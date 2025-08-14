Raed Arafat, despre lipsa centrelor de mari arși la 10 ani de la tragedia Colectiv: 'Nu DSU se ocupă de asta'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro