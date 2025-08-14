Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament de care dispune CNAS/ Explicaţiile instituţiei
News.ro, 14 august 2025 18:10
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
18:10
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament de care dispune CNAS/ Explicaţiile instituţiei # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Acum 15 minute
18:00
Cel puţin 87 de pacienţi, morţi în Argentina, în opt spitale şi centre medicale după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii. 24 de persoane vizate într-o anchetă, inclusiv proprietarul întreprinderilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, Ar # News.ro
Justiţia argentiniană anchetează cu privire la moartea a 87 de pacienţi în diverse spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie, după ce cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară, relatează AFP.
Acum 30 minute
17:50
Trafic cu program non-stop, începând de vineri, în Punctul de Trecere a Frontierei de la Bumbăta, între România şi Republica Moldova # News.ro
Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la graniţa dintre România şi Republica Moldova, va funcţiona, începând de vineri, cu program permanent, decizia fiind luată în urma acordului comun dintre guvernele celor două ţări.
17:50
Cseke Attila: Finalizăm construcţia celui mai mare cămin studenţesc din România, la Universitatea de Vest din Timişoara # News.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, fondurile necesare pentru finalizarea celui mai mare cămin studenţesc din România, la Universitatea de Vest din Timişoara, a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Căminul este finalizat în proporţie de 90%.
17:50
Tenis: Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 # News.ro
ATP a anunţat că va distribui jucătorilor o sumă record de 18,3 milioane de dolari din profitul sezonului 2024 al ATP Tour. Formula de împărţire a profitului 50-50 a ATP împarte profiturile generate la ATP Masters 1000 – peste premiile de bază acordate la faţa locului – în mod egal între jucători şi turnee.
Acum o oră
17:30
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Thermonet SRL de către RZ International Beteiligungs GMBH # News.ro
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, un holding care deţine participaţii în companii din sectorul energiei din România, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria şi Thermonet SRL.
17:30
Comisarii Gărzii de Mediu vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR/ Diana Buzoianu: „Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat” # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR, după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin care se consolidează activitatea GNM şi se operaţionalizează echipamentele respective, a anunţa ministrul de resort, Diana Buzoianu.Ea spune că astfel comisarii de mediu vor interveni „mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat”.
17:20
Cel puţin 34 de morţi în inundaţii în Caşmirul indian, o a doua catastrofă majoră cauzată de inundaţii în regiune în august # News.ro
Cel puţin 34 de persoane au murit din cauza unor torente de noroi, provocate de ploi torenţiale, joi, într-un sat himalayan, în Caşmirul indian, declară un oficial local de rang înalt AFP.
17:20
Partea a doua din sezonul doi al serialului „Wednesday” are premiera pe Netflix în 3 septembrie.
17:20
Echipa Universitatea Cluj a anunţat joi oficializarea împrumutului atacantului Andrei Gheorghiţă, de la FCSB, printr-o postare pe paginile oficiale ale clubului.
Acum 2 ore
17:10
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump. Kievul a repatriat persoane deţinute de separatiştii ruşi încă din 2014, precum şi apărători ai Mariupolului - VIDEO, FOTO # News.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
17:10
Cseke: Dacă toată lumea se uită la posturi, înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie. Cum terminăm acest pachet de administraţie, vom relua procedura de reorganizare a Ministerului Dezvoltării şi a instituţiilor subordonate # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, joi, că proiectul cu măsuri privind administraţia locală are trei mari părţi, toate cele trei fiind importante, dar ”dacă toată lumea se uită la posturi înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie”. Potrivit acestuia, este vorba despre o măsură de eficientizare prin care, de exemplu, un funcţionar public de specialitate dintr-o comună, care poate lucra cu normă de patru ore la o comună să poată să lucreze cu patru ore în comuna alăturată, deoarece acum legea interzice acest mecanism. Cseke Attila a afirmat că, în momentul în care termină acest pachet de administraţie, va relua procedura de reorganizare a Ministerului Dezvoltării şi a instituţiilor subordonate.
17:00
Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la MS # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii, a spus Arafat.
17:00
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă # News.ro
Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.
16:50
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare „schimbarea regimului la Budapesta”, relatează Reuters.
16:50
Ialomiţa: Doi băieţi care au plecat în miezul nopţii de la bunici spre mama lor, găsiţi de jandarmi în gara din Feteşti # News.ro
Doi băieţi în vârstă de 11 şi 13 ani, care au plecat în miezul nopţii de la bunici, din Feteşti, judeţul Ialomiţa, spre mama lor, aflată în Mizil, judeţul Prahova, au fost găsiţi de jandarmi în gară, fiind predaţi mamei lor, care a venit după ei.
