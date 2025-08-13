„Nu știu dacă e corect” Luis Enrique, după ce a câștigat un nou trofeu cu PSG: „Ne-am antrenat doar 5-6 zile”
Golazo.ro, 14 august 2025 01:40
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 pen.). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a vorbit despre meciul cu formația londoneză, la finalul partidei.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
01:40
„Nu știu dacă e corect” Luis Enrique, după ce a câștigat un nou trofeu cu PSG: „Ne-am antrenat doar 5-6 zile” # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 pen.). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul formației pariziene, a vorbit despre meciul cu formația londoneză, la finalul partidei.
Acum o oră
00:50
Împrumutat în Spania Portarul Farului, transfer surprinzător la o echipă de tradiție din Europa # Golazo.ro
Vlad Răfăilă (20 de ani) a fost cedat de Farul Constanța la Betis Sevilla, sub formă de împrumut.
Acum 2 ore
00:20
Ce gafă! Înlocuitorul lui Donnarumma, eroare majoră în Supercupa Europei, la debutul pentru PSG # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 d.pen.). Lucas Chevalier (23 de ani), portarul formației pariziene, a comis o gafă majoră în Supercupa Europei, disputată la Udine.
13 august 2025
23:50
Sorana, eliminată în optimi la Cincinnati Iga Swiatek, un adversar prea puternic pentru pentru româncă » A doborât recordul Simonei Halep! # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA) a fost eliminată în optimile turneului de 1000 de la Cincinnati de către Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA), scor 6-4, 6-3.
Acum 4 ore
23:30
„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre returul din turul III preliminar al Europa League. La Cluj, portughezii s-au impus cu 2-1.
23:00
Cristi Manea (28 de ani) și Marian Aioani (25 de ani) vor să plece de la Rapid și își caută echipe, însă, momentan, nu s-a concretizat nicio posibilă mutare.
22:40
Ce transferuri mai face Dinamo Andrei Nicolescu despre jucătorul român pentru care a negociat: „Preț prohibitiv!” + „Resimțim lipsa lui Selmani” # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo, dând un exemplu din iarnă
22:40
„I-am respectat prea mult” Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare” # Golazo.ro
BRAGA - CFR CLUJ. Mario Camora (38 de ani), fundașul celor de la CFR, a vorbit despre returul „dublei” cu Braga din Europa League.
22:20
Nu caută alibiuri Mihai Stoica, înainte de Drita - FCSB: „Suntem într-un recul teribil, dar e concentrare maximă” # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre partida retur a lui FCSB din Europa League. Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
22:20
Craiova și-a aflat adversara Cine stă între olteni și calificarea în faza principală din Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova ar putea întâlni, pe Bașakșehir, în play-off-ul Conference League.
21:50
„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit presupusa sa legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală (69 de ani), președintele celor de la FCSB.
Acum 6 ore
21:20
„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru # Golazo.ro
DRITA - FCSB. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre returul din Kosovo, din turul III al Europa League.
21:00
20:40
„Nu suntem deja calificați” Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii Craiovei: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League.
20:30
Elias Charalambous (44 de ani) dorește ca FCSB să obțină victoria, la Priștina, împotriva celor de la Drita.
20:20
Moștenirea lui Baumgartner Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă! # Golazo.ro
După decesul tragic al lui Felix Baumgartner, la doar 56 de ani, s-a aflat cine ar urma să moștenească averea și asigurarea sa de viață.
20:10
Soția ar avea cancer! Ce spune agentul fotbalistului din Liga 1 dat dispărut și amenințat cu FIFA: „Clubul știe!” # Golazo.ro
Arjanit Kuqki, impresarul lui Mevlan Zeka (31 de ani), susține că fotbalistul a plecat de la UTA Arad pentru că soția sa, Gentiana, ar fi bolnavă de cancer.
19:50
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele lui CFR Cluj, crede în șansa echipei sale de a se califica în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur cu Braga.
Acum 8 ore
19:30
Îl „înțeapă” pe MM Stoica Balaj, enervat de oficialul FCSB: „Și eu pot fi oripilat de ce spune! Depășim limita bunului simț” # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani) l-a „înțepat” pe Mihai Stoica (60 de ani), considerând că analizele sale de la Prima Sport, unde este invitat permanent, nu sunt obiective.
