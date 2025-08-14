Ilie Bolojan amenință cu demisia dacă pachetul doi de măsuri nu trece: „Nu e niciun câștig să fii premier în aceste condiții”
DigiFM.ro, 14 august 2025 10:30
Premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment ferm privind viitorul său mandat, declarând că își va depune demisia dacă pachetul doi de măsuri fiscale nu va fi adoptat. Într-un interviu acordat Digi24, acesta a subliniat că nu există „niciun câștig” în a conduce Guvernul României fără implementarea acestui set de reforme, considerat vital pentru stabilitatea economică a țării.
• • •
Acum 10 minute
11:00
Premierul Bolojan, mesaj pentru profesori: Am scăzut normele didactice și numărul de copii în clasă, am crescut salariile. Nu am văzut o îmbunătăţire a sistemului de învăţământ # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru profesorii nemulţumiţi, amintindu-le acestora că au scăzut normele didactice ale profesorilor și numărul de copii în clasă şi au crescut salariile, fără a se vedea şi o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ.
Acum 30 minute
10:30
10:30
Confruntări violente în Serbia între susținătorii partidului de guvernământ și protestatari. Vucic acuză implicarea unor puteri străine # DigiFM.ro
Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.
Acum o oră
10:10
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025 # DigiFM.ro
Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 18% în T2 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 560 milioane euro, ceea ce a generat pentru S1 2025 venituri și alte câștiguri de 1.113 milioane euro (+21% față de S1 2024).
10:00
Transplant hepatic la un pacient de patru ani, realizat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Copilul a primit o parte din ficatul mamei # DigiFM.ro
Agenţia Naţională a Transplantului anunţă, joi, o operaţie realizată cu succes la un pacient de 4 ani care a primit o parte din ficatul mamei sale, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.
10:00
Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferința dedicată Ucrainei # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez Karol Nawrocki să se alăture teleconferinței dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre președinții Trump și Putin din Alaska de vineri, conform premierului Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki, care ar fi trebuit să participe la reuniune, informează Reuters.
Acum 2 ore
09:50
Summit Trump-Putin. Ce teritorii ar putea face obiectul unui "schimb" între Rusia şi Ucraina # DigiFM.ro
Teritorii „schimbate” şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, 15 august, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump.
09:40
PSG a câștigat Supercupa Europei. Revenire spectaculoasă după ce Tottenham a condus cu 2-0 # DigiFM.ro
Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată, Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 şi apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deţinătoarea trofeului Ligii Europa, iar PSG este câştigătoarea Ligii Campionilor.
Acum 24 ore
16:50
Antrenorul Dan Petrescu (CFR Cluj), suspendat pentru 3 meciuri de Comisia de disciplină a FRF # DigiFM.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova.
16:40
Patriarhia: Preoții nu au fost exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite # DigiFM.ro
Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie, precizează Patriarhia Română, care face un apel "la respectarea adevărului" şi evitarea propagării unor informaţii "neconfirmate" sau "tendenţioase" referitoare la acest aspect.
16:20
Prezentatorul american Jimmy Kimmel a solicitat şi a obţinut cetăţenia italiană după venirea la putere a lui Trump: „Ceea ce se întâmplă este mai rău” # DigiFM.ro
Opozant de lungă durată al lui Donald Trump, comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne. Gazda celebrului late show „Jimmy Kimmel Live!” a solicitat cetăţenia italiană după venirea la putere a lui Donald Trump. A reuşit să o obţină datorită bunicii sale materne Edith, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman, difuzat pe 7 august.
16:10
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina # DigiFM.ro
Donald Trump i-a calificat miercuri pe liderii europeni cu care urma să vorbească mai târziu despre Ucraina drept „oameni extraordinari”, comentariul, făcut pe Truth Social, venind într-o perioadă în care suspansul creşte cu două zile înainte de întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska.
16:00
Capitalul social minim pentru SRL ar putea crește de la 200 la 8.000 lei. Ministrul Finanțelor spune că nu a mai fost modificat din 1990 # DigiFM.ro
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei” în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Suma va fi în continuare la dispoziţia companiei, însă statul va putea recupera aceşti bani de la companiile ajunse în insolvenţă.
15:20
Transformarea spectaculoasă a Iuliei Albu: cum a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni și de ce a decis să se oprească # DigiFM.ro
Iulia Albu, în vârstă de 44 de ani, a surprins recent printr-o apariție publică spectaculoasă, afișând o siluetă mult mai suplă după ce a slăbit nu mai puțin de 12 kilograme în doar trei săptămâni. Criticul de modă, cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și comentariile directe, a apărut îmbrăcată într-o salopetă neagră mulată, care i-a pus în evidență noile forme.
