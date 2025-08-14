Noi detalii privind întâlnirea Trump-Putin. La ce oră va începe întrevederea din Alaska și cine va face parte din delegația rusă
National.ro, 14 august 2025 15:20
Cu doar o zi înainte de întrevederea de vineri, din Alaska, dintre președintele american Donald Trump și liderul rus, Vladimir Putin, s-au aflat detalii de ultimă oră de natură organizatorică. Și anume ora la care vor începe discuțiile dintre cei doi președinți, dar și ce subiecte vor fi abordate. De altfel, atenția lumii întregi se […] The post Noi detalii privind întâlnirea Trump-Putin. La ce oră va începe întrevederea din Alaska și cine va face parte din delegația rusă first appeared on Ziarul National.
Într-o lume fascinată de posibilitățile inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton – omul supranumit „părintele AI” – trage un semnal de alarmă care sună mai mult a avertisment decât a entuziasm. La 77 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru contribuțiile sale în rețele neuronale, Hinton privește cu o combinație de mândrie și teamă spre creația la […] The post „Părintele” Inteligenîei Artificiale este terifiat de ceea ce a creat first appeared on Ziarul National.
Alex Dobre, 26 de ani, traversează cel mai bun moment de la sosirea în Giulești. Este lider în vestiar, favorit al fanilor și are șanse mari să fie convocat de Mircea Lucescu pentru partidele naționalei cu Canada și Cipru, din septembrie. Totuși, forma excelentă a fotbalistului vine la pachet și cu o problemă serioasă pentru […] The post NUCLEARĂ: Rapidul îl poate pierde gratis pe Dobre! first appeared on Ziarul National.
O legendă constănțeană spune că pe Nicolae Ceaușescu l-ar fi bătut niște marinari, în Port sau în Piața Ovidiu, imediat după venirea comuniștilor la putere. Din acest motiv, Ceaușescu îi ura pe marinari. Cert e că marinarii români n-au avut, până la sfârșitul anilor ’90, un monument pe faleza din Constanța. Dar aveau un monument […] The post Sezonul înecaților first appeared on Ziarul National.
Se anunță vreme călduroasă în următoarele ore, în Capitală, chiar caniculară – pe parcursul zilei de vineri. Meteorologii au anunțat, prin intermediul unei prognoze speciale pentru zona municipiului București, ce a fost emisă joi, 14 august, la ce valori maxime vor ajunge temperaturile în Capitală în a patra și, respectiv a cincea zi a acestei […] The post Cât de cald va fi joi și vineri în Capitală. ANM, prognoză specială pentru București first appeared on Ziarul National.
Luna aceasta am împlinit doar 45 de ani de când celebrul Mielu Feteanu, Maestrul meu și unul din așii Aviației civile române mi-a pus prima oară manșa în mâna pe aerodromul de la Sibiu. Întâmplător Dumnezeu, Aviația și planificatoarea zborurilor și-au dat tacit mâna și am fost trimis la …Sibiu să execut o cursă, parcă […] The post 45 de ani de aviație! first appeared on Ziarul National.
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”, pusă în dezbatere # National.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în consultare publică ordonanţa de urgență (OUG) care pune „frână” investiţiilor din PNRR şi programul Anghel Saligny. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică proiectul de OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă […] The post Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”, pusă în dezbatere first appeared on Ziarul National.
Soțiile interlopilor din Iași se contrează nu doar pe stradă, ci și pe rețelele de socializare/Cum s-a ajuns în această situație # National.ro
Pare că în clanul Corduneanu, din Iași, conflictele nu se mai poartă doar între bărbați. De ceva timp, soțiile și apropiatele liderilor își adresează injurii și amenințări inclusiv pe rețelele sociale. Cel mai recent incident a implicat o agresiune în stradă, filmată și distribuită pe TikTok. După moartea lui Costel Corduneanu, „pacea” din clanul cu […] The post Soțiile interlopilor din Iași se contrează nu doar pe stradă, ci și pe rețelele de socializare/Cum s-a ajuns în această situație first appeared on Ziarul National.