19:00
Returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League dintre Drita și FCSB nu se va putea la TV. Meciul va fi transmis pe platforma de streaming Voyo.
19:00
Scene violente VIDEO. Un boxer medaliat la Europene a bătut un alt sportiv minor în plină stradă și l-a băgat în spital # Golazo.ro
Renato Nica (16 ani), campion național și balcanic, bronz la Europenele de juniori din 2023 la categoria 54 kg, a fugit luni din cantonamentul lotului național de la Onești și l-a bătut violent pe Bogdan Nasim Sava (16 ani), luptător de kickboxing legitimat la CSM Bacău.
18:30
„Lipsă uriașă de respect” Agentul Enzo Raiola, atac la adresa lui PSG după ce Donnarumma a fost scos din lot # Golazo.ro
Agentul lui Gianluigi Donnarumma (26 de ani) ar putea acționa clubul PSG în instanță.
18:20
„Îmi place de ea, e completă” Simona Halep și-a ales tenismena favorita » A întâlnit-o de 4 ori înainte de retragere # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani), fostul număr #1 WTA, a vorbit despre jucătoarea preferată pe care o are în acest moment.
18:00
LIVE Turul 3 al Cupei Românei se joacă ACUM » Au intrat în competiție și echipe din Liga 2 # Golazo.ro
Astăzi se joacă 18 meciuri din turul 3 al Cupei României.
17:40
Buget uriaș Stelian Bujduveanu, despre banii publici virați către CSM București: „Pare mare, dar e necesar” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a vorbit despre bugetul pe care primăria îl acordă anual clubului CSM București.
Acum 12 ore
17:10
„Dacă va fi condamnat, va pleca” Villarreal reacționează după transferul lui Thomas Partey, jucător acuzat de viol : „E un fotbalist grozav” # Golazo.ro
Fernando Roig, președintele clubului spaniol Villarreal, a vorbit despre sosirea lui Thomas Partey (32 de ani) la club.
16:50
Elveția apelează la sport Politicienii iau în calcul intervenția lui Federer și Infantino pentru a-l convinge pe Donald Trump să reducă tarifele # Golazo.ro
Guvernul elvețian nu exclude posibilitatea ca legenda tenisului Roger Federer (44 de ani) sau președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), să intervină în discuțiile cu Statele Unite pentru reducerea taxelor de import impuse bunurilor elvețiene.
16:40
Sancțiuni după Csikszereda - Dinamo Pedepsele dictate de Comisia de Disciplină, după incidentele grave de la Miercurea Ciuc # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât ce sancțiuni vor primi Csikszereda și Dinamo după incidentele de la meciul din prima etapă.
15:40
Solicitare pentru arbitru CFR Cluj nu a uitat de prestația „centralului” din turul cu Braga: „Sperăm să fie la nivelul meciului” # Golazo.ro
Mario Camora (38 de ani) a vorbit despre returul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League și despre așteptările pe care are de la „centralul” partidei.
15:40
Sancțiune dură! Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după scandalul făcut la meciul cu U Craiova » Câte etape va lipsi # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, și-a aflat sancțiunea după incidentele din etapa #4 a Superligii, când clujenii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 3-2.
15:20
LPF reacționează A anunțat noi măsuri după scandalul iscat de modificarea cerută de FCSB : „Prevenim escaladarea unor conflicte” # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a introdus noi schimbări în urma scandalului provocat în ultimele zile.
15:00
Explicația lui Luis Enrique Antrenorul a dezvăluit de ce Donnarumma a fost îndepărtat de la PSG: „Sunt 100% responsabil” # Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, a explicat decizia de a nu-l convoca pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani) pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei.
14:10
„Stoica are potențial enorm” Finanțatorul de la Hermannstadt dezvăluie cum s-a acomodat Ianis în Portugalia: „În România a demonstrat tot” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre debutul impresionant al lui Stoica și despre legătura pe care o păstrează cu acesta:
13:50
PSG - Tottenham LIVE de la 22:00. Marele duel dintre câștigătoarea Ligii Campionilor și cea din Europa League » Echipele probabile # Golazo.ro
PSG (câștigătoarea Ligii Campionilor) și Tottenham Hotspur (câștigătoarea Europa League) se luptă pentru Supercupa Europei.
