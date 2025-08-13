Când se vor tăia pensiile speciale. Bolojan: Trebuie corectată inechitatea socială
SportMedia, 14 august 2025 00:40
Premierul Ilie Bolojan a criticat, miercuri seara, sistemul actual al pensiilor speciale, pe care îl consideră „o problemă de inechitate socială evidentă”. El a anunțat că modificarea legislației va fi inclusă în Pachetul 2 de reforme, care urmează să fie adoptat până la sfârșitul lunii august. „Sunt niște realități pe care nu le putem contesta … The post Când se vor tăia pensiile speciale. Bolojan: Trebuie corectată inechitatea socială appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
00:40
Bolojan avertizează: Riscul de incapacitate de plată este foarte mare în această toamnă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan avertizează că al doilea pachet de măsuri economice trebuie adoptat urgent, „cel mai târziu până la finalul lunii”, pentru a evita riscul „foarte mare” ca România să ajungă în incapacitate de plată în această toamnă. Șeful Guvernului a spus, la Digi24, că demersul poate fi realizat doar prin angajarea răspunderii, așa cum … The post Bolojan avertizează: Riscul de incapacitate de plată este foarte mare în această toamnă appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Premierul Ilie Bolojan a criticat, miercuri seara, sistemul actual al pensiilor speciale, pe care îl consideră „o problemă de inechitate socială evidentă”. El a anunțat că modificarea legislației va fi inclusă în Pachetul 2 de reforme, care urmează să fie adoptat până la sfârșitul lunii august. „Sunt niște realități pe care nu le putem contesta … The post Când se vor tăia pensiile speciale. Bolojan: Trebuie corectată inechitatea socială appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Fostul președinte USR și posibil candidat la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri că își dorește o candidatură comună a dreptei pentru alegerile locale. „Eu îmi doresc să fiu o candidatură comună și mă bucur foarte mult că știu că și cei doi președinți de partid își doresc asta, adică și Ilie Bolojan și … The post Cătălin Drulă își dorește să fie candidatul comun al dreptei la Primăria București appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Bolojan, către profesori: Am redus norme, am mărit salarii, dar nu am văzut o îmbunătățire în educație # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri seară, la Digi24, un mesaj profesorilor nemulțumiți, subliniind că în ultimii ani s-au luat măsuri importante pentru cadrele didactice, însă acestea nu s-au reflectat într-o îmbunătățire generală a sistemului de învățământ. „Mesajul meu pentru profesori este următorul: statul român, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe … The post Bolojan, către profesori: Am redus norme, am mărit salarii, dar nu am văzut o îmbunătățire în educație appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
22:40
Sorana Cîrstea (35 de ani) a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati. Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, scor 6-4, 6-3, după o oră și 35 de minute de joc. În turul următor, Swiatek va întâlni câștigătoarea meciului Ekaterina Alexandrova – Anna Kalinskaya. În ceea ce o … The post Sorana Cîrstea pierde cu Iga Swiatek și părăsește turneul de la Cincinnati appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat importanța coordonării și unității transatlantice pentru securitatea țării, după ce a participat, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”. Întâlnirea a vizat armonizarea pozițiilor europene înaintea discuțiilor bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, programate în Alaska. „Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt … The post Nicușor Dan: Avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și Europei appeared first on spotmedia.ro.
22:40
În București, viitorul educațional al unui copil poate depinde de… adresa din buletin. O analiză realizată de AiParte, pe baza rezultatelor a peste 13.000 de elevi la Evaluarea Națională 2025, arată diferențe uriașe între cartiere: în unele zone, aproape jumătate dintre absolvenți ajung la licee de elită, în altele – niciunul. Practic, șansele pot fi … The post Cum îți poate decide viitorul cartierul în care locuiești în București appeared first on spotmedia.ro.
