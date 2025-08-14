Mercato: Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic

15:20

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul.