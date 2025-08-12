Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică
National.ro, 12 august 2025 18:30
Scoaterea la înaintare a lui Mugur Isărescu, cu scopul vădit de a liniști populația, arată o teamă crescândă a guvernanților față de iminentele revolte populare. Isărescu a ieșit să spună că va fi rău doar 12 luni și pe urmă o să curgă lapte și miere, fără niciun argument care să stea în picioare.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică
Scoaterea la înaintare a lui Mugur Isărescu, cu scopul vădit de a liniști populația, arată o teamă crescândă a guvernanților față de iminentele revolte populare. Isărescu a ieșit să spună că va fi rău doar 12 luni și pe urmă o să curgă lapte și miere, fără niciun argument care să stea în picioare.
18:20
Război deschis PSD-USR. Ministrul Justiției face praf proiectul dezintegrării Romsilva
Ministrul PSD al Justiției a intrat în conflict deschis cu userista de la Ministerul Mediului, după ce i-a făcut praf acesteia din urmă marele proiect al dezintegrării Romsilva. Astfel, se cere refacerea proiectului de hotărâre de guvern privind reforma regiei de stat, dat fiind că acesta conține erori de substanță, care încalcă foarte multe acte
Acum o oră
17:50
Săptămâna aceasta poate fi una istorică pentru fotbalul românesc. FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova își joacă șansele în preliminariile competițiilor UEFA, iar calculele arată că România are șanse mari să trimită două echipe în fazele grupelor – una în Europa League și alta în Conference League. FCSB, la un pas de duelul cu Aberdeen
Acum 2 ore
17:20
Karl-Heinz Rummenigge, fost director executiv al lui Bayern München și unul dintre numele grele ale fotbalului german, trage un semnal de alarmă cu privire la direcția în care se îndreaptă sportul rege. În opinia sa, cea mai mare problemă a fotbalului mondial o reprezintă creșterea necontrolată a salariilor jucătorilor, fenomen care, dacă nu este ținut
17:10
Sclavii invizibili ai războiului: Mii de nord-coreeni trimiși să muncească în Rusia, în condiții inumane
În spatele frontului, departe de explozii și linii de tranșee, se desfășoară o altă luptă — una pentru supraviețuire. Mii de muncitori nord-coreeni sunt aduși în Rusia pentru a acoperi un deficit uriaș de forță de muncă, generat de invazia prelungită a Ucrainei. Potrivit informațiilor obținute de BBC, aceștia trăiesc și lucrează în condiții de
17:00
România nu trimite secretari de stat, șefi ai Poliției și Jandarmeriei la Chișinău doar ca să discute despre „combaterea traficului transfrontalier" și „fluidizarea traficului la frontieră". Hai să fim serioși, asemenea vizite nu se fac cu agenda de inspector școlar care vine să verifice uniformele elevilor! Se fac cu scop. Și scopul, în septembrie 2025,
Acum 4 ore
16:40
Scenariul campaniei din România, copiat de Chișinău. Moldovenii, amenințați cu toate nenorocirile dacă nu votează partidul Maiei Sandu
Văzând ce succes a avut campania electorală a amenințărilor de la prezidențialele din România, puterea din Republica Moldova a decis să copieze scenariul. Mai mult, Maia Sandu l-a și împrumutat de Nicușor, pe principiul win-win. El se ascunde de populația înfuriată, ea defilează pe coclauri cu dovada vie că la alegeri iese cine trebuie. Astfel,
16:30
Ce se întâmplă în ultimii ani ne bulversează emoțional și material. De ce, cine sunt vinovații, ce urmează? Lumea se teme de război, de instabilitate, de boală, de sărăcie. Pentru că lumea în care ne-am obișnuit să viețuim se schimbă radical și noi suntem ca niște oi rătăcite, căutând un țarc iluzoriu și un pastor
16:10
Cu doar zile înainte ca Donald Trump să se așeze la aceeași masă cu Vladimir Putin în Alaska, liderii Uniunii Europene și președintele ucrainean Volodimir Zelenski transmit un mesaj comun și neechivoc: nu există concesii teritoriale înainte de un armistițiu verificabil și garanții solide de securitate. Declarația este o reacție directă la comentariile lui Trump,
16:00
Start concurs național Bursa SAB: Senatul Științific al FDVDR premiază cu 5.000 de euro proiecte bazate pe AI pentru mobilitatea 4.0
Bursa SAB 2025 își deschide oficial înscrierile: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează ediția a VIII-a a concursului național dedicat inovației în mobilitate urbană, cu o temă care mută accentul din zona hardware spre algoritmi și date. Participanții sunt invitați să trimită proiecte în care inteligența artificială are rol central în
15:50
Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucători?
