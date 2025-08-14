Ministerul Justiției vrea să schimbe radical legea insolvenței: măsuri pentru eficiență și colectare, dar și riscuri de aplicare abuzivă
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 18:30
Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Finanțelor și ANAF, pregătește modificări ample la Legea insolvenței nr. 85/2014, ce vor fi incluse în al doilea pachet de reforme aflat în lucru. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
18:30
Pistol: Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş se apropie de 77% # Stiripesurse.ro
Stadiul lucrărilor pe secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş, în lungime de aproape 10 kilometri, se apropie de 77%, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, scrie Agerpres. Citește mai departe...
18:30
Ministerul Justiției vrea să schimbe radical legea insolvenței: măsuri pentru eficiență și colectare, dar și riscuri de aplicare abuzivă # Stiripesurse.ro
Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Finanțelor și ANAF, pregătește modificări ample la Legea insolvenței nr. 85/2014, ce vor fi incluse în al doilea pachet de reforme aflat în lucru. Citește mai departe...
18:30
Proiect: Cotele de impozitare pentru câştigurile din tranzacţii bursiere ar putea urca la 2% şi, respectiv, 4% # Stiripesurse.ro
Ministerul Finanţelor propune majorarea cotelor de impozitare pentru câştigurile la bursă la 2% şi, respectiv, 4%, în funcţie de perioada de timp în care au fost deţinute titlurile de valoare, informează Agerpres. Citește mai departe...
18:30
Raed Arafat, despre lipsa centrelor de mari arși la 10 ani de la tragedia Colectiv: 'Nu DSU se ocupă de asta' # Stiripesurse.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Citește mai departe...
Acum 15 minute
18:20
Soția unui fotbalist din România, băgată în spital de doi indivizi. Au bătut-o într-un magazin: 'Am leșinat' # Stiripesurse.ro
Incidentul șocant a avut loc în Craiova. Soția lui Alexandru Raicea, fotbalistul celor de la FCU Craiova, și vărul lui Alex Mitriță, a fost agresată într-un magazin de doi bărbați. Tânăra de 26 de ani a ajuns direct la spital.Scandalul a avut loc pe 10 august. Citește mai departe...
Acum 30 minute
18:10
Cseke Attila respinge acuzațiile după ce a propus ca primarii să poată transforma un post ocupat în unul cu jumătate de normă # Stiripesurse.ro
Cseke Attila,ministrul Dezvoltării, a declarat joi că propunerea din proiectul de reformă a administraţiei locale, care permite transformarea unui post cu normă întreagă într-unul cu jumătate de normă, reprezintă o măsură de eficientizare a activităţii. Citește mai departe...
18:10
Bonus record de 18,3 milioane de dolari pentru jucători din împărţirea profitului ATP Masters 1000 # Stiripesurse.ro
ATP a anunţat că va distribui jucătorilor o sumă record de 18,3 milioane de dolari din profitul sezonului 2024 al ATP Tour. Citește mai departe...
18:10
Rafinăriile indiene au început să își reducă cota de importuri rusești și să achiziționeze petrol de la noi furnizori înainte de negocierile din Alaska privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a relatat Bloomberg pe 14 august. Citește mai departe...
Acum o oră
18:00
Diana Buzoianu: Comisarii GNM vor fi dotaţi cu bodycam-uri şi vor putea utiliza imaginile de la drone ca probă în aplicarea sancţiunilor # Stiripesurse.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat Citește mai departe...
18:00
Cseke Attila respinde acuzațiile după ce a propus ca primarii să poată transforma un post ocupat în unul cu jumătate de normă # Stiripesurse.ro
Cseke Attila,ministrul Dezvoltării, a declarat joi că propunerea din proiectul de reformă a administraţiei locale, care permite transformarea unui post cu normă întreagă într-unul cu jumătate de normă, reprezintă o măsură de eficientizare a activităţii. Citește mai departe...
