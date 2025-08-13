Cel puţin 26 de migranţi care plecaseră din Libia s-au înecat în Marea Mediterană
Rador, 14 august 2025 01:20
Cel puţin 26 de migranţi s-au înecat când o ambarcaţiune cu care traversau Marea Mediterană venind din Libia s-a răsturnat. Printre victime se numără un nou-născut. Aproximativ 60 de supravieţuitori au fost salvaţi din mare, din dreptul Insulei Lampedusa, iar căutarea pentru cei dispăruţi continuă. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 14 august)/aionita/cvanatoru
Cercetătorii europeni sugerează adăugarea mucurilor de țigară în asfalt pentru a-l face mai durabil # Rador
Cercetătorii de la Universitățile Bologna și Granada au descoperit că asfaltul poate fi făcut mai durabil prin adăugarea mucurilor de țigară – sau mai precis, a filtrelor rămase de la țigările fumate. Prin adăugarea materialului filtrant reciclat la pavajul din beton asfaltic, se poate îmbunătăți plasticitatea acestuia – și, prin urmare, rezistența la fisurare. Mucurile […]
România a înregistrat un record în atragerea de investiții pentru energia verde, depășind în a doua rundă de licitații cu 37% obiectivul stabilit prin PNRR. Au fost declarate câștigătoare 49 de proiecte din care 26 de parcuri solare și 23 eoliene, în total având capacitatea de a produce peste 2.700 mW de energie curată, mult […]
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a condamnat grupul sudanez Forţele pentru Susţinere Rapidă pentru atacurile mortale de luni asupra nordului regiunii Darfur, în urma cărora şi-au pierdut viaţa cel puţin 40 de persoane. Volker Türk a afirmat că uciderile care au avut loc la o tabără pentru persoane strămutate din oraşul asediat Al […]
Statul pregătește un nou sistem de taxare a profitului repatriat de companiile multinaționale # Rador
Statul pregătește un nou sistem de taxare a profitului repatriat de companiile multinaționale prin eliminarea unor deduceri aferente cheltuielilor efectuate de acestea. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că se urmărește trecerea de la impozitul pe cifra de afaceri la unul care să vizeze zona prin care aceste companii își exportă profitul. Totodată va fi […]
Brazilia a anunţat măsuri pentru a ajuta companiile afectate de taxele de până la 50% impuse de Statele Unite. Guvernul va deschide noi linii de credit şi a fost de acord să cumpere o parte din producţia firmelor ale căror contracte au fost suspendate de la implementarea taxelor, în cursul lunii august. Administraţia Trump a […]
Evacuarea oraşului Pokrovsk, din regiunea ucraineană Doneţk, a devenit esenţială (Vadim Filaşkin) # Rador
Şeful Administraţiei Militare Regionale Doneţk, din estul Ucrainei, a declarat că evacuarea oraşului asediat Pokrovsk a devenit esenţială. Vadim Filaşkin a afirmat că în oraş încă se află mai mult de 1.300 de persoane. Forţele ruse încearcă să cucerească oraşul de mai multe luni. El a adăugat că ruşii atacă pe toate drumurile din zonă. […]
Un teatru din Estonia a pus în scenă spectacolul „Romeo și Julieta”, în care toate rolurile sunt interpretate de utilaje de construcții # Rador
O producție experimentală a spectacolului „Romeo și Julieta”, în care toate rolurile sunt interpretate de utilaje de construcții și camioane, a apărut în programul teatrului independent estonian „Kinoteater”. „Baletul Mașinilor Grele” are loc într-o carieră de calcar din Rummu, la aproximativ 45 de minute de mers cu mașina la sud-vest de Tallinn. Spectacolul este susținut […]
Preşedintele libanez Joseph Aoun a avertizat în privinţa amestecului străin în ţara lui, în timpul unei întâlniri cu liderul Consiliului Naţional al Iranului care a avut loc la Beirut. Vizita lui Ali Larijani este menită să demonstreze susţinerea pentru Hezbollah, care este susţinută de Teheran şi care a fost slăbit de războiul său cu Israelul, […]
În Fâşia Gaza au avut loc atacuri israeliene intense (cel puţin 123 de palestinieni ucişi în ultimele 24 de ore) # Rador
În Fâşia Gaza au avut loc atacuri israeliene intense, în special în oraşul Gaza, înaintea unei noi ofensive menite să preia controlul asupra teritoriului. Anterior, miercuri, armata israeliană a aprobat cadrul pentru noua ofensivă de a prelua întreaga Fâşie Gaza, la câteva zile după ce Cabinetul pentru securitate a decis să cucerească oraşul Gaza. Ministerul […]
Persoanele care au suferit arsuri grave în urma exploziei produse în judeţul Bacău vor fi îngrijite la spitale din Bucureşti şi Timişoara # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Cele patru persoane care au suferit arsuri grave în urma exploziei care s-a produs astăzi la o casă din localitatea Letea Veche, judeţul Bacău, vor primi îngrijiri medicale la spitale din Bucureşti şi Timişoara. În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă […]
După summitul virtual dintre liderii UE, preşedintele SUA şi preşedintele Ucrainei, mingea este acum în terenul Rusiei (NATO) # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că „mingea este acum în terenul lui Putin”, după ce s-a alăturat unei convorbiri telefonice între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni. „Suntem uniți în încercarea de a pune capăt acestui război teribil împotriva (Ucrainei) și de a obține o pace […]
Cancelarul german Friedrich Merz a reiterat miercuri apelul ca Ucraina să fie la masa negocierilor de pace și a declarat că o încetare a focului în Ucraina trebuie să fie pe primul loc în orice acord. Cancelarul Merz a făcut declaraţiile într-o conferinţă de presă, stând alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după un summit […]
E nevoie mai întâi de o încetare a focului în Ucraina şi garanţii de securitate înaintea unui acord de pace cu Rusia (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că „ar trebui să existe mai întâi o încetare a focului, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate”. Preşedintele ucrainean a făcut declaraţiile după un summit online între liderii UE şi preşedintele Statelor Unite. „Și, apropo, președintele (Donald) Trump și-a exprimat sprijinul pentru aceasta”, a adăugat […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Regimul de la Kiev subminează situația din Ungaria prin intermediul serviciilor speciale și al diasporei ucrainene, se afirmă într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, primit de TASS. „În același timp, regimul lui Volodimir Zelenski face cea mai murdară activitate, inclusiv destabilizarea situației din Ungaria prin capacitățile serviciilor […]
Mai mulţi migranţi s-au înecat după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în timp ce traversa Marea Mediterană spre Italia. Incidentul a avut loc în dreptul coastelor insulei italiene Lampedusa, informează BBC./mbaciu/ctuluc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 13 august)
Autorităţile din Ucraina evacuează familiile cu copii din zona frontului din regiunea Doneţk # Rador
Autoritățile din Ucraina au ordonat ca familiile cu copii să evacueze zonele din regiunea Donețk din Ucraina care sunt aproape de locurile în care forțele rusești câștigă teren. Autoritățile au început evacuările obligatorii în orașul Bilozerka, satul Sviatohorivka, în șase sate din comunitatea Bilozerka și în șase sate din comunitatea Dobropillia, potrivit șefului administrației militare […]
Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator solicită publicarea de urgență a unui calendar privind aplicarea creșterii anunțate # Rador
Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator solicită guvernului și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să publice de urgență un calendar ferm și transparent privind aplicarea creșterii anunțate. Reprezentanții asociației avertizează că amânarea măsurilor financiare promise pune în pericol viabilitatea ambulatoriului de specialitate și accesul pacienților la consultații. La 21 iulie 2025, autoritățile au anunțat […]
Pasta de dinţi cu cheratină repară şi protejează dinţii, au descoperit cercetătorii britanici # Rador
Cercetătorii britanici au descoperit că pasta de dinţi care conţine cheratină, o proteină prezentă în unghiile şi părul uman, ar putea ajuta procesul de reparare şi protejare a dinţilor afectaţi. Cheratina, în contact cu mineralele şi saliva din cavitatea bucală formează în timp o peliculă protectoare care imită emailul natural al dinţilor, au descoperit cercetatorii […]
lie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituții # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Performanţa şi responsabilitatea sunt cele două criterii pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea, le-a spus, astăzi, premierul Ilie Bolojan şefilor celor 36 de instituţii subordonate guvernului. Andrei Şerban relatează. Reporter: Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să stabilească personalul necesar și indicatorii de […]
Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat la Palatul Victoria al doilea pachet de măsuri fiscale # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat astăzi, la Palatul Victoria, al doilea pachet de măsuri fiscale, cu efecte importante pentru investiţii. El a anunţat, printre altele, un nou sistem de taxare a profitului repatriat de companiile multinaţionale. Alexandru Nazare: Vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste […]
Rusia califică drept nesemnificative discuţiile de miercuri de la Berlin dintre liderii UE, SUA şi Ucraina # Rador
Rusia a calificat drept „nesemnificative” discuțiile de miercuri dintre liderii american și european, înaintea unui summit planificat între Donald Trump și Vladimir Putin. „Considerăm consultările solicitate de europeni drept acțiuni nesemnificative din punct de vedere politic și practic”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al ministerului rus de externe, Alexei Fadeev, în cadrul unei conferinţe […]
Un puternic taifun a lovit sudul Taiwanului cu ploi torenţiale şi vânt puternic. Autorităţile taiwaneze au anunţat că o persoană este dată dispărută pe mare, iar alte zeci de persoane sunt rănite. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate, iar zeci de mii de locuinţe au rămas fără curent electric, iar şcolile şi instituţiile publice […]
Departamentul de Stat al SUA: Nicio schimbare semnificativă privind drepturile omului în Bulgaria # Rador