Autoritățile fiscale trebuie să pună „stop" firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti – susține ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a anunțat marți, 12 august, că a solicitat ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari – „jucători de dimensiune economică
15:20
Oblojiți cu grijă de toți cei care au fost și sunt la putere, din pricini de… dosare de corupție, domnii magistrați au beneficiat și beneficiază de avantaje care pentru românii de rând par niște fantasmagorii. Cum să ai un salariu de peste 20.000 de lei în țara unde pensia de 3.000 de lei este catalogată
15:20
Washington, D.C. a intrat brusc într-o nouă eră de control federal, după ce președintele Donald Trump a invocat o clauză rar folosită din Home Rule Act pentru a prelua comanda Poliției Metropolitane și a trimite 800 de membri ai Gărzii Naționale în stradă. Justificarea: o „urgență de siguranță publică", declanșată de un incident violent izolat.
Acum 6 ore
14:30
Incendiile de vegetație fac prăpăd: Un român a murit în Spania/Bărbatul avea arsuri pe 98% din suprafaţa corpului
Informații dramatice vin în contextul incendiilor de vegetație cu care se confruntă unele zone din Spania. În urma unui astfel de incendiu și-a pierdut viața un român de 55 de ani, care fusese transportat la spital cu arsuri pe aproape tot corpul. Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au
14:10
1. Se zice că Zelenski ar fi dispus să cedeze teritorii pentru a obține pacea. Mi-e greu să cred. Dacă Zelenski a spus asta presupun că deja s-a răzgândit. Europa s-a învățat să trăiască din șocuri succesive și nu i s-a oferit deocamdată unul nou ca să se termine prima serie din trilogia Ucraina.
13:30
Am văzut Insula Iubirii aseară, 11 august 2025, și pe bune că nu știu dacă să râd sau să mă enervez. Adică… Ella, fată, ai nunta într-o lună și tu ești cu ochii în Teo ca în reclamele la parfum? Ce urmează, invitațiile trimise la pachet cu poze din bonfire? Bonfire-ul băieților – când realitatea
13:10
Cât de aproape sau de departe este România de o eventuală recesiune? Este o întrebare ce i-a fost adresată șefului BNR. Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a anunțat, luni, 12 august, că datele sunt clare și că, deși România nu se află în recesiune, există acest risc. Care este legat, în primul
Acum 8 ore
11:50
Prețurile au explodat! Rata inflaţiei a crescut puternic în iulie/Energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%
Valul de scumpiri din ultima perioadă se simte deja la buzunare în cazul foarte multor români. În tot acest context s-a aflat că rata inflației a crescut puternic în iulie, ajungând la 7,8%. Care sunt bunurile și serviciile ale căror prețuri s-au majorat cel mai mult? Aflați în cele ce urmează. Sunt cifre ce vin
Acum 12 ore
10:40
Director DGASPC Giurgiu: „Mi-am găsit maşina ciuruită"/Ce a aflat când a vrut să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), a anunţat, marţi dimineaţă, 12 august, că şi-a găsit „maşina ciuruită", în locul unde o parcase. Când a vrut să vadă ce anume au surprins camerele de supraveghere din zonă, șeful DGASPC Giurgiu a mai avut parte de
10:00
O deflagrație de proporții, ce a avut loc luni la o uzină din Pennsylvania, SUA, a pus în alertă pompierii și echipajele medicale, care au intervenit de urgență la fața locului. Din păcate, au existat victime în urma exploziei. Încă nu sunt cunoscute exact cauzele producerii situației cu urmări dramatice. O explozie produsă luni la
09:40
Bacalaureat 2025, sesiunea a doua/Elevii susțin, marți, proba obligatorie a profilului
Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a „examenului maturității" revin, marți, în săli, pentru a da proba obligatorie a profilului, din cadrul Bacalaureatului. Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025 continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie. Ce probă vor avea de susținut elevii miercuri Miercuri, 13 august,
08:10
Vestea întâlnirii dintre Trump și Putin taman în Alaska a cutremurat o lume întreagă, pentru ca va fi un moment istoric global evident. Dar care sunt mizele reale aflate în joc? USA sau BRICS? Lovitura magistrala dată Americii de către țările BRICS în frunte cu Rusia și China în ceea ce privește eliminarea dolarului american
07:20
Acum 24 ore
05:30
Horoscop 12 august 2025 – Analizați cu mai multă obiectivitate și calmitate tot ce v-ați propus
BERBEC Astăzi este o zi creativă care te va ajuta să gândești și să visezi idei noi și originale sau să promovezi orice proiect care te interesează. Ar fi înțelept să răspundeți rapid la întrebări importante astăzi, dar asigurați-vă că nu există neînțelegeri. TAUR Nu vă forțați să puneți un zid fals în relații
