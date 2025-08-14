Bookmakerii indică o calificare lejeră pentru FCSB, în returul cu KF Drita
Cotidianul de Hunedoara, 14 august 2025 06:00
Joi, 14 august, de la ora 21:00, FCSB dispută partida retur din dubla cu KF Drita, adversara din turul 3 preliminar Europa League. [...]
Acum 5 minute
06:20
Francezii sunt cei mai tari din Europa. Cel puțin la capitolul fotbal. După un meci care i-a dus pe parizieni și suporteri [...]
Acum 30 minute
06:00
06:00
Una dintre cele trei persoane adulte, care [...]
06:00
La 17 august se împlinesc 50 de ani de la inaugurarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj, muzeu care adună laolaltă case de lemn cu o arhitectură unică din zona Gorjului. După o jumătate de secol, la o aniversare a stăruințelor [...]
05:50
Evenimentul va avea loc în prezenţa MS Margareta, preşedintele Fundaţiei Regale, şi a ASR Principesa Sofia, membru al Consiliului director al Fundaţiei. [...]
Acum o oră
05:40
Românul George Pomuț, general american și erou al războiului civil din Sud, dar și consul general la Petrograd a avut un rol important în cumpărarea Alaskăi de către SUA. [...]
Acum 8 ore
23:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind Pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat, [...]
22:50
Conducerea Ministerului Sănătăţii s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), în [...]
22:20
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, [...]
Acum 12 ore
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că scăderea economiei care se înregistrează în această perioadă este provocată de doi factori [...]
21:30
Venus Williams va fi prezentă pentru a 24-a oară la US Open. [...]
21:00
Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formația kosovară FC Drita, din cea de-a doua manșă a turului [...]
21:00
România se află într-o situație mai dificilă decît își poate imagina (...) [...]
21:00
Marco Niță, consilier AUR Sector 3, a depus proiectul „Zero toleranță pentru speculă” # Cotidianul de Hunedoara
Inițiativa, unică la nivelul Capitalei, propune o reformă completă a modului în care funcționează piețele, cu scopul de a elimina speculanții, [...]
20:30
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare, [...]
20:00
Statul contribuie, în acest sector, în mod direct și pe față, la evaziunea fiscală. [...]
19:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după ce a participat la o videoconferință a unui grup de (...) [...]
19:00
Incidentul s-a petrecut pe autostrada A7, în timp ce salvarea aștepta în coloană. [...]
18:50
Antonescu: Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști - ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski? [...]
18:50
"Am avut astăzi o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia... [...]
18:20
Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a decis în ședința de miercuri sancționarea antrenorului echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, cu [...]
18:10
Petrișor Peiu: ”Guvernul vrea să legalizeze hoția fiscală a multinaționalelor” # Cotidianul de Hunedoara
Încă o lege dată în favoarea multinaționalelor și pentru sărăcirea bugetului de stat, a apreciat Petrișor Peiu. [...]
18:00
Patru persoane care au suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche vor primi îngrijiri medicale [...]
17:50
În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătoarea auto fiind carbonizată, arată o informare de presă a Poliției Timiș. [...]
17:30
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin instalarea a zece noi unități, cu ajutorul RetuRo, [...]
17:30
Ministrul spune că adevărul este că situaţia economică a României este una extrem de dificilă, arătând că (...) [...]
Acum 24 ore
17:10
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu... [...]
16:50
A precizat că legiuitorul va avea în vedere, când va stabili normele tranzitorii, faptul că... [...]
16:40
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară "Mihai Viteazul", pentru "reunirea" Republicii Moldova cu [...]
16:30
Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată)... [...]
16:00
Românii vând telefoane vechi, dar renunță la reciclare, ceea ce prezintă riscuri legate de baterie [...]
16:00
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui... [...]
15:20
Ministrul Finanţelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadrul... [...]
15:00
„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea (...) [...]
14:50
Gigi Becali nu pare însă deloc impresionat de atacurile lui Șucu și Rotaru și le cere revoluționarilo să termine cu protestele și să (...) [...]
14:40
România are un grad de umplere al depozitelor subterane de gaze de 75%, peste media europeană de 72%, potrivit ultimelor date centralizate publicate [...]
14:40
Este vorba despre un zbor efectuat marți, care i-a permis să ajungă la o altitudine de... [...]
14:20
Mentalitatea multor români, a multor semeni de ai noștri este direct dăunătoare atât lor ca indivizi, cât mai ales evoluției societății românești. [...]
14:10
Austeritate la instituţiile subordonate Guvernului. Bolojan le-a dat un termen # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului, solicitând... [...]
13:50
Donnarumma a acuzat conducerea PSG, pentru că intenția lui, asemenea lui Mbappe anul trecut, era să stea până la final de contract. [...]
13:50
Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul... [...]
13:40
Placa de beton a planșeului de la Piața Unirii se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor, relevă cele mai recente fotografii. [...]
13:20
Redăm integral poziţia exprimată printr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului [...]
13:20
Doctrina Wolfowitz este valabilă în continuare. Niciun președinte american și niciun secretar de Stat nu au repudiat-o [...]
13:00
Iordănescu: Feelingul conducerii a fost că au venit împotriva mea. Am avut senzația că au vrut să demonstreze că fiind români (...) [...]
12:50
Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul [...]
12:30
Pe data de 14 august, în ajunul marelui praznic [...]
11:50
În planul Guvernului figurează mai multe [...]
11:40
Unii dintre elevi au experiențe greu de uitat [...]
11:30
Istvan Kovacs a fost din nou scos la rampă de comisia de arbitri a UEFA, care i-a încredințat marți seară cel mai greu, dar și cel mai interesant meci [...]