13:30
„Am început cu jocuri video” INTERVIU. Pilotul român care a făcut istorie în CM de anduranță dezvăluie cum a ajuns în elita motorsportului mondial # Golazo.ro
GOLAZO.ro a realizat un interviu cu Răzvan Umbrărescu, în încercarea de afla cât mai multe detalii legate de cariera acestuia și de victoria de pe circuitul Jose Carlos Pace (n.r. fostul Interlagos).Răzvan Umbrărescu a detaliat primii săi pași în lumea motorsportului, cum a ajuns din lumea jocurilor video pe pistele unor mari circuite mondiale, dar și ce înseamnă o victorie în Campionatul Mondial de anduranță.
13:20
Delegația FCSB a decolat spre Kosovo, unde va disputa manșa secundă cu Drita din turul 3 preliminar al Europa League.
12:50
Exclus din lot Antrenorul lui Tottenham a pus piciorul în prag înainte de Supercupa Europei: „Trebuie să existe consecințe” # Golazo.ro
Yves Bissouma (28 de ani), mijlocașul lui Tottenham, a fost exclus din lotul pentru Supercupa Europei deplasat de englezi la Udine.
12:40
Borza ar putea pleca pe bani mulți Rapid anunță că discută cu „două cluburi importante” : „Mai mult de 4 milioane de euro” # Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) este dorit de două cluburi importante, a anunțat Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid.
Acum 24 ore
12:20
Popovici, ambasador Porsche Campionul olimpic, primul român care reprezintă oficial producătorul german # Golazo.ro
Multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, David Popovici (20 de ani), a devenit primul român desemnat oficial ambasador Porsche (Friend of Brand).
11:50
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare” # Golazo.ro
Basarab Panduru a dat primele declarații despre transferul lui Dennis Man la PSV.
11:40
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina # Golazo.ro
Suedezul Armand Duplantis (25 de ani) continuă să scrie istoria în atletism, după ce a depășit ștacheta la 6,29 metri. Marți seară, în cadrul Grand Prix-ului Ungariei desfășurat la Budapesta, dublul campion olimpic a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina.
11:20
Alvaro Morata a semnat Atacantul va juca în Serie A, după plecarea cu scandal de la Galatasaray. Critici pentru turci în mesajul de adio # Golazo.ro
Alvaro Morata a semnat cu formația italiană Como, după despărțirea de Galatasaray. Echipa antrenată de Cesc Fabregas l-a adus sub formă de împrumut pe iberic, cu obligația de a-l cumpăra definitiv.
10:40
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul celor de la CFR Cluj sezonul trecut, nu va juca în meciul din Portugalia. Partida Braga - CFR Cluj se va disputa pe Estadio Municipal de Braga, mâine, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
10:30
Donnarumma și-a găsit echipă L'Equipe anunță că portarul e aproape de a semna cu un gigant din Premier League , după a fost dat afară de PSG # Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma ar putea semna cu Manchester City după despărțirea de PSG.
10:10
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre motivul pentru care va lipsi Risto Radunovic (33 de ani) de la meciul din Kosovo. Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma voyo.ro.
10:00
Arena Națională intră în reparații Acoperișul retractabil de 20 de milioane de euro , inutilizabil! Când vor fi gata lucrările # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Capitalei, a anunțat că Arena Națională urmează să intre în reparații.
09:30
Biletele pentru România - Canada, meciul amical de pe 5 septembrie, se vor pune în vânzare astăzi, după prânz. Meciul va avea loc la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
09:10
Naționala e răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate # Golazo.ro
Mircea Lucescu se confruntă cu provocări majore înaintea meciului capital cu Cipru: lotul naționalei e marcat de numeroase schimbări în rândul stranierilor și incertitudini privind forma unor tricolori importanți.
Ieri
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga # Golazo.ro
CFR Cluj va avea galerie la Braga! Clubul care l-a format pe Mario Camora aduce fani la meci cu autocarul.
00:00
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă” # Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a anunțat plecarea de la PSG, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.