16:50
Iaşi: Un bărbat a murit, iar soţia şi cele două fiice au fost grav rănite într-un accident produs pe DN 28/ Cei patru se aflau într-un autoturism care s-a ciocnit violent cu o autoutilitară # News.ro
Un bărbat a murit, în timp ce soţia şi cele două fiice au suferit răni severe, în urma unui accident petrecut, joi, pe DN 28, în apropierea oraşului Târgu Frumos din judeţul Iaşi.
16:30
Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte. 1.383 de investiţii de 14 miliarde de lei nu sunt contractate încă # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă. Oficialul spune că, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, dar pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanţare, dar cu condiţia ca execuţia lucrărilor să înceapă în 2027.
16:30
BACALAUREAT 2025 - Rată de participare de 89,5%, la proba scrisă la Limba şi literatura maternă/ Un candidat, eliminat pentru fraudă # News.ro
Rată de participare la proba scrisă la Limba şi literatura maternă, ultima din cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, a fost, joi, de 89,5%, anunţă Ministerul Educaţiei. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Rezultatele iniţiale vor fi afişate luni.
16:20
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma: Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume # News.ro
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram.
16:20
Sudanul este lovit de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani. Cel puţin 40 de oameni au murit într-o săptămână. Localnicii şi medicii relatează despre situaţii oribile şi dezumanizante # News.ro
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:10
CNN: Înaintea summitului din Alaska, Trump vrea să ştie ce s-a schimbat la Putin. Şeful Kremliului rămâne o „ţintă dificilă” pentru spionajul american. Efectul pandemiei asupra liderului rus # News.ro
Donald Trump s-a lăudat adesea cu relaţia sa cordială cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, însă în lunile care au precedat prima întâlnire dintre cei doi după şase ani, preşedintele american a început să-i întrebe pe europeni şi pe consilierii de la Casa Albă ce s-a schimbat la omologul său. Întrebările, descrise pentru CNN de trei persoane familiarizate cu subiectul, reflectă frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Putin înaintea summitului de vineri din Alaska, unde cei doi vor discuta despre încheierea invaziei ruse în Ucraina.
16:10
Guvernul, despre PNRR: Reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii / Memorandum adoptat # News.ro
Guvernul anunţă, joi, adoptarea Memorandumului care mandatează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) să finalizeze renegpcierea PNRR, având în vedere că ”reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii”.
16:00
Raed Arafat a explicat care sunt criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale din Suceava şi Neamţ/ Ce sume vor primi sinistraţii # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. Astfel, potrivit lui Arafat, se iau în calcul trei situaţii: persoane care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie - casa fiind construită înaintea adoptării legislaţiei referitoare la autorizaţii - şi care au şi asigurare pentru locuinţa respectivă, persoane care au autorizaţie de construire, dar nu au asigurare şi persoane care nu au nici una, nici alta. Şeful DSU a spus că mai sunt şi cazuri în care există asigurare, dar nu şi autorizaţie de construire a locuinţei. Sumele acordate ca despăgubiri diferă în funcţie de aceste criterii, a precizat Arafat.
15:50
Reorganizare la Garda Naţională de Mediu – Ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren / Andrei Corlan: Suntem conştienţi că aşteptările cresc # News.ro
Garda Naţională de Mediu trece printr-un proces de reorganizare, înn cadrul căruia ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Comisarul general Andrei Corlan a transmis că acesta a fost obiecticul său personal şi este conştient că, astfel, cresc aşteptările faţă de instituţie.
15:40
Derbi CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie. Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start # News.ro
Jandarmeria Bucureşti a anunţat măsurile de ordine pentru meciul CS Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti, programat, sâmbătă, de la ora 18.30 pe stadionul Arcul de Triumf, în cadrul etapei a treia a Ligii a II-a. Jandarmeria precizează că un suporter al echipei gazdă şi 3 suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal.
15:30
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, devenit ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel pentru Pace - presă # News.ro
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.
15:30
Corp nou de clădire la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci – Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură / Investiţie de 4,2 milioane de lei / Rogobete: Zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne # News.ro
Un corp nou de clădire construit la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, printr-o investişie de 4,2 milioane de lei, va găzdui două secţii moderne: Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a participat la inaugurare, apreciind că zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne, aproape de casă.
15:20
Ministrul Dezvoltării: Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. 5.282 de contracte de investiţii, adică 87% din totalul investiţiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, merg mai departe. 773 de contrac # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul.
15:20
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap: În ultimii 20 de ani nu s-a schimbat nimic # News.ro
Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.
15:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu: Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.
15:00
PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie / Social-democraţii, întâlnire luni pentru a decide amendamente # News.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.
15:00
Putin salută eforturile „sincere” ale Washingtonului pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova revendică încă două aşezări ucrainene # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a salutat joi eforturile „sincere” ale Statelor Unite pentru a încerca să pună capăt conflictului din Ucraina, sugerând, în ajunul summitului din Alaska cu omologul său american Donald Trump, că Rusia şi SUA ar putea încheia un acord referitor la controlul armelor nucleare, în timp ce în teren, Moscova a revendicat capturarea a încă două localităţi ucrainene.
