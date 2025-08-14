Ministerul de Finanţe a listat titluri de stat în valoare de peste un miliard şi jumătate de lei

01:00

Cercetătorii de la Universitățile Bologna și Granada au descoperit că asfaltul poate fi făcut mai durabil prin adăugarea mucurilor de țigară – sau mai precis, a filtrelor rămase de la țigările fumate. Prin adăugarea materialului filtrant reciclat la pavajul din beton asfaltic, se poate îmbunătăți plasticitatea acestuia – și, prin urmare, rezistența la fisurare. Mucurile […]