Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august
Buletin de București, 14 august 2025 15:00
Program special de vizitare la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august, pentru weekendul prelungit de Sfânta Maria. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora […] The post Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 15 minute
15:00
Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar # Buletin de București
43 de școli și grădinițe sunt în proces de renovare, pentru anul școlar 2025‑2026. Instituțiile de învățământ sunt în prezent în reabilitare, consolidare, igienizare și reparații, a anunțat Primăria Sectorului 6. La cele 43 de școli și grădinițe se fac următoarele lucrări: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să […] The post Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar appeared first on Buletin de București.
15:00
Meteorologii anunță cod galben de caniculă pe 15 august, în Capitală. Avertizarea este valabilă în intervalul ora 12:00‑21:00. Vineri, 15 august, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă […] The post METEO | Capitala este sub cod galben de caniculă pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august # Buletin de București
Program special de vizitare la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august, pentru weekendul prelungit de Sfânta Maria. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora […] The post Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
Compania Wizz Air lansează joi, 14 august cinci rute noi, cu plecare de pe Aeroportul Otopeni. Acestea au destinații către Germania, Republica Cehă, Portugalia, Franța și Finlanda. O rută Wizz Air din București Otopeni spre Berlin va începe pe 26 octombrie, cu zboruri în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă și duminică. Tot pe 26 […] The post Wizz Air lansează cinci rute noi, de pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
14:20
Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun # Buletin de București
Șapte mijloace de transport în comun au programe de funcționare prelungite, pentru meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad, mâine, 15.08.2025. Este vorba despre liniile 1, 10, 55, 86, 90, 104 și 311. De asemenea, dacă situația o va impune, vehiculele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor circula, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ […] The post Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
13:50
Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare # Buletin de București
O avarie la rețeaua de termoficare, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 390, impune restricții de trafic temporare, în perioada 14‑18 august 2025. Traficul este restricționat cele două benzi de circulație, de pe sensul de mers dinspre rond Baba Novac, către Bd. Camil Ressu. Traficul rutier este deviat prin lățimea căii de rulare a tramvaielor, pe […] The post Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare appeared first on Buletin de București.
13:30
BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene # Buletin de București
Cea de-a 15-a ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2025) va începe la finalul lunii, așa cum este programată pentru perioada 29-31 august. Evenimentul va reuni mai multe demonstrații ale aviației militare europene dar și expoziții pe Aeroportul Băneasa și Romaero. La eveniment vor participa și echipe de elită ale aviației franceze și ale aviației […] The post BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene appeared first on Buletin de București.
13:20
Muzeul Antipa are program special de vizitare în perioada 15 – 17 august 2025 # Buletin de București
În perioada 15 – 17 august 2025, Muzeul Antipa are un program special de vizitare. Instituția este deschisă publicului, după un orar special. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul […] The post Muzeul Antipa are program special de vizitare în perioada 15 – 17 august 2025 appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
12:50
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 18-24 august 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
11:40
43 de școli și grădinițe sunt în proces de renovare, pentru anul școlar 2025‑2026. Instituțiile de învățământ sunt în prezent în reabilitare, consolidare, igienizare și reparații. La cele 43 de școli și grădinițe se fac următoarele lucrări: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, […] The post Sector 6 | 43 de școli și grădinițe se renovează pentru noul an școlar appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
10:20
Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 # Buletin de București
Peste 9.000 de tone de deșeuri abandonate au fost ridicate de către Primăria Sectorului 2, în primele șase luni ale anului 2025. Paguba la bugetul public pentru gunoiul aruncat ilegal a fost de peste 6 milioane de lei. Buletin de București continuă seria dedicată cheltuielilor pe care primăriile de sector le fac pentru a ridica […] The post Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
10:00
RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” # Buletin de București
Vara anului 2024 a intrat în istorie drept cea mai fierbinte vară pe care a trăit-o Bucureștiul de când există măsurători meteorologice, arată un studiu recent, „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București. Cu o temperatură medie de 27,43°C, adică +5,96°C peste media multianuală, Capitala a fost sufocată de patru valuri de […] The post RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
23:20
Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 # Buletin de București
Festivalul Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai important eveniment poetic din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est, are loc anul acesta între 15 și 21 septembrie 2025. Ediția din acest an, a cinsprezecea, reunește aproape două sute de poeți din peste 30 de țări, de pe patru continente, oferind […] The post Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 appeared first on Buletin de București.
21:10
Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu # Buletin de București
Un Muzeu al Tehnologiei ar urma să fie construit pe un teren ce ţine de Colegiul Tehnic Mihai Bravu, pe latura dinspre Dudeşti, vizavi de Primăria Sectorului 3 şi de Şcoala Gimnazială 80. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru, în ședința de Consiliu Local din 13 august, după ce fusese respins […] The post Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
18:10
Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală # Buletin de București
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a anunțat pe cetățeni că a mai depus un document la dosarul pe care-l completează de doi ani pentru reabilitarea Școlii „I.G. Duca” de pe Șoseaua Panduri. În același timp, Piedon Jr. ceartă Primăria Capitalei că se afundă în birocrație. Școala a fost închisă în grabă și apoi abandonată […] The post Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală appeared first on Buletin de București.
16:50
Muzeul Național Cotroceni va fi închis pentru vizitare vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnulu. De asemenea, 16 si 17 august, programul evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va fi suspendat. Începând cu 19 august 2025, vizitarea muzeului se va realiza conform programului obișnuit, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Evenimentul „Porți Deschise la […] The post Muzeul Național Cotroceni va fi închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:50
TERMOFICARE | Lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3 # Buletin de București
Termoenergetica execută lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3. Termenul de finalizare este 14 august, ora 23:00. Echipele companiei fac lucrări de reparații la conducta de termoficare, în zona Bulevardelor Mircea Vodă și Corneliu Coposu. Intervenția presupune înlocuirea unei porțiuni de conductă de aproximativ 10 metri de conductă cu […] The post TERMOFICARE | Lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
15:30
„Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro # Buletin de București
Directorul Mihai Prisacariu, rodul alianței PNL-PSD-AUR La începutul acestui an, când urmau să fie votați cei doi viceprimari din Capitală, în Consiliul General al Municipiului București s-a format o „coaliție” ținută la secret, așa cum a arătat Buletin de București. Mai exact, consilierii generali PSD, PNL și AUR s-au înțeles să voteze inclusiv pentru cele […] The post „Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
Ieri
13:50
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru ale ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august # Buletin de București
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru sunt închise publicului în perioada 15-18 august. Cetățenii care își doresc să viziteze cățeii o pot face din nou, începând din 19 august, anunță ASPA București. În perioada 15-18 august, medicii veterinari și îngrijitorii vor fi prezenți în cele două adăposturi pentru a asigura tratamentul și hrănirea blănoșilor. Profitați de răgazul […] The post Adăposturile Mihăilești și Bragadiru ale ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august appeared first on Buletin de București.
13:10
Microbuzele electrice la suprapreț au ajuns și în Ilfov. Consiliul Județean a plătit 218.000 de euro pe un autovehicul evaluat la maxim 80.000 de euro # Buletin de București
Microbuzele electrice la suprapreț, cumpărate cu fonduri PNRR, au ajuns și în Ilfov. În noiembrie anul trecut, Consiliul Județean anunța că a cumpărat 33 de astfel de vehicule destinate transportului elevilor, pentru care a plătit 7,2 milioane de euro. Rezultă că instituția a plătit, din fonduri europene, 218.000 de euro pentru un singur microbuz electric. […] The post Microbuzele electrice la suprapreț au ajuns și în Ilfov. Consiliul Județean a plătit 218.000 de euro pe un autovehicul evaluat la maxim 80.000 de euro appeared first on Buletin de București.
