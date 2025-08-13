MM Stoica anunță bonusuri la FCSB: ”Doar așa o să le primească jucătorii” + ce a spus înainte de returul cu Drita
Sport.ro, 13 august 2025 22:30
Drita - FCSB este joi seară în direct pe VOYO.
• • •
Acum 5 minute
22:30
Drita - FCSB este joi seară în direct pe VOYO.
Acum 10 minute
22:20
Returul dintre Drita și FCSB se joacă joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
Acum 30 minute
22:00
România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup! # Sport.ro
Fiul Nicoletei Grasu, în zi de grație!
Acum o oră
21:50
Ramadani speră la un lucru fără precedent în returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care îl consideră cel mai periculos # Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
21:50
Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al României: "Totul este la cel mai înalt nivel aici" # Sport.ro
Real Betis, club din LaLiga, a anunțat transferul unui jucător de perspectivă de la Farul Constanța.
21:50
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară # Sport.ro
Drita - FCSB este joi seară de la ora 21:00.
21:40
Real Madrid caută să îl înlocuiască pe Luka Modric, plecat în această vară de la echipă.
Acum 2 ore
21:30
Cod roșu de caniculă la Priștina! Câte grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară # Sport.ro
Drita - FCSB va fi în direct pe VOYO joi seraă, de la ora 21:00, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
21:10
Cisotti a dezvăluit asul din mâneca lui FCSB, dar și marele minus înainte de returul cu Drita: ”O mare pierdere!” # Sport.ro
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
21:10
Felix Baumgartner a fost cunoscut în întreaga lume pentru acțiunile sale extreme, în special pentru lansarea sa din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale
21:00
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, iar oltenii își cunosc deja posibila adversară din această fază.
20:50
Tudor Băluță a vorbit despre atmosfera din vestiar înainte de meciul cu Trnava: ”Nu contează ce a fost acum o săptămână” # Sport.ro
Tudor Băluță (26 de ani) se află la Universitatea Craiova de la începutul lunii iulie.
20:40
Dramatism în turul trei preliminar al Cupei României! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele # Sport.ro
Miercuri seară s-au disputat meciurile din turul trei al Cupei României.
20:40
Sorana Cîrstea s-a confruntat la Cincinnati cu Iga Swiatek.
Acum 4 ore
20:30
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric" # Sport.ro
Veste extrem de proastă primită de AC Ajaccio, echipa din Franța la care este legitimat Tony Strata (20 de ani), internaționalul U21 al României.
20:30
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!” # Sport.ro
Cu două meciuri în plus, România e la egalitate cu Austria în Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial.
20:20
Mirel Rădoi își atenționează jucătorii înainte de returul cu Trnava: ”Mare greșeală dacă facem asta!” / ”În fotbal? Nu, nu mă tem” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o în tur pe Spartak Trnava cu 3-0.
19:50
Nemulțumiri înainte de următoarele meciuri ale României: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!” # Sport.ro
În ciuda faptului că se vorbește despre numeroase oferte, Ianis Hagi nu și-a găsit încă un club după despărțirea de Rangers.
19:50
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a încasat 20 de milioane de euro după ce l-a vândut pe fundașul belgian Koni De Winter (23 de ani) la AC Milan.
19:40
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme” # Sport.ro
Căpitanul naționalei României a ajuns la Genoa în această vară.
19:30
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO) # Sport.ro
Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League.
19:20
Cinci crime în două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB # Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
19:10
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi # Sport.ro
Universitatea Craiova își continuă parcursul european.
19:10
Cât a ajuns să coste „flota” de bolizi a lui Erling Haaland: atacantul lui City a venit la antrenament cu un monster truck # Sport.ro
Erling Haaland își permite să cheltuie mult, după ce a semnat contract cu Manchester City până în 2034.
19:00
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00 # Sport.ro
FCSB a învins-o în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League cu 3-2 pe Drita.
18:40
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
Acum 6 ore
18:30
Florin Tănase, decarul celor de la FCSB, a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile recente de după meciurile din Superliga.
18:20
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul # Sport.ro
Partizan (Serbia) a trecut în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de Olyksandriya (Ucraina).
18:10
CFR Cluj va avea o misiune foarte complicată în Portugalia, la returul cu Braga din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:30).
18:00
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!” # Sport.ro
Un jucător de la UTA Arad a fost dat dispărut.
17:50
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial” # Sport.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a semnat cu Inter Milano la început de septembrie.
17:40
17:30
Rayo a luat decizia după ce Rațiu a făcut scandal pentru transferul ratat! Îi aduc înlocuitor de la Real Madrid # Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o situație complicată la Rayo Vallecano.
17:30
17:20
FCSB a sosit miercuri la Priștina pentru meciul retur cu Drita din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:00).
17:20
Cât costă un bilet la România - Canada și ce reduceri a pregătit FRF: ”Tinerii vor beneficia de un preț preferențial” # Sport.ro
România joacă un meci amical împotriva Canadei la început de septembrie, înainte de partida cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:40
Presa poloneză scrie în continuare despre varianta Legia Varșovia pentru Ianis Hagi.
Acum 8 ore
16:30
Meciurile carierei și premieră pentru Dennis Man! PSV, în urna a treia din Champions League # Sport.ro
Dennis Man s-a transferat recent la PSV Eindhoven, a efectuat primele antrenamente cu campioana din Eredivisie, iar curând va avea ocazia de a juca în UEFA Champions League.
16:20
PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Câștigătoarele celor mai importante competiții la nivel de club din Europa se întâlnesc azi, la Udine, în Supercupa Europei.
16:10
Se va organiza un meci demonstrativ în 2026 pentru Steaua UEFAnstastică. "Cred că am umple Arena Națională!" # Sport.ro
Anul viitor se împlinesc 20 de ani de la atingerea ultimei semifinale de cupe europene de către o echipă românească.
15:30
Liverpool este gata să mai facă un transfer interesant.
15:30
Sorana Cîrstea (35 de ani) face cel mai bun turneu din 2025, la Cincinnati Open, unde a înșirat deja trei victorii, în drumul ei spre optimi. Aici, o așteaptă fosta ocupantă a locului 1 mondial.
15:20
Tottenham și-a desemnat noul căpitan după plecarea lui Son! Ce a declarat fundașul central # Sport.ro
Lider nou la echipa lui Radu Drăgușin. Premier League se vede exclusiv pe VOYO.
15:10
CFR Cluj a primit o lovitură după meciul pierdut cu Universitatea Craiova, scor 2-3.
14:50
”Decarul” român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro a semnat azi în Superligă! # Sport.ro
Fotbalistul are dublă cetățenie, română și canadiană.
14:40
Nu e glumă: Vlad Dragomir joacă acum atacant la Pafos, echipă calificată în play-off-ul Champions League! # Sport.ro
Fotbalistul român cu un singur meci la naționala de seniori a României este titular indiscutabil la gruparea din Cipru.
14:40
Peste Djokovic: Alcaraz a mai stabilit un record în tenis, la Cincinnati. Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025 # Sport.ro
Carlos Alcaraz a ajuns la o maturitate incredibilă, la douăzeci și doi de ani.
14:40
Nici n-a ajuns bine în Africa, că antrenorul de 49 de ani a și „reușit“ să facă o serie de declarații fără nicio legătură cu realitatea.
Acum 12 ore
13:40
Un fost jucător de la Dinamo a fost prezentat la noua sa echipă.
13:30
Fostul atacant al naționalei, ”dezamăgit” după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven! # Sport.ro
Tricolorul a plecat de la Parma după patru sezoane și jumătate petrecute în Serie A și Serie B.
