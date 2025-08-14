Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina
14 august 2025
Teritorii „schimbate” şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump.
• • •
Jaguar Land Rover recheamă peste 121.500 de SUV-uri în SUA, din cauza unor defecţiuni la suspensia faţă # News.ro
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulaţiilor suspensiei faţă, transmite Reuters.
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte în SUA fraude de miliarde de dolari, după colapsul criptomonedelor TerraUSD şi Luna # News.ro
Antreprenorul sud-coreean Do Kwon, cofondator al Terraform Labs şi creator al criptomonedelor TerraUSD şi Luna, a pledat vinovat în faţa justiţiei americane pentru două capete de acuzare de conspiraţie la fraudă şi fraudă electronică, legate de prăbuşirea din 2022 a proiectului său, care a provocat pierderi estimate la 40 de miliarde de dolari, transmite Reuters.
Focuri de armă israeliene au ucis cel puţin 25 de persoane în Gaza, în timp ce Netanyahu spune că va permite palestinienilor să plece # News.ro
Focurile de armă israeliene au ucis miercuri cel puţin 25 de persoane care căutau ajutor în Gaza, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii şi martori, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut din nou apel la ceea ce el numeşte migraţia voluntară a palestinienilor din teritoriul devastat de război, potrivit AP.
Marea Britanie - Aproape 150 de persoane au denunţat infracţiunile comise de Mohamed Al-Fayed # News.ro
Aproape 150 de persoane au contactat poliţia britanică pentru a denunţa infracţiuni comise de Mohamed al-Fayed, fostul proprietar al magazinelor Harrods, de când autorităţile au lansat o nouă anchetă anul trecut, a confirmat miercuri Poliţia Metropolitană.
Trump a anunţat că Stallone şi trupa Kiss vor fi laureaţi ai Kennedy Center şi că va găzdui ceremonia de premiere - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump, în calitate de nou preşedinte al Kennedy Center, a adăugat o amprentă extrem de personală la anunţul din acest an al beneficiarilor distincţiilor anuale, pe care i-a nominalizat: starul muzicii country George Strait, actorul din „Rocky” Sylvester Stallone, cântăreaţa Gloria Gaynor, trupa rock Kiss şi actorul şi cântăreţul Michael Crawford.
Preţurile cafelei şi ceaiului cresc puternic în SUA din cauza tarifelor, punând presiune pe comercianţi şi importatori # News.ro
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.
Spania a solicitat ajutorul UE pentru a lupta împotriva incendiilor care au forţat mii de persoane să îşi evacueze locuinţele - VIDEO # News.ro
Spania a apelat miercuri la mecanismul de ajutor al Uniunii Europene pentru a combate numeroasele incendii care fac ravagii în ţară şi a solicitat „două avioane Canadair”, a anunţat ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska.
Amazon introduce livrarea în aceeaşi zi pentru produse alimentare perisabile, în competiţie cu Walmart şi Instacart # News.ro
Amazon a anunţat miercuri extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum şi produse alimentare perisabile precum căpşuni, lapte, carne şi mâncăruri congelate, disponibile pentru clienţii Prime în aceeaşi zi în care sunt comandate, transmite Reuters.
Consumul de alcool în SUA atinge un minim istoric, pe fondul creşterii îngrijorărilor legate de sănătate # News.ro
Consumul de alcool în rândul adulţilor din Statele Unite a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, potrivit unui sondaj realizat de Gallup, pe măsură ce tot mai mulţi americani consideră că chiar şi consumul moderat este dăunător sănătăţii, transmite Reuters.
Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani a fost prins în afara municipiului Bacău # News.ro
Bărbatul de 58 de ani, care a evadat, miercuri, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins în afara municipiului Bacău. El era ascuns în vegetaţia de pe câmpul în apropierea căruia a sărit din maşină.
Atacantul echipei PSG, Ousmane Dembele, a declarat la Canal+, după miracolul de miercuri împotriva formaţiei Tottenham, că el şi colegii săi vor să câştige şi alte trofee.
Supercupa Europei: Luis Enrique – Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri # News.ro
Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, savurează victoria din Supercupa Europei, succes venit după o foarte scurtă perioadă de pregătire.
