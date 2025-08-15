RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius
Buletin de București, 15 august 2025 15:30
Până la sfârșitul secolului, Capitala ar putea trece prin transformări climatice radicale: veri sufocante, secete mai frecvente și ploi torențiale concentrate în intervale scurte. Potrivit raportului „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, temperatura medie în București, în anul 2100, ar urma să crească cu 3,6–4°C. Bucureștiul va fi lovit de 24 de […] The post RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 5 minute
15:30
RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius # Buletin de București
Până la sfârșitul secolului, Capitala ar putea trece prin transformări climatice radicale: veri sufocante, secete mai frecvente și ploi torențiale concentrate în intervale scurte. Potrivit raportului „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, temperatura medie în București, în anul 2100, ar urma să crească cu 3,6–4°C. Bucureștiul va fi lovit de 24 de […] The post RAPORT | București în anul 2100: 24 de valuri de căldură pe an, iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
13:00
Autostrada Moldovei | Întârzieri majore la lotul 2 din A7, din cauza unor probleme tehnice. Când va fi gata tronsonul ajuns la 99% # Buletin de București
Lotul 2 din Autostrada Moldovei ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, cu toate că lucrările sunt realizate în proporție de 99%, scrie economica.net. Tronsonul cuprins între Mizil și Pietroasele ar fi trebuit dat în trafic încă de anul trecut, însă deschiderea circulației a fost amânată inițial pentru primăvara lui 2025. […] The post Autostrada Moldovei | Întârzieri majore la lotul 2 din A7, din cauza unor probleme tehnice. Când va fi gata tronsonul ajuns la 99% appeared first on Buletin de București.
12:20
200 de minute întârziere la trenurile care circulă spre Litoral pe 15 august. CFR Călători dă banii înapoi pe bitele # Buletin de București
Până la 200 de minute întârziere au fost înregistrate de către trenurile care circulă spre Litoral, pe 15 august. CFR Călători a anunțat că întârzierile majore, între 64 și 200 de minute, au fost înregistrate că urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Fetești – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c.. Circulația […] The post 200 de minute întârziere la trenurile care circulă spre Litoral pe 15 august. CFR Călători dă banii înapoi pe bitele appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
11:20
RAPORT | Bucureștiul în 2100: 24 de valuri de căldura pe an iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius # Buletin de București
Până la sfârșitul secolului, Capitala ar putea trece prin transformări climatice radicale: veri sufocante, secete mai frecvente și ploi torențiale concentrate în intervale scurte. Potrivit raportului „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, temperatura medie a aerului în București ar urma să crească cu 3,6–4°C. Bucureștiul va fi lovit de 24 de valuri […] The post RAPORT | Bucureștiul în 2100: 24 de valuri de căldura pe an iar temperatura medie va crește cu până la 4 grade Celsius appeared first on Buletin de București.
10:20
Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii ale loc Parcul Titan. Primăria Sectorului 3 organizează, în perioada 19 august ‑ 4 septembrie 2025, evenimentul „Cinema in aer liber.” Intrarea este liberă, iar proiecțiile încep pe marele ecran instalat în parc, în fiecare seară, de marți până duminică. Cinefilii vor avea de ales dintr-o gamă […] The post „Cinema în aer liber”, în Parcul Titan. Programul complet appeared first on Buletin de București.
10:00
Autobuzele liniei metropolitane 444 vor întoarce vineri, 15.08.2025, între orele 08:00-23:00, în comuna Ciolpani, fără a mai ajunge în localitatea Piscu. Măsura este luată ca urmare a restricționării traficului rutier pe străzile Rozelor, Drumul Piscului și Școlii din comuna Ciolpani, pentru desfășurarea Târgului anual „Sfânta Maria”. În aceasta perioadă, traseul liniei 444 va fi următorul: Autobuzele liniei 444 vor întoarce […] The post Târgul de Sfânta Maria modifică traseul liniei 444 appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
09:20
Un accident rutier a blocat complet circulația pe autostrada A3 București-Ploiești, pe sensul de mers spre Ploiești. Incidentul a avut loc în jurul orei 08:20, la kilometrul 14, în zona localității Ștefăneștii de Jos. Accidentul a implicat trei autovehicule. O persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale, transmite centrul Infotrafic. Traficul a fost […] The post Accident pe A3, vineri dimineaţă. Traficul a fost oprit spre Ploieşti appeared first on Buletin de București.
