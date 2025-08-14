METEO | Capitala este sub cod galben de caniculă pe 15 august

12:00

Primăria Sectorului 1 nu mai are voie să captureze câini fără stăpân și să-i introducă în adăpostul pe care-l administrează în Soseaua Odăi, din cauza condițiilor improprii de acolo. Interdicția a fost pusă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București, după un control efectuat la adăpostul de la Odăi. „Măsura a […]