12:50
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru sunt închise publicului în perioada 15-18 august. Cetățenii care își doresc să viziteze cățeii o pot face din nou, începând din 19 august, anunță ASPA București. În perioada 15-18 august, medicii veterinari și îngrijitorii vor fi prezenți în cele două adăposturi pentru a asigura tratamentul și hrănirea blănoșilor. Profitați de răgazul […] The post Adăposturile ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august appeared first on Buletin de București.
12:00
Certurile din coaliția de guvernare amână alegerile pentru Primăria București. Când va fi stabilită data scrutinului # Buletin de București
Guvernul Bolojan a transmis, la solicitarea Buletin de București, că o decizie privind data la care vor avea loc alegerile pentru Primăria București va fi stabilită în prima ședință a coaliției de guvernare. „Referitor la solicitarea dumneavoastră privind organizarea scrutinului pentru alegerea primarului general al Municipiului București, vă informăm că această decizie urmează să fie […] The post Certurile din coaliția de guvernare amână alegerile pentru Primăria București. Când va fi stabilită data scrutinului appeared first on Buletin de București.
09:40
RAPORT | Calitatea aerului din Capitală, afectată de termocentralele din Balcani și de praful saharian # Buletin de București
Nivelul de poluare a aerului din București nu depinde doar de sursele locale, ci este influențat și de factori externi, cum ar fi termocentralele pe cărbuni din țările vecine, incendiile de vegetație și transportul de praf pe distanțe lungi. Un raport recent, realizat de Platforma pentru Mediu București, arată că termocentralele din fosta Iugoslavie, dar […] The post RAPORT | Calitatea aerului din Capitală, afectată de termocentralele din Balcani și de praful saharian appeared first on Buletin de București.
09:30
„Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro # Buletin de București
Directorul Prisacariu, rodul alianței PNL-PSD-AUR La începutul acestui an, când urmau să fie votați cei doi viceprimari din Capitală, în Consiliul General al Municipiului București s-a format o „coaliție” ținută la secret, așa cum a arătat Buletin de București. Mai exact, consilierii generali PSD, PNL și AUR s-au înțeles să voteze inclusiv pentru cele două […] The post „Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
12 august 2025
22:00
Benzile unice pentru transport public se extind în București. Încă 10 kilometri vor fi amenajați. Câte sunt în total # Buletin de București
Benzile unice pentru transport public se extind în București cu încă 10,5 kilometri. Vor fi amenajați pe șase bulevarde importante, potrivit Primăriei Capitalei. „Continuăm să extindem rețeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice pentru transport public, iar în total ajungem la 65,3 km, din care 35,5 km […] The post Benzile unice pentru transport public se extind în București. Încă 10 kilometri vor fi amenajați. Câte sunt în total appeared first on Buletin de București.
21:40
20 de cazuri de candida auris într-un an și jumătate, la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănății desizează Parchetul General | Europa liberă # Buletin de București
Ies la iveală noi detalii despre infecțiile nosocomiale care au invadat Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca din Capitala. Șase oameni care au fost internați în ultimul an s-au infectat cu piocianic. Au fost înregistrate 20 de cazuri cu candida auris, potrivit Europa Liberă. De asemenea, 20 de cazuri de candida auris, o ciupercă […] The post 20 de cazuri de candida auris într-un an și jumătate, la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănății desizează Parchetul General | Europa liberă appeared first on Buletin de București.
16:30
Deșeurile voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobila veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, nu se arunca pe stradă. Cetățenii trebuie să contacteze operatorul de salubritate Urban, precizează Primăria Sectorului 6. Locuitorii din Sectorul 6 au la dispoziție două opțiuni, pentru a colecta deșeurile voluminoase, în funcție de necesități: Operatorul de salubritate Urban poate fi […] The post Sector 6 | Cum se colectează deșeurile voluminoase appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Ilfov | Incendiu puternic de vegetație, în apropierea comunei Berceni. Au fost afectate aproximativ 40 hectare # Buletin de București
Un incendiu de vegetație a izbucnit marți, 12 august, în apropierea comunei Berceni. Acesta se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 hectare, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU B-IF). Incendiu puternic în apropierea comunei Berceni Incendiul izbucnit în apropierea comunei Berceni a fost localizat, […] The post Ilfov | Incendiu puternic de vegetație, în apropierea comunei Berceni. Au fost afectate aproximativ 40 hectare appeared first on Buletin de București.
