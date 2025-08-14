Imagini spectaculoase cu un râs, surprinse în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului – VIDEO

22:20

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”. ”Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, atrage atenţia premierul, subliniind că va face tot ce ţine de el ca atât pachetul de măsuri propus, cât şi măsurile complementare să fie adoptate.