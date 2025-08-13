Rogobete face ANUNȚUL: Nu vorbim despre austeritate în sănătate, ci despre o reașezare a resurselor

18:10

Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, celebrul solist de muzică populară Ion Lăceanu e deja de patru ani într-un azil din București. A luat decizia de a se muta acolo după decesul soției și spune că în cămin e îngrijit bine și socializează cu alte persoane de vârsta lui. Spre deosebire de Irinel […]