22:40
SpotMedia.ro transmite LIVE miercuri, 13 august, de la ora 22:00, meciul PSG – Tottenham din Supercupa Europei 2025. PSG – TOTTENHAM, de la 22:00*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Doue – Barcola, Dembele, KvaratskheliaRezerve: Safonov, Marin – … The post LIVE Supercupa Europei: PSG – Tottenham appeared first on spotmedia.ro.
22:40
George Simion pare să deschidă ușa unei colaborări cu PSD, anunțând că AUR vizează guvernarea din toamnă. Ba chiar îl propune pe Călin Georgescu ca prim-ministru într-un eventual executiv sprijinit de social-democrați. Liderul AUR a declarat, la Realitatea Plus, că există deja doi deputați PSD dispuși să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. … The post AUR vrea guvern cu PSD din toamnă și îl propune pe Călin Georgescu premier appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, miercuri, că „voința americană este obținerea unui armistițiu” în Ucraina, după o discuție virtuală cu omologul său american Donald Trump și lideri europeni, cu două zile înaintea summitului Trump-Putin din Alaska. „Este foarte important ca, cu ocazia acestei reuniuni, să poată să existe un armistițiu care să fie obținut … The post Macron: Voința americană este obținerea unui armistițiu în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
20:40
Cum va arăta „Domul de Aur” al SUA – scutul antirachetă în patru straturi care va proteja întreaga țară # SportMedia
Statele Unite pregătesc un scut antirachetă de amploare fără precedent, cunoscut ca „Golden Dome”, inspirat din sistemul israelian „Iron Dome”, dar conceput pentru a acoperi întreaga țară. Proiectul, estimat la 175 de miliarde de dolari și cu termen-țintă 2028, va include patru straturi de apărare – unul spațial și trei terestre – și va integra … The post Cum va arăta „Domul de Aur” al SUA – scutul antirachetă în patru straturi care va proteja întreaga țară appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
18:40
Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Universitatea Craiova. „Bursucul” a fost eliminat de arbitru în timpul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3, după ce a protestat vehement la o fază la care a cerut un penalty pentru echipa sa. Centralul Rareș Vidican l-a … The post Dan Petrescu, pedepsit dur de FRF: Sanțiunea primită de antrenorul de la CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # SportMedia
Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Şedinţa privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absenţa lui, însă Plahotniuc şi-ar fi dat acordul scris ca să fie adus în Republica Moldova. În sală au fost prezenţi avocaţii lui Plahotniuc, între care Lucian Rogac din Republica Moldova, dar … The post Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Premier League domină piatra transferurilor din fotbalul internațional în această vară, cu două săptămâni înainte de termenul limită, cluburile engleze cheltuind până în prezent 2,37 miliarde de euro pentru recrutarea de noi jucători, informează EFE. FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, este echipa care a investit cel mai mult în actualul mercato, atât ca … The post Premier League domină piața transferurilor: Suma uriașă cheltuită de cluburi appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Trump singur în cameră cu Putin, o rețetă sigură pentru dezastru – lecțiile de la Helsinki sunt clare # SportMedia
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, în spatele ușilor închise, la Anchorage, Alaska, pentru a discuta despre un presupus „schimb de teritorii”. Însă experiențele trecute ridică mari semne de întrebare legate de această întâlnire. În 2018, cei doi lideri s-au întâlnit la invitația președintelui finlandez Sauli Niinistö, pentru a discuta despre … The post Trump singur în cameră cu Putin, o rețetă sigură pentru dezastru – lecțiile de la Helsinki sunt clare appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Procurorii au anunțat, miercuri, că nu există indicii privind acte de sabotaj în cazul incendiului de la Uzina Mecanică Cugir, iar focul a pornit dintr-o încăpere în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică. Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a precizat că incendiul izbucnit în noaptea de 2 august 2025 … The post Ancheta incendiului de la Uzina Mecanică Cugir – procurorii exclud actele de sabotaj appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a aflat verdictul medicilor după ultima accidentare suferită. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele clubului, CFR Cluj a dezvăluit ce probleme medicale l-au împiedicat pe Munteanu să facă deplasarea în Portugalia pentru meciul retur cu Braga, din turul trei preliminar Europa League. Balaj a anunțat că … The post Louis Munteanu a aflat verdictul medicilor după ultima accidentare suferită appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Cartel Alfa critică proiectul privind Pilonul II: Un sistem incomplet și lipsit de garanții # SportMedia
