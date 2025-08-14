Insulte rasiste după ratare Tânărul atacant al lui Tottenham, abuzat online după Supercupa Europei
Golazo.ro, 14 august 2025 13:30
Mathys Tel (20 de ani) a fost ținta unor insulte rasiste după ce a ratat un penalty în Supercupa Europei.
• • •
13:40
Probleme pentru Gyokeres Transferul atacantului la Arsenal, investigat de poliția suedeză după un atac armat # Golazo.ro
Transferul lui Viktor Gyokeres (27 de ani) la Arsenal este investigat de poliția suedeză, după ce două focuri de armă au fost trase la casa unei rude a impresarului său, din Huddinge, lângă Stockholm.
13:40
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale” # Golazo.ro
Ronald Gavril (39 de ani), deținător al centurii WBF World la categoria semigrea, a reacționat după scenele violente ce au avut loc în Bacău.
Acum 10 minute
13:30
Acum 30 minute
13:20
„Au venit din tura de noapte” Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist” # Golazo.ro
CSO Băicoi (L3), unde este antrenor Valentin Lazăr (35 de ani), a eliminat Chindia Târgoviște (L2) din Cupa României.
13:10
Markovic a semnat cu Farul Atacantul nu mai intra în planurile lui Mirel Rădoi la U Craiova: „Vreau să câștig campionatul” # Golazo.ro
Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova la Farul Constanța
Acum o oră
13:00
De la „Eras Tour” la „New Heights” Taylor Swift, apariție de record la podcastul iubitului ei, starul din NFL, Travis Kelce. I-a ironizat pe fanii fotbalului american # Golazo.ro
Într-un episod-record de audiență, Taylor Swift și Travis Kelce au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, au făcut declarații emoționante și au stârnit atât entuziasm, cât și critici, transformând podcastul „New Heights” într-un fenomen online.
Acum 2 ore
12:30
Chelsea, gest admirabil Jucătorii lui Enzo Maresca renunță la bonusurile de la Mondial: le donează familiei lui Diogo Jota și Andre Silva # Golazo.ro
Chelsea va dona o parte din banii câștigați la Mondialul Cluburilor familiei lui Diogo Jota și Andre Silva, fotbaliști decedat luna trecută într-un teribil accident rutier.
12:30
„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA # Golazo.ro
UEFA a afișat un banner politic la începerea finalei dintre PSG și Tottenham din Supercupa Europei.
12:20
Universitatea revine pe Cluj Arena Oficial: meciul cu Dinamo se joacă pe stadionul refăcut după Untold # Golazo.ro
U Cluj revine pe Cluj Arena, după „exilul” de la Sibiu, cauzat de festivalul Untold
12:00
11:40
Nu și-a invitat fiul la ultimul meci Controversă la retragerea lui Mats Hummels: fiul său a lipsit din tribune, fosta soție s-a enervat # Golazo.ro
Mats Hummels s-a retras din fotbal în amicalul lui Dortmund cu Juventus
11:40
Out din toate competițiile Echipa unui internațional de tineret, trimisă direct în liga a șasea de Federația Franceză de Fotbal # Golazo.ro
Ajaccio, echipa unde joacă Tony Strata (20 de ani), a fost exclusă de Federația Franceză de Fotbal din toate competițiile naționale.
Acum 4 ore
11:20
Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea, ex-atacant important al lui Dinamo și antrenor al „câinilor” pentru o scurtă perioadă, în 2020, își va înfrunta echipa de suflet mâine seară, pe Arena Națională
11:10
Manchester City are un nou #10 Fotbalistul care reușea 4 asisturi cu FCSB va prelua tricoul lăsat vacant, după plecarea lui Jack Grealish # Golazo.ro
Rayan Cherki (21 de ani) va purta tricoul cu numărul 10 la Manchester City în sezonul 2025/26.
11:00
„Șanse foarte mari să ne calificăm” Cei de la Drita, încrezători înaintea returului cu FCSB: „Ne tratăm adversarii cu respect” # Golazo.ro
Zekirija Ramadani (47 de ani), antrenorul lui Drita, și Besnik Krasniqi (35 de ani), fundașul kosovarilor, sunt încrezători înaintea returului cu FCSB.
10:50
Abdallah vs. Dinamo Atacantul de la UTA vrea să marcheze în poarta roș-albilor: „Din partea mea, există doar respect” # Golazo.ro
Hakim Abdallah, 27 de ani, va înfrunta mâine seară Dinamo pentru prima dată din postura de adversar
10:20
Tănase, reclamat de CCA Declarațiile pentru care „decarul” campioanei FCSB riscă o suspendare drastică # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani) riscă o suspendare drastică după ce a fost reclamat de Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), în două dosare separate.
10:10
Cine transmite meciurile echipelor românești FCSB și CFR Cluj joacă azi în Europa League, iar U Craiova în Conference League # Golazo.ro
Azi se dispută Drita - FCSB, Braga - CFR, Trnava - Craiova. Cine transmite live partidele
09:50
Ianis a dat cărțile pe față Hagi a explicat motivul pentru care nu a semnat până acum cu nicio echipă + îi e recunoscător lui Mircea Lucescu # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a explicat motivele pentru care care nu a semnat cu nicio echipă până acum.
09:40
Momente stânjenitoare VIDEO Arda Turan, scene virale în preajma unei reportere: nu s-a uitat deloc la ea # Golazo.ro
Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, a fost protagonistul unui moment ciudat în preajma unei reportere, după un meci din Europa League.
Acum 12 ore
01:50
PSG - Tottenham Hotspur 2-2, 4-3 d.l.d. Ousmane Dembele (28 de ani), omul meciului, a anunțat că parizienii continuă să vâneze trofee.