12:00
Ce caută jandarmii cu armament militar la metrou. „Prezența lor are un caracter preventiv” # Buletin de București
Jandarmeria Română a menționat că a primit mai multe fotografii cu angajați de-ai săi prezenți pe peroanele stațiilor de metrou. Instituția a comunicat că jandarmii cu armament militar la metrou nu înseamnă că s-a întâmplat ceva special. Fotografiile au fost trimise de cetățeni îngrijorați, care au cerut explicații pentru echipamentul de intervenție al forțelor de […] The post Ce caută jandarmii cu armament militar la metrou. „Prezența lor are un caracter preventiv” appeared first on Buletin de București.
10:20
Deșeurile voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobila veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, nu se arunca pe stradă. Cetățenii trebuie să contacteze operatorul de salubritate Urban, precizează Primăria Sectorului 6. Locuitorii din Sectorul 6 au la dispoziție două opțiuni, pentru a colecta deșeurile voluminoase, în funcție de necesități: Operatorul de salubritate Urban poate fi […] The post Sector 6 | Cum se colectează deșeurile voluminoase appeared first on Buletin de București.
10:10
Ping-pong între Guvern și Autoritatea Electorală cu data alegerilor pentru Primăria București. Termenul legal este deja depășit # Buletin de București
Guvernul a cerut Autorității Electorale Permanente (AEP) să-l ajute să stabilească data alegerilor pentru Primăria București. AEP a răspuns că nu este treaba sa, ci a Guvernului. Alegerile parțiale ar fi trebuit să aibă loc în septembrie Codul Administrativ prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în 90 de zile calendaristice de la momentul în care […] The post Ping-pong între Guvern și Autoritatea Electorală cu data alegerilor pentru Primăria București. Termenul legal este deja depășit appeared first on Buletin de București.
09:00
Magazinele PPC Energie din București, Ilfov și Giurgiu se închid pe 15 august # Buletin de București
Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise vineri, 15 august. Conform legii, este zi liberă legală. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa conform programului obișnuit. În această dată serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, […] The post Magazinele PPC Energie din București, Ilfov și Giurgiu se închid pe 15 august appeared first on Buletin de București.
09:00
Sector 4 | Primăria vrea să introducă zona roşie de parcare. Șoferii care au plătit taxa de 540 lei nu mai pot parca gratuit în timpul zilei # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 vrea să introducă zona roșie de parcare, o nouă delimitare a parcărilor publice. În prezent, în Sectorul 4, acestea sunt împărțite în zona galbenă și zona verde. Nouatatea pe care o aduce zona roșie este că șoferii ar urma să plătească un tarif de 4 lei pe oră pe timpul zilei chiar […] The post Sector 4 | Primăria vrea să introducă zona roşie de parcare. Șoferii care au plătit taxa de 540 lei nu mai pot parca gratuit în timpul zilei appeared first on Buletin de București.
08:30
Ilfov | Aprope 4 milioane de euro pentru un ambulatoriu nou, la Spitalul Clinic Judetean de Urgență # Buletin de București
Un ambulatoriu nou este în construcție la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Este vorba despre o clădire cu trei niveluri, specializată în consultații și diagnostic multidisciplinar. Valoare totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, peste 3,9 milioane de euro, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Ambulatoriul va avea […] The post Ilfov | Aprope 4 milioane de euro pentru un ambulatoriu nou, la Spitalul Clinic Judetean de Urgență appeared first on Buletin de București.