17:50
MasterChef România 2025, gata de start. Sezonul 10 vine cu reguli noi și un personaj cheie # Stiripesurse.ro
În curând va începe una dintre cele mai urmărite emisiuni, MasterChef România. Sezonul 10 vine cu o mulțime de schimbări care rescriu aproape în totalitate regulile. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu o vor avea alături pe Gina Pistol. Citește mai departe...
17:40
Serviciul secret rus 'aprinde' Ungaria: 'UE vrea schimbarea regimului de la Budapesta' # Stiripesurse.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare „schimbarea regimului la Budapesta”, relatează Reuters, Citește mai departe...
17:40
E scandal între PNL și PSD la Iași, din cauza măsurilor de austeritate care vor viza proiectele din PNRR. PSD acuză că Ilie Bolojan e premierul care taie tot. Citește mai departe...
Acum 2 ore
17:30
VIDEO Ministrul Dezvoltării a explicat că proiectul privind reforma administrației locale are trei mari părţi # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, joi, că proiectul cu măsuri privind administraţia locală are trei mari părţi, toate cele trei fiind importante, dar ”dacă toată lumea se uită la posturi înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie”, relatează Citește mai departe...
17:30
VIDEO Accident teribil în Iaşi: Familie distrusă într-o fracțiune de secundă, după ce un autoturism s-a ciocnit violent cu o autoutilitară # Stiripesurse.ro
Accident teribil în Iași! Un bărbat a murit, în timp ce soţia şi cele două fiice au suferit răni severe, după un accident petrecut, joi, pe DN 28, în apropierea oraşului Târgu Frumos. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Ministrul Dezvoltării spulberă toate zvonurile: 'Nu se opreşte PNRR-ul. Nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare, relatează News.ro. Citește mai departe...
17:10
Guvernul Bolojan taie elanul Temu și Shein. Avocații salută taxarea și avertizează: 'Fără controale reale, măsura rămâne doar pe hârtie' # Stiripesurse.ro
Platforme asiatice precum Temu și Shein au reușit, în doar câțiva ani, să cucerească piața românească cu produse ieftine, livrate direct din Asia, ocolind mare parte din taxele pe care comercianții locali sunt obligați să le plătească. Citește mai departe...
17:00
Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025: rata de participare. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă la proba la Limba şi Literatura maternă # Stiripesurse.ro
Rată de participare la proba scrisă la Limba şi literatura maternă, ultima din cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, a fost, joi, de 89,5%, anunţă Ministerul Educaţiei. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Rezultatele iniţiale vor fi afişate luni. Citește mai departe...
17:00
Caz rar în Justiție: O judecătoare obține ordin de protecție împotriva unui doctorand acuzat de hărțuire online # Stiripesurse.ro
Judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva lui Ovidiu Cerasel Cuteanu, doctorand în marketing la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Citește mai departe...
17:00
ASE lansează în premieră în România un program MBA dedicat profesioniştilor din educaţie # Stiripesurse.ro
Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), prin şcoala sa de afaceri Bucharest Business School, lansează în premieră naţională programul Education MBA, dedicat profesorilor, liderilor şi experţilor din domeniul educaţiei. Citește mai departe...
17:00
Întâlnire crucială în Alaska - Spionajul american, sceptic în legătură cu Putin/ Trump nu are încredere în spionii SUA # Stiripesurse.ro
Donald Trump s-a lăudat adesea cu relaţia sa cordială cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, însă în lunile care au precedat prima întâlnire dintre cei doi după şase ani, preşedintele american a început să-i întrebe pe europeni şi pe consilierii de la Casa Albă ce s-a Citește mai departe...
16:50
Ministerul Educației anunță marea comasare care schimbă sistemul de educație: sute de școli devin aanexe ale altor unități # Stiripesurse.ro
Începe reforma care schimbă din temelii sistemul de educație din România. Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor Citește mai departe...
16:50
China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul ştiinţei şi tehnologiei în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenţia chineză de presă Xinhua, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Inter Milano a oficializat împrumutul fundașului stânga român Antonio David de la Cesena. Jucătorul, născut în 2004, în Italia, la Ravenna, având dublă cetățenie, italiană și română, va evolua pentru echipa U23 a „nerazzurrilor” pe o perioadă temporară, cu opțiune de Citește mai departe...
