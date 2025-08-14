Teatrul Național Radiofonic pregătește o nouă producție, în colaborare cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău: PATIMILE DUPĂ IOV de Val Butnaru, în regia lui Petru Hadârcă
În urmă cu câteva zile, am terminat înregistrările și am început pregătirea – editarea, suprapunerea, montajul – spectacolului radiofonic Patimile după Iov, în regia lui Petru Hadârcă. Realizat după romanul scriitorului și dramaturgului basarabean Val Butnaru, spectacolul este prezentat în cadrul proiectului Dramaturgi români contemporani. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Printre zecile de montări […]
• • •
România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, care să asigure continuitate și predictibilitate, în locul unor experimente riscante în domeniul impozitării, care pot duce la pierderea investițiilor, accelerarea exodului specialiștilor și scăderea competitivității economice, afirmă reprezentanții Romanian Business Leaders. Oamenii de afaceri care fac parte din această organizație văd în cota unică de […]
Sistemul de burse pentru studenți a fost constant subfinanțat prin raportare la coșul minim de trai, iar fondul nu a fost deloc majorat în ultimii 3 ani, arată o analiză dată publicității astăzi de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești (ANOS). Asociația trăge atenția că, prin aplicarea măsurilor de austeritate, fondul de burse se va micșora […]
Guvernul a avut pe agenda ședinței de joi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană # Rador
Guvernul a avut pe agenda ședinței de astăzi mai multe documente care privesc derularea PNRR în formula renegociată cu Comisia Europeană. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost mandatat să finalizeze ajustarea planului cu modificările și completările agreate, iar un proiect de ordonanță de urgență, analizat în prima lectură, stabilește măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate […]
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat Rusia de interferență în politica maghiară # Rador
Liderul opoziției, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de interferență în politica maghiară, după ce Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a emis un comunicat în care susținea că Comisia Europeană ia în considerare „o schimbare de regim la Budapesta”. Aflat la putere din 2010, premierul ungar Viktor Orbán a fost criticat de unii […]
Weekendurile fără planuri stricte oferă șansa de a trăi timpul în ritmul propriu, fără constrângeri sau obligații. A nu avea nimic stabilit pentru sâmbătă sau duminică poate părea la început incomod sau chiar plictisitor, dar libertatea oferită de această lipsă de structură are avantaje surprinzătoare. Fără un itinerar strict, timpul devine maleabil. Poți alege să […]
ASF avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al rețelelor sociale # Rador
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune complexă desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al rețelelor sociale. În cadrul unor comunități online, prezentate ca având caracter educațional și investițional, indivizi care se prezintă drept mentori, antrenori, profesori sau consigieri în investiții oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, […]
Donald Trump a întrebat un ministru norvegian despre Premiul Nobel, relatează cotidianul Dagens Næringsliv # Rador
Când președintele american Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul de Finanțe al Norvegiei pentru a discuta despre taxele comerciale, l-a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace, a relatat joi cotidianul de afaceri norvegian Dagens Næringsliv. Mai multe țări, inclusiv Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump pentru intermedierea unor acorduri de […]
Chiar și în rutina zilnică, corpul nostru ascunde fenomene surprinzătoare. Unele dintre ele sunt simple, altele uimitoare, iar toate arată cât de complex și adaptabil este organismul uman. Descoperirea acestor detalii poate schimba modul în care ne raportăm la sănătatea și obiceiurile noastre. 1. Recuperarea vaselor de sânge după o arsură solară poate dura luni […]
Putin îi duce lui Trump „materiale istorice” pentru a justifica agresiunea împotriva Ucrainei # Rador
Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării avertizează că dictatorul rus, Vladimir Putin, intenționează să folosească, în cadrul întâlnirii cu liderul american, Donald Trump, o serie de hărți geografice și „materiale istorice” pentru a promova ideea falsă că Ucraina este un „stat artificial”. Scopul acestor materiale este să convingă partea americană că Ucraina a fost formată din […]
Lupta cu incendiul din Munţii Pirin din Bulgaria continuă, joi, pentru a 21-a zi consecutiv. Două elicoptere Cougar ale Forţelor Aeriene Bulgare s-au alăturat acţiunilor de stingere a flăcărilor. Peste 150 de pompieri continuă să acţioneze pentru lichidarea celor două fronturi ale incendiului – deasupra satului Ilindenţi, comuna Strumiani, şi deasupra satului Ploski, comuna Sandanski. […]