În cursul anului trecut, nu au avut loc schimbări semnificative referitor la situaţia drepturilor omului în Bulgaria, se arată în raportul privind situaţia drepturilor omului în lume în 2024, publicat pe site-ul Departamentului de Stat al SUA. Printre problemele importante din domeniul drepturilor omului, se numără relatări credibile despre asasinate arbitrare, precum şi despre torturi, […]
12 sisteme de apărare aeriană, instalate în apropierea reședinței prezidenţiale ruse de la Valdai, iar acum un an existau doar două # Rador
Deja 12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidenţiale a preşedintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. În schimb, acum un an, existau doar două sisteme de apărare aeriană. Sursa: Radio Liberty. Imaginile din satelit au arătat că cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană, în principal sisteme Panţir-S1, sunt instalate în […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, miercuri, la Berlin, unde va avea întâlniri online cu președintele SUA, Donald Trump, și cu lideri europeni. Sosirea lui Zelenski în Germania a fost confirmată de Biroul Președintelui de la Kiev. La aeroportul din Berlin, Zelenski a fost întâmpinat de mai mulți oficiali, inclusiv de ambasadorul Ucrainei în Germania, […]
Deţinutul care a evadat, marţi seară, din Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa a fost prins # Rador
Deţinutul care a evadat aseară din Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa a fost prins în comuna Vărbilău, judeţul Prahova. El urmează să fie reîncarcerat, în vederea dispunerii măsurilor legale. Pedeapsa pe care o executa – 5 ani şi 10 luni pentru act sexual cu un minor – va fi acum mărită, pentru că părăsirea fără autorizare […]
Militar ucrainean, despre înaintarea ruşilor în direcţia Dobropillia: „Au rămas blocați și sunt eliminați” # Rador
Mici unități ale armatei ruse care încercau să avanseze în apropiere de Dobropillia, în direcția estică Pokrovsk, sunt în prezent blocate și eliminate de către Forțele de Apărare ale Ucrainei – potrivit unei declarații făcute de Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al Grupului Operațional-Strategic „Dnipro”. Acesta a subliniat că amenințarea nu trebuie nici exagerată, nici […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXVIII: Zidul Berlinului și noaptea care a schimbat Europa # Rador
Introducere În noaptea de 12 spre 13 august 1961, Berlinul s-a trezit într-o realitate nouă și dură. Străzile care până atunci puteau fi traversate liber au devenit, în doar câteva ore, linii de front. Zidul Berlinului, construit de autoritățile Republicii Democrate Germane (RDG) cu sprijinul Uniunii Sovietice, a fost început sub pretextul „protejării împotriva fascismului”, […]
Inițiativă comună a DSU și UNICEF: animații dedicate pregătirii adolescenților pentru situații de urgență # Rador
București, 13 august 2025 – Adolescenții din România învață cum să treacă cu bine peste caniculă și alte situații de urgență, printr-o serie de animații video lansate de Departamentul pentru Situații de Urgență și UNICEF în România. Seria video este concepută pentru publicul tânăr, având un stil dinamic, simplu și ușor de reținut, care transformă […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea Episodul XXVII. 13 august 1946: Delegația română la Conferința de Pace de la Paris # Rador
Introducere La 13 august 1946, delegația României la Conferința de Pace de la Paris și-a prezentat oficial punctul de vedere în fața marilor puteri. Era un moment de importanță crucială pentru viitorul țării, deoarece de rezultatul discuțiilor depindeau recunoașterea statutului de cobeligerant, condițiile economice postbelice și integrarea în noua ordine internațională conturată sub egida Organizației […]
Ministrul finanţelor Alexandru Nazare a anunţat un nou sistem de taxare a profitului repatriat de multinaţionale # Rador
Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, cu puţin timp în urmă, un nou sistem de taxare a profitului repatriat de multinaţionale. Se vor elimina astfel unele deduceri pentru diferite cheltuiel,i pe care firmele le făceau. Este vorba de sume de aproape 15 miliarde de lei, potrivit datelor de anul trecut. Noile măsuri au fost propuse […]
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cu sprijinul comandantului-şef al Forțelor Armate, a neutralizat o rețea de agenți ai serviciului de informații militare din Rusia (GRU), în orașul Zaporijjia. Reţeaua era coordonată de un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonate Patriarhiei Moscovei. În timpul predicilor, preotul justifica agresiunea militară rusă și recruta localnici cu viziuni […]
Agenda plină, liste de sarcini colorate, aplicații de management al timpului și notificări din oră în oră. Pentru unii, planificarea este cheia succesului. Pentru alții, însă, devine o sursă de stres și oboseală. Când organizarea depășește un anumit prag, poate ajunge să consume mai multă energie decât activitățile propriu-zise. Beneficiile planificării Planificarea ne ajută să […]