Cutremurător! O tânără de 17 ani a murit la o maternitate din Timişoara, la scurt timp după ce a născut. Cazul, în atenția poliției # National.ro
Un caz cutremurător, al unei tinere care a murit, la scurt timp după ce a adus pe lume un copilaș, la o maternitate din Timișoara, a ajuns în atenția polițiștilor. Urmează ca oamenii legii să facă o anchetă și să fie lămurite condițiile care au dus la decesul mămicii fetiței nou-născute. Poliţiştii din Timişoara s-au […] The post Cutremurător! O tânără de 17 ani a murit la o maternitate din Timişoara, la scurt timp după ce a născut. Cazul, în atenția poliției first appeared on Ziarul National.
Dacă cineva ar vrea vreodată să facă un documentar despre cum arată dragostea când o pui la grătar pentru audiență, atunci Casa iubirii de la Kanal D ar fi exemplul perfect. E ca și cum ai combina o șuetă de cartier cu o telenovelă, dar filmată cu camere 4K, să nu se piardă niciun rid […] The post Casa iubirii – sezonul în care „matrimoniale.tv” își dă cu stiletto-n propriu picior first appeared on Ziarul National.
Ce mesaj are premierul Bolojan pentru profesori: „Se muncește ceva mai mult la clasă cu aceiași bani” – VIDEO # National.ro
Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, le-a transmis premierul Ilie Bolojan cadrelor didactice, în contextul protestelor anunţate faţă de măsurile fiscal-bugetare. Au scăzut normele didactice ale profesorilor, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut salariile, fără însă a se vedea şi „o îmbunătăţire globală a sistemului de […] The post Ce mesaj are premierul Bolojan pentru profesori: „Se muncește ceva mai mult la clasă cu aceiași bani” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Bolojan, despre criza din coaliţie: E cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil – VIDEO # National.ro
Premierul a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia de guvernare, care nu s-a reunit în ședință în ultima perioadă. Ilie Bolojan e de părere că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţie şi se vor putea face paşi importanţi pentru adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale. „Zilele trecute, într-adevăr, […] The post Bolojan, despre criza din coaliţie: E cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Au fost mobilizaţi pompierii # National.ro
Mai multe echipaje de pompieri s-au îndreptat, joi dimineață, 14 august, către Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alarmei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă, potrivit News.ro. Din primele informații disponibile rezultă că alarma de incendiu s-a declanşat […] The post Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Au fost mobilizaţi pompierii first appeared on Ziarul National.
BERBEC Te simți un pic mai animat, încrezător, implicat și calificat chiar acum. Cu toate acestea, azi devreme, urmăriți-vă gândirea obsesivă care nu face decât să vă streseze. Cu toate acestea, este un moment bun să-ți înfrunți temerile și să faci ceva în privința lor. Este posibil să simți o dorință puternică de a câștiga […] The post Horoscop 14 august 2025 – Îți place să te bucuri de lucruri frumoase first appeared on Ziarul National.
În timp ce Europa și-a strâns liderii pentru discuții privind soarta Ucrainei și chiar a întregului continent, România l-a declarat pierdut pe președintele țării, rătăcit undeva pe coclaurile Moldovei. La Berlin, la masa marilor puteri, s-au împărțit hărți politice și s-au scris scenarii pentru următorul deceniu, dar noi am lipsit cu grație și resemnare. Dar […] The post România, între Unseen și Ignore/Nicușor Dan e în concediu first appeared on Ziarul National.
ANRE a fost ”inundat” de aproape 1.000 de petiții ale prosumatorilor, în care aceștia anunțau că vor apela la o metodă de a-și lua banii ”cu japca” de la furnizorii de energie. Metoda este perfect legală, prin schimbarea frecventă a furnizorilor, care vor fi obligați să facă deconturile la încetarea relațiilor contractuale. Practic, a fost […] The post Șah-mat la ANRE. Prosumatorii își iau ”cu japca” banii de la furnizorii de energie first appeared on Ziarul National.
Europa se află în pragul unei revoluții financiare. Bruxelles-ul vrea să împrumute bani în numele tuturor, să devină jucătorul central pe piețele financiare, să decidă cine și cât primește. E o ambiție uriașă, iar în fața acestei avalanșe, Germania simte că terenul îi fuge de sub picioare. Berlinul a fost multă vreme paznicul austerității europene. […] The post Revoluție financiară în Europa: bătălia pentru cine ține punga first appeared on Ziarul National.
O metodă profundă de reglare neurologică și emoțională, folosită în terapie holotropică pentru vindecarea traumei. Ce este respirația holotropă? Respirația holotropă este o tehnică creată de pionierii psihologia transpessoală, Stanislav și Christina Grof. Practicată în sesiuni ghidate cu muzică ritmică și privire în interior, metoda implică respirație rapidă și profundă, fără pauze între inspirații și […] The post Respirația Holotropă: Terapie prin respirație pentru reducerea traumei și anxietății first appeared on Ziarul National.
