Respirația Holotropă: Terapie prin respirație pentru reducerea traumei și anxietății

O metodă profundă de reglare neurologică și emoțională, folosită în terapie holotropică pentru vindecarea traumei. Ce este respirația holotropă? Respirația holotropă este o tehnică creată de pionierii psihologia transpessoală, Stanislav și Christina Grof. Practicată în sesiuni ghidate cu muzică ritmică și privire în interior, metoda implică respirație rapidă și profundă, fără pauze între inspirații și […]
O metodă profundă de reglare neurologică și emoțională, folosită în terapie holotropică pentru vindecarea traumei. Ce este respirația holotropă? Respirația holotropă este o tehnică creată de pionierii psihologia transpessoală, Stanislav și Christina Grof. Practicată în sesiuni ghidate cu muzică ritmică și privire în interior, metoda implică respirație rapidă și profundă, fără pauze între inspirații și […]
Cartel Alfa dezvăluie marea păcăleală a pensiilor private. Se încasează mai puțini bani decât la Pilonul 1 # National.ro
Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a dezvăluit că pensiile din pilonul II, așa-zisele pensii private, care sunt obligatorii, au fost concepute în mod deliberat ca cei care contribuie să piardă, în realitate, bani. În fapt, profiturile acestor fonduri de pensii au fost concepute doar pentru cei care le administrează, tocmai din cauza unei omisiuni a […]
La Paris, situația lui Gianluigi Donnarumma a explodat într-un conflict deschis. Decizia lui Luis Enrique de a nu-l include pe portarul italian în lotul pentru Supercupa Europei contra lui Tottenham, disputată la Udine, a fost scânteia care a aprins tensiunile. În loc să fie pe teren, Donnarumma și-a luat rămas bun de la fanii parizieni […]
Ucraina trebuie să dea banii înapoi României. Kievul nu a respectat condițiile pentru sprijinul financiar # National.ro
Contribuția de zeci de miliarde de euro a statelor UE pentru Ucraina, inclusiv a României, în cadrul Mecanismului de sprijin inițiat de Comisia Europeană, trebuie returnată. Și asta pentru că Ucraina, cu toate concluziile favorabile scrise din birourile de la Bruxelles, nu a respectat condițiile de acordare a acestui sprijin financiar, încălcând grav drepturile omului, […]
Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat oficial după conflictul iscat de modificarea de urgență a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), schimbare cerută de Gigi Becali și aplicată imediat de FRF. În urma presiunilor venite din partea mai multor cluburi, în special Rapid și Universitatea Craiova, LPF a anunțat o nouă procedură de lucru […]
Taxă pe coletele din afara UE. Ce a anunțat Nazare: „Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare…” – VIDEO # National.ro
Coletele în valoare de 150 de euro, care vin din afara Uniunii Europene, ar urma să fie taxate cu 25 de lei. E vorba despre o taxă ce va fi „prinsă" în pachetul 2 de măsuri fiscale pregătit de Guvern. Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 […]
Președintele Donald Trump a redesenat radical comerțul mondial și politica economică americană, introducând o eră în care „pay-to-play" – plătești ca să participi – pare să devină norma. Fiecare interacțiune devine o ocazie de a încasa bani, chiar dacă asta presupune declanșarea unui război comercial global sau cererea unui tribut de la propriile industrii. Cel […]
Între Alternativa pentru Germania și Raliul Național din Franța, populiștii continuă să crească în cele mai puternice țări ale Europei. Nemții, de pildă, prefer fără echivoc AfD, arată un sondaj național. Pentru prima dată în istoria recentă, partidul de extremă dreaptă Alternative für Deutschland (AfD) conduce într-un sondaj național, devansând alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului […]
Se anunţă schimbarea modului de taxare a multinaţionalelor/Ministrul Finanţelor: Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune – VIDEO # National.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri, 13 august, intenţia Guvernului de a schimba paradigma privind modul în care sunt tratate companiile multinaţionale. Oficialul guvernamental a vorbit, totodată, despre riscul unei eventuale recesiuni. „Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune şi trebuie să anticipăm acest lucru" – a fost auzit spunând șeful […]
George Simion spune că AUR vrea să ajungă la guvernare, din toamnă: „Este inevitabil”/Alături de ce partid și cine ar fi premierul # National.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că speră ca din toamnă partidul pe care îl conduce să ajungă la Palatul Victoria. Nu oricum, ci într-o guvernare cu PSD. Șeful AUR spune că premier ar putea fi Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale. „Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în […]
1. Știți fotografiile cu milionari care cumpără câte o mașină cu semnificație istorică la licitație? "Acest ARO a fost al lui Ceaușescu." Radu Budeanu și-a cumpărat doi pechinezi feroce. Și s-a pozat triumfător cu ei. I-a luat cu tot cu lesa ANTICORUPȚIEI. Bravo, Radule! Acum trebuie să înveți comenzile la care răspund cei doi Bubico […]
Sindicaliştii cer retragerea proiectului privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie. „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?” # National.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală. Sindicaliștii cer deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite […]
FOTO. Accident grav pe Autostrada București-Pitești. O autoutilitară s-a răsturnat/Șoferul a murit # National.ro
Un accident rutier cu urmări grave a avut loc miercuri dimineață, 13 august, pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1. Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața, după ce autovehiculul pe care-l conducea s-a izbit de glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat, miercuri dimineață, […]
Sub lupa americanilor! Anularea alegerilor din 2024, menționată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # National.ro
Subiectul anulării alegerilor din România, de anul trecut, revine în atenție, de această dată în contextul publicării raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, în anul 2024. Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, […]
Asia Express de pe Antena 1 e fix genul de „aventură" pe care nu ți-o dorești: un grup de vedete, aruncate în mijlocul Asiei, să plângă, să transpire și să-și facă poze cu mâncare stricată, pe care producția o vinde drept „delicatese locale". Dacă asta e cultură, atunci și shaorma de la colț e patrimoniu […]
Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică # National.ro
Scoaterea la înaintare a lui Mugur Isărescu, cu scopul vădit de a liniști populația, arată o teamă crescândă a guvernanților față de iminentele revolte populare. Isărescu a ieșit să spună că va fi rău doar 12 luni și pe urmă o să curgă lapte și miere, fără niciun argument care să stea în picioare. Prof. […]
Război deschis PSD-USR. Ministrul Justiției face praf proiectul dezintegrării Romsilva # National.ro
Ministrul PSD al Justiției a intrat în conflict deschis cu userista de la Ministerul Mediului, după ce i-a făcut praf acesteia din urmă marele proiect al dezintegrării Romsilva. Astfel, se cere refacerea proiectului de hotărâre de guvern privind reforma regiei de stat, dat fiind că acesta conține erori de substanță, care încalcă foarte multe acte […]
Săptămâna aceasta poate fi una istorică pentru fotbalul românesc. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova își joacă șansele în preliminariile competițiilor UEFA, iar calculele arată că România are șanse mari să trimită două echipe în fazele grupelor – una în Europa League și alta în Conference League. FCSB, la un pas de duelul cu Aberdeen […]
Karl-Heinz Rummenigge, fost director executiv al lui Bayern München și unul dintre numele grele ale fotbalului german, trage un semnal de alarmă cu privire la direcția în care se îndreaptă sportul rege. În opinia sa, cea mai mare problemă a fotbalului mondial o reprezintă creșterea necontrolată a salariilor jucătorilor, fenomen care, dacă nu este ținut […]
Sclavii invizibili ai războiului: Mii de nord-coreeni trimiși să muncească în Rusia, în condiții inumane # National.ro
În spatele frontului, departe de explozii și linii de tranșee, se desfășoară o altă luptă — una pentru supraviețuire. Mii de muncitori nord-coreeni sunt aduși în Rusia pentru a acoperi un deficit uriaș de forță de muncă, generat de invazia prelungită a Ucrainei. Potrivit informațiilor obținute de BBC, aceștia trăiesc și lucrează în condiții de […]
România nu trimite secretari de stat, șefi ai Poliției și Jandarmeriei la Chișinău doar ca să discute despre „combaterea traficului transfrontalier" și „fluidizarea traficului la frontieră". Hai să fim serioși, asemenea vizite nu se fac cu agenda de inspector școlar care vine să verifice uniformele elevilor! Se fac cu scop. Și scopul, în septembrie 2025, […]
Scenariul campaniei din România, copiat de Chișinău. Moldovenii, amenințați cu toate nenorocirile dacă nu votează partidul Maiei Sandu # National.ro
Văzând ce succes a avut campania electorală a amenințărilor de la prezidențialele din România, puterea din Republica Moldova a decis să copieze scenariul. Mai mult, Maia Sandu l-a și împrumutat de Nicușor, pe principiul win-win. El se ascunde de populația înfuriată, ea defilează pe coclauri cu dovada vie că la alegeri iese cine trebuie. Astfel, […]
Ce se întâmplă în ultimii ani ne bulversează emoțional și material. De ce, cine sunt vinovații, ce urmează? Lumea se teme de război, de instabilitate, de boală, de sărăcie. Pentru că lumea în care ne-am obișnuit să viețuim se schimbă radical și noi suntem ca niște oi rătăcite, căutând un țarc iluzoriu și un pastor […]
Cu doar zile înainte ca Donald Trump să se așeze la aceeași masă cu Vladimir Putin în Alaska, liderii Uniunii Europene și președintele ucrainean Volodimir Zelenski transmit un mesaj comun și neechivoc: nu există concesii teritoriale înainte de un armistițiu verificabil și garanții solide de securitate. Declarația este o reacție directă la comentariile lui Trump, […]
Start concurs național Bursa SAB: Senatul Științific al FDVDR premiază cu 5.000 de euro proiecte bazate pe AI pentru mobilitatea 4.0 # National.ro
Bursa SAB 2025 își deschide oficial înscrierile: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează ediția a VIII-a a concursului național dedicat inovației în mobilitate urbană, cu o temă care
Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucători? # National.ro
Autoritățile fiscale trebuie să pună „stop” firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti – susține ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a anunțat marți, 12 august, că a solicitat ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari – „jucători de dimensiune economică […] The post Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucători? first appeared on Ziarul National.