15:00
INTERVIU - Cristian Popa, membru CA al BNR: Avem nevoie de politici prietenoase cu sectorul privat, PIB-ul e făcut covârşitor de economia privată. Cu politici corecte, economia României se poate apropia de 700 de miliarde de euro în următorii 10 ani # News.ro
Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro. În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România tot ar fi fost obligată să le ia mai târziu, dar în condiţii mult mai grave. Urmează încă 12 luni grele, cu inflaţie şi, posibil, chiar recesiune, după care lucrurile se vor ameliora rapid, mai estimează expertul.
14:50
Ministrul Priectelor Europene, întrebat despre autostrăzi: Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8 / Soluţie pentru plata accelerată # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi.
14:50
O vulpe care şi-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timişoara, prinsă de jandarmi # News.ro
Jandarmii au prins o vulpe care şi-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timişoara. Animalul a fost dus înm pădure.
14:40
Bundesliga: Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz # News.ro
Fostul jucător al echipei Bayern Munchen, Dietmar Hamann, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de politica de transferuri a clubului, în special faţă de sosirea lui Luis Diaz pentru peste 75 de milioane de euro de la Liverpool.
14:30
Ministerul Educaţiei: 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică devin structuri şcolare arondate altor unităţi, ca urmare a reorganizării / Nu presupune închiderea fizică a unităţilor # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor unităţi. Asta nu presupune închiderea fizică a unităţilor.
14:30
Un fals poliţist care i-a furat bani din buzunar unui bărbat, pe un bulevard din Capitală, şi l-a lovit cu pumnii în faţă a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă # News.ro
Un bărbat care s-a dat drept poliţist şi a imobilizat un cetăţean, pe un cunoscut bulevard din Capitală, căruia i-a furat bani din buzunar şi pe care l-a lovit apoi cu pumnii în faţă a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă.
14:20
Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny”, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii / Sunt acuzaţi şi şefii liberali ieşeni că nu luptă pentru comunităţi # News.ro
Şeful filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi îndeamnă pe primari să apeleze la credite bancare pentru a continua lucrările demarate prin programul ”Anghel Saligny” sau prin PNRR, în loc ca finanţările necesare să fie asigurate de la Guvern.
14:20
PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie / Social-democraţii, întâlmnire luni pentru a decide amendamente # News.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.
14:20
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano are loc marţi. Ce echipe vor fi în urne şi care este procedura # News.ro
Casa Fotbalului va găzdui, marţi, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
14:20
Polonia a dejucat un atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş, anunţă vicepremierul # News.ro
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.
Acum 6 ore
14:10
Declic atacă în instanţă numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, cu sprijinul a 70.000 de cetăţeni/ Declic a invocat, în acţiunea din instanţă, mai multe nereguli în procesul de numire # News.ro
Comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acţiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Declic a invocat, în acţiunea din instanţă, mai multe nereguli în procesul de numire. Demersul juridic este susţinut de o petiţie semnată de 70.000 de cetăţeni şi este finanţat integral din donaţiile membrilor Declic.
14:10
Pîslaru: Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanţare de 47,4 miliarde de euro / Proiectele cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, anunţă, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR. ”Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanţare de 47,4 miliarde de euro”, a transmis ministrul, explicând că atenţia se va concentra pe proiectele care au şanse de a fi finalizate.
14:10
CFR SA a semnat cu Arcada Company şi Alstom contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Giurgiu, lotul 2. Bucureşti-Giurgiu este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869 # News.ro
CFR SA, compania naţională de infrastructură feroviară, a semnat, împreună cu consorţiul asocierea RailWorks, format din Arcada Company – lider de consorţiu – şi Alstom, contractul pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, lotul 2. Valoarea contractului este de 2.108.256.817 lei (fără TVA). Contractul are un termen de implementare de 36 de luni, termen care include atât faza de proiectare, cât şi pe cea de execuţie. Bucureşti-Giurgiu este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869.
14:00
UPDATE - Dragoş Pîslaru – Mai îndeplinim o bornă din PNRR, care nu se opreşte, ci chiar se accelerează/ Lista completă a obiectivelor din PNRR, aprobată din Memorandum / Să transformăm PNRR într-o poveste de succes - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte, ci chiar se accelerează.
14:00
Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari # News.ro
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”, relatează Le Figaro.
13:50
Dragoş Pîslaru – Mai îndeplinim o bornă din PNRR, care nu se opreşte, ci chiar se accelerează/ Lista completă a obiectivelor din PNRR, aprobată din Memorandum - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte, ci chiar se accelerează.
13:40
UPDATE - Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă / Temele care vor fi abordate / Cine face parte din delegaţia rusă / Moscova, încântată de locul întâlnirii # News.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.