VIDEO Cele mai căutate destinații turistice în 2025: Una dintre ele este foarte aproape de România
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 01:30
După ani de incertitudini și restricții, apetitul pentru călătorii revine în forță. Anul 2025 se conturează ca unul dintre cele mai efervescente sezoane turistice din ultimele decenii, cu un mix de destinații consacrate și surprize care urcă rapid în preferințele călătorilor. Citește mai departe...
Acum 15 minute
01:30
Acum o oră
01:00
A fost aprobat planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza: 'Este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului', declară Netanyahu # Stiripesurse.ro
Armata israeliană a dat undă verde planului de preluare a controlului asupra orașului Gaza. Este „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, informează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 2 ore
00:40
Bacalaureat cu...surprize! Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: 'M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute' # Stiripesurse.ro
Peste 30.000 de candidați susțin în această perioadă sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, unii aflați la prima încercare, alții revenind după eșecuri anterioare. Citește mai departe...
00:20
Nebunie în PSG - Tottenham. Câștigătoarea Supercupei Europei, decisă la lovituri de departajare # Stiripesurse.ro
Paris Saint-Germain a învins-o pe Tottenham, după un meci dramatic și a câștigat Supercupa Europei. Francezii au fost conduși, 0-2, dar au revenit și câștigătoarea a fost decisă după loviturile de departajare. După 90 de minute scorul a fost 2-2 și 4-3 după penlty-uri. Citește mai departe...
00:10
VIDEO Ministrul Economiei: 'Măsurile fiscale – un tratament care îți dă dureri de stomac, dar treci prin boală cu el, altfel vei muri' # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că România se află într-o situație economică dificilă și că aplicarea măsurilor de austeritate este inevitabilă pentru reducerea deficitului bugetar, relatază Mediafax. Citește mai departe...
00:10
VIDEO Ministrul Economiei: 'Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa 109' # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că Ordonanţa 109, care reglementează selecţia persoanelor din conducerile companiilor de stat, trebuie modificată de urgenţă, pentru că ”sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege”, relatează News.ro. Citește mai departe...
00:00
Alexandru Nazare anunță că bugetul pe vechi, pe hârtie, e istorie în România: Mi se pare inacceptabil # Stiripesurse.ro
România se modernizează în plină austeritate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat planurile pentru bugetul anului 2026. Țara noastră va trece de la formula tradițională „pe hârtie” la o aplicație electronică pentru realizarea bugetului anual. Citește mai departe...
00:00
Simulări de lansări de rachete nucleare în exerciţiile militare comune Zapad-2025 - Ultimul exercițiu Zapad a însemnat invadarea Ucrainei # Stiripesurse.ro
Rusia şi Belarus vor practica la exerciţiile militare comune Zapad-2025 planificarea utilizării armelor nucleare şi a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik, conform informaţiilor furnizate miercuri de ministrul apărării din Belarus, Viktor Jrenin, informează EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 4 ore
23:40
Premierul polonez avertizează indirect și România: 'Rusia nu trebuie să aibă dreptul de a stabili granițele vecinilor săi' # Stiripesurse.ro
„Rusia nu trebuie să aibă dreptul de a stabili granițele vecinilor săi”, declară miercuri prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, după ce a participat la discuțiile telefonice anterioare cu liderii europeni, scrie Mediafax. Citește mai departe...
23:40
Fotbalistul dat dispărut de UTA trece printr-un adevărat coșmar. S-a aflat de ce nu a revenit la echipă # Stiripesurse.ro
UTA l-a dat dispărut pe Mevlan Zeka și a anunțat că va face memoriu la FIFA pentru despăgubiri. Atacantul a fost alături de arădeni în cantonamentul din Slovenia, apoi a plecat acasă și nu a mai ajuns în România niciodată, invocând motive personale. Citește mai departe...
23:30
Anamaria Prodan nu a putut să se abțină. I-a scris lui Reghecampf după ce antrenorul a ajuns în Sudan # Stiripesurse.ro
Laurențiu Reghecampf a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman. Decizia tehnicianului i-a surprins pe mulți, ținând cont că în Sudan este război civil din 2023.Anamaria Prodan încearcă să-l facă să se răzgândească și să renunțe la angajament. Citește mai departe...