Cartel Alfa dezvăluie marea păcăleală a pensiilor private. Se încasează mai puțini bani decât la Pilonul 1 # National.ro
Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a dezvăluit că pensiile din pilonul II, așa-zisele pensii private, care sunt obligatorii, au fost concepute în mod deliberat ca cei care contribuie să piardă, în realitate, bani. În fapt, profiturile acestor fonduri de pensii au fost concepute doar pentru cei care le administrează, tocmai din cauza unei omisiuni a […] The post Cartel Alfa dezvăluie marea păcăleală a pensiilor private. Se încasează mai puțini bani decât la Pilonul 1 first appeared on Ziarul National.
La Paris, situația lui Gianluigi Donnarumma a explodat într-un conflict deschis. Decizia lui Luis Enrique de a nu-l include pe portarul italian în lotul pentru Supercupa Europei contra lui Tottenham, disputată la Udine, a fost scânteia care a aprins tensiunile. În loc să fie pe teren, Donnarumma și-a luat rămas bun de la fanii parizieni […] The post PSG vs. Donnarumma, RĂZBOI TOTAL! first appeared on Ziarul National.
Ucraina trebuie să dea banii înapoi României. Kievul nu a respectat condițiile pentru sprijinul financiar # National.ro
Contribuția de zeci de miliarde de euro a statelor UE pentru Ucraina, inclusiv a României, în cadrul Mecanismului de sprijin inițiat de Comisia Europeană, trebuie returnată. Și asta pentru că Ucraina, cu toate concluziile favorabile scrise din birourile de la Bruxelles, nu a respectat condițiile de acordare a acestui sprijin financiar, încălcând grav drepturile omului, […] The post Ucraina trebuie să dea banii înapoi României. Kievul nu a respectat condițiile pentru sprijinul financiar first appeared on Ziarul National.
Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat oficial după conflictul iscat de modificarea de urgență a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), schimbare cerută de Gigi Becali și aplicată imediat de FRF. În urma presiunilor venite din partea mai multor cluburi, în special Rapid și Universitatea Craiova, LPF a anunțat o nouă procedură de lucru […] The post LPF se repliază după scandalul „Legea Becali” first appeared on Ziarul National.
Taxă pe coletele din afara UE. Ce a anunțat Nazare: „Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare…” – VIDEO # National.ro
Coletele în valoare de 150 de euro, care vin din afara Uniunii Europene, ar urma să fie taxate cu 25 de lei. E vorba despre o taxă ce va fi „prinsă” în pachetul 2 de măsuri fiscale pregătit de Guvern. Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 […] The post Taxă pe coletele din afara UE. Ce a anunțat Nazare: „Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare…” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Președintele Donald Trump a redesenat radical comerțul mondial și politica economică americană, introducând o eră în care „pay-to-play” – plătești ca să participi – pare să devină norma. Fiecare interacțiune devine o ocazie de a încasa bani, chiar dacă asta presupune declanșarea unui război comercial global sau cererea unui tribut de la propriile industrii. Cel […] The post Trump și noua regulă: „Plătești ca să joci” first appeared on Ziarul National.
Între Alternativa pentru Germania și Raliul Național din Franța, populiștii continuă să crească în cele mai puternice țări ale Europei. Nemții, de pildă, prefer fără echivoc AfD, arată un sondaj național. Pentru prima dată în istoria recentă, partidul de extremă dreaptă Alternative für Deutschland (AfD) conduce într-un sondaj național, devansând alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului […] The post Germania, la răscruce: extrema dreaptă AfD urcă pe primul loc în sondaje first appeared on Ziarul National.
Se anunţă schimbarea modului de taxare a multinaţionalelor/Ministrul Finanţelor: Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune – VIDEO # National.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri, 13 august, intenţia Guvernului de a schimba paradigma privind modul în care sunt tratate companiile multinaţionale. Oficialul guvernamental a vorbit, totodată, despre riscul unei eventuale recesiuni. „Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune şi trebuie să anticipăm acest lucru” – a fost auzit spunând șeful […] The post Se anunţă schimbarea modului de taxare a multinaţionalelor/Ministrul Finanţelor: Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune – VIDEO first appeared on Ziarul National.
