Cel puţin 26 de migranţi care plecaseră din Libia s-au înecat în Marea Mediterană

Potrivit TASS, aceste vize sunt valabile până în luna noiembrie 2025. Aproape toți jurnaliștii de la Kremlin care îl vor însoți pe președintele rus, Vladimir Putin, în timpul vizitei sale în Alaska, unde acesta va lua parte la summitul la nivel înalt, cu liderul american, Donald Trump, au primit vize americane. Cu toate acestea, nu […]