23:30
Dominic Fritz joacă la sentiment: Deficitul României e o crimă față de următoarea generație # Stiripesurse.ro
Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, joacă la sentiment. Ca să justifice măsurile de austeritate dure luate de guvernul Bolojan, Fritz atenționează că România are un deficit extrem de mare. Citește mai departe...
23:10
Un mare opozant al lui Trump a obținut cetățenia italiană: Este chiar mai rău, este pur şi simplu de necrezut # Stiripesurse.ro
Opozant de lungă durată al lui Donald Trump, comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne. Citește mai departe...
23:10
VIDEO Ministrul Economiei a criticat lipsa promovării litoralului și implicarea redusă a autorităților locale # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat, miercuri seară, motivele pentru care plajele românești sunt mai puțin populate în această vară, relatează Mediafax. Citește mai departe...
23:10
VIDEO Ilie Bolojan știe că românii nu mai vor alte crize politice artificiale: 'Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, miercuri seară, la Digi24, că „orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. România nu mai suportă alte crize politice artificiale”. Citește mai departe...
23:00
Acțiunea Jandarmeriei îi împarte pe bucureșteni în două tabere. Imaginile cu luptătorii înarmați în stațiile de metrou din București au devenit virale # Stiripesurse.ro
Jandarmi cu arme, gata de luptă, au luat cu asalt stațiile de metrou, dar și garniturile de tren din București. Imaginile realizate de cetățeni au devenit imediat virale, iar mesajele s-au adunat rapid.Șefii Jandarmeriei mai spun că trebuie descurajat în subteran orice incident. Citește mai departe...
22:50
VIDEO Ministrul Economiei, despre salina de la Praid: Preocuparea mea este să pun la loc ceva repede # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat miercuri că „am avut o salină la Praid, pe care nu o mai avem astăzi” și că „s-a pornit o licitație pentru ca niște specialiști să ne spună de unde se poate începe o exploatare nouă”, relatează Mediafax. Citește mai departe...
22:50
VIDEO Bolojan nu acuză direct Guvernul Ciolacu 2, dar o spune răspicat: Nu mai putem să ne facem că facem reduceri! # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre bugetul propus de Guvernul Ciolacu 2 pentru unele instituții ale statului, precum MApN, Ministerul Educației, CNAS sau Autoritatea pentru Sport, care s-au trezit după câteva luni că nu mai au bani. Citește mai departe...
22:40
România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # Stiripesurse.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene. Citește mai departe...
22:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că le-a spus miercuri omologului său american Donald Trump şi unor lideri europeni, într-o videoconferinţă, înaintea summitului de vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, că liderul de la Kremlin ”blufează”, relatează The Citește mai departe...
22:30
AC Ajaccio, echipa românului Tony Strata, exclus din toate competiţiile naţionale de către FFF # Stiripesurse.ro
Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat miercuri excluderea clubului AC Ajaccio din toate competiţiile naţionale, ceea ce înseamnă că echipa la care este legitimat românul Tony Strata va juca teoretic în Régional 1, cu excepţia cazului în care va câştiga apelul. Citește mai departe...
22:30
VIDEO Ilie Bolojan sfidează nemulțumirile PSD: Primarii pot lua credite de la bănci să încheie Anghel Saligny # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde nemulțumirilor PSD cu privire la programul Anghel Saligny. După ce PSD a anunțat că nu va accepta ca programul să fie sistat sau ca proiectele să fie puse pe pauză, Bolojan spune că primarii pot lua credite de la bănci. Citește mai departe...
22:30
Craiova și-a aflat adversara dacă se califică în play-of-ul Conference League. Istanbul Başakşehir - Viking Stavanger 1-1 # Stiripesurse.ro
Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din Conference League. Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor. Citește mai departe...
22:30
Ministrul de Finanțe îl 'înțeapă' pe Ciolacu: 'Programarea bugetară de anul acesta pe ultimul trimestru e complet nerealistă' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că deficitul bugetar de 6 miliarde de lei la jumătatea anului se datorează întârzierilor la rambursările de TVA, subestimării cheltuielilor și nerealizării unor dividende.Alexandru Nazare a fost întrebat cât este deficitul bugetar. Citește mai departe...
22:10
Afacerea 'microbuzul' – Liderul PSD Alba: 'În cazul CJ Alba lipsa de transparență și disprețul pentru cetățean au devenit o normalitate' # Stiripesurse.ro
Liderul PSD Alba, Corneliu Mureșan, cere răspunsuri în scandalul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț. „Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba trebuie să răspundă în scandalul microbuzelor școlare: de ce a cumpărat microbuze școlare electrice la un preț dublu față Citește mai departe...