08:00
Florentin Pandele „a spart” întreținerea terenurilor de fotbal prin trei contracte. Peste 150.000 de euro pleacă din bugetul local # Buletin de București
Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară Voluntari (DECSIC) a încredințat direct trei contracte pentru „servicii de întreținere a terenurilor de sport”. Fiecare contract în parte depășește 50.000 de euro. Cumulat, toate cele trei contracte însumează nu mai puțin de 150.000 euro, bani publici, care pleacă din bugetul local al orașului pentru aceste servicii. Unul dintre […] The post Florentin Pandele „a spart” întreținerea terenurilor de fotbal prin trei contracte. Peste 150.000 de euro pleacă din bugetul local appeared first on Buletin de București.
07:50
Piața 16 Februarie, „expropriată” pentru un inculpat într-un dosar DIICOT | Snoop # Buletin de București
Un inculpat într-un dosar al DIICOT ocupă ilegal Piața 16 Februarie din București iar zeci de comercianți au ajuns să vândă marfă într-un cort ridicat fără autorizație, se arată într-o investigație Snoop.ro Piața este sub administrarea lui Nicolae Cristescu, un fost finanțator al clubului Rapid. Cristescu este judecat pentru constituire de grup infracțional și șantaj. […] The post Piața 16 Februarie, „expropriată” pentru un inculpat într-un dosar DIICOT | Snoop appeared first on Buletin de București.
07:40
Sector 3 | Mai multe săli de clasă la Grădinița 211. Alte trei școli sunt în proces de renovare # Buletin de București
Grădinița 211 din Sectorul 3 va vea mai multe săli de clasă. Numărul acestora va crește de la 16, la 32, anunță autoritatea locală. Primăria Sectorului 3 a demarat lucrări de extindere, consolidare și reabilitare la unitățile de învățământ pentru care s-au semnat contracte de finanțare, în perioada aprilie – iunie 2025. Pe 25 aprilie […] The post Sector 3 | Mai multe săli de clasă la Grădinița 211. Alte trei școli sunt în proces de renovare appeared first on Buletin de București.
07:30
13 centre de examinare pentru bacalaureatul „de toamnă”. 2.514 elevi din Capitală au picat examenul în iunie # Buletin de București
Probele continuă pentru candidații bacalaureatului „de toamnă” astăzi, 12 august. Candidații înscriși vor susține astfel proba obligatorie a profilului și specializării, în funcție de programul de studiu urmat, în unul dintre cele 13 centre de examinare constituite. Unitățile de învățământ la care s-au format centre de examen sunt după cum urmează: În ceea ce privește […] The post 13 centre de examinare pentru bacalaureatul „de toamnă”. 2.514 elevi din Capitală au picat examenul în iunie appeared first on Buletin de București.
07:10
Două creşe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene. Instituțiile de învățământ vor fi gata în mai puțin de un an, anunță Primăria Sectorului 6. Autoritatea locală precizează că lucrările au început în această vară și vor fi finalizate, în mai puțin de un an. Una dintre creşe se află pe Bd. Iuliu […] The post Sector 6 | Două creşe noi vor fi construite de la zero appeared first on Buletin de București.
06:10
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise vineri, 15 august. Conform legii, este zi liberă legală. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa conform programului obișnuit. În această dată serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea […] The post Magazinele PPC din București, Ilfov și Giurgiu se închid pe 15 august appeared first on Buletin de București.
11 august 2025
15:50
TERMOFICARE | Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă în săptămâna 11-17 august. Termoenergetica face lucrări de modernizare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, […] The post TERMOFICARE | Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă în săptămâna 11-17 august. Termoenergetica face lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
15:30
Gabriela Firea vrea să candideze din nou: Se va discuta la următoarea ședință PSD susținerea mea la PMB # Buletin de București
Gabriela Firea a declarat, luni, la finalul ședinței PSD care a avut loc la sediul central al partidului, că vrea să candideze din nou pentru Primăria Capitalei, iar susținerea sa de către colegii pesediști va fi discutată la următoarea reuniune a formațiunii. „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegeri în primul rând. Discutăm la următoarea […] The post Gabriela Firea vrea să candideze din nou: Se va discuta la următoarea ședință PSD susținerea mea la PMB appeared first on Buletin de București.
