Atacul e la companiile românești!Marius Lulea nimicește proiectul prin care Guvernul promite că blochează transferul profitului mulținaționalelor
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 19:30
AUR acuză Guvernul Bolojan că sabotează companiile românești. Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR, transmite că "Guvernul rămâne complice al marilor corporaţii străine. Firmele româneşti sunt împinse spre faliment". Citește mai departe...
Acum 5 minute
20:10
LIVE - FCSB, CFR și Craiova se luptă pentru biletul de acces în play-off Europa League, respectiv Conference League # Stiripesurse.ro
Cele trei echipe românești joacă în această seară pentru accederea în play-off-ul Cupelor Europene. Prima care intră în cursă este FCSB. Campioana României o întâlnește pe Drita, de la ora 21.00. Citește mai departe...
20:10
Rogobete: Anumite servicii de ambulanţă vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct; nu se desfiinţează niciun serviciu # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în vizită la spitalul din Schitu Greci, că anumite servicii de ambulanţă vor fi "coordonate dintr-un singur punct" şi a dat asigurări că nu se va desfiinţa niciun serviciu de ambulanţă din judeţe, Citește mai departe...
20:10
Preşedintele CJ Olt: Construirea unui corp de spital cu şapte etaje, la Slatina, în evaluare # Stiripesurse.ro
Proiectul pentru construirea unui corp de spital cu şapte etaje la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost depus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi se află în evaluare, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu. Citește mai departe...
20:10
CNAS: Continuitatea tratamentelor oncologice - asigurată în baza creditelor de angajament # Stiripesurse.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuităţii tratamentelor bolnavilor oncologici, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 10 minute
20:00
Scandal în MAI! Sute de angajați au păcălit sistemul pentru a ieși anticipat la pensie. S-a ajuns la procese # Stiripesurse.ro
Este scandal în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce sute de angajați au ieșit anticipat la pensie, folosindu-se de metode nu tocmai ortodoxe. Citește mai departe...
Acum 30 minute
19:50
Oamenii de știință revoluționează industria alimentară: noua metodă care adaugă fier și iod în alimente și băuturi # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la MIT au inventat un mod nou de a adăuga nutrienți importanți, cum sunt fierul și iodul, în alimente și băuturi. Ei folosesc particule foarte mici, care pot fi puse în cafea, ceai, pâine sau chiar presărate pe mâncare, fără să schimbe gustul. Citește mai departe...
19:50
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi reorganizarea unor autorităţi publice din sectorul cultural. Citește mai departe...
19:40
Bolojan e contestat și de primarii PNL după ce i-a lăsat fără bani: La Oradea a fost bun programul Anghel Saligny. Acum nu mai e # Stiripesurse.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului "Anghel Saligny", arătând că se va "lupta" pentru continuarea finanţării proiectelor. Citește mai departe...
Acum o oră
19:30
ANPC a aplicat sancţiuni în valoare de peste 4 milioane lei, la nivel naţional, în perioada 11 - 14 august # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 820 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 11 - 14 august, şi a dat amenzi de peste 4 milioane de lei în urma neregulilor constatate. Citește mai departe...
19:30
19:20
O aeronavă Il-96 a detașamentului special de zbor "Rusia" a zburat joi dimineață de la Moscova în Alaska. Citește mai departe...
19:10
PSD acuză, Dragoș Pîslaru răspunde: 'În Coaliţie se cunoaşte foarte bine conţinutul proiectului de ordonanţă pentru instituirea de măsuri legate de PNRR' # Stiripesurse.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, spune, joi, după şedinţa Executivului, că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR este coiniţiat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi de Ministerul de Finanţe, iar dialogul Citește mai departe...
19:10
VIDEO. Momente umilitoare pentru DiCaprio. Starul a fost oprit și verificat de polițiști care habar nu aveau cine este # Stiripesurse.ro
Imaginile cu Leonardo DiCaprio au devenit rapid virale pe reţelele sociale online. Starul de la Hollywood a fost nevoit să aștepte minute bune pentru a trece de un control făcut de polițiști înainte de a particip la o petrecere exclusivistă în Ibiza. Citește mai departe...
19:10
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi preşedintele ucrainean Citește mai departe...
Acum 2 ore
19:00
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu la cea de-a XXVII-a ediţie a festivalului # Stiripesurse.ro
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu vor fi prezentate la Bucureşti şi în ţară în cadrul celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului Internaţional George Enescu, anunţă organizatorii într-un comunicat transmis joi, AGERPRES. Citește mai departe...
