi își atenționează jucătorii înainte de returul cu Trnava: ”Mare greșeală dacă facem asta!” / ”În fotbal? Nu, nu mă tem” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o în tur pe Spartak Trnava cu 3-0.
19:50
Nemulțumiri înainte de următoarele meciuri ale României: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!” # Sport.ro
În ciuda faptului că se vorbește despre numeroase oferte, Ianis Hagi nu și-a găsit încă un club după despărțirea de Rangers.
19:50
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a încasat 20 de milioane de euro după ce l-a vândut pe fundașul belgian Koni De Winter (23 de ani) la AC Milan.
19:40
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme” # Sport.ro
Căpitanul naționalei României a ajuns la Genoa în această vară.
19:30
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO) # Sport.ro
Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
19:20
Cinci crime în două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB # Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va fi transmis joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
19:10
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi # Sport.ro
Universitatea Craiova își continuă parcursul european.
19:10
Cât a ajuns să coste „flota” de bolizi a lui Erling Haaland: atacantul lui City a venit la antrenament cu un monster truck # Sport.ro
Erling Haaland își permite să cheltuie mult, după ce a semnat contract cu Manchester City până în 2034.
19:00
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00 # Sport.ro
FCSB a învins-o în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League cu 3-2 pe Drita.
18:40
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
18:30
Florin Tănase, decarul celor de la FCSB, a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile recente de după meciurile din Superliga.
18:20
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul # Sport.ro
Partizan (Serbia) a trecut în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de Olyksandriya (Ucraina).
18:10
CFR Cluj va avea o misiune foarte complicată în Portugalia, la returul cu Braga din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:30).
18:00
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!” # Sport.ro
Un jucător de la UTA Arad a fost dat dispărut.
17:50
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial” # Sport.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a semnat cu Inter Milano la început de septembrie.
17:40
17:30
Rayo a luat decizia după ce Rațiu a făcut scandal pentru transferul ratat! Îi aduc înlocuitor de la Real Madrid # Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o situație complicată la Rayo Vallecano.
17:30
17:20
FCSB a sosit miercuri la Priștina pentru meciul retur cu Drita din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:00, în exclusivitate pe VOYO).
17:20
Cât costă un bilet la România - Canada și ce reduceri a pregătit FRF: ”Tinerii vor beneficia de un preț preferențial” # Sport.ro
România joacă un meci amical împotriva Canadei la început de septembrie, înainte de partida cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:40
Presa poloneză scrie în continuare despre varianta Legia Varșovia pentru Ianis Hagi.
16:30
Meciurile carierei și premieră pentru Dennis Man! PSV, în urna a treia din Champions League # Sport.ro
Dennis Man s-a transferat recent la PSV Eindhoven, a efectuat primele antrenamente cu campioana din Eredivisie, iar curând va avea ocazia de a juca în UEFA Champions League.
16:20
PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Câștigătoarele celor mai importante competiții la nivel de club din Europa se întâlnesc azi, la Udine, în Supercupa Europei.
16:10
Se va organiza un meci demonstrativ în 2026 pentru Steaua UEFAnstastică. "Cred că am umple Arena Națională!" # Sport.ro
Anul viitor se împlinesc 20 de ani de la atingerea ultimei semifinale de cupe europene de către o echipă românească.
15:30
Liverpool este gata să mai facă un transfer interesant.
15:30
Sorana Cîrstea (35 de ani) face cel mai bun turneu din 2025, la Cincinnati Open, unde a înșirat deja trei victorii, în drumul ei spre optimi. Aici, o așteaptă fosta ocupantă a locului 1 mondial.
15:20
Tottenham și-a desemnat noul căpitan după plecarea lui Son! Ce a declarat fundașul central # Sport.ro
Lider nou la echipa lui Radu Drăgușin. Premier League se vede exclusiv pe VOYO.
15:10
CFR Cluj a primit o lovitură după meciul pierdut cu Universitatea Craiova, scor 2-3.
14:50
”Decarul” român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro a semnat azi în Superligă! # Sport.ro
Fotbalistul are dublă cetățenie, română și canadiană.
14:40
Nu e glumă: Vlad Dragomir joacă acum atacant la Pafos, echipă calificată în play-off-ul Champions League! # Sport.ro
Fotbalistul român cu un singur meci la naționala de seniori a României este titular indiscutabil la gruparea din Cipru.
14:40
Peste Djokovic: Alcaraz a mai stabilit un record în tenis, la Cincinnati. Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025 # Sport.ro
Carlos Alcaraz a ajuns la o maturitate incredibilă, la douăzeci și doi de ani.
14:40
Nici n-a ajuns bine în Africa, că antrenorul de 49 de ani a și „reușit“ să facă o serie de declarații fără nicio legătură cu realitatea.
13:40
Un fost jucător de la Dinamo a fost prezentat la noua sa echipă.
13:30
Fostul atacant al naționalei, ”dezamăgit” după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven! # Sport.ro
Tricolorul a plecat de la Parma după patru sezoane și jumătate petrecute în Serie A și Serie B.
13:20
În ciuda unor declarații optimiste, din păcate, anul 2025 e unul compromis pentru stoperul nostru.
13:10
Transferuri de 2,37 miliarde de euro în această vară în Premier League, care se vede EXCLUSIV pe VOYO! Serie A sau La Liga sunt departe # Sport.ro
Cluburile de fotbal din Anglia sunt de neoprit în această perioadă de transferuri.
13:10
FCSB a plecat în Kosovo fără doi jucători importanți! (Drita - FCSB e joi, la ora 21:00, LIVE pe VOYO) # Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
12:30
Steaua, surclasată: echipa din Estul Europei cu cele mai multe meciuri în Liga Campionilor # Sport.ro
„Militarii“ au câștigat „trofeul cu urechi“, în 1986, însă apoi au dispărut, treptat, din cea mai tare competiție intercluburi din lume.
12:20
Sha'Carri Richardson, campioana mondială la 100 m arestată, scandal monstru cu iubitul Christian Coleman, și el campion mondial! # Sport.ro
Telenovelă în atletismul de top american.
12:10
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 în returul decisiv din Europa League! Absențe ”grele” la FCSB # Sport.ro
Campioana României a câștigat cu 3-2 meciul tur cu kosovarii, revenind după 0-2.
11:50
Cronicile primelor meciuri din turul 3 al Cupei României! FC Bihor și Dumbrăvița sunt în play-off, azi avem Muscelul Câmpulung vs Câmpulung Muscel # Sport.ro
Echipele câștigătoare se califică în play-off-ul competiției.
11:50
Manșa secundă din turul 3 preliminar al Ligii Europa e programată pentru joi, de la ora 21.00, pe VOYO.
11:30
Monica Seleș trece printr-un alt moment de cumpănă în viața sa.
11:20
Cu se ocupă acum Adrian Neaga: "Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită" # Sport.ro
După ce a fost antrenor principal, secund și director sportiv, fostul atacant spune că și-a găsit vocația.
11:10
Internaționalul francez a avut pe masă un contract „de nerefuzat“ pe care nu l-a luat în calcul, în niciun moment.