Cartel Alfa denunță proiectul de lege care ar urma să stabilească modul în care românii vor accesa fondurile din Pilonul II, la care contribuția este obligatorie. Sindicaliștii descriu sistemul ca fiind „incomplet, lipsit de claritate și garanții, dar alimentat lunar”. Ei atrag atenția că singurul lucru garantat este suma acumulată, fără randament minim sau actualizare … The post Cartel Alfa critică proiectul privind Pilonul II: Un sistem incomplet și lipsit de garanții appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
16:40
Nazare declară război coletelor Temu și Shein: taxă nouă de 25 de lei pe fiecare pachet (Video) # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazăre, a anunțat, miercuri, lansarea unei propuneri de taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare sub 150 de euro, în contextul creșterii exponențiale a acestor importuri, majoritar de pe platforme precum Shein sau Temu. Ministrul Finanțelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să … The post Nazare declară război coletelor Temu și Shein: taxă nouă de 25 de lei pe fiecare pachet (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Meciul Drita – FCSB, manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League, nu va fi transmis la TV în România. Campioana României, FCSB, se deplasează în Kosovo pentru a obține calificarea în play-off-ul Europa League, automat cel puțin în grupele Conference League. Suporterii care vor să vadă meciul în România nu o vor putea … The post Drita – FCSB nu se vede la TV în România: Unde poate fi urmărit meciul appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Nazare anunță reforma pentru firme – Cont bancar obligatoriu și eliminarea plafonului la plata cu cardul (Video) # SportMedia
Toate companiile active din România vor fi obligate să aibă cel puțin un cont bancar, iar limita de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul va fi eliminată. În plus, orice comerciant va trebui să accepte plata cash, cât și cu cardul. Cu unele excepţii punctuale. Sunt măsuri anunțate, miercuri, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, … The post Nazare anunță reforma pentru firme – Cont bancar obligatoriu și eliminarea plafonului la plata cu cardul (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a condus miercuri o întâlnire de lucru la Palatul Victoria, cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului. Subiectele principale: Reorganizarea, reducerea cheltuielilor de personal și optimizarea activității administrației publice. Între timp, ministrul de Finanțe anunță o nouă formulă de taxare pentru multinaționale. Sistemul de eșalonări va fi regândit, măsuri privind activitatea … The post Bolojan dă ultimatum instituțiilor statului: reorganizare până pe 22 august appeared first on spotmedia.ro.
16:40
LIVE Europa intră în joc: summit video cu Trump, înainte ca Putin să stabilească regulile, în Alaska. Zelenski a ajuns la Berlin. Participă și Nicușor Dan (Video) # SportMedia
Cu doar două zile înainte de summit-ul Trump-Putin din Alaska, liderii europeni au un program încărcat miercuri, când participă la o conferință video cu președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, într-o încercare de a influența direcția negocierilor privind războiul din Ucraina. Inițiativa aparține cancelarului german Friedrich Merz, care îl are alături la Berlin … The post LIVE Europa intră în joc: summit video cu Trump, înainte ca Putin să stabilească regulile, în Alaska. Zelenski a ajuns la Berlin. Participă și Nicușor Dan (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Guvernul va modifica modul de funcționare al ANAF, care va fi coordonată direct de Ministerul Finanțelor, a anunțat miercuri ministrul Alexandru Nazare. Decizia vine pe fondul unei relații tensionate între cele două instituții, care, potrivit ministrului, a contribuit la slaba colectare a veniturilor bugetare. Printre măsurile anunțate se mai numără introducerea testelor de integritate pentru … The post Nazare preia controlul ANAF: Urmează teste de integritate și controale cu body-cam appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Loialitatea este o calitate apreciată. În orice domeniu de activitate, oameni dedicați, care susțin echipa și contribuie constant la obiectivele comune, sunt piloni ai performanței. Însă există situații în care loialitatea afișată este doar un paravan. În spatele unei atitudini aparent devotate, pot exista intenții de influență subtilă, control sau manipulare. Comportamentul manipulator mascat în … The post Cum recunoști comportamentul manipulator deghizat în loialitate appeared first on spotmedia.ro.