Negocieri în vederea elaborării primului tratat împotriva poluării cu plastic a lumii, făcute ţăndări, după ce majoritatea ţărilor respinge o încercare stângace de sintetizare a preşedinţiei reuniunii # News.ro
Negocieri în vederea elaborării primului tratat împotriva poluării cu plastic s-au făcut ţăndări miercuri, la Geneva, cu 30 de ore înainte de finalul prevăzut al acestor negocieri, după ce majoritatea ţărilor a respins o încercare stângace de sintetizare a preşedinţiei, relatează AFP.
Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a declarat după ce formaţia sa a câştigat Supercupa Europei că parizienii au avut încredere în portarul Lucas Chevalier şi că echipa a arătat că are valoare.
PSG, prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei. Dembele, ales jucătorul meciului de la Udine / Supercampionii au primit trofeul # News.ro
Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham.
Cel puţin 26 de morţi şi dispăruţi în urma unui naufragiu al unei ambarcaţiuni cu migranţi, dinspre Libia, în largul Insulei italiene Lampedusa # News.ro
Un naufragiu în largul Insulei italiene Lampedusa (sud) s-a soldat miercuri cu cel puţin 20 de morţi, iar numeroase persoane au fost date dispărute, potrivit mai multor surse, relatează AFP.
Radu Miruţă, despre explozia de la Fabrica de Armament din Cugir: Pentru mine este inacceptabil să nu aflu care a fost cauza. Şi vă spun că nu mă voi opri # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că va insista pe lângă instituţiile abilitate să îi transmită date legate de cauzele incendiului de la Fabrica de Armament de la Cugir. ”Dacă există o uşă de acces necunoscută într-o fabrică de muniţie care face să explodeze 146.000 de cartuşe, cât timp nu ştiu care e, îmi pun întrebarea cine o mai poate folosi şi câte altele pot exista. E insistenţa mea să mi se spună ce a fost”, anunţă Radu Miruţă.
Radu Miruţă: La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, critică din nou modul în care a fost construit bugetul de stat, spunând că ”s-a tras de matematică” şi ”s-au pus sume, din pix, inexistente”. Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru ”proiecte care au ajuns la DNA”.
Ministrul Economiei: Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa 109 prin care se face selectarea managementului corporativ. Sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că Ordonanţa 109, care reglementează selecţia persoanelor din conducerile companiilor de stat, trebuie modificată de urgenţă, pentru că ”sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege”. El dă exemple concrete de companii de stat care lucrează în pierdere, dar spre profitul unor privaţi cu care fac afaceri.
Bolojan: Orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism. România nu mai suportă alte crize politice artificiale/ Dacă nu ne trezim şi nu mergem într-o direcţie normală, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor compl # News.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că ”orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism”, el atrăgând atenţia asupra faptului că, dacă România nu merge într-o direcţie ”normală”, este doar o chestiune de timp până când situaţia ţării va fi una mai complicată decât este în prezent.
Vicepreşedintele american J. D. Vance vizitează tupe americane staţionate în Regatul Unit, în timpul unei vacanţe cu familia, după ce participă la vidoeconferinţe cu europeni şi Trump înaintea summitului din Alaska # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance, care se află în vacanţă în Regatul Unit, a vizitat miercuri baza aeriană Fairford, în sud-vestul Angliei, unde a salutat prezenţa forţelor americane drept esenţială în încetarea confruntărilor armate în Războiul din Ucraina, după ce a participat la o videoconferinţă între lideri europeni şi Donald Trump, relatează AFP.
UPDATE - Se decide supercampioana Europei. Tottenham a început repriza a doua cu gol: este 2-0 în confruntarea cu PSG # News.ro
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, înfruntă echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul contând pentru Supercupa Europei, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
Ilie Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi prin Programul ”Anghel Saligny”, nu mai avem această posibilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că anul acesta nu se vor semna contracte noi pe fonduri din cadrul Programului ”Anghel Saligny”. Şeful Guvernului explică faptul că plăţile pentru contractele deja semnate şi date în plată vor fi eşalonate pe o perioadă de trei ani.
