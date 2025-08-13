Bolojan avertizează: Riscul de incapacitate de plată este foarte mare în această toamnă

02:20

Ai simțit nevoia să dormi puțin în timpul zilei, dar, în loc să te încarci cu energie, te-ai trezit mai obosit sau chiar te-ai confruntat cu o stare generală de rău? Specialiștii explică faptul că acest fenomen este frecvent și poate avea mai multe cauze – de la modul în care funcționează ciclurile de somn, … The post De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii appeared first on spotmedia.ro.