14:40
De la 1 octombrie, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, se majorează de la 5,55% la nivelul record de 6,06%. Cresc astfel și ratele românilor care au credite. Persoanele care au un credit ipotecar de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, cu o dobândă formată din indice IRCC şi o … The post IRCC va avea din toamnă o valoare record. Cât vor crește ratele appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Dar, pentru a reuși în această nișă, trebuie să îți pregătești nu doar echipamentul, ci și abilitățile, promovarea și modul de lucru. Iată șase pași esențiali care te vor ghida spre cariera de fotograf de nunți pe plajă. 1. Investește în echipamentul potrivit Fotografia pe plajă implică lucrul în condiții variabile: lumina puternică a soarelui, … The post Șase pași pe care trebuie să îi faci pentru a ajunge un fotograf de nunți pe plajă appeared first on spotmedia.ro.
14:40
FCSB și Rapid solicită o modificare importantă a regulamentului în legătură cu arbitrajul. Prin vocile lui Mihai Stoica și Victor Angelescu, oficiali ai celor două echipe, FCSB și Rapid au solicitat public să fie scoase la iveală de către Comisia Centrală a Arbitrilor înregistrările convorbirilor dintre arbitri de centru și camera VAR. Victor Angelescu a … The post FCSB și Rapid solicită la unison o schimbare importantă: „Trebuie să se oprească” appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Ce fel de acord ar putea aduce summit-ul Trump-Putin și ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească, vineri, în Alaska, într-un summit care ar putea schimba cursul războiului din Ucraina – sau să-l blocheze într-un compromis periculos pentru Kiev. Potrivit unei analize Reuters, summit-ul nu vizează doar o eventuală pace în Ucraina, ci și reconfigurarea securității europene, într-un moment … The post Ce fel de acord ar putea aduce summit-ul Trump-Putin și ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Fumatul e interzis de azi în stațiile de autobuz și în parcurile din Cluj-Napoca. Amenzi de până la 500 de lei # SportMedia
Începând de miercuri, 13 august 2025, clujenii care fumează în stațiile mijloacelor de transport în comun, în parcuri sau în bazele sportive aflate în proprietatea municipiului riscă amenzi între 100 și 500 de lei. Măsura, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2025, interzice fumatul în toate aceste spații publice, indiferent dacă este vorba despre țigări … The post Fumatul e interzis de azi în stațiile de autobuz și în parcurile din Cluj-Napoca. Amenzi de până la 500 de lei appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul doi mondial și dublă campioană de Mare Șlem, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari. Gauff a profitat de abandonul adversarei sale din turul al treilea, ucraineanca Daiana Iastremska, cap de serie numărul … The post Rezultatele de la Cincinnati: Coco Gauff a acces în optimi fără să joace appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține o conferință de presă în care prezintă măsurile de reformă fiscală. Nazare a admis recent că măsurile fiscale vor avea un impact asupra nivelului de trai și inflației, dar ne vor ajuta să evităm unele efecte mai grave. Ministrul a afirmat că datoria publică a României este prognozată să ajungă … The post LIVE Ministrul de Finanțe anunță o nouă formulă de taxare pentru multinaționale appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Germania începe o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România, cu 5 Eurofightere și 170 de militari # SportMedia
Germania și-a început oficial noua misiune de poliție aeriană întărită pe flancul sud-estic al NATO, prin dislocarea unui detașament format din cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de soldați la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Misiunea va dura opt luni și vizează securizarea spațiului aerian aliat în regiunea Mării Negre. Momentul a fost marcat … The post Germania începe o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România, cu 5 Eurofightere și 170 de militari appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat o veste excelentă. Campioana României îl va putea utiliza din nou pe Darius Olaru (27 de ani), căpitanul echipei, care și-a revenit după ruptura musculară suferită, în urma tratamentelor aplicate la Marijana Kovacevic la Belgrad. Stoica a anunțat că Olaru se află într-o condiție … The post Mihai Stoica anunță o veste excelentă pentru FCSB: „E perfect” appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Fostul procuror general care a prezentat scuze pentru tergiversarea Dosarului Revoluției spune cum se mai poate face dreptate # SportMedia