22:10
Ocupația israeliană a Cisiordaniei, luată drept model pentru Ucraina: SUA și Rusia au discutat despre acest scenariu # Stiripesurse.ro
Guvernarea Israelului în Cisiordania, care nu este recunoscută de comunitatea internațională și care a fost realizată de Israel de mai bine de jumătate de secol, poate servi drept exemplu pentru rezolvarea conflictului din Ucraina. Citește mai departe...
22:10
Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit de criza din educație, acolo unde profesorii protestează de mai mult timp, fiind nemulțumiți de noul pachet de măsuri fiscale. Citește mai departe...
22:00
Clubul sârb Partizan Belgrad a fost sancţionat de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani # Stiripesurse.ro
UEFA a anunţat miercuri că a amendat clubul Partizan Belgrad cu peste 100.000 de dolari şi a ordonat închiderea unei părţi a tribunei, din cauza scandărilor şi afişelor rasiste şi politice ale fanilor. Citește mai departe...
22:00
Premierul Ilie Bolojan a reluat miercuri, într-un interviu la Digi24, retorica populistă și periculoasă care vizează discreditarea sistematică a magistraților, sub pretextul unei așa-zise „echități sociale”. Citește mai departe...
22:00
Ilie Bolojan anunță că OCDE forțează schimbarea Pilonului 2: Vom fi evaluați în septembrie # Stiripesurse.ro
Schimbarea modului în care funcționează Pilonul 2 de pensii e inevitabilă, spune premierul Ilie Bolojan. După ce opinia publică a fost scandalizată de anunțul că banii din Pilonul 2 se vor retrage eșalonat, Ilie Bolojan spune că la mijloc a fost vorba de o eroare de comunicare. Citește mai departe...
21:50
'Lecția Ialtei nu trebuie repetată' - Avertismentul unui fost ministru al Apărării înainte de summitul Trump-Putin / Miza pentru România # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, avertizează că întâlnirea programată pe 15 august 2025, la Anchorage, între Donald Trump și Vladimir Putin, ar putea duce la „un aranjament între marile puteri” în defavoarea Europei de Est. Citește mai departe...
Acum 6 ore
21:40
VIDEO Ilie Bolojan sună adunarea în coaliție, după scandalul din ultima perioadă: Trebuie să transferăm oamenilor încrederea că știm ce facem # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre problemele din coaliție, în condițiile în care, în ultimele zile, partidele ce se află la guvernare nu s-au mai întâlnit în ședințe. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Nu o să o recunoști! Cântăreața Dana Marijuana, apariție incredibilă în fața judecătorilor: ‘Sunt bine, să știți!’ # Stiripesurse.ro
Cântăreața Dana Coteanu, cunoscută publicului drept Dana Marijuana, a atras toate privirile astăzi la Tribunalul Constanța, unde a avut loc un nou termen în dosarul în care este judecată de procurorii DIICOT, alături de alte două persoane. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Premierul Ilie Bolojan: 'Riscul de a intra în incapacitate de plată e mare, în această toamnă, fără aceste măsuri' # Stiripesurse.ro
Riscul pentru România de a intra în incapacitate de plată e mare fără implementarea noului pachet de măsuri fiscale. Momentul ar putea avea loc fix în această toamnă, transmite premierul Ilie Bolojan.„Sânt doi factori care au concurat la scăderea economică. Citește mai departe...
21:10
Dumitru Dragomir a fost săltat noapte din pat de un 'securist' pentru o întâlnire cu Ion Iliescu: 'Mi-am pus un trening frumos' # Stiripesurse.ro
Dumitru Dragomir se poate lăuda că a cunoscut trei președinți ai României. Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu și pe Emil Constantinescu. Fostul președinte LPF a povestit cum a fost luat din pat de SPP, la ora 23.00, pentru că Iliescu dorea să-l vadă. Citește mai departe...
21:10
Bujduveanu şi ambasadorul Israelului intenţionează să consolideze parteneriatele existente şi să identifice noi oportunităţi de colaborare # Stiripesurse.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi ambasadorul Statului Israel în România, Lior Ben Dor, au avut o întrevedere miercuri, la Primăria Capitalei, în cadrul căreia au evidenţiat dorinţa comună de a consolida parteneriatele existente şi de a identifica noi Citește mai departe...