Premierul Bolojan, mesaj pentru profesori: Am scăzut normele didactice ale profesorilor, am scăzut numărul de copii în clasă şi am crescut şi salariile. Nu am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ # News.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj pentru profesorii nemulţumiţi, amintindu-le acestora că au scăzut normele didactice ale profesorilor, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut şi salariile, fără a se vedea şi o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ. Bolojan spune că plecarea unui ministru sau a premierului nu rezolvă problema de fond, aceea că România nu îşi mai permite să funcţioneze la fel ca până acum.
Bolojan, despre proiectul privind Pilonul 2 de pensii: Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern/ A născut foarte multe discuţii legitime în spaţiul public, pe de-o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a admis că au existat deficienţe de comunicare în ceea ce priveşte proiectul de act normativ care aduce modificări privind accesul la banii din Pilonul 2 de pensii, el anunţând că în perioada următoare vor continua dezbaterile pe tema acestui proiect. Bolojan a ţinut să sublinieze că Guvernul ”nu are acces” la banii din Pilonul 2, atrăgând totodată atenţia asupra faptului că e nevoie de stabilirea unor reguli în ceea ce priveşte accesul la banii acumulaţi în fondurile private de pensii, având în vedere că în anii următori numărul celor care vor ieşi la pensie va fi cu mult mai mare decât al celor aflaţi în activitate.
UPDATE - Se decide supercampioana Europei. Tottenham conduce cu 1-0 în confruntarea cu PSG # News.ro
Bolojan afirmă că Guvernul va publica, joi, cel mai probabil, forma finală a proiectului care vizează modificări privind pensionarea magistraţilor: O problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va publica, joi, forma finală a proiectului care vizează modificări în ceea ce priveşte vârsta de pensionare şi cuantumul pensiilor magistraţilor. Premierul adaugă că luni va avea o întâlnire cu reprezentanţii acestora, care au criticat intens propunerile făcute de Guvern. ”Aici o problemă e pur şi simplu de inechitate socială evidentă şi trebuie să o corectăm, nu există altă posibilitate”, spune Bolojan, referindu-se la vârsta de pensionare şi la cuantumul pensiilor judecătorilor şi procurorilor.
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august.
Bolojan: Eu am acceptat această mare responsabilitate ştiind că, cu măsurile pe care le voi adopta, risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia aflată la guvernare, care nu s-a reunit în ultima perioadă, după ce USR a criticat organizarea de funeralii de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, criticile ofensându-i pe cei de la PSD. Bolojan a afirmat, în contextul discuţiei despre impasul din coaliţie, că a acceptat funcţia de premier ştiind că îşi poate compromite imaginea publică prin măsurile nepopulare pe care le promovează. ”Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo şi cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”, a arătat Bolojan, subliniind că e cert că partidele din coaliţie trebuie să se ”adune cât mai repede posibil”.
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc la Anchorage, în Alaska, într-un tête-à-tête deja istoric, însă se va schiţa, oare, vineri, la 7.500 de kilometri de Kiev, o rezolvare a celui mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, se întreabă AFP.
UPDATE - Se decide supercampioana Europei: PSG şi Tottenham luptă pentru trofeu la Udine / La eveniment participă şi copii refugiaţi. Mesajul afişat # News.ro
Bolojan: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”. ”Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, atrage atenţia premierul, subliniind că va face tot ce ţine de el ca atât pachetul de măsuri propus, cât şi măsurile complementare să fie adoptate.
Conference League: Istanbul Başakşehir s-a calificat în play-of-ul competiţiei după 1-1 cu Viking Stavanger / Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor # News.ro
Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din Conference League. Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor.
Franţa: AC Ajaccio, exclus din toate competiţiile naţionale de către FFF. Un român este legitimat la gruparea franceză # News.ro
Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat miercuri excluderea clubului AC Ajaccio din toate competiţiile naţionale, ceea ce înseamnă că echipa la care este legitimat românul Tony Strata va juca teoretic în Régional 1, cu excepţia cazului în care va câştiga apelul.
Trump anunţă că vrea un summit cu Putin şi Zelenski, ”rapid” după summitul din Alaska, după o reuniune virtuală cu europeni. ”Vom avea o a doua reuniune care va fi mai productivă”, anticipează el şi ameninţă Rusia cu ”consecinţe foarte grave” dacă Putin n # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că vrea o reuniune cu omologii săi rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski ”rapid” după întâlnirea sa cu liderul de la Kremlin, prevăzută în Alaska, vineri.
