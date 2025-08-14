Explozie la Letea Veche. Răniții, transferați cu aeronave SMURD

Cotidianul de Hunedoara, 14 august 2025 06:00

Una dintre cele trei persoane adulte, care [...] The post Explozie la Letea Veche. Răniții, transferați cu aeronave SMURD appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
06:20
Francezii, cei mai tari din Europa Cotidianul de Hunedoara
Francezii sunt cei mai tari din Europa. Cel puțin la capitolul fotbal. După un meci care i-a dus pe parizieni și suporteri [...] The post Francezii, cei mai tari din Europa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
06:00
Bookmakerii indică o calificare lejeră pentru FCSB, în returul cu KF Drita Cotidianul de Hunedoara
Joi, 14 august, de la ora 21:00, FCSB dispută partida retur din dubla cu KF Drita, adversara din turul 3 preliminar Europa League. [...] The post Bookmakerii indică o calificare lejeră pentru FCSB, în returul cu KF Drita appeared first on Cotidianul RO.
06:00
06:00
Curtișoara, după 50 de ani Cotidianul de Hunedoara
La 17 august se împlinesc 50 de ani de la inaugurarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj, muzeu care adună laolaltă case de lemn cu o arhitectură unică din zona Gorjului. După o jumătate de secol, la o aniversare a stăruințelor [...] The post Curtișoara, după 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
05:50
FRM: Cum arată o „bătrâneţe frumoasă” Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul va avea loc în prezenţa MS Margareta, preşedintele Fundaţiei Regale, şi a ASR Principesa Sofia, membru al Consiliului director al Fundaţiei. [...] The post FRM: Cum arată o „bătrâneţe frumoasă” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
05:40
Românul care a negociat cumpărarea Alaskăi de la ruși Cotidianul de Hunedoara
Românul George Pomuț, general american și erou al războiului civil din Sud, dar și consul general la Petrograd a avut un rol important în cumpărarea Alaskăi de către SUA. [...] The post Românul care a negociat cumpărarea Alaskăi de la ruși appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
23:00
Proiectul care vizează pensiile din Pilonul 2 ajunge iar în Guvern Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind Pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat, [...] The post Proiectul care vizează pensiile din Pilonul 2 ajunge iar în Guvern appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Program pilot în spitale. Servicii de stat cu asigurări private Cotidianul de Hunedoara
Conducerea Ministerului Sănătăţii s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii Uniunii Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), în [...] The post Program pilot în spitale. Servicii de stat cu asigurări private appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Trump vrea „rapid” o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, [...] The post Trump vrea „rapid” o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:50
Bolojan: Fără Pachetul 2 vom ajunge într-o fundătură Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat că scăderea economiei care se înregistrează în această perioadă este provocată de doi factori [...] The post Bolojan: Fără Pachetul 2 vom ajunge într-o fundătură appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Venus Williams, wild card pentru US Open la 45 de ani Cotidianul de Hunedoara
Venus Williams va fi prezentă pentru a 24-a oară la US Open. [...] The post Venus Williams, wild card pentru US Open la 45 de ani appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Charalambous, despre șansele de calificare pentru FCSB Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formația kosovară FC Drita, din cea de-a doua manșă a turului [...] The post Charalambous, despre șansele de calificare pentru FCSB appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Departe de Putin și de Trump Cotidianul de Hunedoara
România se află într-o situație mai dificilă decît își poate imagina (...) [...] The post Departe de Putin și de Trump appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Marco Niță, consilier AUR Sector 3, a depus proiectul „Zero toleranță pentru speculă” Cotidianul de Hunedoara
Inițiativa, unică la nivelul Capitalei, propune o reformă completă a modului în care funcționează piețele, cu scopul de a elimina speculanții, [...] The post Marco Niță, consilier AUR Sector 3, a depus proiectul „Zero toleranță pentru speculă” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Comandați produse din China? Coletele vor fi taxate Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare, [...] The post Comandați produse din China? Coletele vor fi taxate appeared first on Cotidianul RO.