08:40
Capitala, fără transport turistic după trei ani de blocaj. Când se decide soarta autobuzelor supraetajate şi cât va costa un bilet # Buletin de București
Autobuzele turistice supraetajate ale Bucureștiului, achiziționate la mâna a doua în 2022, ar putea fi introduse pe traseu după aproape trei ani de staționare, însă doar dacă vor trece testul unei noi inspecții programate săptămâna viitoare. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat pentru RFI că amânarea relansării a fost determinată de starea tehnică și […] The post Capitala, fără transport turistic după trei ani de blocaj. Când se decide soarta autobuzelor supraetajate şi cât va costa un bilet appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
06:40
VIDEO | A fost semnat contractul pentru lotul 2 al liniei ferate București – Giurgiu Frontieră # Buletin de București
Ministerul Transporturilor a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 al liniei feroviare București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Acesta este considerat unul dintre cele mai importante trasee feroviare din sudul țării, care va fi o rută folosită și de un viitor de tren metropolitan […] The post VIDEO | A fost semnat contractul pentru lotul 2 al liniei ferate București – Giurgiu Frontieră appeared first on Buletin de București.
06:00
Încă un tren nou Alstom între București și Brașov și retur, introdus de CFR Călători # Buletin de București
CFR Călători introduce în circulație încă un tren nou Alstom Coradia Stream, potrivit unui comunicat de presă remis redacției. Garnitura va fi operată de patru ori pe zi pe relația cuprinsă între București – Brașov și retur. Trenurile compuse cu rama electrică vor circula începând cu ziua de vineri, 15 august. Programul de circulație al […] The post Încă un tren nou Alstom între București și Brașov și retur, introdus de CFR Călători appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
19:50
Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare # Buletin de București
O avarie la rețeaua de termoficare restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu, în perioada 14‑18 august. Circulația este oprită pe cele două benzi de circulație, pe sensul de mers dinspre rond Baba Novac, către Bd. Camil Ressu. Traficul rutier este deviat prin lățimea căii de rulare a tramvaielor, pe un segment de aproximativ 50 […] The post Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare appeared first on Buletin de București.
19:00
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 18-24 august 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
18:50
STB, Hala Laminor, Spitalele Obregia și Filantropia, pe lista neagră a Curții de Conturi: zeci de milioane de euro pierdute din incompetență și ilegalități # Buletin de București
Ultimul raport al Curții de Conturi a României arată deficiențele în gestionarea fondurilor publice din București. Documentul indică abateri financiare și prejudicii de peste 1,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 385 milioane de euro. Pe lista neagră a Curții de Conturi sunt instituții și societăți publice din subordinea primăriilor. Potrivit raportului, veniturile cumulate ale […] The post STB, Hala Laminor, Spitalele Obregia și Filantropia, pe lista neagră a Curții de Conturi: zeci de milioane de euro pierdute din incompetență și ilegalități appeared first on Buletin de București.
18:30
Sector 1 | Primăria anunță că nu închide Piața Domenii. Doar florăriile construite ilegal # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 anunță că nu închide Piața Domenii, așa cum au apărut unele zvonuri în mediul online. „REALITATE: în Piața Domenii, florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, în baza autorizațiilor emise de Primăria Municipiului București. Lucrările sunt urgente și pentru că acolo trebuie să înceapă intervenția Companiei Municipale Termoenergetica București S.A la […] The post Sector 1 | Primăria anunță că nu închide Piața Domenii. Doar florăriile construite ilegal appeared first on Buletin de București.
17:00
Wizz Air a lansat cinci rute noi, cu plecare de pe Aeroportul Otopeni: către Germania, Republica Cehă, Portugalia, Franța și Finlanda. O rută Wizz Air din București Otopeni spre Berlin va începe pe 26 octombrie, cu zboruri în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă și duminică. Tot pe 26 octombrie, Wizz Air va mai lansa […] The post Wizz Air lansează cinci rute noi de pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
16:40
VIDEO | A început așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune din lotul 3 Nord al Autostrăzii București # Buletin de București
Au început lucrările pentru așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune, de 8,6 kilometri, rămasă din lotul 3 Nord al Autostrăzii București. Stadiul pe diferența de 8,6 km rămași de executat este următorul: au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază, fiind realizați 400 ml în ultimele 2 zile; astăzi a început […] The post VIDEO | A început așternerea asfaltului de bază pe ultima porțiune din lotul 3 Nord al Autostrăzii București appeared first on Buletin de București.
