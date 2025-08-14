Mercato: Olympique Lyon s-a despărţit de Nemanja Matic
News.ro, 14 august 2025 21:30
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Lyon, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:40
Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni - Lunca Bradului (Mureş), după ce un copac a căzut pe linia ferată # News.ro
Traficul feroviar este întrerupt, joi seară, pe ruta Stânceni-Lunca Bradului, judeţul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată. Un tren de călători operat de CFR a lovit arborele, rupând linia care alimentează cu energie electrică.
Acum 10 minute
21:30
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Lyon, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.
Acum 30 minute
21:10
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski. El estimează, optimiest, la ”25%” riscul unui eşec al summitului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, relatează AFP.
21:10
Proiectul legii pensiilor speciale, în dezbatere publică/ Pensionare la vârsta standard, vechime minimă în muncă de 35 de ani şi cuantumul net al pensiei de serviciu limitat la 70% din venitul net din ultima lună de activitate/ Judecătorii CCR, exceptaţi # News.ro
Proiectul legii care vizează pensiile speciale a fost pus în dezbatere publică, joi seară, de Ministerul Muncii. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.
Acum o oră
21:00
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski. El estimează la ”25%” riscul unui eşec al summitului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, relatează AFP.
20:40
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski # News.ro
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie ”împărţite” teritorii, relatează AFP.
20:40
Polonia a semnat un acord în valoare de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16, a anunţat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters.
Acum 2 ore
20:30
Atenţionări de călătorie emise de MAE: Risc ridicat de incendii de vegetaţie în Grecia/ În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări. În Grecia, riscul de incendii se menţine ridicat, românii fiind sfătuiţi să evite zonele unde sunt deja incendii sau este un risc iminent de producere a acestora. În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie,
20:30
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Marseille, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.
20:10
Ministerul rus al Justiţiei declară ”indezirabil” ONG-ul Reporters Sans Frontières, care apără drepturile presei # News.ro
Ministerul rus al Justiţiei declară organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărarea drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară, relatează AFP.
20:00
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii.
19:40
Aproximativ 100.000 de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti, furate unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, alertează Agenţia italiană a domeniului digital AGID. Vânzătorul, ”mydocs” anunţă că le-a furat în perioada # News.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP.
Acum 4 ore
19:20
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
19:10
Berlinul şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit # News.ro
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania, accesibilă în prezent cu corespondenţă, relatează AFP.
19:10
Propuneri de modificare a Legii insolvenţei, anunţate de Ministerul Justiţiei/ Interdicţia de a fonda societăţi pe o perioadă de 5 ani şi reducerea duratei procedurii insolvenţei, printre prevederi # News.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că se lucrează la un proiect de modificare a Legii insolvenţei, care prevede cerinţe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor ce au condus la insolvenţă, interdicţia de a fonda societăţi pe o perioadă de 5 ani, dar şi reducerea duratei procedurii insolvenţei.
19:00
Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit # News.ro
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania, accesibilă în prezent cu corespondenţă, relatează AFP.
18:50
Tenismanul italian Matteo Berettini a anunţat joi că se retrage de la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open.
18:20
Cel puţin 87 de pacienţi morţi în Argentina, în opt spitale şi centre medicale, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii. 24 de persoane vizate într-o anchetă, inclusiv proprietarul întreprinderilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, Ar # News.ro
Justiţia argentiniană anchetează cu privire la moartea a 87 de pacienţi în diverse spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie, după ce cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară, relatează AFP.
18:20
Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei, relatează AFP.
18:10
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament de care dispune CNAS/ Explicaţiile instituţiei # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
18:00
Cel puţin 87 de pacienţi, morţi în Argentina, în opt spitale şi centre medicale după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii. 24 de persoane vizate într-o anchetă, inclusiv proprietarul întreprinderilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, Ar # News.ro
Justiţia argentiniană anchetează cu privire la moartea a 87 de pacienţi în diverse spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie, după ce cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară, relatează AFP.
17:50
Trafic cu program non-stop, începând de vineri, în Punctul de Trecere a Frontierei de la Bumbăta, între România şi Republica Moldova # News.ro
Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la graniţa dintre România şi Republica Moldova, va funcţiona, începând de vineri, cu program permanent, decizia fiind luată în urma acordului comun dintre guvernele celor două ţări.