19:00
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 Citește mai departe...
18:50
Partea a doua din sezonul doi al serialului „Wednesday” are premiera pe Netflix în 3 septembrie, potrivit news.roGwendoline Christie revine în rolul îndrăgitei directoare Weems în sezonul doi „Wednesday” Partea 2. Citește mai departe...
18:50
Adrian Năstase profețește deznodământul noegocierii Putin - Trump: Va face ca Pilat din Pont # Stiripesurse.ro
Fostul premier al României Adrian Năstase spune că discuția Vladimir Putin-Donald Trump, pe tema păcii din Ucraina, ar putea avea un deznodământ neașteptat. Atenția lui Trump nu e concentrată pe Ucraina, ci pe interesele SUA, atenționează Năstase. Citește mai departe...
18:40
Fecioara Maria a fost o tânără pe care Dumnezeu a ales-o să devină mama Domnului Isus, Mântuitorul omenirii. Alegerea a fost a Celui care a iubit omenirea și o dorea salvată! Ea era logodită, iar atunci când a primit mesajul ceresc, toate planurile s-au schimbat pentru ea, resetarea Citește mai departe...
18:40
Când Donald Trump l-a sunat săptămâna trecută pe ministrul finanțelor din Norvegia pentru a discuta despre tarifele comerciale, el l-a întrebat, de asemenea, despre Premiul Nobel pentru Pace, a relatat, joi, un ziar de afaceri norvegian, potrivit Reuters. Citește mai departe...
18:40
Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
18:30
Pistol: Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş se apropie de 77% # Stiripesurse.ro
Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş, în lungime de aproape 10 kilometri, se apropie de 77%, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, scrie Agerpres. Citește mai departe...
18:30
Ministerul Justiției vrea să schimbe radical legea insolvenței: măsuri pentru eficiență și colectare, dar și riscuri de aplicare abuzivă # Stiripesurse.ro
Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Finanțelor și ANAF, pregătește modificări ample la Legea insolvenței nr. 85/2014, ce vor fi incluse în al doilea pachet de reforme aflat în lucru. Citește mai departe...
18:30
Proiect: Cotele de impozitare pentru câştigurile din tranzacţii bursiere ar putea urca la 2% şi, respectiv, 4% # Stiripesurse.ro
Ministerul Finanţelor propune majorarea cotelor de impozitare pentru câştigurile la bursă la 2% şi, respectiv, 4%, în funcţie de perioada de timp în care au fost deţinute titlurile de valoare, informează Agerpres. Citește mai departe...
18:30
Raed Arafat, despre lipsa centrelor de mari arși la 10 ani de la tragedia Colectiv: 'Nu DSU se ocupă de asta' # Stiripesurse.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Citește mai departe...
18:20
Soția unui fotbalist din România, băgată în spital de doi indivizi. Au bătut-o într-un magazin: 'Am leșinat' # Stiripesurse.ro
Incidentul șocant a avut loc în Craiova. Soția lui Alexandru Raicea, fotbalistul celor de la FCU Craiova, și vărul lui Alex Mitriță, a fost agresată într-un magazin de doi bărbați. Tânăra de 26 de ani a ajuns direct la spital.Scandalul a avut loc pe 10 august. Citește mai departe...
18:10
18:10
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 # Stiripesurse.ro
ATP a anunţat că va distribui jucătorilor o sumă record de 18,3 milioane de dolari din profitul sezonului 2024 al ATP Tour. Citește mai departe...
18:10
Rafinăriile indiene au început să își reducă cota de importuri rusești și să achiziționeze petrol de la noi furnizori înainte de negocierile din Alaska privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a relatat Bloomberg pe 14 august. Citește mai departe...
Acum 4 ore
18:00
Diana Buzoianu: Comisarii GNM vor fi dotaţi cu bodycam-uri şi vor putea utiliza imaginile de la drone ca probă în aplicarea sancţiunilor # Stiripesurse.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat Citește mai departe...
18:00
17:50
MasterChef România 2025, gata de start. Sezonul 10 vine cu reguli noi și un personaj cheie # Stiripesurse.ro
În curând va începe una dintre cele mai urmărite emisiuni, MasterChef România. Sezonul 10 vine cu o mulțime de schimbări care rescriu aproape în totalitate regulile. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu o vor avea alături pe Gina Pistol. Citește mai departe...
