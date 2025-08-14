Ce i-ar putea oferi Trump lui Putin pentru încetarea focului în Ucraina. The Telegraph: acces la resursele naturale din Alaska și la minereuri rare din Ucraina

15:10

Guvernul pregătește două măsuri fiscale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri și comerțului online, anunțate miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.Pe de o parte, se propune introducerea unei taxe de 16% pentru cheltuielile intragrup de administrare, consultanță, proprietate intelectuală și dobânzi, dacă acestea depășesc 3% din cifra de afaceri a unei multinaționale. Pe de altă parte, coletele cu valoare sub 150 de euro, aduse din afara Uniunii Europene, ar urma să fie taxate cu 25 de lei fiecare.