11 august 2025
20:10
Tesla, compania fondată de Elon Musk și cunoscută mai ales pentru mașinile electrice care întorc capete pe șosele, vrea să intre în sufrageriile britanicilor — la propriu. Firma a depus o cerere oficială către Ofgem, autoritatea de reglementare a energiei din Regatul Unit, pentru a deveni furnizor de electricitate pentru locuințe și afaceri din Anglia,
19:40
Într-o țară în care spitalele încă mai pun pansamente cu scoci, iar directorii școlilor cer donații de la
19:10
Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris # National.ro
După ce i-au obligat pe români să contribuie la un al doilea sistem de pensii, administrat privat, pe motiv că, odată cu prăbușirea demografică, nu va mai avea cine să le plătească pensiile de stat, acum guvernanții au decis să le confiște banii strânși. Cum? Mai aduc niște firme străine care, vezi Doamne, se vor […] The post Românii, deposedați, pe șest, de banii strânși pentru pensionare. Autoritățile recunosc: decizia aprobării legii se va lua la Paris first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:40
Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi # National.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a criticat dur Guvernul pentru bâlbele din programul Rabla, care este și acum blocat, arătând că acestea aduc pierderi economice atât companiilor din sector, cât și statului român. Invocând Green Deal, asociația s-a dezlănțuit împotriva proprietarilor de autoturisme vechi și a importurilor de mașini second-hand, cerând Executivului biruri […] The post Pentru că nu-și mai vând produsele, producătorii și importatorii de mașini cer biruri și mai mari pentru autoturismele vechi first appeared on Ziarul National.
18:00
Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie # National.ro
În 2024, România a fost campioană în UE la sancțiunile date împotriva celor care au manipulat piața energiei, cu 7 amenzi. Pe locurile următoare s-au situat Bulgaria, cu 5 sancțiuni, Estonia, cu 3 sancțiuni, Franța, cu 2 sancțiuni (în 2025), și Germania, Danemarca (în 2025) și Italia cu câte o sancțiune. Totalul amenzilor a fost […] The post Liberalizarea, doar pentru băieții deștepți. Record de sancțiuni pentru manipularea pieței de energie first appeared on Ziarul National.
17:10
Liderii PSD s-au reunit, luni, 11 august, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, ce a avut loc la sediul central al partidului condus interimar de către Sorin Grindeanu. La finalul ședinței, Gabriela Firea, actual europarlamentar și fost edil general al Bucureștiului, a dat de înțeles că ar vrea să candideze din nou pentru […] The post Firea ar lua în calcul o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Discutăm” first appeared on Ziarul National.
17:00
„Camp Nou” – o afacere complicată pentru FC Barcelona. Mai bine de 200 de probleme descoperite de inspectori! # National.ro
FC Barcelona și-a propus să revină pe Camp Nou la jumătatea lunii septembrie, însă planul catalanilor riscă să se amâne din nou. Partida amicală cu revelația din Serie A, Como, care a deschis sezonul, trebuia să fie primul meci pe noua arenă, dar nu s-a mai disputat acolo. S-a ajuns în această situație deoarece Primăria […] The post „Camp Nou” – o afacere complicată pentru FC Barcelona. Mai bine de 200 de probleme descoperite de inspectori! first appeared on Ziarul National.
16:00
În Franța, protestele extrem de vocale ale Vestelor Galbene au fost înlocuite cu revolta online. Printr-un singur clic, președintele Franței este bombardat, iar opoziția jubilează. „C’est Nicolas qui paie” – „Nicolas plătește” – a început ca un meme ironic în 2020 și a devenit, în doar câțiva ani, un slogan de revoltă al clasei mijlocii. […] The post „Nicolas plătește”: revolta online care îi dă fiori lui Macron first appeared on Ziarul National.
15:40
Industria AI a creat miliardari cu o viteză nemaiîntâlnită, dar succesul spectaculos vine cu un preț. Evaluările exagerate și volatilitatea piețelor pot transforma peste noapte averi fabuloase în pierderi dureroase. În universul AI, drumul de la glorie la risc e mai scurt decât pare. Pe parcursul lui 2025, 46 de noi miliardari au intrat în […] The post Boom-ul miliardarilor AI: între glorie și risc first appeared on Ziarul National.
15:00
Umanitarismul este definit ca fiind o atitudine de înțelegere, de dragoste față de oameni. Uitându-ne în jur constatăm că pentru mulţi debutanţi în viaţa matură dar şi pentru unii maturi copţi artificial, această atitudine se încadrează tot mai mult la slăbiciuni, nu la virtuţi. Despre glande se ştie că secretă ceva (fiecare după rolul ei) […] The post USR – acest partid glandular first appeared on Ziarul National.