Ieri
15:00
Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar # Buletin de București
43 de școli și grădinițe sunt în proces de renovare, pentru anul școlar 2025‑2026. Instituțiile de învățământ sunt în prezent în reabilitare, consolidare, igienizare și reparații, a anunțat Primăria Sectorului 6. La cele 43 de școli și grădinițe se fac următoarele lucrări: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să […] The post Sector 6 | Care sunt cele 43 de școli și grădinițe renovate pentru noul an școlar appeared first on Buletin de București.
15:00
Meteorologii anunță cod galben de caniculă pe 15 august, în Capitală. Avertizarea este valabilă în intervalul ora 12:00‑21:00. Vineri, 15 august, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă […] The post METEO | Capitala este sub cod galben de caniculă pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august # Buletin de București
Program special de vizitare la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august, pentru weekendul prelungit de Sfânta Maria. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora […] The post Program special la Muzeul Antipa, în perioada 15 – 17 august. Muzeul Cotroceni, închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:00
Compania Wizz Air lansează joi, 14 august cinci rute noi, cu plecare de pe Aeroportul Otopeni. Acestea au destinații către Germania, Republica Cehă, Portugalia, Franța și Finlanda. O rută Wizz Air din București Otopeni spre Berlin va începe pe 26 octombrie, cu zboruri în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă și duminică. Tot pe 26 […] The post Wizz Air lansează cinci rute noi, de pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
14:20
Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun # Buletin de București
Șapte mijloace de transport în comun au programe de funcționare prelungite, pentru meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad, mâine, 15.08.2025. Este vorba despre liniile 1, 10, 55, 86, 90, 104 și 311. De asemenea, dacă situația o va impune, vehiculele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor circula, la dispoziția Brigăzii Rutiere, pe trasee modificate, astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ […] The post Meciul de fotbal Dinamo-UTA Arad prelungește traseul pentru șapte mijloace de transport în comun appeared first on Buletin de București.
13:50
Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare # Buletin de București
O avarie la rețeaua de termoficare, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 390, impune restricții de trafic temporare, în perioada 14‑18 august 2025. Traficul este restricționat cele două benzi de circulație, de pe sensul de mers dinspre rond Baba Novac, către Bd. Camil Ressu. Traficul rutier este deviat prin lățimea căii de rulare a tramvaielor, pe […] The post Restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Măsura este impusă de o avarie la rețeaua de termoficare appeared first on Buletin de București.
13:30
BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene # Buletin de București
Cea de-a 15-a ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2025) va începe la finalul lunii, așa cum este programată pentru perioada 29-31 august. Evenimentul va reuni mai multe demonstrații ale aviației militare europene dar și expoziții pe Aeroportul Băneasa și Romaero. La eveniment vor participa și echipe de elită ale aviației franceze și ale aviației […] The post BIAS 2025 începe la finalul lunii la Aeroportul Băneasa. Evenimentul va include demonstrații ale aviației militare europene appeared first on Buletin de București.
13:20
Muzeul Antipa are program special de vizitare în perioada 15 – 17 august 2025 # Buletin de București
În perioada 15 – 17 august 2025, Muzeul Antipa are un program special de vizitare. Instituția este deschisă publicului, după un orar special. Program special la Muzeul Antipa Vineri, 15 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00); Sâmbătă, 16 august 2025 – DESCHIS între 10:00 – 20:00 (ultimul […] The post Muzeul Antipa are program special de vizitare în perioada 15 – 17 august 2025 appeared first on Buletin de București.
12:50
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 18-24 august 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
11:40
43 de școli și grădinițe sunt în proces de renovare, pentru anul școlar 2025‑2026. Instituțiile de învățământ sunt în prezent în reabilitare, consolidare, igienizare și reparații. La cele 43 de școli și grădinițe se fac următoarele lucrări: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, […] The post Sector 6 | 43 de școli și grădinițe se renovează pentru noul an școlar appeared first on Buletin de București.