15:10
Ministrul Finanțelor anunță taxe noi pentru multinaționale și o taxă de 25 de lei pentru coletele comandate din afara UE # DigiFM.ro
Guvernul pregătește două măsuri fiscale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri și comerțului online, anunțate miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.Pe de o parte, se propune introducerea unei taxe de 16% pentru cheltuielile intragrup de administrare, consultanță, proprietate intelectuală și dobânzi, dacă acestea depășesc 3% din cifra de afaceri a unei multinaționale. Pe de altă parte, coletele cu valoare sub 150 de euro, aduse din afara Uniunii Europene, ar urma să fie taxate cu 25 de lei fiecare.
15:10
15:00
Donald Trump, criticat pentru că a ignorat o indicație cheie la întâlnirile cu Vladimir Putin. Ce a făcut în ciuda avertismentelor Casei Albe # DigiFM.ro
Donald Trump a sfidat, în primul său mandat, un avertisment clar primit din partea consilierilor înainte de o conversație cu Vladimir Putin. Potrivit The New York Times, în martie 2018, după realegerea liderului rus, documentele informative ale Casei Albe conțineau instrucțiunea „Nu felicitați!”. Cu toate acestea, Trump l-a sunat pe Putin și i-a adresat felicitări, în pofida anchetei federale privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2016.
14:30
Asistentă din Vâlcea, mesaj viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele” # DigiFM.ro
O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală.
14:20
Un bărbat care a evadat ieri seară dintr-o închisoare din Dâmbovița, prins într-un sat din Prahova, în podul unei case # DigiFM.ro
Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins miercuri în podul unui imobil din localitatea Poiana Vărbilău, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova.
14:10
14:00
Un bărbat a murit într-o vacanță all-inclusive, după ce a mâncat pui insuficient gătit. Soția lui e distrusă: "Nu înțeleg cum am plecat împreună, dar el nu s-a mai întors acasă" # DigiFM.ro
O vacanță aniversară pe insula Fuerteventura s-a transformat într-un coșmar pentru familia Green, după ce Leslie Green, în vârstă de 70 de ani, a murit în urma unei infecții cu salmonella, contractată de la pui insuficient gătit servit la hotelul unde era cazat.
13:20
Vladimir Putin, discuție la telefon cu Kim Jong Un, în legătură cu întâlnirea pe care liderul Rusiei o va avea cu Trump: "Au făcut schimb de informații" # DigiFM.ro
Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a informat cu privire la discuţiile pe care liderul rus le va purta cu preşedintele american Donald Trump în Alaska în această săptămână, informează Reuters.
13:10
David Popovici face istorie: primul sportiv din România ales de Porsche ca „Friend of the Brand” # DigiFM.ro
David Popovici devine primul „Friend of the Brand” Porsche din România, într-un parteneriat ce unește excelența sportivă cu performanța auto.
13:10
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi ani, în vacanță: "Fericire în Hamptons" # DigiFM.ro
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, a oferit fanilor o privire rară asupra vieții sale de familie, alături de soțul Michael Lewis și fiica lor, Athena, în vârstă de doi ani.
12:30
Cine va cuceri Supercupa Europei 2025? PSG și Tottenham se duelează la Udine. Radu Drăgușin lipsește din cauza unei accidentări # DigiFM.ro
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur își dispută, miercuri seară, trofeul Supercupei Europei 2025. Meciul începe la ora 22:00 și se joacă pe stadionul Friuli din Udine, Italia, fiind transmis în direct pe Digi Sport 1.
12:10
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: "Custodia va fi comună, suntem în relații foarte bune" # DigiFM.ro
În luna mai s-a aflat că Dan Alexa e pe punctul de a divorța de a doua lui soție. Fostul fotbalist și Andrada, tânăra care l-a făcut tatăl unui băiat pe nume Arkan, erau împreună din 2019 și au divorțat la notar. Alexa a mai fost căsătorit și are două fete din acel prim mariaj.
12:00
Summit Trump–Putin în Alaska: ce acord ar putea decide soarta Ucrainei și cum ar putea fi afectată România # DigiFM.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, într-un summit cu potențial de a rescrie harta securității europene. Negocierile ar putea duce la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, însă scenariile vehiculate stârnesc îngrijorări la Kiev, în capitalele europene – inclusiv la București – din cauza riscului ca Rusia să fie recompensată pentru teritoriile ocupate.
11:30
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit să recunoască: „E mare lucru!” # DigiFM.ro
Despărțirea Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, după aproape 20 de ani de relație, a luat pe toată lumea prin surprindere, însă cei doi au rămas în relații bune.
Ieri
09:50
Un român a murit într-un incendiu lângă Madrid după ce a salvat un bătrân de 83 de ani și a încercat să scoată caii din flăcări. Mircea avea 50 de ani și era tatăl a doi copii # DigiFM.ro
Mircea Spiridon, un român de 50 de ani, stabilit în Spania de aproape două decenii, a murit luni în urma unui incendiu violent izbucnit în localitatea Tres Cantos, aflată la nord de Madrid. Tată a doi băieți de 14 și 18 ani, Mircea a fost singura victimă a tragediei care a mistuit zeci de hectare în mai puțin de o oră.
09:40
Patru români infectați cu virusul West Nile, inclusiv un adolescent. Autoritățile transmit măsuri urgente de protecție # DigiFM.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).