17:50
Cseke Attila: Finalizăm construcţia celui mai mare cămin studenţesc din România, la Universitatea de Vest din Timişoara # News.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, fondurile necesare pentru finalizarea celui mai mare cămin studenţesc din România, la Universitatea de Vest din Timişoara, a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Căminul este finalizat în proporţie de 90%.
17:50
Tenis: Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 # News.ro
ATP a anunţat că va distribui jucătorilor o sumă record de 18,3 milioane de dolari din profitul sezonului 2024 al ATP Tour. Formula de împărţire a profitului 50-50 a ATP împarte profiturile generate la ATP Masters 1000 – peste premiile de bază acordate la faţa locului – în mod egal între jucători şi turnee.
Acum 6 ore
17:30
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Thermonet SRL de către RZ International Beteiligungs GMBH # News.ro
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, un holding care deţine participaţii în companii din sectorul energiei din România, intenţionează să preia companiile Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria şi Thermonet SRL.
17:30
Comisarii Gărzii de Mediu vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR/ Diana Buzoianu: „Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat” # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR, după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin care se consolidează activitatea GNM şi se operaţionalizează echipamentele respective, a anunţa ministrul de resort, Diana Buzoianu.Ea spune că astfel comisarii de mediu vor interveni „mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat”.
17:20
Cel puţin 34 de morţi în inundaţii în Caşmirul indian, o a doua catastrofă majoră cauzată de inundaţii în regiune în august # News.ro
Cel puţin 34 de persoane au murit din cauza unor torente de noroi, provocate de ploi torenţiale, joi, într-un sat himalayan, în Caşmirul indian, declară un oficial local de rang înalt AFP.
17:20
Partea a doua din sezonul doi al serialului „Wednesday” are premiera pe Netflix în 3 septembrie.
17:20
Echipa Universitatea Cluj a anunţat joi oficializarea împrumutului atacantului Andrei Gheorghiţă, de la FCSB, printr-o postare pe paginile oficiale ale clubului.
17:10
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump. Kievul a repatriat persoane deţinute de separatiştii ruşi încă din 2014, precum şi apărători ai Mariupolului - VIDEO, FOTO # News.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
17:10
Cseke: Dacă toată lumea se uită la posturi, înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie. Cum terminăm acest pachet de administraţie, vom relua procedura de reorganizare a Ministerului Dezvoltării şi a instituţiilor subordonate # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, joi, că proiectul cu măsuri privind administraţia locală are trei mari părţi, toate cele trei fiind importante, dar ”dacă toată lumea se uită la posturi înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie”. Potrivit acestuia, este vorba despre o măsură de eficientizare prin care, de exemplu, un funcţionar public de specialitate dintr-o comună, care poate lucra cu normă de patru ore la o comună să poată să lucreze cu patru ore în comuna alăturată, deoarece acum legea interzice acest mecanism. Cseke Attila a afirmat că, în momentul în care termină acest pachet de administraţie, va relua procedura de reorganizare a Ministerului Dezvoltării şi a instituţiilor subordonate.
17:00
Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la MS # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii, a spus Arafat.
17:00
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă # News.ro
Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.
16:50
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare „schimbarea regimului la Budapesta”, relatează Reuters.
16:50
Ialomiţa: Doi băieţi care au plecat în miezul nopţii de la bunici spre mama lor, găsiţi de jandarmi în gara din Feteşti # News.ro
Doi băieţi în vârstă de 11 şi 13 ani, care au plecat în miezul nopţii de la bunici, din Feteşti, judeţul Ialomiţa, spre mama lor, aflată în Mizil, judeţul Prahova, au fost găsiţi de jandarmi în gară, fiind predaţi mamei lor, care a venit după ei.
16:50
Iaşi: Un bărbat a murit, iar soţia şi cele două fiice au fost grav rănite într-un accident produs pe DN 28/ Cei patru se aflau într-un autoturism care s-a ciocnit violent cu o autoutilitară # News.ro
Un bărbat a murit, în timp ce soţia şi cele două fiice au suferit răni severe, în urma unui accident petrecut, joi, pe DN 28, în apropierea oraşului Târgu Frumos din judeţul Iaşi.