16:40
Americanii încep să resimtă pe propria piele efectele tarifelor lui Donald Trump: Prețurile ceaiului și cafelei au explodat # Stiripesurse.ro
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce Citește mai departe...
16:40
VIDEO Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: 'Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4. Citește mai departe...
16:40
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap # Stiripesurse.ro
Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.Pentru Carl Hayman, lupta continuă. Citește mai departe...
16:40
Ministerul Educației anunță marea comasare care schimbă sistemul de educație: sute de școli devin anexe ale altor unități # Stiripesurse.ro
Începe reforma care schimbă din temelii sistemul de educație din România. Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor Citește mai departe...
Acum 4 ore
16:30
Descinderi ale IPJ Timiș: Un tânăr avea un adevărat depozit de arme și droguri în casă # Stiripesurse.ro
Descinderi făcute de IPJ Timiș la casa unui suspect. Oamenii legii au găsit acolo un adevărat arsenal de arme și droguri. Citește mai departe...
16:20
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa dobândită ilegal # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a notificat recent pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o Citește mai departe...
16:20
Durerile abdominale, care se extind și spre zona genitală, pot fi simptomul unei afecțiuni grave, cum este un cancer de colon. Citește mai departe...
16:10
Doi frați de 11 și 13 ani, plecați noaptea spre mama lor, găsiți de jandarmi în gara din Fetești # Stiripesurse.ro
Doi copii din Mizil, aflați în vacanță la bunici în Fetești, au fost găsiți de jandarmi în gara CFR, la scurt timp după ce au plecat noaptea pentru a ajunge la mama lor.O vacanță la bunici s-a transformat într-un episod plin de emoții pentru o familie din Mizil, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:10
Breaking - Guvernul Bolojan anunță ce a decis Comisia Europeană cu privire la PNRR-ul României # Stiripesurse.ro
Guvernul României a anunțat ce măsuri s-au decis în țara noastră legat de implementarea PNRR. Banii pe care România urma să îi primească au fost renegociați și securizați, spune executivul Bolojan. Citește mai departe...
16:00
Schitu Greci deschide prima secție din țară pentru adicții post-cură de dezintoxicare. Rogobete: 'Acolo unde există grijă există şi vindecare' # Stiripesurse.ro
Un corp nou de clădire construit la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, printr-o investişie de 4,2 milioane de lei, va găzdui două secţii moderne: Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură. Citește mai departe...
16:00
Traficant prins cu droguri aduse prin curier internațional. Captură de aproape 4 kg # Stiripesurse.ro
Un tânăr de 20 de ani, acuzat de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, a fost arestat preventiv. El a procurat din Spania aproximativ 3,9 kilograme de canabis, pe care le-a introdus în țară printr-o firmă de curierat internațional, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:00
Furtuna tropicală Erin se apropie de nordul Caraibelor și ar putea deveni uragan de categoria 3 până sâmbătă seara, au avertizat meteorologii, semnalând ploi abundente și valuri periculoase în regiune, potrivit AP, informează Mediafax. Citește mai departe...
16:00
Harta tăierilor. Guvernul pune lacătul pe PNRR: Lista cu cele mai mari investiții stopate (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care schimbă radical regulile în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce România a pierdut aproape 7 miliarde de euro din împrumuturi. Citește mai departe...
16:00
Ministerul Apărării al Federației Ruse a transmis joi un mesaj cu potențial de a amplifica tensiunile regionale: în luna iulie, forțele ruse ar fi atacat în mod direct fabrici de rachete, birouri de proiectare a armamentului și unități de producție a combustibilului pentru rachete Citește mai departe...