Fostul procuror general Augustin Lazăr susține că dosarele Revoluției și 10 August au fost blocate sistematic de interese politice, iar implicarea directă a liderilor statului, precum Ion Iliescu, a făcut ancheta aproape imposibilă. Lazăr avertizează că în România s-a pierdut încrederea în Justiție și în separația puterilor, iar lipsa unui proces public riscă să relativizeze … The post Fostul procuror general care a prezentat scuze pentru tergiversarea Dosarului Revoluției spune cum se mai poate face dreptate appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Magistrații europeni, acuzații grave la adresa Guvernului: Subminați justiția și puneți în pericol statul de drept # SportMedia
În lupta pentru a-şi conserva privilegiile – pensiile speciale, magistraţii aduc şi aliaţi externi. Consiliul Superior al Magistraturii preia miercuri o declarație oficială în care organizația internațională Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți (MEDEL) condamnă ferm campania de denigrare a sistemului judiciar din România, lansată de partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului bugetar. … The post Magistrații europeni, acuzații grave la adresa Guvernului: Subminați justiția și puneți în pericol statul de drept appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Patru scenarii pentru finalul războiului, după summit-ul din Alaska. Niciunul nu arată favorabil pentru Ucraina (Hărți) # SportMedia
Întâlnirea de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, prima de la invazia Rusiei în Ucraina, ar putea duce la concesii teritoriale impuse Kievului – aceasta este marea temere a europenilor, dar și a Kievului. Ucraina le-a respins însă ferm. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că Ucraina nu va face concesii teritoriale … The post Patru scenarii pentru finalul războiului, după summit-ul din Alaska. Niciunul nu arată favorabil pentru Ucraina (Hărți) appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Ziua 1267 Summit virtual între liderii UE, Zelenski și Trump. Viktor Orban spune că Rusia a câștigat războiul. Incendiu la o rafinărie rusească (Video) # SportMedia
Ziua 1267 de război este marcată de summit-ul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin. Azi, liderii europeni vor participa la o conferință video cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, înainte de summit. Inițiativa aparține cancelarului german Friedrich Merz. Zelenski va merge … The post Ziua 1267 Summit virtual între liderii UE, Zelenski și Trump. Viktor Orban spune că Rusia a câștigat războiul. Incendiu la o rafinărie rusească (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Simona Halep numește jucătorea din circuitul WTA pe care o urmărește cu atenție: „Îmi place” # SportMedia
Retrasă din activitate la începutul lui 2025, Simona Halep (33 de ani) a numit jucătoarea din circuitul WTA pe care o urmărește cu atenție. Halep a numit-o pe Iga Swiatek (23 de ani), poloneza pe care a văzut-o din tribună la finala Wimbledon 2025, contra Amandei Anisimova. Sportiva noastră a evidențiat calitățile Igăi și a … The post Simona Halep numește jucătorea din circuitul WTA pe care o urmărește cu atenție: „Îmi place” appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Un mic dejun sănătos poate face diferența în modul în care tu și familia ta începeți ziua. Aportul de nutrienți esențiali, energie de durată și alimente gustoase poate transforma diminețile într-un moment de bucurie și echilibru. Există soluții chiar și pentru zilele în care sunteți cu toții pe fugă pentru a ajunge la școală și … The post 3 idei de mic dejunuri sănătoase pentru tine și familia ta appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:30
SUA amenință cu represalii statele care susțin planul Organizației Maritime Internaționale pentru emisii net zero # SportMedia