Ministerul rus al Apărării a anunţat că a avut loc un nou schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina. În urma acestui nou schimb, în Rusia au revenit de pe teritoriul Ucrainei 84 de militari ruşi, care s-au aflat în detenţie. Au revenit în Rusia 84 de militari ruşi de pe teritoriul Ucrainei, […]
Televiziunea Română continuă tradiţia de a transmite manifestările prilejuite de aniversarea Zilei Marinei Române. Pe 15 august, urmărim în direct la TVR 1, TVR INFO, TVRi şi TVR MOLDOVA imagini spectaculoase de la Constanţa, Brăila şi Galaţi. Televiziunea Română onorează marinarii, personalul militar şi civil, constructorii navali şi lucrătorii portuari, la aniversarea Zilei Marinei […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea Episodul XXIX. 14 august 1941: Carta Atlanticului # Rador
Introducere La 14 august 1941, în plin context al celui de-Al Doilea Război Mondial, prim-ministrul britanic Winston Churchill și președintele american Franklin D. Roosevelt au semnat Carta Atlanticului, un document de referință prin care cele două mari puteri își declarau public obiectivele politice comune. Întâlnirea a avut loc la bordul navei de război HMS Prince […]
Introducere La 14 august 1916, conform calendarului iulian (27 august stil nou), România a declarat război Austro-Ungariei, marcând un moment crucial în istoria națională. După doi ani de neutralitate, decizia a reprezentat rezultatul unor intense negocieri diplomatice și a unui context geopolitic complex. Intrarea în conflict de partea Antantei (Franța, Marea Britanie, Rusia, Italia și, […]
Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria. Meteorologii au prognozat atât pentru astăzi, cât şi pentru mâine temperaturi ridicate, aferente câte unui cod galben, care vizează în principal jumătatea de vest a ţării. Astăzi, avertizarea face referire la Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei şi la vestul şi […]
Iuri Ușakov: Convorbirile dintre Putin și Trump, la nivel de delegații, se vor desfășura conform formulei „5 + 5” # Rador
Convorbirile dintre Putin și Trump, la nivel de delegații, se vor desfășura conform formulei „5 + 5”, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov. EL a mai declarat că „un grup de experți va fi prezent la aceste convorbiri”. Convorbirile dintre președinții rus și american Vladimir Putin și, respectiv, Donald Trump, se vor desfășura conform […]
China îşi exprimă sprijinul pentru soluţionarea disputei de frontieră dintre Thailanda şi Cambodgia # Rador
China și-a exprimat sprijinul pentru Thailanda și Cambodgia în soluţionarea disputei lor de la frontieră și a oferit asistență în funcție de dorințele celor două ţări, a declarat joi ministrul chinez de externe, Wang Yi. Wang a spus că China susține țările din Asia de Sud-Est în ceea ce priveşte consolidarea dialogului și speră că […]
Peste 200 de incendii au fost semnalate în România în ultimele 24 de ore, dintre care aproape 70% au fost arderi de vegetaţie uscată, fond forestier şi mirişti. Suprafaţa totală afectată depăşeste 600 de hectare, iar condiţiile meteorologice din ultimele zile, temperaturi ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vântul puternic, au amplificat propagarea rapidă a focului. Inspectoratul […]
Ucraina, Rusia și Coreea de Nord sunt singurele țări cu experiență reală în război modern (Kirilo Budanov) # Rador
Şeful Diecţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, Kirilo Budanov, susţine că, în lume, doar trei țări pot afirma că au experiență în purtarea unui război modern la scară largă, cu utilizarea aproape completă a tuturor mijloacelor disponibile. Este vorba despre Ucraina, Rusia și Coreea de Nord, care, în momentul de […]
La această oră are loc deschiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia de la Sibiu. Peste 40 de lucrători în domeniul cărţilor, de la edituri cunoscute, la distribuitori, dar şi producători de materiale educaţionale vor fi prezenţi la eveniment. Ediţia din acest an are loc în perioada 14-17 august, în Piaţa Mare […]
La Braşov sunt în plină desfăşurare lucrările la un nou sanctuar pentru urşi. Acesta se doreşte să fie atât un centrul de reeducare pentru exemplarele adulte care creează probleme, dar şi un adăpost pentru puii orfani. Noul centru va fi amplasat în Masivul Postăvaru şi este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene. […]
Eveniment ornitologic istoric: cuibărit confirmat al vânturelului mic (Falco naumanni) în România după mai bine de un secol # Rador
În vara anului 2025, ornitologii din România au primit o veste excepțională: pentru prima dată după mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) a fost confirmat pe teritoriul țării. Observația, documentată cu dovezi fotografice, marchează un moment important pentru cunoașterea și conservarea acestei specii în regiune. Primele observații în teren În 2 […]
Economia României a înregistrat o creştere de 0,3% în primul semestru al anului, conform primelor estimări ale INS # Rador