Oblojiți cu grijă de toți cei care au fost și sunt la putere, din pricini de… dosare de corupție, domnii magistrați au beneficiat și beneficiază de avantaje care pentru românii de rând par niște fantasmagorii. Cum să ai un salariu de peste 20.000 de lei în țara unde pensia de 3.000 de lei este catalogată […] The post Madam… CSM și privilegiile magistraților! first appeared on Ziarul National.
Washington, D.C. a intrat brusc într-o nouă eră de control federal, după ce președintele Donald Trump a invocat o clauză rar folosită din Home Rule Act pentru a prelua comanda Poliției Metropolitane și a trimite 800 de membri ai Gărzii Naționale în stradă. Justificarea: o „urgență de siguranță publică”, declanșată de un incident violent izolat. […] The post Trump militarizează Washingtonul: siguranță sau spectacol politic? first appeared on Ziarul National.
Incendiile de vegetație fac prăpăd: Un român a murit în Spania/Bărbatul avea arsuri pe 98% din suprafaţa corpului # National.ro
Informații dramatice vin în contextul incendiilor de vegetație cu care se confruntă unele zone din Spania. În urma unui astfel de incendiu și-a pierdut viața un român de 55 de ani, care fusese transportat la spital cu arsuri pe aproape tot corpul. Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au […] The post Incendiile de vegetație fac prăpăd: Un român a murit în Spania/Bărbatul avea arsuri pe 98% din suprafaţa corpului first appeared on Ziarul National.
1. Se zice că Zelenski ar fi dispus să cedeze teritorii pentru a obține pacea. Mi-e greu să cred. Dacă Zelenski a spus asta presupun că deja s-a răzgândit. Europa s-a învățat să trăiască din șocuri succesive și nu i s-a oferit deocamdată unul nou ca să se termine prima serie din trilogia Ucraina. […] The post Bolojan ne va surprinde când va scădea ceva în favoarea românilor first appeared on Ziarul National.
Am văzut Insula Iubirii aseară, 11 august 2025, și pe bune că nu știu dacă să râd sau să mă enervez. Adică… Ella, fată, ai nunta într-o lună și tu ești cu ochii în Teo ca în reclamele la parfum? Ce urmează, invitațiile trimise la pachet cu poze din bonfire? Bonfire-ul băieților – când realitatea […] The post Insula Iubirii – Ella, nunta e într-o lună, nu pe Marte! first appeared on Ziarul National.
Cât de aproape sau de departe este România de o eventuală recesiune? Este o întrebare ce i-a fost adresată șefului BNR. Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a anunțat, luni, 12 august, că datele sunt clare și că, deși România nu se află în recesiune, există acest risc. Care este legat, în primul […] The post VIDEO. Mugur Isărescu: „Nu suntem în recesiune, dar există acest risc” first appeared on Ziarul National.
Prețurile au explodat! Rata inflaţiei a crescut puternic în iulie/Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% # National.ro
Valul de scumpiri din ultima perioadă se simte deja la buzunare în cazul foarte multor români. În tot acest context s-a aflat că rata inflației a crescut puternic în iulie, ajungând la 7,8%. Care sunt bunurile și serviciile ale căror prețuri s-au majorat cel mai mult? Aflați în cele ce urmează. Sunt cifre ce vin […] The post Prețurile au explodat! Rata inflaţiei a crescut puternic în iulie/Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63% first appeared on Ziarul National.
Director DGASPC Giurgiu: „Mi-am găsit maşina ciuruită”/Ce a aflat când a vrut să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere # National.ro
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), a anunţat, marţi dimineaţă, 12 august, că şi-a găsit „maşina ciuruită”, în locul unde o parcase. Când a vrut să vadă ce anume au surprins camerele de supraveghere din zonă, șeful DGASPC Giurgiu a mai avut parte de […] The post Director DGASPC Giurgiu: „Mi-am găsit maşina ciuruită”/Ce a aflat când a vrut să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere first appeared on Ziarul National.