21:10
Putin, față în față cu Zelenski - Trump anunță următoarea mutare după întâlnirea din Alaska # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, declară că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea să organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Citește mai departe...
21:10
Mirel Rădoi își avertizează jucătorii: 'Am face o mare greşeală să considerăm că suntem deja calificaţi' # Stiripesurse.ro
Mirel Rădoi a afirmat, miercuri, înaintea partidei cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, că jucătorii săi ar face o mare greşeală dacă s-ar considera calificaţi în play-off, după ce au câştigat primul meci cu 3-0. Citește mai departe...
21:00
VIDEO Ministrul de Finanțe, efectiv șocat de ce a descoperit: 'E o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent!' # Stiripesurse.ro
„E o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent”, transmite ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Oficialul a oferit acest răspuns la întrebarea cu privire la metroul din Cluj, care a pierdut finanțarea din PNRR. Citește mai departe...
21:00
Noile măsuri bugetare și creșterea TVA i-a determinat pe români să fie mai atenți la bugetul de vacanță (Vola) # Stiripesurse.ro
Prețurile biletelor de avion au scăzut cu 14% față de anul trecut, media fiind de 164 euro.Cele mai căutate destinații rămân orașele clasice din Europa precum Paris, Roma, Milano, Bruxelles și Londra. Citește mai departe...
20:50
Elias Charalambous înainte de Drita - FCSB: 'Chiar dacă am câştigat în tur şansele de calificare sunt egale' # Stiripesurse.ro
Elias Charalambous a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formaţia kosovară FC Drita, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, că şansele de calificare în play-off sunt egale chiar dacă în partida tur a câştigat cu 3-2 pe Citește mai departe...
20:40
VIDEO Reglare de conturi. Un pugilist medaliat cu bronz l-a făcut KO pe un tânăr de 16 ani în plină stradă: 'Exclus din sport. Nu creștem huligani' # Stiripesurse.ro
Campionul european de box, Renato Nica, 16 ani, a băgat în spital un alt sportiv de la secția de kikboxing. Incidentul a avut loc luni noaptea, în fața unei săli de jocuri. Citește mai departe...
20:40
Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Citește mai departe...
20:40
Cinci condiții pentru pace - Europa intervine în negocierile dintre Trump și Putin # Stiripesurse.ro
Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferinţă avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea Citește mai departe...
20:30
Șeful Senatului comentează decizia Guvernului Bolojan de a taxa tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate, prin care se suspectează că s-ar frauda bugetul de stat. Schema e simplă, banii se transferă ca să nu se achite impozite. Citește mai departe...
20:20
Summitul la care vor participa vineri în Alaska preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin se va desfăşura la baza militară Elmendorf-Richardson din oraşul Anchorage, a confirmat miercuri Casa Albă, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
20:10
Nicușor Dan, după discuțiile UE-Trump despre Ucraina, întâlnire la care România nu a participat: 'Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții' # Stiripesurse.ro
Donald Trump s-a întâlnit, miercuri, printr-o videoconferință cu liderii europeni, pentru a discuta despre Ucraina. Nicușor Dan, care a a prticipat online doar la conferința de după discuția liderului SUA cu principalele puteri din UE, a dat un mesaj pe rețeaua de socializare X. Citește mai departe...
20:00
AUR îl critică pe președintele Nicușor Dan. Ramona Bruynseels (deputat AUR): "În timp ce liderii marilor puteri europene şi Donald Trump discută viitorul continentului, România lipseşte cu desăvârşire de la masa negocierilor""În loc să fim acolo unde se Citește mai departe...
20:00
VIDEO Agenții FBI și DEA defilează pe străzile cartierului Georgetown din Washington DC # Stiripesurse.ro
În ultimele zile, agenți federali din cadrul FBI și DEA au fost văzuți patrulând în cartierul Georgetown din Washington, DC, ca parte a unei operațiuni extinse de securitate ordonate de președintele Donald Trump. Citește mai departe...
20:00
Oana Țoiu i-a școlit pe afaceriștii de la Concordia: Cheia afacerilor de succes e în afara României # Stiripesurse.ro
Afaceriștii de la Concordia au primit sfaturi neașteptate privind afacerile de viitor. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia pentru a discuta priorităţile României în domeniul diplomaţiei economice. Citește mai departe...
