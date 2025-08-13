Donald Trump a amenințat Rusia că va suporta “consecințe foarte grave”, dacă nu face “pași reali” către încheierea păcii. Și-a arătat deschiderea pentru un al doilea summit, cu Putin și Zelenski, cât de curând.

14:10

Ministrul de Finanțe argumentează decizie prin faptul că fluxurile de colete extracomunitare din România a crescut de la câteva mii pe zi, la 235 de mii de colete pe zi. ”O altă chestiune se referă la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. La nivel european fluxurile de colete au crescut de la un miliard […]