George Simion spune că AUR vrea să ajungă la guvernare, din toamnă: „Este inevitabil”/Alături de ce partid și cine ar fi premierul # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că speră ca din toamnă partidul pe care îl conduce să ajungă la Palatul Victoria. Nu oricum, ci într-o guvernare cu PSD. Șeful AUR spune că premier ar putea fi Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale. „Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în […] The post George Simion spune că AUR vrea să ajungă la guvernare, din toamnă: „Este inevitabil”/Alături de ce partid și cine ar fi premierul first appeared on Ziarul National.
1. Știți fotografiile cu milionari care cumpără câte o mașină cu semnificație istorică la licitație? ”Acest ARO a fost al lui Ceaușescu.” Radu Budeanu și-a cumpărat doi pechinezi feroce. Și s-a pozat triumfător cu ei. I-a luat cu tot cu lesa ANTICORUPȚIEI. Bravo, Radule! Acum trebuie să înveți comenzile la care răspund cei doi Bubico […] The post Dar usereul cine-l cumpără? first appeared on Ziarul National.
Sindicaliştii cer retragerea proiectului privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie. „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?” # National.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală. Sindicaliștii cer deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite […] The post Sindicaliştii cer retragerea proiectului privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie. „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?” first appeared on Ziarul National.
FOTO. Accident grav pe Autostrada București-Pitești. O autoutilitară s-a răsturnat/Șoferul a murit # National.ro
Un accident rutier cu urmări grave a avut loc miercuri dimineață, 13 august, pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1. Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața, după ce autovehiculul pe care-l conducea s-a izbit de glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat, miercuri dimineață, […] The post FOTO. Accident grav pe Autostrada București-Pitești. O autoutilitară s-a răsturnat/Șoferul a murit first appeared on Ziarul National.
Sub lupa americanilor! Anularea alegerilor din 2024, menționată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # National.ro
Subiectul anulării alegerilor din România, de anul trecut, revine în atenție, de această dată în contextul publicării raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, în anul 2024. Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, […] The post Sub lupa americanilor! Anularea alegerilor din 2024, menționată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România first appeared on Ziarul National.
Asia Express de pe Antena 1 e fix genul de „aventură” pe care nu ți-o dorești: un grup de vedete, aruncate în mijlocul Asiei, să plângă, să transpire și să-și facă poze cu mâncare stricată, pe care producția o vinde drept „delicatese locale”. Dacă asta e cultură, atunci și shaorma de la colț e patrimoniu […] The post Asia Express – cultura transformată în spectacol de umilință first appeared on Ziarul National.
Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică # National.ro
Scoaterea la înaintare a lui Mugur Isărescu, cu scopul vădit de a liniști populația, arată o teamă crescândă a guvernanților față de iminentele revolte populare. Isărescu a ieșit să spună că va fi rău doar 12 luni și pe urmă o să curgă lapte și miere, fără niciun argument care să stea în picioare. Prof. […] The post Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică first appeared on Ziarul National.
Război deschis PSD-USR. Ministrul Justiției face praf proiectul dezintegrării Romsilva # National.ro
Ministrul PSD al Justiției a intrat în conflict deschis cu userista de la Ministerul Mediului, după ce i-a făcut praf acesteia din urmă marele proiect al dezintegrării Romsilva. Astfel, se cere refacerea proiectului de hotărâre de guvern privind reforma regiei de stat, dat fiind că acesta conține erori de substanță, care încalcă foarte multe acte […] The post Război deschis PSD-USR. Ministrul Justiției face praf proiectul dezintegrării Romsilva first appeared on Ziarul National.
Săptămâna aceasta poate fi una istorică pentru fotbalul românesc. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova își joacă șansele în preliminariile competițiilor UEFA, iar calculele arată că România are șanse mari să trimită două echipe în fazele grupelor – una în Europa League și alta în Conference League. FCSB, la un pas de duelul cu Aberdeen […] The post CALCULE: România, cu 2 echipe în grupele cupelor europene?! first appeared on Ziarul National.
Karl-Heinz Rummenigge, fost director executiv al lui Bayern München și unul dintre numele grele ale fotbalului german, trage un semnal de alarmă cu privire la direcția în care se îndreaptă sportul rege. În opinia sa, cea mai mare problemă a fotbalului mondial o reprezintă creșterea necontrolată a salariilor jucătorilor, fenomen care, dacă nu este ținut […] The post Rummenigge sare la gâtul vedetelor de azi: Pe vremea noastră…! first appeared on Ziarul National.
