Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara va primi o recompensă de aproape 30.000 de lei

Newsweek.ro, 14 august 2025 15:20

Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara și care a predat tezaurul autorităților va primi o...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:20
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara va primi o recompensă de aproape 30.000 de lei Newsweek.ro
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara și care a predat tezaurul autorităților va primi o...
Acum 15 minute
15:10
METEO Vine o iarnă care ne va îngheța sângele în vine. Meteorologii anunță vortex polar și zăpezi Newsweek.ro
Ar fi bine să puneți bani de o parte pentru facturile la căldură de la iarnă, dacă estimările realiz...
Acum 30 minute
15:00
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. 73.000 de euro prejudiciu Newsweek.ro
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. Au plătit pentru vacanțe în Tanza...
Acum o oră
14:50
Agenda ascunsă a Rusiei la summitul din Alaska. Ce urmărește Putin? Pacea în Ucraina, un pretext Newsweek.ro
Vladimir Putin se pregătește pentru un summit istoric cu Donald Trump în Alaska, întâlnire văzută de...
14:40
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea proiectelor din PNRR. PSD: Măsura nu se bazează pe consens Newsweek.ro
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea unor finanţări din PNRR. Partidul Social Democrat spune că m...
14:30
VIDEO Cum arată locomotiva care prinde 200km/oră pe calea ferată din România? Poate trage 16 vagoane Newsweek.ro
O locomotivă recent cumpărată de România poate atinge viteza 200 km/ oră pe calea ferată din țara no...
Acum 2 ore
14:20
Magistrații cu 18.000 lei pensie specială convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu au? Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar, președintel...
14:10
Polonia își modernizează flota de F-16 cu 3.800.000.000$. Ce poate face România cu avioanele ei Newsweek.ro
Polonia a primit aprobarea de a achiziționa un pachet de modernizare pentru avioanele de luptă F-16 ...
14:00
VIDEO Imagini virale! Cum i-au furat hoții farurile unui Porsche 911? Tabla, tăiată ca la conserve Newsweek.ro
Dacă ai Porsche 911 cu faruri matrix LED sau LED, ar fi bine să ai mare grijă unde îl lași pe stradă...
13:40
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deținut-o Dragoş Anastasiu Newsweek.ro
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu. Fostul ...
13:40
Matrioșca din spatele grupurilor ultraortodoxe. Propaganda pro-Călin Georgescu, la turație maximă Newsweek.ro
Rețeaua de propagandă online din spatele fostului candidat prorus Călin Georgescu s-a reactivat brus...
Acum 4 ore
13:20
Decizie importantă pentru românii din Olanda care stau în chirie. Ce reguli sunt impuse? Newsweek.ro
Guvernul olandez a decis o măsură importantă pentru cei care locuiesc cu chirie în această țară. Est...
13:00
Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucur...
12:50
Preţurile biletelor de avion au scăzut cu 14% faţă de anul trecut. Care sunt destinațiile preferate Newsweek.ro
În perioada 14-17 august, în vacanţa de Sfânta Maria, turiştii români aleg în continuare marile oraş...
12:40
3.300.000.000 de lei plătiţi pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025 Newsweek.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fon...
12:40
Dramă, la Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut. Se face anchetă Newsweek.ro
O tânără de 17 ani a intrat în stop cardio respirator și a murit la Maternitatea Odobescu din Timişo...
12:40
Echipe din România și din străinătate, la prima ediție a „Năvodari Rugby 7’s Mania” Newsweek.ro
Asociația Rugby Mania, în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodari, organizează prima ediție a Turneul...
12:00
Când poate un patron să își dea angajații afară? Se dau salariii compensatorii? Newsweek.ro
În c condiții poate un patron care s-a „săturat” de un angajat să îl dea afară? ce pretext poate adu...
11:50
„Îngenunchează” Trump în fața lui Putin? I-ar propune acces la resursele naturale din Alaska (SURSE) Newsweek.ro
Surse citate de cotidianul britanic The Telegraph afirmă că președintele SUA Donald Trump ar intenți...
11:40
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele? Newsweek.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat ...
11:30
3.300.000.000 lei, beneficiile de asistenţă socială plătite de România într-o singură lună Newsweek.ro
România, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), a plătit peste 3.300.000....
Acum 6 ore
11:20
Ce pensie primești după o singură zi de muncă? Nu îți ajunge nici pentru o pâine Newsweek.ro
Ce pensie primești după o singură zi de muncă? Nu îți ajunge nici pentru o pâine. Pentru a obține pe...
11:20
Gestul unei mame pentru fetița ei de 4 ani. Medic: „Operația a fost un succes” Newsweek.ro
O fetiță de 4 ani a fost salvată de medici, la Spitalul Grigore Alexandrescu după ce a primit o part...
11:10
Putin și-a baricadat reședința din Valdai. 12 sisteme Panțîr-S1, de 180.000.000$, îi apără băieții Newsweek.ro
12 sisteme de apărare aeriană Pantsir-S1 au fost descoperite în jurul reședinței liderului rus Vladi...