16:30
Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte. 1.383 de investiţii de 14 miliarde de lei nu sunt contractate încă # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă. Oficialul spune că, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, dar pentru 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanţare, dar cu condiţia ca execuţia lucrărilor să înceapă în 2027.
16:30
BACALAUREAT 2025 - Rată de participare de 89,5%, la proba scrisă la Limba şi literatura maternă/ Un candidat, eliminat pentru fraudă # News.ro
Rată de participare la proba scrisă la Limba şi literatura maternă, ultima din cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, a fost, joi, de 89,5%, anunţă Ministerul Educaţiei. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Rezultatele iniţiale vor fi afişate luni.
16:20
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma: Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume # News.ro
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram.
16:20
Sudanul este lovit de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani. Cel puţin 40 de oameni au murit într-o săptămână. Localnicii şi medicii relatează despre situaţii oribile şi dezumanizante # News.ro
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere, relatează AFP.
16:10
CNN: Înaintea summitului din Alaska, Trump vrea să ştie ce s-a schimbat la Putin. Şeful Kremliului rămâne o „ţintă dificilă” pentru spionajul american. Efectul pandemiei asupra liderului rus # News.ro
Donald Trump s-a lăudat adesea cu relaţia sa cordială cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, însă în lunile care au precedat prima întâlnire dintre cei doi după şase ani, preşedintele american a început să-i întrebe pe europeni şi pe consilierii de la Casa Albă ce s-a schimbat la omologul său. Întrebările, descrise pentru CNN de trei persoane familiarizate cu subiectul, reflectă frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Putin înaintea summitului de vineri din Alaska, unde cei doi vor discuta despre încheierea invaziei ruse în Ucraina.
16:10
Guvernul, despre PNRR: Reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii / Memorandum adoptat # News.ro
Guvernul anunţă, joi, adoptarea Memorandumului care mandatează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) să finalizeze renegpcierea PNRR, având în vedere că ”reprezentanţii Comisiei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul redus de implementare a unui număr semnificativ de investiţii”.
16:00
Raed Arafat a explicat care sunt criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale din Suceava şi Neamţ/ Ce sume vor primi sinistraţii # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. Astfel, potrivit lui Arafat, se iau în calcul trei situaţii: persoane care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie - casa fiind construită înaintea adoptării legislaţiei referitoare la autorizaţii - şi care au şi asigurare pentru locuinţa respectivă, persoane care au autorizaţie de construire, dar nu au asigurare şi persoane care nu au nici una, nici alta. Şeful DSU a spus că mai sunt şi cazuri în care există asigurare, dar nu şi autorizaţie de construire a locuinţei. Sumele acordate ca despăgubiri diferă în funcţie de aceste criterii, a precizat Arafat.
15:50
Reorganizare la Garda Naţională de Mediu – Ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren / Andrei Corlan: Suntem conştienţi că aşteptările cresc # News.ro
Garda Naţională de Mediu trece printr-un proces de reorganizare, înn cadrul căruia ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Comisarul general Andrei Corlan a transmis că acesta a fost obiecticul său personal şi este conştient că, astfel, cresc aşteptările faţă de instituţie.
15:40
Derbi CS Dinamo - Steaua în Liga 2. Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie. Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start # News.ro
Jandarmeria Bucureşti a anunţat măsurile de ordine pentru meciul CS Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti, programat, sâmbătă, de la ora 18.30 pe stadionul Arcul de Triumf, în cadrul etapei a treia a Ligii a II-a. Jandarmeria precizează că un suporter al echipei gazdă şi 3 suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal.
Acum 8 ore
15:30
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, devenit ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel pentru Pace - presă # News.ro
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.
15:30
Corp nou de clădire la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci – Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură / Investiţie de 4,2 milioane de lei / Rogobete: Zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne # News.ro
Un corp nou de clădire construit la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, printr-o investişie de 4,2 milioane de lei, va găzdui două secţii moderne: Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a participat la inaugurare, apreciind că zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne, aproape de casă.
15:20
Ministrul Dezvoltării: Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. 5.282 de contracte de investiţii, adică 87% din totalul investiţiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, merg mai departe. 773 de contrac # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul.
15:20
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap: În ultimii 20 de ani nu s-a schimbat nimic # News.ro
Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.
15:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu: Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.