România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup!

Sport.ro, 13 august 2025 22:00

Fiul Nicoletei Grasu, în zi de grație!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
22:00
România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup! Sport.ro
Fiul Nicoletei Grasu, în zi de grație!
Acum 30 minute
21:50
Ramadani speră la un lucru fără precedent în returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care îl consideră cel mai periculos Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va fi transmis joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
21:50
Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al României: "Totul este la cel mai înalt nivel aici" Sport.ro
Real Betis, club din LaLiga, a anunțat transferul unui jucător de perspectivă de la Farul Constanța.
21:50
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară Sport.ro
Drita - FCSB este joi seară de la ora 21:00.
Acum o oră
21:40
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric! Sport.ro
Real Madrid caută să îl înlocuiască pe Luka Modric, plecat în această vară de la echipă.
21:30
Cod roșu de caniculă la Priștina! Câte grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară Sport.ro
Drita - FCSB va fi în direct pe VOYO joi seraă, de la ora 21:00, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
Acum 2 ore
21:10
Cisotti a dezvăluit asul din mâneca lui FCSB, dar și marele minus înainte de returul cu Drita: ”O mare pierdere!” Sport.ro
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
21:10
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună" Sport.ro
Felix Baumgartner a fost cunoscut în întreaga lume pentru acțiunile sale extreme, în special pentru lansarea sa din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale
21:00
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Sport.ro
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, iar oltenii își cunosc deja posibila adversară din această fază.
20:50
Tudor Băluță a vorbit despre atmosfera din vestiar înainte de meciul cu Trnava: ”Nu contează ce a fost acum o săptămână” Sport.ro
Tudor Băluță (26 de ani) se află la Universitatea Craiova de la începutul lunii iulie.
20:40
Dramatism în turul trei preliminar al Cupei României! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele Sport.ro
Miercuri seară s-au disputat meciurile din turul trei al Cupei României. 
20:40
Sorana Cîrstea, eliminată în optimile de la Cincinnati Open! Sport.ro
Sorana Cîrstea s-a confruntat la Cincinnati cu Iga Swiatek.
20:30
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric" Sport.ro
Veste extrem de proastă primită de AC Ajaccio, echipa din Franța la care este legitimat Tony Strata (20 de ani), internaționalul U21 al României.
20:30
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!” Sport.ro
Cu două meciuri în plus, România e la egalitate cu Austria în Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial.
20:20
Mirel Rădoi își atenționează jucătorii înainte de returul cu Trnava: ”Mare greșeală dacă facem asta!” / ”În fotbal? Nu, nu mă tem” Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o în tur pe Spartak Trnava cu 3-0.
Acum 4 ore
19:50
Nemulțumiri înainte de următoarele meciuri ale României: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!” Sport.ro
În ciuda faptului că se vorbește despre numeroase oferte, Ianis Hagi nu și-a găsit încă un club după despărțirea de Rangers.
19:50
Dan Șucu, cel mai scump transfer de la intrarea în fotbal: 20 de milioane de euro Sport.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a încasat 20 de milioane de euro după ce l-a vândut pe fundașul belgian Koni De Winter (23 de ani) la AC Milan.
19:40
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme” Sport.ro
Căpitanul naționalei României a ajuns la Genoa în această vară.
19:30
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO) Sport.ro
Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
19:20
Cinci crime în două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va fi transmis joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
19:10
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi Sport.ro
Universitatea Craiova își continuă parcursul european.
19:10
Cât a ajuns să coste „flota” de bolizi a lui Erling Haaland: atacantul lui City a venit la antrenament cu un monster truck Sport.ro
Erling Haaland își permite să cheltuie mult, după ce a semnat contract cu Manchester City până în 2034.
19:00
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00 Sport.ro
FCSB a învins-o în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League cu 3-2 pe Drita.
18:40
”Presiune maximă!” Câți suporteri kosovari vor fi prezenți la Drita - FCSB Sport.ro
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
18:30
Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații Sport.ro
Florin Tănase, decarul celor de la FCSB, a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile recente de după meciurile din Superliga.
18:20
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul Sport.ro
Partizan (Serbia) a trecut în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de Olyksandriya (Ucraina). 
Acum 6 ore
18:10
A venit anunțul oficial de la CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu! Sport.ro
CFR Cluj va avea o misiune foarte complicată în Portugalia, la returul cu Braga din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:30).
18:00
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!” Sport.ro
Un jucător de la UTA Arad a fost dat dispărut. 
17:50
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial” Sport.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a semnat cu Inter Milano la început de septembrie.