11:00
METEO Noi alerte de vreme caniculară, în minivacanța de Sfânta Maria. Peste 37 de grade la umbră Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte de vreme caniculară în mai multe zone din țară. Vor fi temperaturi d...
10:50
Taxă de 25 de lei pentru coletele din China și Turcia. Platformele de cumpărături, lichidări de stoc Newsweek.ro
Coletele din spațiul extracomunitar vor fi taxate cu 25 de lei dacă valoarea este mai mică de 150 de...
10:40
Ministrul Economiei anunță unde nu sunt bani pentru salarii. S-au folosit bugetele pentru proiecte Newsweek.ro
Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferen...
10:20
Avertismentul Poloniei înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia vrea reducerea trupelor NATO în UE” Newsweek.ro
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă reducerea prezenței trupelor ...
10:10
Incident grav pe scenă pentru Mirabela Dauer. A împins un om din public. Oamenii au condamnat-o Newsweek.ro
Incident grav pe scenă pentru Mirabela Dauer. A împins un om din public. Artista, condamnată grav în...
10:00
Chatbot-ul Google a învățat să contextualizeze, să țină minte interacțiunile cu utilizatorul Newsweek.ro
Gemini, chatbot-ul AI dezvoltat de Google, a învățat să contextualizeze, să țină minte interacțiunil...
09:50
Trump îl amenință pe Putin înainte de summitul istoric din Alaska: „Vei suferi consecințe severe” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a transmis că vladimir putin se va confrunta cu „consecințe sever...
09:40
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile Newsweek.ro
Ziua de vineri este importantă pentru pensionari. Pensionarii ar putea rămâne cu pensiile înghețate ...
09:30
Irinel Columbeanu întreținut de fiica de 18 ani, Irina. „Tata e responsabilitatea mea”. Cum îl ajută Newsweek.ro
Irina Columbeanu dovedește că legăturile de sânge rămân puternice chiar și la distanță. Fiica fostul...
Acum 8 ore
09:20
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Este vorba despre un reactor Newsweek.ro
S-a declanșat alarma de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pompierii au fost trimiși la ...
09:20
Bolojan, despre blocajul coaliției: „Dacă nu pot lua măsuri pentru stabilitatea României, plec” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că și-a asumat riscul de a-și compromite imaginea publică prin măs...
09:00
Bolojan blochează contractele noi pe „Anghel Saligny” în 2025: „Plățile actuale vor fi eșalonate” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în acest an, nu vor fi semnate contracte noi prin programul „An...
08:40
Jaguar Land Rover are probleme cu câteva modele de SUV. Ce defecțiuni au mașinile? Newsweek.ro
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în S...
08:30
Cât de vechi este jocul de table practicat și de cuplul Ceaușescu? Un român, campion mondial Newsweek.ro
Jocul de table practicat și de cuplul Ceaușescu are o vechime ce se pierde în negura timpului. A îns...
08:20
FOTO PSG a câștigat în premieră Supercupa Europei, 4-3 la penalty-uri cu Tottenham Newsweek.ro
PSG a cucerit primul său trofeu Supercupa Europei, după ce a învins Tottenham cu 4-3 la loviturile d...
08:10
Secretar de stat la „Dezvoltare”: 10.000 lei pensie, 10.000 lei salariu. Anunță 40.000 de concedieri Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat concedierea a 40.000 angajați. Țole Marin, secretarul...
07:50
Pilonul 2 de pensii, discutat săptămână viitoare în Guvern. Plata eșalonată dă fiori pensionarilor Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că va rediscuta săptămâna viitoare despre modalitatea în care pensionarii vor put...
07:40
Fructul din copac, zemos și plin de vitamine. Slăbește și curăță colonul din câteva guri Newsweek.ro
Fructul misterios care îți taie pofta de mâncare, îți pune metabolismul pe turbo și îți lasă stomacu...
07:30
Ce NU ai voie să faci în apă pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului. Superstiția care sperie Newsweek.ro
Pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, apele ascund un secret vechi de secole. Bătrânii spun că...
Acum 12 ore
07:20
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive Newsweek.ro
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive. Peșt...
07:10
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Poate crește pragul la 4000 lei? Newsweek.ro
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a susținut în nenumărate rânduri că impozitarea și aplicare...
06:50
O grădină zoologică cere publicului animale de companie ca hrană pentru carnivore. Care sunt acelea? Newsweek.ro
O grădină zoologică vrea să ofere animale de companie ca hrană pentru carnivorele găzduite în Zoo. S...
Acum 24 ore
21:40
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un magistrat încasa 10 pensii „normale” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații despre legate de starea economiei, de pachetul doi din mp...
21:30
Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski. După negocierile din Alaska Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președin...
21:20
Cuptorul solar, soluția de gătit fără consum de curent sau de gaz. Costă începând cu 400 de lei Newsweek.ro
Cuptorul solar poate fi soluția de gătit ideală, fără consum de curent sau de gaz, mai ales în timpu...
20:30
Nicușor Dan: Securitatea Mării Negre și a Europei sunt în joc Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Vo...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.