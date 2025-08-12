Mircea Coșea: Au demarat o campanie de calmare a populației. Nu va urma nicio creștere economică

09:50

Impozitele pe proprietate ar putea crește chiar cu până la 70%, de anul viitor, în unele localități. Un anunț în acest sens a venit chiar de la vârful Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, 10 august, că, în anumite localități, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea crește de la 1 ianuarie […]