Iaşi: Un tânăr fără permis şi cu autorizaţia de circulaţie provizorie expirată a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. El a fost urmărit pe străzile oraşului, fiind apoi prins # News.ro
Un tânăr de 21 de ani care conducea fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Iaşi după ce fusese prins rulând cu viteză peste cea legal admisă, ulterior descoperindu-se că expirase şi autorizaţia de circulaţie provizorie.
Ilie Bolojan: Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, pe care nu le mai putem susţine în ritmul care s-ar dori # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”provocările” privind investiţiile în această perioadă sunt legate, pe de o parte, de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri, el spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini. Bolojan susţine că partea cea mai mare a bugetului pentru investiţii este alocată cofinanţării proiectelor din fonduri europene, pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente acestor proiecte.
Ministrul Educaţiei, întâlnire cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai structurilor asociative cu activitate în domeniul educaţiei/ Consolidarea parteneriatului şcoală–familie–comunitate în contextul crizei fiscal-bugetare, una din temele discutate # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai structurilor asociative cu activitate în domeniul educaţiei, printre temele discutate fiind îmbunătăţirea accesului la educaţie, sprijinirea cadrelor didactice şi consolidarea parteneriatului şcoală–familie–comunitate în contextul crizei fiscal-bugetare.
Incendiu puternic la un complex turistic din municipiul Petroşani/ Pompierii intervin cu şase autospeciale/ Primele informaţii arată că nu sunt victime # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seara, la un complex turistic din municipiul Petroşani, forţele de intervenţie fiind suplimentate cu pompieri din Deva şi Hunedoara. Astfel, se intervine cu şase autospeciale pentru stingerea focului. Primele informaţii arată că nu sunt victime.
Bolojan: Aceste măsuri care sunt necesar a fi luate pentru a corecta acest deficit sunt generatoare de încetinire economică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar ”sunt generatoare de încetinire economică”, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se constată în această perioadă o scădere a economiei. Bolojan arată că fenomenul este cauzat nu doar de măsurile luate pe plan intern, ci şi de un factor extern, care înseamnă reducerea creşterii economice şi în alte state europene, care sunt parteneri economici ai României.
Bujduveanu: Cel mai important este să avem un Plan Urbanistic General, aprobat, nou, la momentul 2025-2026. Nu-l vom putea aproba în acest an, dar vom putea avea o primă variantă # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că vrea să continue politica iniţiată de Nicuşor Dan în ceea ce priveşte atitudinea Primăriei faţă de dezvoltatorii imobiliari. Edilul subliniază importanţa noului Plan Urbanistic General pentru municipiul Bucureşti, în condiţiile în care actualul PUG este unul extrem de vechi şi nu ţine pasul cu realităţile din prezent.
Fotbal: Clubul sârb Partizan Belgrad a fost sancţionat de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani # News.ro
UEFA a anunţat miercuri că a amendat clubul sârb Partizan Belgrad cu peste 100.000 de dolari şi a ordonat închiderea unei părţi a tribunei, din cauza scandărilor şi afişelor rasiste şi politice ale fanilor.
”Voinţa americană” este ”obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina, anunţă Macron de la Fort de Brégançon, după discuţii virtuale cu europeni şi Trump, cu două zile înaintea summitului Trump-Putin în Alaska. ”Probleme teritoriale pot fi negociate” doar de căt # News.ro
”Voinţa americană” este ”obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina, anunţă miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei discuţii virtuale cu preledintele american Donald Trump, cu două zile înaintea unui summit al locatarului Casei Albe cu Vladimir Putin în Alaska, relatează AFP.
Sezonul 2025/2026 aduce o îmbunătăţire în ceea ce priveşte procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetăţenie română, din totalul de minute jucate, conform unei analize Intelligence Center FRF. După primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum: Oţelul Galaţi, Csikszereda, Rapid Bucureşti, Petrolul 52, Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova şi UTA Arad.
Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene.
”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că le-a spus miercuri omologului său american Donald Trump şi unor lideri europeni, într-o videoconferinţă, înaintea summitului de vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, că liderul de la Kremlin ”blufează”, relatează The Associatd Press.
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză # News.ro
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.