Economia României a înregistrat o creştere de 0,3% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform primelor estimări ale Institutului Naţional de Statistică. Pe date ajustate în funcţie de elementele ce ţin de sezonalitate şi numărul de zile lucrătoare, creşterea ar fi chiar de 1,4 procente. Potrivit aceloraşi date provizorii, […]
Peste 35.000 de locuri de muncă sunt oferite de agenţii economici din România. Cele mai multe slujbe sunt disponibile pentru agenţi de securitate, conducători auto, muncitori necalificaţi şi lucrători comerciali. Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aproape 2.700 de posturi vacante sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Angajatorii caută ingineri în diferite domenii […]
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025 vin la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova, din 2026, în secțiunea Shakespeare Of(f) Avignon # Rador
La finalul lunii iulie, Festivalul OFF Avignon, una dintre cele mai ample manifestări teatrale din lume și Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova (FISC), cel mai important festival tematic la nivel global au oficializat parteneriatul Shakespeare Of(f) Avignon, prin care șapte spectacole din cadrul OFF vor fi prezentate la Craiova, în 2026. Conferința oficială de lansare a […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni, joi dimineaţă, cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, în timpul unei vizite efectuate la Londra. Informația în acest sens a fost transmisă de RBC-Ucraina, citând Sky News. Cancelaria premierului britanic nu a oferit informații despre subiectele exacte care vor fi discutate în cadrul negocierilor. Pe 13 august, Zelenski […]
Guvernul are programată astăzi ședința săptămânală, în care este posibil să definitiveze noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Premierul Ilie Bolojan a spus aseară, la un post privat de televiziune, că cel mai probabil astăzi va fi făcut public proiectul privind pensiile magistraților, iar acesta va face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale, […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Programul premierului Ilie Bolojan: ora 10:00 – Întrevedere cu reprezentații Asociației Comunelor din România – la Palatul Victoria ora 12:00 – Ședință de guvern – la Palatul Victoria – Ministere * Ministerul Afacerilor Interne organizează dezbaterea publică pe tema proiectului Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind câinii de serviciu și […]
Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară acum, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria. Este vorba în principal de drumul Giurgiu-Ruse spre Bulgaria sau de şoselele din apropierea litoralului românesc. Ne-a oferit detalii Dalia State, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Dalia State: Se circulă în continuare în […]
CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria # Rador
CFR a anunţat că va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria. De asemenea, Căile Ferate cer înţelegere pentru eventualele probleme legate de funcţionarea optimă a instalaţiilor de aer condiţionat./dstanesc RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 14 august
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat că vor fi „consecinţe severe” dacă Vladimir Putin nu acceptă să facă pace în Ucraina # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Preşedintele american, Donald Trump, a avertizat că vor fi „consecinţe severe” dacă Vladimir Putin nu acceptă să facă pace în Ucraina, după ce ieri a vorbit cu liderii europeni şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Donald Trump, care se va întâlni mâine, în Alaska, cu liderul rus, i-a asigurat pe europeni […]
Începând de astăzi intră în vigoare o serie de restricţii rutiere valabile pentru perioada minivacanţei de Sfânta Maria. Este vorba de vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura se va aplica în perioada 14-18 august, când se estimează că va fi un număr crescut de turişti pe şosele. Rutele pe care se […]
Un teatru din Estonia a pus în scenă spectacolul „Romeo și Julieta”, în care toate rolurile sunt interpretate de utilaje de construcții # Rador
O producție experimentală a spectacolului „Romeo și Julieta”, în care toate rolurile sunt interpretate de utilaje de construcții și camioane, a apărut în programul teatrului independent estonian „Kinoteater”. „Baletul Mașinilor Grele” are loc într-o carieră de calcar din Rummu, la aproximativ 45 de minute de mers cu mașina la sud-vest de Tallinn. Spectacolul este susținut […]
Speculațiile pe marginea apropiatei întâlniri Trump-Putin, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile politice dintre America și Europa s-au numărat printre temele cele mai comentate în presa internațională. „Scopul reuniunii virtuale de miercuri a partenerilor Ucrainei convocată de cancelarul Germaniei Friedrich Merz e acela de a coordona o poziție comună între Ucraina și susținătorii ei […]
Cel puţin 26 de migranţi s-au înecat când o ambarcaţiune cu care traversau Marea Mediterană venind din Libia s-a răsturnat. Printre victime se numără un nou-născut. Aproximativ 60 de supravieţuitori au fost salvaţi din mare, din dreptul Insulei Lampedusa, iar căutarea pentru cei dispăruţi continuă. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 14 august)/aionita/cvanatoru