17:40
David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic" Sport.ro
17:30
Rayo a luat decizia după ce Rațiu a făcut scandal pentru transferul ratat! Îi aduc înlocuitor de la Real Madrid Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o situație complicată la Rayo Vallecano.
17:30
Corina Caragea prefațează noul sezon din Premier League, exclusiv pe VOYO din 15 august. Cine e cel mai bine plătit fotbalist + Cât a cheltuit Liverpool pe transferuri Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
17:20
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo Sport.ro
FCSB a sosit miercuri la Priștina pentru meciul retur cu Drita din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:00, în exclusivitate pe VOYO).
17:20
Cât costă un bilet la România - Canada și ce reduceri a pregătit FRF: ”Tinerii vor beneficia de un preț preferențial” Sport.ro
România joacă un meci amical împotriva Canadei la început de septembrie, înainte de partida cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:40
Subiect închis! Legia Varșovia a făcut anunțul despre Ianis Hagi Sport.ro
Presa poloneză scrie în continuare despre varianta Legia Varșovia pentru Ianis Hagi. 
16:30
Meciurile carierei și premieră pentru Dennis Man! PSV, în urna a treia din Champions League Sport.ro
Dennis Man s-a transferat recent la PSV Eindhoven, a efectuat primele antrenamente cu campioana din Eredivisie, iar curând va avea ocazia de a juca în UEFA Champions League.
16:20
PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Câștigătoarele celor mai importante competiții la nivel de club din Europa se întâlnesc azi, la Udine, în Supercupa Europei. 
Acum 8 ore
16:10
Se va organiza un meci demonstrativ în 2026 pentru Steaua UEFAnstastică. "Cred că am umple Arena Națională!" Sport.ro
Anul viitor se împlinesc 20 de ani de la atingerea ultimei semifinale de cupe europene de către o echipă românească.
15:30
Și-a dat acordul pentru transferul la Liverpool! Sport.ro
Liverpool este gata să mai facă un transfer interesant.
15:30
Cîrstea, meci mare astăzi cu Swiatek, la Cincinnati: suma pusă în joc, uriașă! Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) face cel mai bun turneu din 2025, la Cincinnati Open, unde a înșirat deja trei victorii, în drumul ei spre optimi. Aici, o așteaptă fosta ocupantă a locului 1 mondial.
15:20
Tottenham și-a desemnat noul căpitan după plecarea lui Son! Ce a declarat fundașul central Sport.ro
Lider nou la echipa lui Radu Drăgușin. Premier League se vede exclusiv pe VOYO.
15:10
Lovitură pentru CFR Cluj! Dan Petrescu, suspendare dură Sport.ro
CFR Cluj a primit o lovitură după meciul pierdut cu Universitatea Craiova, scor 2-3.
14:50
”Decarul” român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro a semnat azi în Superligă! Sport.ro
Fotbalistul are dublă cetățenie, română și canadiană.
14:40
Nu e glumă: Vlad Dragomir joacă acum atacant la Pafos, echipă calificată în play-off-ul Champions League! Sport.ro
Fotbalistul român cu un singur meci la naționala de seniori a României este titular indiscutabil la gruparea din Cipru.
14:40
Peste Djokovic: Alcaraz a mai stabilit un record în tenis, la Cincinnati. Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025 Sport.ro
Carlos Alcaraz a ajuns la o maturitate incredibilă, la douăzeci și doi de ani.
14:40
Reghecampf, călcat în picioare în Sudan pentru ce a zis în România: „Un mincinos!“ Sport.ro
Nici n-a ajuns bine în Africa, că antrenorul de 49 de ani a și „reușit“ să facă o serie de declarații fără nicio legătură cu realitatea.
Acum 12 ore
13:40
Fostul dinamovist Neluț Roșu și-a găsit echipă: ”Fotbalist cu CV impresionant” Sport.ro
Un fost jucător de la Dinamo a fost prezentat la noua sa echipă.
13:30
Fostul atacant al naționalei, ”dezamăgit” după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven! Sport.ro
Tricolorul a plecat de la Parma după patru sezoane și jumătate petrecute în Serie A și Serie B.
13:20
Drăgușin a primit verdictul crunt al englezilor: când e estimată revenirea sa pe teren Sport.ro
În ciuda unor declarații optimiste, din păcate, anul 2025 e unul compromis pentru stoperul nostru.
13:10
Transferuri de 2,37 miliarde de euro în această vară în Premier League, care se vede EXCLUSIV pe VOYO! Serie A sau La Liga sunt departe Sport.ro
Cluburile de fotbal din Anglia sunt de neoprit în această perioadă de transferuri.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.