15:00
Majoritatea viitoarelor mame își schimbă stilul de viață doar după ce au aflat că sunt însărcinate. Dar corpul are nevoie de minimum 3–6 luni pentru a-și optimiza rezervele de vitamine, minerale și hormoni implicați în concepție. Pregătirea nutrițională preconcepțională: susține ovulația regulată îmbunătățește calitatea ovocitelor reduce riscurile de infertilitate și complicații în sarcină optimizează sănătatea […] The post Nutriția preconcepțională: Ce să mănânci înainte de a rămâne însărcinată? first appeared on Ziarul National.
14:50
Hai să nu ne mai mințim: televiziunea românească e un tomberon cu lumini LED. Tot ce vezi la TV e gunoi reciclat, ambalat frumos și servit publicului ca și cum ar fi „entertainment”. În realitate, e doar o injecție zilnică de prostie, superficialitate și influencereală ieftină, pentru masele care n-au altceva mai bun de făcut […] The post Televiziunea românească aka ghena națională transmisă în direct first appeared on Ziarul National.
14:40
Coaliția condusă de Donald Tusk se confruntă cu o criză fără precedent după ce o inițiativă de transparentizare prin publicarea unei hărți interactive cu beneficiarii fondurilor europene de redresare după pandemia de coronavirus a scos la iveală finanțări surprinzătoare: un club de swingeri, iahturi, saune și o rețea de baruri. Polonia trebuie să investigheze și […] The post Scandal în Polonia: Club de swingeri, iahturi și baruri finanțate cu banii UE first appeared on Ziarul National.
14:20
Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan # National.ro
Vor mai începe cursurile în școli și licee pe 8 septembrie, cum ar trebui? Este un aspect la care foarte mulți elevi și părinți se gândesc – cu mai puțin de o lună rămasă până la startul noului an școlar – și o întrebare apărută în contextul protestelor sindicaliștilor din Educație, intrate în cea de-a […] The post Sindicaliştii din Educaţie amenință că vor boicota începerea anului școlar, după ce s-au întâlnit cu premierul Bolojan first appeared on Ziarul National.
14:00
1. Guvernul userist plin de pesediști și condus de liberalul Bolojan aduce mai multe daune decât un cabinet care l-ar fi avut premier pe Drulă sau Dan Barna. Este deja jenibil argumentul ”liderii USR au făcut studii în străinătate.” Au adus diplome din străinătate. Mai ușor cu studiile, fiindcă trotinetarii au mai multe masterate decât […] The post De ce nu pleacă PSD de la guvernare? first appeared on Ziarul National.
11:50
Călin Georgescu, mesaj dur despre măsurile de austeritate: „Statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți” # National.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață, 11 august, la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, după ce oamenii legii au stabilit că trebuie să facă acest lucru în prima zi a săptămânii și nu miercurea, cum se întâmplase până de curând. Și de această dată, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost […] The post Călin Georgescu, mesaj dur despre măsurile de austeritate: „Statul jefuiește prin impozitare și pe cei nenăscuți” first appeared on Ziarul National.
11:00
VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Un mort și zeci de răniți/Mai multe clădiri s-au prăbușit # National.ro
Un cutremur puternic a zguduit Turcia, duminică seară, provocând victime și numeroase pagube materiale. O persoană și-a pierdut viața și alte zeci au fost rănite. Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat […] The post VIDEO. Cutremur puternic în Turcia. Un mort și zeci de răniți/Mai multe clădiri s-au prăbușit first appeared on Ziarul National.
10:20
Ședință decisivă la PSD, în contextul crizei din coaliție. Social-democrații hotărăsc dacă mai rămân sau nu la guvernare # National.ro
Mai-marii PSD se vor reuni, luni, 11 august, într-o ședință a Biroului Permanent Național, în cadrul căreia vor stabili dacă se retrag sau nu din coaliția de guvernare. Tensiunile din coaliție au atins un punct critic ca urmare a nemulțumirilor social-democraților față de poziția USR cu privire la declararea unei zile de doliu național în […] The post Ședință decisivă la PSD, în contextul crizei din coaliție. Social-democrații hotărăsc dacă mai rămân sau nu la guvernare first appeared on Ziarul National.
09:50
Încă o lovitură pentru români! Bolojan spune că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește chiar cu 70%. De când s-ar putea întâmpla # National.ro
Impozitele pe proprietate ar putea crește chiar cu până la 70%, de anul viitor, în unele localități. Un anunț în acest sens a venit chiar de la vârful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, 10 august, că, în anumite localități, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea crește de la 1 ianuarie […] The post Încă o lovitură pentru români! Bolojan spune că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește chiar cu 70%. De când s-ar putea întâmpla first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Este o zi favorabilă în general, în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] The post Horoscop 11 august 2025 – Iți găsești echilibrul emotional first appeared on Ziarul National.
10 august 2025
21:10