09:30
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, de faptul că România sprijină o pace justă şi durabilă. Președintele va merge la Kiev în această toamnă # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.
09:20
Monica Seles, fostă mare jucătoare de tenis, suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # DigiFM.ro
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani.
09:20
Caniculă în vestul și sud-vestul țării. Cod galben și temperaturi de 33-36°C în mai multe regiuni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
12 august 2025
16:10
Isărescu, despre trecerea la euro: „S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscală” # DigiFM.ro
România a renunţat la un orizont de trecere la euro în momentul în care a renunţat la o ţintă fiscal-bugetară, iar decizia a fost una politică, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.
16:10
Ministrul Sănătăţii, despre Centrul pentru Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală: „Neregulile sunt de natură penală. Voi sesiza Parchetul” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”.
15:40
Atmosfera de festival se instalează din nou în Râmnicu Vâlcea în perioada 15 – 16 august! We Love Music Festival 2025, în parteneriat absolut cu Digi FM, Utv și Music Channel, revine pe Platoul Fețeni și promite două zile intense de muzică live, distracție și experiențe memorabile. Organizatorii au anunțat astăzi detalii esențiale despre acces, program și regulile de siguranță, astfel încât fiecare participant să se poată bucura în deplină siguranță de eveniment.
15:30
Nicuşor Dan: „Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia” # DigiFM.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia, dar apreciază că pacea ”nu se poate construi fără Ucraina”.
15:10
Madonna îl roagă pe Papa Leon să meargă în Gaza pentru a-i ajuta pe copiii care mor de foame: "Sunteţi singurul căruia nu i se poate refuza intrarea" # DigiFM.ro
Madonna l-a îndemnat pe Papa Leo să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.
15:00
Ozana Barancea a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care era dependentă!” Cum arată acum, când intră în hainele fiicei sale # DigiFM.ro
Ani la rând s-a luptat cu kilogramele în plus, însă acum Ozana Barabancea traversează o perioadă excelentă, după ce a slăbit nu mai puțin de 24 de kilograme în ultimele luni, iar acum intră în hainele fiicei sale.
14:50
Ministra Mediului, despre concursul pentru conducerea Romsilva: "Nu mai putem să ne uităm că se înscrie un om pe post şi să ne prefacem că asta este competiţie" # DigiFM.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”. Ea face apel la oamenii ”de bună credinţă, cu experienţă, care vor să ajute să fie reformată Romsilva” să candideze pentru conducerea instituţiei.
14:50
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie # DigiFM.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că începând cu data de 2 septembrie 2025 sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.
13:40
Taylor Swift, anunț despre un album surpriză. "The Life of a Showgirl", al 12-lea material discografic al popularei vedete # DigiFM.ro
Taylor Swift intră oficial într-o nouă etapă a carierei sale, vedeta anunţând, în cadrul unui teaser pentru un episod special al podcastului „New Heights” al lui Travis şi Jason Kelce, lansarea celui mai recent album al său, „The Life of a Showgirl”.
13:30
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de cancer: "Este mare nevoie!" # DigiFM.ro
După ani în care și-a păstrat părul lung, Adda a făcut o schimbare de look radicală, care a avut, de fapt, un substrat caritabil și lăudabil. Solista a decis să-și taie podoaba capilară și să o doneze pentru realizarea perucilor pentru femei bolnave de cancer.
13:20
Incendiu de vegetație în apropierea localităţii Berceni. Flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit, marţi, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins vegetaţie uscată în apropierea localităţii Berceni. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare.
12:50
Isărescu: „Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene” # DigiFM.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.
12:40
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de bani" # DigiFM.ro
Lidia Buble trăiește niște zile frumoase de vacanță, în destinații exclusiviste. A ajuns la Monaco, dar și la St. Tropez, dar a avut parte și de o experiență neplăcută. Solista s-a programat la un salon de masaj, în ideea de a scăpa de durerile cervicale care o sâcâiau, dar a plecat complet nemulțumită.
12:30
Internaționalul român Dennis Man s-a despărțit de echipa italiană de fotbal Parma și a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunțat marți campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.
11:00
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, după ce a participat la o cursă de orientare, la Jocurile Mondiale din China. El avea 29 de ani # DigiFM.ro
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, marţi, după ce a participat la o cursă de orientare la Jocurile Mondiale - un eveniment organizat la fiecare patru ani cu discipline care nu sunt incluse în Jocurile Olimpice - în oraşul chinez Chengdu.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Ediția aniversară UNTOLD X a transformat Cluj-Napoca, timp de patru zile, într-un epicentru al muzicii și al emoției. Peste 470.000 de fani din toate colțurile lumii au venit să celebreze cei 10 ani de existență ai unuia dintre cele mai mari festivaluri de pe planetă. Organizatorii anunță că această ediție a marcat finalul primei decade și începutul unei noi ere: UNTOLD ONE.
10:00
Donald Trump, ”contrariat” de refuzul lui Volodimir Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri în Alaska cu Vladimir Putin, cu care declară că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