01:40
„Nu știu dacă e corect” Luis Enrique, după ce a câștigat un nou trofeu cu PSG: „Ne-am antrenat doar 5-6 zile” # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 pen.). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a vorbit despre meciul cu formația londoneză, la finalul partidei.
00:50
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa # Golazo.ro
Vlad Răfăilă (20 de ani) a fost cedat de Farul Constanța la Betis Sevilla, sub formă de împrumut.
Acum 24 ore
00:20
Ce gafă! Înlocuitorul lui Donnarumma, eroare majoră în Supercupa Europei, la debutul pentru PSG # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 d.pen.). Lucas Chevalier (23 de ani), portarul formației pariziene, a comis o gafă majoră în Supercupa Europei, disputată la Udine.
13 august 2025
23:50
Sorana, eliminată în optimi la Cincinnati Iga Swiatek, un adversar prea puternic pentru pentru româncă » A doborât recordul Simonei Halep! # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA) a fost eliminată în optimile turneului de 1000 de la Cincinnati de către Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA), scor 6-4, 6-3.
23:30
„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre returul din turul III preliminar al Europa League. La Cluj, portughezii s-au impus cu 2-1.
23:00
Cristi Manea (28 de ani) și Marian Aioani (25 de ani) vor să plece de la Rapid și își caută echipe, însă, momentan, nu s-a concretizat nicio posibilă mutare.
22:40
Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani” # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo, dând un exemplu din iarnă
22:40
„I-am respectat prea mult” Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Mario Camora (38 de ani), fundașul celor de la CFR, a vorbit despre returul „dublei” cu Braga din Europa League.
22:20
Nu caută alibiuri Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Suntem într-un recul teribil, dar e concentrare maximă” # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre partida retur a lui FCSB din Europa League. Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
22:20
Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova ar putea întâlni, pe Bașakșehir, în play-off-ul Conference League.
21:50
„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit presupusa sa legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală (69 de ani), președintele celor de la FCSB.
21:20
„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru # Golazo.ro
DRITA - FCSB. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre returul din Kosovo, din turul III al Europa League.
21:00
20:40
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League.
20:30
Elias Charalambous (44 de ani) dorește ca FCSB să obțină victoria, la Priștina, împotriva celor de la Drita.
20:20
Moștenirea lui Baumgartner Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă! # Golazo.ro
După decesul tragic al lui Felix Baumgartner, la doar 56 de ani, s-a aflat cine ar urma să moștenească averea și asigurarea sa de viață.
20:10
Soția ar avea cancer! Ce spune agentul fotbalistului din Liga 1 dat dispărut și amenințat cu FIFA: „Clubul știe!” # Golazo.ro
Arjanit Kuqki, impresarul lui Mevlan Zeka (31 de ani), susține că fotbalistul a plecat de la UTA Arad pentru că soția sa, Gentiana, ar fi bolnavă de cancer.
19:50
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, crede în șansa echipei sale de a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur cu Braga.
19:30
Îl „înțeapă” pe MM Stoica Balaj, enervat de oficialul FCSB: „Și eu pot fi oripilat de ce spune! Depășim limita bunului simț” # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani) l-a „înțepat” pe Mihai Stoica (60 de ani), considerând că analizele sale de la Prima Sport, unde este invitat permanent, nu sunt obiective.
19:00
Returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League dintre Drita și FCSB nu se va putea la TV. Meciul va fi transmis pe platforma de streaming Voyo.
19:00
Scene violente VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital # Golazo.ro
Renato Nica (16 ani), campion național și balcanic, bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fugit luni din cantonamentul lotului național de la Onești și l-a bătut violent pe Bogdan Nasim Sava (16 ani), luptător de kickboxing legitimat la CSM Bacău.
18:30
„Lipsă uriașă de respect” Agentul Enzo Raiola, atac la adresa lui PSG după ce Donnarumma a fost scos din lot # Golazo.ro
Agentul lui Gianluigi Donnarumma (26 de ani) ar putea acționa clubul PSG în instanță.
18:20
„Îmi place de ea, e completă” Simona Halep și-a ales tenismena favorita » A întâlnit-o de 4 ori înainte de retragere # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani), fostul număr #1 WTA, a vorbit despre jucătoarea preferată pe care o are în acest moment.
18:00
LIVE Turul 3 al Cupei Românei se joacă ACUM » Au intrat în competiție și echipe din Liga 2 # Golazo.ro
Astăzi se joacă 18 meciuri din turul 3 al Cupei României.
17:40
Buget uriaș Stelian Bujduveanu, despre banii publici virați către CSM București: „Pare mare, dar e necesar” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a vorbit despre bugetul pe care primăria îl acordă anual clubului CSM București.
17:10
„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol : „E un fotbalist grozav” # Golazo.ro
Fernando Roig, președintele clubului spaniol Villarreal, a vorbit despre sosirea lui Thomas Partey (32 de ani) la club.
16:50
Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele # Golazo.ro
Guvernul elvețian nu exclude posibilitatea ca legenda tenisului Roger Federer (44 de ani) sau președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), să intervină în discuțiile cu Statele Unite pentru reducerea taxelor de import impuse bunurilor elvețiene.
16:40
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât ce sancțiuni vor primi Csikszereda și Dinamo după incidentele de la meciul din prima etapă.
15:40
Solicitare pentru arbitru CFR Cluj nu a uitat de prestația „centralului” din turul cu Braga: „Sperăm să fie la nivelul meciului” # Golazo.ro
Mario Camora (38 de ani) a vorbit despre returul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League și despre așteptările pe care are de la „centralul” partidei.