O deflagrație de proporții, ce a avut loc luni la o uzină din Pennsylvania, SUA, a pus în alertă pompierii și echipajele medicale, care au intervenit de urgență la fața locului. Din păcate, au existat victime în urma exploziei. Încă nu sunt cunoscute exact cauzele producerii situației cu urmări dramatice. O explozie produsă luni la […] The post VIDEO. Explozie puternică la o uzină din SUA: Doi morți și mai mulți răniți first appeared on Ziarul National.
Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului # National.ro
Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a „examenului maturității” revin, marți, în săli, pentru a da proba obligatorie a profilului, din cadrul Bacalaureatului. Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025 continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie. Ce probă vor avea de susținut elevii miercuri Miercuri, 13 august, […] The post Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului first appeared on Ziarul National.
Vestea întâlnirii dintre Trump și Putin taman în Alaska a cutremurat o lume întreagă, pentru ca va fi un moment istoric global evident. Dar care sunt mizele reale aflate în joc? USA sau BRICS? Lovitura magistrala dată Americii de către țările BRICS în frunte cu Rusia și China în ceea ce privește eliminarea dolarului american […] The post Alaska sau Marea Împărțeală! first appeared on Ziarul National.
Horoscop 12 august 2025 – Analizați cu mai multă obiectivitate și calmitate tot ce v-ați propus # National.ro
BERBEC Astăzi este o zi creativă care te va ajuta să gândești și să visezi idei noi și originale sau să promovezi orice proiect care te interesează. Ar fi înțelept să răspundeți rapid la întrebări importante astăzi, dar asigurați-vă că nu există neînțelegeri. TAUR Nu vă forțați să puneți un zid fals în relații […] The post Horoscop 12 august 2025 – Analizați cu mai multă obiectivitate și calmitate tot ce v-ați propus first appeared on Ziarul National.
Tesla, compania fondată de Elon Musk și cunoscută mai ales pentru mașinile electrice care întorc capete pe șosele, vrea să intre în sufrageriile britanicilor — la propriu. Firma a depus o cerere oficială către Ofgem, autoritatea de reglementare a energiei din Regatul Unit, pentru a deveni furnizor de electricitate pentru locuințe și afaceri din Anglia, […] The post Tesla lui Musk vrea să aprindă lumina în casele britanicilor first appeared on Ziarul National.
Într-o țară în care spitalele încă mai pun pansamente cu scoci, iar directorii școlilor cer donații de la părinți pentru repararea toaletelor, Ministerul Afacerilor Externe a găsit de cuviință să își tripleze agenda de angajări. Oficial, e vorba de 185 de posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative; în total,290. Pe hârtie, motivul este „deficitul de […] The post De la „fără penali” la „cu pile la Externe”! first appeared on Ziarul National.
Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris # National.ro
După ce i-au obligat pe români să contribuie la un al doilea sistem de pensii, administrat privat, pe motiv că, odată cu prăbușirea demografică, nu va mai avea cine să le plătească pensiile de stat, acum guvernanții au decis să le confiște banii strânși. Cum? Mai aduc niște firme străine care, vezi Doamne, se vor […] The post Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris first appeared on Ziarul National.
Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi # National.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a criticat dur Guvernul pentru bâlbele din programul Rabla, care este și acum blocat, arătând că acestea aduc pierderi economice atât companiilor din sector, cât și statului român. Invocând Green Deal, asociația s-a dezlănțuit împotriva proprietarilor de autoturisme vechi și a importurilor de mașini second-hand, cerând Executivului biruri […] The post Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi first appeared on Ziarul National.
Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie # National.ro
În 2024, România a fost campioană în UE la sancțiunile date împotriva celor care au manipulat piața energiei, cu 7 amenzi. Pe locurile următoare s-au situat Bulgaria, cu 5 sancțiuni, Estonia, cu 3 sancțiuni, Franța, cu 2 sancțiuni (în 2025), și Germania, Danemarca (în 2025) și Italia cu câte o sancțiune. Totalul amenzilor a fost […] The post Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie first appeared on Ziarul National.
Liderii PSD s-au reunit, luni, 11 august, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, ce a avut loc la sediul central al partidului condus interimar de către Sorin Grindeanu. La finalul ședinței, Gabriela Firea, actual europarlamentar și fost edil general al Bucureștiului, a dat de înțeles că ar vrea să candideze din nou pentru […] The post Firea ar lua în calcul o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Discutăm” first appeared on Ziarul National.