10:20
Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 # Buletin de București
Peste 9.000 de tone de deșeuri abandonate au fost ridicate de către Primăria Sectorului 2, în primele șase luni ale anului 2025. Paguba la bugetul public pentru gunoiul aruncat ilegal a fost de peste 6 milioane de lei. Buletin de București continuă seria dedicată cheltuielilor pe care primăriile de sector le fac pentru a ridica […] The post Cât ne costă gunoiul aruncat de bucureșteni pe spațiul public (IV): 432 de tone de apă, folosită în fiecare zi pentru spălare, în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
10:00
RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” # Buletin de București
Vara anului 2024 a intrat în istorie drept cea mai fierbinte vară pe care a trăit-o Bucureștiul de când există măsurători meteorologice, arată un studiu recent, „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București. Cu o temperatură medie de 27,43°C, adică +5,96°C peste media multianuală, Capitala a fost sufocată de patru valuri de […] The post RAPORT | Vara din 2024, cea mai călduroasă din istoria Capitalei. Unde se află epicentrul „insulei de căldură” appeared first on Buletin de București.
13 august 2025
23:20
Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 # Buletin de București
Festivalul Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai important eveniment poetic din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est, are loc anul acesta între 15 și 21 septembrie 2025. Ediția din acest an, a cinsprezecea, reunește aproape două sute de poeți din peste 30 de țări, de pe patru continente, oferind […] The post Poeți din 30 de țări vin la Festivalul Internațional de Poezie București 2025 appeared first on Buletin de București.
21:10
Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu # Buletin de București
Un Muzeu al Tehnologiei ar urma să fie construit pe un teren ce ţine de Colegiul Tehnic Mihai Bravu, pe latura dinspre Dudeşti, vizavi de Primăria Sectorului 3 şi de Şcoala Gimnazială 80. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru, în ședința de Consiliu Local din 13 august, după ce fusese respins […] The post Sector 3 | Un nou „Muzeu al Tehnologiei” ar urma să fie construit vizavi de primărie, pe un teren al Colegiului Tehnic Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
18:10
Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală # Buletin de București
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a anunțat pe cetățeni că a mai depus un document la dosarul pe care-l completează de doi ani pentru reabilitarea Școlii „I.G. Duca” de pe Șoseaua Panduri. În același timp, Piedon Jr. ceartă Primăria Capitalei că se afundă în birocrație. Școala a fost închisă în grabă și apoi abandonată […] The post Sector 5 | Piedone Jr. ceartă Primăria Capitalei pentru un dosar pe care el nu l-a completat nici după doi ani de când tatăl său a închis o școală appeared first on Buletin de București.
16:50
Muzeul Național Cotroceni va fi închis pentru vizitare vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnulu. De asemenea, 16 si 17 august, programul evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va fi suspendat. Începând cu 19 august 2025, vizitarea muzeului se va realiza conform programului obișnuit, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Evenimentul „Porți Deschise la […] The post Muzeul Național Cotroceni va fi închis pe 15 august appeared first on Buletin de București.
15:50
TERMOFICARE | Lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3 # Buletin de București
Termoenergetica execută lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3. Termenul de finalizare este 14 august, ora 23:00. Echipele companiei fac lucrări de reparații la conducta de termoficare, în zona Bulevardelor Mircea Vodă și Corneliu Coposu. Intervenția presupune înlocuirea unei porțiuni de conductă de aproximativ 10 metri de conductă cu […] The post TERMOFICARE | Lucrări de reparații pe Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
„Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro # Buletin de București
Directorul Mihai Prisacariu, rodul alianței PNL-PSD-AUR La începutul acestui an, când urmau să fie votați cei doi viceprimari din Capitală, în Consiliul General al Municipiului București s-a format o „coaliție” ținută la secret, așa cum a arătat Buletin de București. Mai exact, consilierii generali PSD, PNL și AUR s-au înțeles să voteze inclusiv pentru cele […] The post „Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
13:50
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru ale ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august # Buletin de București
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru sunt închise publicului în perioada 15-18 august. Cetățenii care își doresc să viziteze cățeii o pot face din nou, începând din 19 august, anunță ASPA București. În perioada 15-18 august, medicii veterinari și îngrijitorii vor fi prezenți în cele două adăposturi pentru a asigura tratamentul și hrănirea blănoșilor. Profitați de răgazul […] The post Adăposturile Mihăilești și Bragadiru ale ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august appeared first on Buletin de București.