20:00
80 de miliarde de lei furt Cotidianul de Hunedoara
Statul contribuie, în acest sector, în mod direct și pe față, la evaziunea fiscală. [...] The post 80 de miliarde de lei furt appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Videoconferința europenilor cu Trump: Ce a cerut Zelenski Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după ce a participat la o videoconferință a unui grup de (...) [...] The post Videoconferința europenilor cu Trump: Ce a cerut Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Încă un deținut a fugit de sub nasul polițiștilor Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a petrecut pe autostrada A7, în timp ce salvarea aștepta în coloană. [...] The post Încă un deținut a fugit de sub nasul polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Crin Antonescu face mișto de Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Antonescu: Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști - ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski? [...] The post Crin Antonescu face mișto de Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Lista lui Grindeanu cu alte posibile taxe şi amenzi Cotidianul de Hunedoara
”Am avut astăzi o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia... [...] The post Lista lui Grindeanu cu alte posibile taxe şi amenzi appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Dan Petrescu, scos de pe banca CFR Cluj Cotidianul de Hunedoara
Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a decis în ședința de miercuri sancționarea antrenorului echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, cu [...] The post Dan Petrescu, scos de pe banca CFR Cluj appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Petrișor Peiu: ”Guvernul vrea să legalizeze hoția fiscală a multinaționalelor” Cotidianul de Hunedoara
Încă o lege dată în favoarea multinaționalelor și pentru sărăcirea bugetului de stat, a apreciat Petrișor Peiu. [...] The post Petrișor Peiu: ”Guvernul vrea să legalizeze hoția fiscală a multinaționalelor” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Explozie cu patru victime. România cere ajutor din străinătate Cotidianul de Hunedoara
Patru persoane care au suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche vor primi îngrijiri medicale [...] The post Explozie cu patru victime. România cere ajutor din străinătate appeared first on Cotidianul RO.
17:50
A ars de vie după ce ajuns cu mașina pe contrasens Cotidianul de Hunedoara
În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătoarea auto fiind carbonizată, arată o informare de presă a Poliției Timiș. [...] The post A ars de vie după ce ajuns cu mașina pe contrasens appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Soluție salvatoare pentru mii de pisici fără stăpân din București Cotidianul de Hunedoara
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin instalarea a zece noi unități, cu ajutorul RetuRo, [...] The post Soluție salvatoare pentru mii de pisici fără stăpân din București appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Nazare: ”Riscul unei recesiuni e real” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul spune că adevărul este că situaţia economică a României este una extrem de dificilă, arătând că (...) [...] The post Nazare: ”Riscul unei recesiuni e real” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
La cât a ajuns datoria externă totală a României Cotidianul de Hunedoara
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu... [...] The post La cât a ajuns datoria externă totală a României appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Dispare acel plafon la plata cu cardul Cotidianul de Hunedoara
A precizat că legiuitorul va avea în vedere, când va stabili normele tranzitorii, faptul că... [...] The post Dispare acel plafon la plata cu cardul appeared first on Cotidianul RO.
16:40
George Simion: Republica Moldova este un stat artificial Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară "Mihai Viteazul", pentru "reunirea" Republicii Moldova cu [...] The post George Simion: Republica Moldova este un stat artificial appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Patriarhia Română: Informații false Cotidianul de Hunedoara
Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată)... [...] The post Patriarhia Română: Informații false appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare Cotidianul de Hunedoara
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare, ceea ce prezintă riscuri legate de baterie [...] The post Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ce s-a pregătit pentru SRL-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui... [...] The post Ce s-a pregătit pentru SRL-uri appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Multinaţionalele, în vizor. O nouă modalitate de taxare Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanţelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadrul... [...] The post Multinaţionalele, în vizor. O nouă modalitate de taxare appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Germania, poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu Cotidianul de Hunedoara
„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea (...) [...] The post Germania, poliție aeriană la baza Mihail Kogălniceanu appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Becali cere să fie ascultat Cotidianul de Hunedoara
Gigi Becali nu pare însă deloc impresionat de atacurile lui Șucu și Rotaru și le cere revoluționarilo să termine cu protestele și să (...) [...] The post Becali cere să fie ascultat appeared first on Cotidianul RO.