15:00
Gabriela Firea a declarat, luni, la finalul ședinței PSD care a avut loc la sediul central al partidului, că susținerea sa pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei va fi discutată la următoarea reuniune a formațiunii. „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegeri în primul rând. Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum”, a […] The post G.Firea: Se va discuta la următoarea ședință PSD susținerea mea la PMB appeared first on Buletin de București.
14:40
TERMOFICARE | Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă, în această săptămână. Termoenergetica face lucrări de modernizare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, […] The post TERMOFICARE | Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă, în această săptămână. Termoenergetica face lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
14:40
Au început lucrările la linia de tramvai, pe Bulevardul Chișinău. Va fi introdus temporar de autobuzul 640 # Buletin de București
Tramvaiul 40 este suspendat de luni, 11 august, iar circulația a fost preluată temporar de autobuzul 640, ca urmare a începerii lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău. Pe 18 august se va întâmpla același lucru pe Bulevardul Basarabiei și pe 25 august pe Bulevardul Mărășești, după cum a explicat constructorul […] The post Au început lucrările la linia de tramvai, pe Bulevardul Chișinău. Va fi introdus temporar de autobuzul 640 appeared first on Buletin de București.
13:50
Aglomerație pe culoarul PNL pentru Primăria Capitalei: trei lideri în cursa pentru a deveni „candidatul unic” # Buletin de București
Trei lideri PNL și-ar dori să devină candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, chiar dacă nici unul dintre ei nu a vorbit direct despre această intenție: Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Sebastian Burduja, numit recent consilier al premierului Ilie Bolojan. Stelian Bujduveanu vrea, dar „este prea devreme pentru un anunț” […] The post Aglomerație pe culoarul PNL pentru Primăria Capitalei: trei lideri în cursa pentru a deveni „candidatul unic” appeared first on Buletin de București.
13:00
METEO | Se prelungește codul galben de caniculă. Temperatura maximă urcă, din nou, la 37 de grade # Buletin de București
Capitala rămâne sub codul galben de caniculă, până mâine, 12 august, la ora 10:00. Meteorologii anunță, temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat. În sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic […] The post METEO | Se prelungește codul galben de caniculă. Temperatura maximă urcă, din nou, la 37 de grade appeared first on Buletin de București.
12:30
Campania de sterilizări gratuite pentru căței continuă în Capitală, la cabinetul veterinar Vet 4 Life din Sectorul 2 anunță Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București. Totodată, clinica veterinară mobilă Hands & Paws ajunge și în sectoarele 4 și 5, în următoarele două weekenduri, după cum urmează: ASPA București amintește că sterilizarea și microciparea […] The post ASPA | Sterilizări gratuite pentru căței. Unde poți face programare appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 1 | Direcția Sanitar Veterinară i-a interzis Primăriei să mai captureze câini fără stăpân. Amendă pentru condițiile din adăpostul de la Odăi # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 nu mai are voie să captureze câini fără stăpân și să-i introducă în adăpostul pe care-l administrează în Soseaua Odăi, din cauza condițiilor improprii de acolo. Interdicția a fost pusă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București, după un control efectuat la adăpostul de la Odăi. „Măsura a […] The post Sector 1 | Direcția Sanitar Veterinară i-a interzis Primăriei să mai captureze câini fără stăpân. Amendă pentru condițiile din adăpostul de la Odăi appeared first on Buletin de București.
08:10
FOTO| Cum va arăta viitorul CET Titan. Termocentrala va putea funcționa cu hidrogen, în regim automat # Buletin de București
Proiectul noii centrale electrice CET Titan, dezvoltat de Titan Power S.A., a intrat într-o nouă etapă, după mai multe sincope legate de licitația pentru construcția propriu-zisă. „Proiectul este în faza gata de execuție, ready to build, și va putea începe după aprobarea contractului de lucrări cu predare la cheie”, au transmis reprezentanții companiei pentru Buletin […] The post FOTO| Cum va arăta viitorul CET Titan. Termocentrala va putea funcționa cu hidrogen, în regim automat appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.