Ce simbolizează, de fapt, numele Maria, cel mai popular din România? Puțini știu de unde vine
Newsweek.ro, 14 august 2025 18:10
Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mare. Tot acum este prilej d...
Acum 5 minute
18:10
Acum 30 minute
17:50
Emil Gânj este pus pe un panou publicitar imens în Târgu Mureș. Căutările continuă după o lună # Newsweek.ro
De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. I...
Acum o oră
17:30
Scandal între primari și guvern din cauza proiectelor PNRR ce vor fi oprite: „Retragem sprijinul” # Newsweek.ro
Primarii se revoltă din cauza proiectelor din PNRR care vor fi oprite din cauza lipsei de fonduri. U...
17:30
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Newsweek.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărăr...
17:30
Raed Arafat explică de ce România nu are un centru de mari arși: „Nu DSU se ocupă de asta” # Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu est...
Acum 2 ore
17:10
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos? # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale îi va excepta pe magistrații de la CCR. Astfel, aceștia își păsterază pen...
17:00
Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani! Cel puţin 40 de morți, într-o săptămână, în Sudan # Newsweek.ro
Organizaţia Medici fără Frontiere anunță că Sudanul, a treia ţară ca mărime din Africa, este lovit d...
16:50
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? # Newsweek.ro
Un polițist fals a fost prins după ce a băut și a furat banii unui trecător. Ce riscă? Cum l-au desc...
16:50
S-au stabilit criteriile de despăgubire pentru inundaţiile din Suceava și Neamț. Câți bani dă statul # Newsweek.ro
A fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de a...
16:40
China are în vedere anihilarea rețelei de senzori submarini a SUA. A mobilizat zeci de submarine # Newsweek.ro
Submarinele sunt o parte importantă a strategiei navale a Chinei. Iar senzorii subacvatici americani...
16:30
Val de emoții după publicarea unei fotografii cu pompieri care se odihnesc pe asfalt. Ce spune IGSU # Newsweek.ro
O imagine cu mai mulți pompieri care se odihnesc pe asfalt, probabil după o intervenție istovitoare,...
16:20
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență # Newsweek.ro
Incendiu masiv la un complex turistic. Totul s-a făcut scrum. Pompierii au intervenit de urgență. De...
Acum 4 ore
16:10
Florile din grădină care prevestesc când se instalează toamna. Cum trebuie să arate după 15 august? # Newsweek.ro
După 15 august, grădina nu mai e doar un colț de frumusețe, ci și un calendar viu al naturii. Bătrân...
15:50
SONDAJ Românii susțin protestele profesorilor împotriva austerității. Cine sunt principalii vinovați # Newsweek.ro
Românii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate care vizează sistemul de Educație și susțin prot...
15:40
Cum scăpați de febra fânului sau rinita alergică la polen? Cum ajută vaselina să nu ai probleme? # Newsweek.ro
Rinita alergică, cunoscută şi ca alergia sezonieră sau febra fânului, este o boală cronică deloc de ...
15:40
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pach...
15:40
Proiectele din PNRR cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate. Avertismentul lui Dragoș Pîslaru # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, joi, că proiectele cu s...
15:20
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara va primi o recompensă de aproape 30.000 de lei # Newsweek.ro
Un bărbat care a găsit monede romane în Hunedoara și care a predat tezaurul autorităților va primi o...
15:10
METEO Vine o iarnă care ne va îngheța sângele în vine. Meteorologii anunță vortex polar și zăpezi # Newsweek.ro
Ar fi bine să puneți bani de o parte pentru facturile la căldură de la iarnă, dacă estimările realiz...
15:00
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. 73.000 de euro prejudiciu # Newsweek.ro
Escrocherie cu vacanțe în Zanzibar. 33 de români au fost păcăliți. Au plătit pentru vacanțe în Tanza...
14:50
Agenda ascunsă a Rusiei la summitul din Alaska. Ce urmărește Putin? Pacea în Ucraina, un pretext # Newsweek.ro
Vladimir Putin se pregătește pentru un summit istoric cu Donald Trump în Alaska, întâlnire văzută de...
14:40
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea proiectelor din PNRR. PSD: Măsura nu se bazează pe consens # Newsweek.ro
Neînțelegeri în Coaliție pe suspendarea unor finanţări din PNRR. Partidul Social Democrat spune că m...
14:30
VIDEO Cum arată locomotiva care prinde 200km/oră pe calea ferată din România? Poate trage 16 vagoane # Newsweek.ro
O locomotivă recent cumpărată de România poate atinge viteza 200 km/ oră pe calea ferată din țara no...
14:20
Magistrații cu 18.000 lei pensie specială convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu au? # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar, președintel...
Acum 6 ore
14:10
Polonia își modernizează flota de F-16 cu 3.800.000.000$. Ce poate face România cu avioanele ei # Newsweek.ro
Polonia a primit aprobarea de a achiziționa un pachet de modernizare pentru avioanele de luptă F-16 ...