Sclavii invizibili ai războiului: Mii de nord-coreeni trimiși să muncească în Rusia, în condiții inumane # National.ro
În spatele frontului, departe de explozii și linii de tranșee, se desfășoară o altă luptă — una pentru supraviețuire. Mii de muncitori nord-coreeni sunt aduși în Rusia pentru a acoperi un deficit uriaș de forță de muncă, generat de invazia prelungită a Ucrainei. Potrivit informațiilor obținute de BBC, aceștia trăiesc și lucrează în condiții de […] The post Sclavii invizibili ai războiului: Mii de nord-coreeni trimiși să muncească în Rusia, în condiții inumane first appeared on Ziarul National.
România nu trimite secretari de stat, șefi ai Poliției și Jandarmeriei la Chișinău doar ca să discute despre „combaterea traficului transfrontalier” și „fluidizarea traficului la frontieră”. Hai să fim serioși, asemenea vizite nu se fac cu agenda de inspector școlar care vine să verifice uniformele elevilor! Se fac cu scop. Și scopul, în septembrie 2025, […] The post Misiunea lui Despescu la Chișinău: democrație cu escortă pentru Maia Sandu first appeared on Ziarul National.
Scenariul campaniei din România, copiat de Chișinău. Moldovenii, amenințați cu toate nenorocirile dacă nu votează partidul Maiei Sandu # National.ro
Văzând ce succes a avut campania electorală a amenințărilor de la prezidențialele din România, puterea din Republica Moldova a decis să copieze scenariul. Mai mult, Maia Sandu l-a și împrumutat de Nicușor, pe principiul win-win. El se ascunde de populația înfuriată, ea defilează pe coclauri cu dovada vie că la alegeri iese cine trebuie. Astfel, […] The post Scenariul campaniei din România, copiat de Chișinău. Moldovenii, amenințați cu toate nenorocirile dacă nu votează partidul Maiei Sandu first appeared on Ziarul National.
Ce se întâmplă în ultimii ani ne bulversează emoțional și material. De ce, cine sunt vinovații, ce urmează? Lumea se teme de război, de instabilitate, de boală, de sărăcie. Pentru că lumea în care ne-am obișnuit să viețuim se schimbă radical și noi suntem ca niște oi rătăcite, căutând un țarc iluzoriu și un pastor […] The post 1985, anul sfârșitului lumii vechi first appeared on Ziarul National.
Cu doar zile înainte ca Donald Trump să se așeze la aceeași masă cu Vladimir Putin în Alaska, liderii Uniunii Europene și președintele ucrainean Volodimir Zelenski transmit un mesaj comun și neechivoc: nu există concesii teritoriale înainte de un armistițiu verificabil și garanții solide de securitate. Declarația este o reacție directă la comentariile lui Trump, […] The post Europa îl înfruntă peTrump: „Nicio palmă de pământ cedată Moscovei fără pace reală” first appeared on Ziarul National.
Start concurs național Bursa SAB: Senatul Științific al FDVDR premiază cu 5.000 de euro proiecte bazate pe AI pentru mobilitatea 4.0 # National.ro
Bursa SAB 2025 își deschide oficial înscrierile: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează ediția a VIII-a a concursului național dedicat inovației în mobilitate urbană, cu o temă care mută accentul din zona hardware spre algoritmi și date. Participanții sunt invitați să trimită proiecte în care inteligența artificială are rol central în […] The post Start concurs național Bursa SAB: Senatul Științific al FDVDR premiază cu 5.000 de euro proiecte bazate pe AI pentru mobilitatea 4.0 first appeared on Ziarul National.
Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucători? # National.ro
Autoritățile fiscale trebuie să pună „stop” firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti – susține ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a anunțat marți, 12 august, că a solicitat ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari – „jucători de dimensiune economică […] The post Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucători? first appeared on Ziarul National.
Oblojiți cu grijă de toți cei care au fost și sunt la putere, din pricini de… dosare de corupție, domnii magistrați au beneficiat și beneficiază de avantaje care pentru românii de rând par niște fantasmagorii. Cum să ai un salariu de peste 20.000 de lei în țara unde pensia de 3.000 de lei este catalogată […] The post Madam… CSM și privilegiile magistraților! first appeared on Ziarul National.