Cercetătorii europeni sugerează adăugarea mucurilor de țigară în asfalt pentru a-l face mai durabil # Rador
Cercetătorii de la Universitățile Bologna și Granada au descoperit că asfaltul poate fi făcut mai durabil prin adăugarea mucurilor de țigară – sau mai precis, a filtrelor rămase de la țigările fumate. Prin adăugarea materialului filtrant reciclat la pavajul din beton asfaltic, se poate îmbunătăți plasticitatea acestuia – și, prin urmare, rezistența la fisurare. Mucurile […]
România a înregistrat un record în atragerea de investiții pentru energia verde, depășind în a doua rundă de licitații cu 37% obiectivul stabilit prin PNRR. Au fost declarate câștigătoare 49 de proiecte din care 26 de parcuri solare și 23 eoliene, în total având capacitatea de a produce peste 2.700 mW de energie curată, mult […]
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a condamnat grupul sudanez Forţele pentru Susţinere Rapidă pentru atacurile mortale de luni asupra nordului regiunii Darfur, în urma cărora şi-au pierdut viaţa cel puţin 40 de persoane. Volker Türk a afirmat că uciderile care au avut loc la o tabără pentru persoane strămutate din oraşul asediat Al […]
Statul pregătește un nou sistem de taxare a profitului repatriat de companiile multinaționale # Rador
Statul pregătește un nou sistem de taxare a profitului repatriat de companiile multinaționale prin eliminarea unor deduceri aferente cheltuielilor efectuate de acestea. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că se urmărește trecerea de la impozitul pe cifra de afaceri la unul care să vizeze zona prin care aceste companii își exportă profitul. Totodată va fi […]
Brazilia a anunţat măsuri pentru a ajuta companiile afectate de taxele de până la 50% impuse de Statele Unite. Guvernul va deschide noi linii de credit şi a fost de acord să cumpere o parte din producţia firmelor ale căror contracte au fost suspendate de la implementarea taxelor, în cursul lunii august. Administraţia Trump a […]
Evacuarea oraşului Pokrovsk, din regiunea ucraineană Doneţk, a devenit esenţială (Vadim Filaşkin) # Rador
Şeful Administraţiei Militare Regionale Doneţk, din estul Ucrainei, a declarat că evacuarea oraşului asediat Pokrovsk a devenit esenţială. Vadim Filaşkin a afirmat că în oraş încă se află mai mult de 1.300 de persoane. Forţele ruse încearcă să cucerească oraşul de mai multe luni. El a adăugat că ruşii atacă pe toate drumurile din zonă. […]
Preşedintele libanez Joseph Aoun a avertizat în privinţa amestecului străin în ţara lui, în timpul unei întâlniri cu liderul Consiliului Naţional al Iranului care a avut loc la Beirut. Vizita lui Ali Larijani este menită să demonstreze susţinerea pentru Hezbollah, care este susţinută de Teheran şi care a fost slăbit de războiul său cu Israelul, […]
În Fâşia Gaza au avut loc atacuri israeliene intense (cel puţin 123 de palestinieni ucişi în ultimele 24 de ore) # Rador
În Fâşia Gaza au avut loc atacuri israeliene intense, în special în oraşul Gaza, înaintea unei noi ofensive menite să preia controlul asupra teritoriului. Anterior, miercuri, armata israeliană a aprobat cadrul pentru noua ofensivă de a prelua întreaga Fâşie Gaza, la câteva zile după ce Cabinetul pentru securitate a decis să cucerească oraşul Gaza. Ministerul […]
Persoanele care au suferit arsuri grave în urma exploziei produse în judeţul Bacău vor fi îngrijite la spitale din Bucureşti şi Timişoara # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Cele patru persoane care au suferit arsuri grave în urma exploziei care s-a produs astăzi la o casă din localitatea Letea Veche, judeţul Bacău, vor primi îngrijiri medicale la spitale din Bucureşti şi Timişoara. În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă […]
După summitul virtual dintre liderii UE, preşedintele SUA şi preşedintele Ucrainei, mingea este acum în terenul Rusiei (NATO) # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că „mingea este acum în terenul lui Putin”, după ce s-a alăturat unei convorbiri telefonice între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni. „Suntem uniți în încercarea de a pune capăt acestui război teribil împotriva (Ucrainei) și de a obține o pace […]
Cancelarul german Friedrich Merz a reiterat miercuri apelul ca Ucraina să fie la masa negocierilor de pace și a declarat că o încetare a focului în Ucraina trebuie să fie pe primul loc în orice acord. Cancelarul Merz a făcut declaraţiile într-o conferinţă de presă, stând alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după un summit […]
E nevoie mai întâi de o încetare a focului în Ucraina şi garanţii de securitate înaintea unui acord de pace cu Rusia (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că „ar trebui să existe mai întâi o încetare a focului, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate”. Preşedintele ucrainean a făcut declaraţiile după un summit online între liderii UE şi preşedintele Statelor Unite. „Și, apropo, președintele (Donald) Trump și-a exprimat sprijinul pentru aceasta”, a adăugat […]
