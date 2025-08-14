Lenovo, recunoscută ca Superbrand în România

00:15

Pentru o imagine cât mai clară despre ce pensie ar putea să aibă cel care alege plata programată sau via­geră, prin reglementarea legii privind plata pensiilor pri­vate – aflată în provizorat de 17 ani – Ministerul Muncii, guvernul, ASF şi ceilalţi actori implicaţi ar putea să pre­zinte simulări şi exemple cât mai simple. Subiectul şi lipsa experienţei publicului cu astfel de produse fac ca explicaţiile generale să fie insuficiente întrucât un viitor pensionar are nevoie să vadă cifrele, alt­fel nu poate evalua dacă o opţiune i se potriveşte sau nu.