13:10
Microbuzele electrice la suprapreț au ajuns și în Ilfov. Consiliul Județean a plătit 218.000 de euro pe un autovehicul evaluat la maxim 80.000 de euro # Buletin de București
Microbuzele electrice la suprapreț, cumpărate cu fonduri PNRR, au ajuns și în Ilfov. În noiembrie anul trecut, Consiliul Județean anunța că a cumpărat 33 de astfel de vehicule destinate transportului elevilor, pentru care a plătit 7,2 milioane de euro. Rezultă că instituția a plătit, din fonduri europene, 218.000 de euro pentru un singur microbuz electric. […] The post Microbuzele electrice la suprapreț au ajuns și în Ilfov. Consiliul Județean a plătit 218.000 de euro pe un autovehicul evaluat la maxim 80.000 de euro appeared first on Buletin de București.
12:50
Adăposturile Mihăilești și Bragadiru sunt închise publicului în perioada 15-18 august. Cetățenii care își doresc să viziteze cățeii o pot face din nou, începând din 19 august, anunță ASPA București. În perioada 15-18 august, medicii veterinari și îngrijitorii vor fi prezenți în cele două adăposturi pentru a asigura tratamentul și hrănirea blănoșilor. Profitați de răgazul […] The post Adăposturile ASPA sunt închise pentru public în perioada 15-18 august appeared first on Buletin de București.
12:00
Certurile din coaliția de guvernare amână alegerile pentru Primăria București. Când va fi stabilită data scrutinului # Buletin de București
Guvernul Bolojan a transmis, la solicitarea Buletin de București, că o decizie privind data la care vor avea loc alegerile pentru Primăria București va fi stabilită în prima ședință a coaliției de guvernare. „Referitor la solicitarea dumneavoastră privind organizarea scrutinului pentru alegerea primarului general al Municipiului București, vă informăm că această decizie urmează să fie […] The post Certurile din coaliția de guvernare amână alegerile pentru Primăria București. Când va fi stabilită data scrutinului appeared first on Buletin de București.
09:40
RAPORT | Calitatea aerului din Capitală, afectată de termocentralele din Balcani și de praful saharian # Buletin de București
Nivelul de poluare a aerului din București nu depinde doar de sursele locale, ci este influențat și de factori externi, cum ar fi termocentralele pe cărbuni din țările vecine, incendiile de vegetație și transportul de praf pe distanțe lungi. Un raport recent, realizat de Platforma pentru Mediu București, arată că termocentralele din fosta Iugoslavie, dar […] The post RAPORT | Calitatea aerului din Capitală, afectată de termocentralele din Balcani și de praful saharian appeared first on Buletin de București.
09:30
„Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro # Buletin de București
Directorul Prisacariu, rodul alianței PNL-PSD-AUR La începutul acestui an, când urmau să fie votați cei doi viceprimari din Capitală, în Consiliul General al Municipiului București s-a format o „coaliție” ținută la secret, așa cum a arătat Buletin de București. Mai exact, consilierii generali PSD, PNL și AUR s-au înțeles să voteze inclusiv pentru cele două […] The post „Compania municipală de Poker” | De la șomer, director la Trafic şi creditor pentru George Simion cu 30.000 de euro appeared first on Buletin de București.
12 august 2025
22:00
Benzile unice pentru transport public se extind în București. Încă 10 kilometri vor fi amenajați. Câte sunt în total # Buletin de București
Benzile unice pentru transport public se extind în București cu încă 10,5 kilometri. Vor fi amenajați pe șase bulevarde importante, potrivit Primăriei Capitalei. „Continuăm să extindem rețeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice pentru transport public, iar în total ajungem la 65,3 km, din care 35,5 km […] The post Benzile unice pentru transport public se extind în București. Încă 10 kilometri vor fi amenajați. Câte sunt în total appeared first on Buletin de București.
21:40
20 de cazuri de candida auris într-un an și jumătate, la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănății desizează Parchetul General | Europa liberă # Buletin de București
Ies la iveală noi detalii despre infecțiile nosocomiale care au invadat Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca din Capitala. Șase oameni care au fost internați în ultimul an s-au infectat cu piocianic. Au fost înregistrate 20 de cazuri cu candida auris, potrivit Europa Liberă. De asemenea, 20 de cazuri de candida auris, o ciupercă […] The post 20 de cazuri de candida auris într-un an și jumătate, la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănății desizează Parchetul General | Europa liberă appeared first on Buletin de București.
16:30
Deșeurile voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobila veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, nu se arunca pe stradă. Cetățenii trebuie să contacteze operatorul de salubritate Urban, precizează Primăria Sectorului 6. Locuitorii din Sectorul 6 au la dispoziție două opțiuni, pentru a colecta deșeurile voluminoase, în funcție de necesități: Operatorul de salubritate Urban poate fi […] The post Sector 6 | Cum se colectează deșeurile voluminoase appeared first on Buletin de București.