17:40
Serviciul secret rus 'aprinde' Ungaria: 'UE vrea schimbarea regimului de la Budapesta' # Stiripesurse.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare „schimbarea regimului la Budapesta”, relatează Reuters, Citește mai departe...
17:40
E scandal între PNL și PSD la Iași, din cauza măsurilor de austeritate care vor viza proiectele din PNRR. PSD acuză că Ilie Bolojan e premierul care taie tot. Citește mai departe...
17:30
VIDEO Ministrul Dezvoltării a explicat că proiectul privind reforma administrației locale are trei mari părţi # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, joi, că proiectul cu măsuri privind administraţia locală are trei mari părţi, toate cele trei fiind importante, dar ”dacă toată lumea se uită la posturi înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie”, relatează Citește mai departe...
17:30
VIDEO Accident teribil în Iaşi: Familie distrusă într-o fracțiune de secundă, după ce un autoturism s-a ciocnit violent cu o autoutilitară # Stiripesurse.ro
Accident teribil în Iași! Un bărbat a murit, în timp ce soţia şi cele două fiice au suferit răni severe, după un accident petrecut, joi, pe DN 28, în apropierea oraşului Târgu Frumos. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Ministrul Dezvoltării spulberă toate zvonurile: 'Nu se opreşte PNRR-ul. Nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare, relatează News.ro. Citește mai departe...
17:10
Guvernul Bolojan taie elanul Temu și Shein. Avocații salută taxarea și avertizează: 'Fără controale reale, măsura rămâne doar pe hârtie' # Stiripesurse.ro
Platforme asiatice precum Temu și Shein au reușit, în doar câțiva ani, să cucerească piața românească cu produse ieftine, livrate direct din Asia, ocolind mare parte din taxele pe care comercianții locali sunt obligați să le plătească. Citește mai departe...
17:00
Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025: rata de participare. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă la proba la Limba şi Literatura maternă # Stiripesurse.ro
Rată de participare la proba scrisă la Limba şi literatura maternă, ultima din cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, a fost, joi, de 89,5%, anunţă Ministerul Educaţiei. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Rezultatele iniţiale vor fi afişate luni. Citește mai departe...
17:00
Caz rar în Justiție: O judecătoare obține ordin de protecție împotriva unui doctorand acuzat de hărțuire online # Stiripesurse.ro
Judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva lui Ovidiu Cerasel Cuteanu, doctorand în marketing la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Citește mai departe...
17:00
ASE lansează în premieră în România un program MBA dedicat profesioniştilor din educaţie # Stiripesurse.ro
Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), prin şcoala sa de afaceri Bucharest Business School, lansează în premieră naţională programul Education MBA, dedicat profesorilor, liderilor şi experţilor din domeniul educaţiei. Citește mai departe...
17:00
Întâlnire crucială în Alaska - Spionajul american, sceptic în legătură cu Putin/ Trump nu are încredere în spionii SUA # Stiripesurse.ro
Donald Trump s-a lăudat adesea cu relaţia sa cordială cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, însă în lunile care au precedat prima întâlnire dintre cei doi după şase ani, preşedintele american a început să-i întrebe pe europeni şi pe consilierii de la Casa Albă ce s-a Citește mai departe...
16:50
16:50
China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul ştiinţei şi tehnologiei în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenţia chineză de presă Xinhua, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Inter Milano a oficializat împrumutul fundașului stânga român Antonio David de la Cesena. Jucătorul, născut în 2004, în Italia, la Ravenna, având dublă cetățenie, italiană și română, va evolua pentru echipa U23 a „nerazzurrilor” pe o perioadă temporară, cu opțiune de Citește mai departe...
16:40
Americanii încep să resimtă pe propria piele efectele tarifelor lui Donald Trump: Prețurile ceaiului și cafelei au explodat # Stiripesurse.ro
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce Citește mai departe...
16:40
VIDEO Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: 'Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4. Citește mai departe...
16:40
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap # Stiripesurse.ro
Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.Pentru Carl Hayman, lupta continuă. Citește mai departe...
16:40
16:30
Descinderi ale IPJ Timiș: Un tânăr avea un adevărat depozit de arme și droguri în casă # Stiripesurse.ro
Descinderi făcute de IPJ Timiș la casa unui suspect. Oamenii legii au găsit acolo un adevărat arsenal de arme și droguri. Citește mai departe...
