„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur”

GOLAZO.ro a realizat un interviu cu Răzvan Umbrărescu, în încercarea de afla cât mai multe detalii legate de cariera acestuia și de victoria de pe circuitul Jose Carlos Pace (n.r. fostul Interlagos).Răzvan Umbrărescu a detaliat primii săi pași în lumea motorsportului, cum a ajuns din lumea jocurilor video pe pistele unor mari circuite mondiale, dar și ce înseamnă o victorie în Campionatul Mondial de anduranță.