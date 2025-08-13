Simulări de lansări de rachete nucleare în exerciţiile militare comune Zapad-2025 - Ultimul exercițiu Zapad a însemnat invadarea Ucrainei

22:30

Premierul Ilie Bolojan răspunde nemulțumirilor PSD cu privire la programul Anghel Saligny. După ce PSD a anunțat că nu va accepta ca programul să fie sistat sau ca proiectele să fie puse pe pauză, Bolojan spune că primarii pot lua credite de la bănci. Citește mai departe...