14:40
România stă mai bine ca media UE la stocarea gazului Cotidianul de Hunedoara
România are un grad de umplere al depozitelor subterane de gaze de 75%, peste media europeană de 72%, potrivit ultimelor date centralizate publicate [...] The post România stă mai bine ca media UE la stocarea gazului appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Un avion solar a atins ”cea mai mare înălțime din istorie” Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre un zbor efectuat marți, care i-a permis să ajungă la o altitudine de... [...] The post Un avion solar a atins ”cea mai mare înălțime din istorie” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nevoia vindecării de slugărnicie a Românilor Cotidianul de Hunedoara
Mentalitatea multor români, a multor semeni de ai noștrii este direct dăunătoare atât lor ca indivizi, cât mai ales evoluției societății românești. [...] The post Nevoia vindecării de slugărnicie a Românilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, solicitând... [...] The post Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Gigio Donnarumma a plecat de la PSG Cotidianul de Hunedoara
Donnarumma a acuzat conducerea PSG, pentru că intenția lui, asemenea lui Mbappe anul trecut, era să stea până la final de contract. [...] The post Gigio Donnarumma a plecat de la PSG appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un brand istoric a ajuns în pragul falimentului Cotidianul de Hunedoara
Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul... [...] The post Un brand istoric a ajuns în pragul falimentului appeared first on Cotidianul RO.
13:40
La un pas de dramă la Planșeul Unirii Cotidianul de Hunedoara
Placa de beton a planșeului de la Piața Unirii se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor, relevă cele mai recente fotografii. [...] The post La un pas de dramă la Planșeul Unirii appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Scrisoare despre Pilonul II de pensii: ”De fapt, ce se garantează?” Cotidianul de Hunedoara
Redăm integral poziţia exprimată printr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului [...] The post Scrisoare despre Pilonul II de pensii: ”De fapt, ce se garantează?” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Trump-Putin: Iluziile periculoase ale unei „întâlniri istorice” Cotidianul de Hunedoara
Doctrina Wolfowitz este valabilă în continuare. Niciun președinte american și niciun secretar de Stat nu au repudiat-o [...] The post Trump-Putin: Iluziile periculoase ale unei „întâlniri istorice” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Edi Iordănescu, luat la întrebări despre arbitrul Feșnic Cotidianul de Hunedoara
Iordănescu: Feelingul conducerii a fost că au venit împotriva mea. Am avut senzația că au vrut să demonstreze că fiind români (...) [...] The post Edi Iordănescu, luat la întrebări despre arbitrul Feșnic appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Penitenciarul Mărgineni. Deținutul evadat a fost prins Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul [...] The post Penitenciarul Mărgineni. Deținutul evadat a fost prins appeared first on Cotidianul RO.
12:30
De ce trecem pe sub Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului? Cotidianul de Hunedoara
Pe data de 14 august, în ajunul marelui praznic [...] The post De ce trecem pe sub Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului? appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Surse. Schimbare majoră pentru multinaționale Cotidianul de Hunedoara
În planul Guvernului figurează mai multe [...] The post Surse. Schimbare majoră pentru multinaționale appeared first on Cotidianul RO.
11:40
De ce pică unii examenul Cotidianul de Hunedoara
 Unii dintre elevi au experiențe greu de uitat [...] The post De ce pică unii examenul appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Cotidianul de Hunedoara
Istvan Kovacs a fost din nou scos la rampă de comisia de arbitri a UEFA, care i-a încredințat marți seară cel mai greu, dar și mai interesant meci [...] The post Istvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! appeared first on Cotidianul RO.