14:00
VIDEO Imagini virale! Cum i-au furat hoții farurile unui Porsche 911? Tabla, tăiată ca la conserve # Newsweek.ro
Dacă ai Porsche 911 cu faruri matrix LED sau LED, ar fi bine să ai mare grijă unde îl lași pe stradă...
13:40
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deținut-o Dragoş Anastasiu # Newsweek.ro
Ilie Bolojan preia ca interimar funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu. Fostul ...
13:40
Matrioșca din spatele grupurilor ultraortodoxe. Propaganda pro-Călin Georgescu, la turație maximă # Newsweek.ro
Rețeaua de propagandă online din spatele fostului candidat prorus Călin Georgescu s-a reactivat brus...
13:20
Decizie importantă pentru românii din Olanda care stau în chirie. Ce reguli sunt impuse? # Newsweek.ro
Guvernul olandez a decis o măsură importantă pentru cei care locuiesc cu chirie în această țară. Est...
13:00
Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucur...
12:50
Preţurile biletelor de avion au scăzut cu 14% faţă de anul trecut. Care sunt destinațiile preferate # Newsweek.ro
În perioada 14-17 august, în vacanţa de Sfânta Maria, turiştii români aleg în continuare marile oraş...
12:40
3.300.000.000 de lei plătiţi pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025 # Newsweek.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fon...
12:40
Dramă, la Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut. Se face anchetă # Newsweek.ro
O tânără de 17 ani a intrat în stop cardio respirator și a murit la Maternitatea Odobescu din Timişo...
12:40
Asociația Rugby Mania, în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodari, organizează prima ediție a Turneul...
Acum 8 ore
12:00
În c condiții poate un patron care s-a „săturat” de un angajat să îl dea afară? ce pretext poate adu...
11:50
„Îngenunchează” Trump în fața lui Putin? I-ar propune acces la resursele naturale din Alaska (SURSE) # Newsweek.ro
Surse citate de cotidianul britanic The Telegraph afirmă că președintele SUA Donald Trump ar intenți...
11:40
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele? # Newsweek.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat ...
11:30
3.300.000.000 lei, beneficiile de asistenţă socială plătite de România într-o singură lună # Newsweek.ro
România, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), a plătit peste 3.300.000....
11:20
Ce pensie primești după o singură zi de muncă? Nu îți ajunge nici pentru o pâine. Pentru a obține pe...
11:20
O fetiță de 4 ani a fost salvată de medici, la Spitalul Grigore Alexandrescu după ce a primit o part...
11:10
Putin și-a baricadat reședința din Valdai. 12 sisteme Panțîr-S1, de 180.000.000$, îi apără băieții # Newsweek.ro
12 sisteme de apărare aeriană Pantsir-S1 au fost descoperite în jurul reședinței liderului rus Vladi...
11:00
METEO Noi alerte de vreme caniculară, în minivacanța de Sfânta Maria. Peste 37 de grade la umbră # Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte de vreme caniculară în mai multe zone din țară. Vor fi temperaturi d...
10:50
Taxă de 25 de lei pentru coletele din China și Turcia. Platformele de cumpărături, lichidări de stoc # Newsweek.ro
Coletele din spațiul extracomunitar vor fi taxate cu 25 de lei dacă valoarea este mai mică de 150 de...
10:40
Ministrul Economiei anunță unde nu sunt bani pentru salarii. S-au folosit bugetele pentru proiecte # Newsweek.ro
Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferen...
10:20
Avertismentul Poloniei înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia vrea reducerea trupelor NATO în UE” # Newsweek.ro
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă reducerea prezenței trupelor ...
Acum 12 ore
10:10
Incident grav pe scenă pentru Mirabela Dauer. A împins un om din public. Oamenii au condamnat-o # Newsweek.ro
Incident grav pe scenă pentru Mirabela Dauer. A împins un om din public. Artista, condamnată grav în...
10:00
Chatbot-ul Google a învățat să contextualizeze, să țină minte interacțiunile cu utilizatorul # Newsweek.ro
Gemini, chatbot-ul AI dezvoltat de Google, a învățat să contextualizeze, să țină minte interacțiunil...
09:50
Trump îl amenință pe Putin înainte de summitul istoric din Alaska: „Vei suferi consecințe severe” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a transmis că vladimir putin se va confrunta cu „consecințe sever...
09:40
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile # Newsweek.ro
Ziua de vineri este importantă pentru pensionari. Pensionarii ar putea rămâne cu pensiile înghețate ...
09:30
Irinel Columbeanu întreținut de fiica de 18 ani, Irina. „Tata e responsabilitatea mea”. Cum îl ajută # Newsweek.ro
Irina Columbeanu dovedește că legăturile de sânge rămân puternice chiar și la distanță. Fiica fostul...