13:20
Ilfov | Incendiu puternic de vegetație, în apropierea comunei Berceni. Au fost afectate aproximativ 40 hectare # Buletin de București
Un incendiu de vegetație a izbucnit marți, 12 august, în apropierea comunei Berceni. Acesta se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 hectare, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU B-IF). Incendiu puternic în apropierea comunei Berceni Incendiul izbucnit în apropierea comunei Berceni a fost localizat, […] The post Ilfov | Incendiu puternic de vegetație, în apropierea comunei Berceni. Au fost afectate aproximativ 40 hectare appeared first on Buletin de București.
12:00
Ce caută jandarmii cu armament militar la metrou. „Prezența lor are un caracter preventiv” # Buletin de București
Jandarmeria Română a menționat că a primit mai multe fotografii cu angajați de-ai săi prezenți pe peroanele stațiilor de metrou. Instituția a comunicat că jandarmii cu armament militar la metrou nu înseamnă că s-a întâmplat ceva special. Fotografiile au fost trimise de cetățeni îngrijorați, care au cerut explicații pentru echipamentul de intervenție al forțelor de […] The post Ce caută jandarmii cu armament militar la metrou. „Prezența lor are un caracter preventiv” appeared first on Buletin de București.
10:20
Deșeurile voluminoase, rezultate din renovarea casei, mobila veche, saltele, chiuvete, electrocasnice mari și altele, nu se arunca pe stradă. Cetățenii trebuie să contacteze operatorul de salubritate Urban, precizează Primăria Sectorului 6. Locuitorii din Sectorul 6 au la dispoziție două opțiuni, pentru a colecta deșeurile voluminoase, în funcție de necesități: Operatorul de salubritate Urban poate fi […] The post Sector 6 | Cum se colectează deșeurile voluminoase appeared first on Buletin de București.
10:10
Ping-pong între Guvern și Autoritatea Electorală cu data alegerilor pentru Primăria București. Termenul legal este deja depășit # Buletin de București
Guvernul a cerut Autorității Electorale Permanente (AEP) să-l ajute să stabilească data alegerilor pentru Primăria București. AEP a răspuns că nu este treaba sa, ci a Guvernului. Alegerile parțiale ar fi trebuit să aibă loc în septembrie Codul Administrativ prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în 90 de zile calendaristice de la momentul în care […] The post Ping-pong între Guvern și Autoritatea Electorală cu data alegerilor pentru Primăria București. Termenul legal este deja depășit appeared first on Buletin de București.
09:00
Magazinele PPC Energie din București, Ilfov și Giurgiu se închid pe 15 august # Buletin de București
Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise vineri, 15 august. Conform legii, este zi liberă legală. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa conform programului obișnuit. În această dată serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, […] The post Magazinele PPC Energie din București, Ilfov și Giurgiu se închid pe 15 august appeared first on Buletin de București.
09:00
Sector 4 | Primăria vrea să introducă zona roşie de parcare. Șoferii care au plătit taxa de 540 lei nu mai pot parca gratuit în timpul zilei # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 vrea să introducă zona roșie de parcare, o nouă delimitare a parcărilor publice. În prezent, în Sectorul 4, acestea sunt împărțite în zona galbenă și zona verde. Nouatatea pe care o aduce zona roșie este că șoferii ar urma să plătească un tarif de 4 lei pe oră pe timpul zilei chiar […] The post Sector 4 | Primăria vrea să introducă zona roşie de parcare. Șoferii care au plătit taxa de 540 lei nu mai pot parca gratuit în timpul zilei appeared first on Buletin de București.
08:30
Ilfov | Aprope 4 milioane de euro pentru un ambulatoriu nou, la Spitalul Clinic Judetean de Urgență # Buletin de București
Un ambulatoriu nou este în construcție la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Este vorba despre o clădire cu trei niveluri, specializată în consultații și diagnostic multidisciplinar. Valoare totală a proiectului este de aproape 20 de milioane de lei, peste 3,9 milioane de euro, bani obținuți din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Ambulatoriul va avea […] The post Ilfov | Aprope 4 milioane de euro pentru un ambulatoriu nou, la Spitalul Clinic Judetean de Urgență appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.