15:50
VIDEO STOP, STOP și iar STOP. Cea mai 'politicoasă' intersecție din România unde primăria a pus indicatoare STOP pe toate direcțiile - cine are prioritate # Stiripesurse.ro
În comuna Vânători, județul Galați, o intersecție a devenit un test de răbdare pentru șoferi după ce autoritățile locale au montat trei indicatoare STOP pe toate direcțiile de circulație, obligând toți participanții la trafic să oprească, fără a fi clar cine are prioritate. Citește mai departe...
15:40
Mai puţin de 25% dintre companiile din România (22,8%), Polonia (23,2%) şi Portugalia (23,6%) au folosit publicitatea online anul trecut, a anunţat joi Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), prezentând datele disponibile din 20 de state membre UE. Citește mai departe...
15:40
Camera de Comerț cere premierului Ilie Bolojan să vină cu măsuri urgente pentru economie, după creșterea TVA și a prețurilor, care vor duce clar la scăderea consumului. Citește mai departe...
15:30
O măsură bună cu 'o gaură' cât China! Magazinele online salută taxa pe colete, dar avertizează: România riscă să devină paradis fiscal pentru giganții asiatici # Stiripesurse.ro
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) salută inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o Citește mai departe...
15:30
'Actualizarea' care te lasă fără bani: Noua metodă de fraudă digitală din Republica Moldova # Stiripesurse.ro
Cetățenii din Republica Moldova sunt avertizați despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea, conform deschide.md. Citește mai departe...
15:30
Un singur site pentru toate spectacolele din Capitală: Teatrul 'Stela Popescu' facilitează accesul la programe # Stiripesurse.ro
Programul tuturor teatrelor bucureştene este disponibil, începând cu jumătatea lunii august, pe site-ul Teatrului Stela Popescu, informează un comunicat al instituţiei de cultură transmis, joi, AGERPRES. Citește mai departe...
15:30
Ultimă oră: Guvernul a anunțat când îi va da casă de la RA-APPS lui Traian Băsescu # Stiripesurse.ro
Anunț de ultimă oră de la Guvernul României, după ce fostul președinte Traian Băsescu a cerut o casă de la stat dar nu i s-a acordat. Citește mai departe...
15:20
Preşedintele Putin a salutat 'eforturile sincere' ale Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina # Stiripesurse.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi "eforturile sincere" ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina şi a sugerat că Moscova şi Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, relatează AFP şi Reuters, Citește mai departe...
15:20
Semnale roșii în economie - România este pe muchie de cuțit. Adrian Negrescu: 'Din toamnă putem intra în recesiune' # Stiripesurse.ro
România se află în „antecama recesiunii”, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu, care anticipează o scădere a economiei în trimestrul III sau IV din 2025, pe fondul creșterii taxelor, inflației record la nivel european și prăbușirii vânzărilor în mai multe Citește mai departe...
15:10
A condus cu 77 km/h și a primit o amendă cât prețul unui apartament. Motivul pentru care șoferul a primit sancțiunea uriașă # Stiripesurse.ro
Un bărbat din Elveția, unul dintre cei mai bogați oameni din țară, riscă să plătească 90.000 de franci elvețieni (aproximativ 95.400 de euro) după ce a fost surprins conducând cu 77 km/h pe o stradă din Lausanne, unde limita de viteză era de 50 km/h, informează The Independent. Citește mai departe...
15:10
Amenzi în valoare de 128.400 lei au fost aplicate în urma unei campanii naţionale de control pe piaţa echipamentelor radio, efectuată în perioada 19 iunie - 11 iulie, cu scopul de a preveni riscurile generate de utilizarea echipamentelor neconforme şi asigurarea unui nivel ridicat de Citește mai departe...
15:10
Șansă unică: Vizitatorii expoziției 'Reveritus Sum' din Alba Iulia pot câștiga o lucrare semnată Salvador Dali” # Stiripesurse.ro
O lucrare semnată de Salvador Dali va putea fi câştigată, la o tombolă, de către vizitatorii expoziţiei "Reveritus Sum", găzduită, până în 16 noiembrie, de Sala Unirii din Alba Iulia şi care reuneşte 15 creaţii ale unor figuri emblematice ale artei moderne Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.