Sesiuni lungi de cursuri, proiecte, deadline-uri și agitația vieții de studentă de 20 de ani pot face ca uneori săptămâna să pară nesfârșită. Totuși, există mici bucurii care îmi aduc zâmbetul pe buze și mă ajută să trec mai ușor peste zilele aglomerate. O cafea bună dimineața Nu este doar despre cofeină, ci despre ritualul […]
Introducere În era digitală în care trăim, granițele dintre sursele tradiționale de informare și cele noi s-au estompat. Platformele sociale au dat naștere unei noi clase de lideri de opinie: influencerii. În timp ce jurnalismul clasic se luptă cu provocări precum scăderea încrederii și presiunea fake news-urilor, influencerii captează atenția unui public tot mai larg […]
Poliția Națională anunță că autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok # Rador
Poliția Națională anunță că autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de videoclipuri, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici […]
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, președintele Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă, transmite IPN. În cadrul discuției, șeful statului […]
Drone ale spionajului ucrainean au lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea rusă Briansk # Rador
Drone kamikaze ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev au atacat, în noaptea de 12 spre 13 august, o nouă țintă aparţinând infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei – stația de pompare a conductei „Transneft Drujba” din orașul Unecea, regiunea Briansk – titrează Ukrainska Pravda, citând o sursă din […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR, de Ziua Internațională a Tineretului # Rador
De Ziua Internațională a Tineretului, care a fost marcată ieri, 12 august, președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, Maia Sandu i-a […]
Israel – Șeful Statului Major anunță că a aprobat „conceptul principal” pentru un plan de atac în Fâșia Gaza # Rador
Armata israeliană a anunțat miercuri că șeful de Stat Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” pentru un plan de atac în Fâșia Gaza. Israelul a anunțat că va lansa o nouă ofensivă și va prelua controlul asupra orașului Gaza, pe care l-a capturat la scurt timp după izbucnirea războiului în octombrie 2023, înainte de […]
La Timișoara se va institui până la jumătatea lunii septembrie o zonă specială de siguranță publică în zona Gării de Nord # Rador
La Timișoara, poliția a dispus instituirea până la jumătatea lunii septembrie a unei zone speciale de siguranță publică în zona Gării de Nord, unde prezența unor persoane fără adăpost și cerșetoria pot genera disconfort public și incidente. Decizia vine după ce, sâmbătă, locuitori din zonă au protestat față de starea infracțională și nesiguranța cetățenilor cauzate […]
De la Washington la Bruxelles, întâlnirea mult-așteptată dintre președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, programată să aibă loc, pe 15 august, în Anchorage (Alaska), este percepută fie ca un pas îndrăzneț spre pace, fie ca un joc periculos de compromisuri, în care este în joc viitorul Ucrainei – titrează Kyiv Post. […]
20 de militari români intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie din Megara, Grecia # Rador
Peste 20 de militari români intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu de vegetație în zona Megara din Grecia, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Misiunea se desfășoară în sistem integrat alături de pompieri greci și de modulul din Cehia cu scopul de a limita extinderea flăcărilor și de a lichida focarele. România […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea, miercuri, la Berlin, o întâlnire bilaterală cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz. Potrivit Ukrinform, informația a fost confirmată de Serhi Nikiforov, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kiev. După întâlnire, Zelenski şi Merz vor vor lua parte la o videoconferință la care vor participa lideri europeni, secretarul […]
Jurnaliștii care îl vor însoți pe Putin în timpul vizitei sale în Alaska au primit vize americane # Rador
Potrivit TASS, aceste vize sunt valabile până în luna noiembrie 2025. Aproape toți jurnaliștii de la Kremlin care îl vor însoți pe președintele rus, Vladimir Putin, în timpul vizitei sale în Alaska, unde acesta va lua parte la summitul la nivel înalt, cu liderul american, Donald Trump, au primit vize americane. Cu toate acestea, nu […]
Un total de 135 de incendii au fost stinse în ultimele 24 de ore, în Bulgaria, informează Direcţia Generală pentru Securitate la Incendii şi Protecţia Populaţiei (GDBOP). 24 de incendii au provocat pagube materiale directe, dintre care opt în clădiri rezidenţiale şi cinci în clădiri auxiliare, precum şi altele. 111 incendii nu s-au soldat cu […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Ședință cu Ilie Bolojan și toți șefii instituțiilor aflate în finanțarea, coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Guvernului # Rador
Premierul Ilie Bolojan i-a chemat astăzi pe toți șefii instituțiilor aflate în finanțarea, coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Guvernului. Ședința ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, peste o oră, iar pe agendă se află măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal. Aproape 40 de instituții […]