Statele Unite au respins marţi propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internaţional, şi au avertizat că vor lua măsuri împotriva ţărilor care o sprijină. Anunţul a fost făcut într-o declaraţie comună a secretarilor de stat Marco Rubio, Howard Lutnick, … The post SUA amenință cu represalii statele care susțin planul Organizației Maritime Internaționale pentru emisii net zero appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Verdictul dat de presa din Polonia după încheierea negocierilor dintre Ianis Hagi și Legia Varșovia: „Ce păcat” # SportMedia
Presa din Polonia trage o concluzie fermă în privința lui Ianis Hagi (26 de ani), după ce transferul internaționalului român la Legia Varșovia a picat. Edi Iordănescu a anunțat că transferul lui Ianis Hagi nu mai este de actualitate pentru Legia Varșovia, iar polonezii au reacționat. Jurnaliștii polonezi consideră că este păcat că Legia nu … The post Verdictul dat de presa din Polonia după încheierea negocierilor dintre Ianis Hagi și Legia Varșovia: „Ce păcat” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
CFR Cluj primește o lovitură dură înaintea meciului cu Braga, manșa secundă din turul trei preliminar al Europa League. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu se va putea baza pe unul dintre oamenii de bază în meciul din Portugalia. Potrivit Sport.ro, Louis Munteanu (23 de ani) s-a accidentat și nu a făcut deplasarea în … The post CFR Cluj primește o lovitură dură appeared first on spotmedia.ro.
10:30
În România, sistemul de pensii este organizat pe trei piloni. Pilonul I este pilonul de stat cu contribuție obligatorie pentru participanți, Pilonul II sistemul privat cu contribuție obligatorie iar Pilonul III are contribuție opțională. Cea mai mare parte a contribuțiilor participanților merg către Pilonul public, Pilonul I – 20,25% din salariul brut, către Pilonul II … The post Ce sistem de pensii ne dorim să avem? appeared first on spotmedia.ro.
10:30
FCSB pregătește un nou transfer, în cazul în care va obține calificarea în play-off-ul Europa League, cu Drita. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este gata să mai transfere un jucător dacă va obține calificarea mai departe în play-off-ul Europa League, echivalentă cu accederea măcar în grupele Conference League și … The post FCSB pregătește un nou transfer: E gata să scoată un titular din echipă appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Fenerbahce Istanbul și FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, în urma meciurilor de marți seara, din manșa secundă a turului al treilea preliminar. Fenerbahce, echipă antrenată de Jose Mourinho, a dispus de Feyenoord cu 5-2, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, după 1-2 la Rotterdam. Fundașul japonez … The post Liga Campionilor: Primele echipe calificate în play-off appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale # SportMedia
Turismul la „urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale ca să fie apoi fotografiate de turiști. Imagini surprinse în zonă arată sălbăticiuni care se plimbă printre mașini și chiar printre mese atrase de hrană lăsată la vedere. La marginea unei … The post Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # SportMedia
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursului politic. ”La … The post Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Ai simțit nevoia să dormi puțin în timpul zilei, dar, în loc să te încarci cu energie, te-ai trezit mai obosit sau chiar te-ai confruntat cu o stare generală de rău? Specialiștii explică faptul că acest fenomen este frecvent și poate avea mai multe cauze – de la modul în care funcționează ciclurile de somn, … The post De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Studiind cauzele morții balenelor mari în timpul doctoratului, Yara Bernaldo de Quirós a fost intrigată de faptul că aceste mamifere marine nu suferă de ateroscleroză sau de alte boli arteriale cauzate de vârstă. Fiind ea însăși scufundătoare, știa foarte bine cum afectează scufundarea funcția arterială. Fiecare scufundare determină schimbări rapide ale fluxului sanguin și ale … The post De ce arterele delfinilor nu îmbătrânesc – și ce înseamnă acest lucru pentru noi appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.