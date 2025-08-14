Platforma X, a lui Elon Musk, a fost afectată de o nouă pană la nivel mondial
Digi24.ro, 14 august 2025 20:50
Platforma socială a lui Elon Musk, X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a înregistrat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă de timp, probleme tehnice pe scară largă. Încercările de accesare a cronologiei și a profilurilor au afișat un mesaj de eroare care spunea: „S-a produs o eroare. Încercați să reîncărcați pagina”, relatează Variety.
Acum 5 minute
21:20
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația cheltuielilor cu sediile și salariile angajaților # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut date de la mai instituțiile din subordinea Guvernului privind costurile cu sediile, structura de personal și bugetul pe care îl gestionează, precum și propuneri de măsuri pentru reformă și reducerea cheltuielilor, potrivit unor surse Digi24.ro. Agențiile vizate trebuie să trimită aceste rapoarte până marți.
21:20
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere publică noua varianta a proiectului de lege care modifică pensiile speciale # Digi24.ro
Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.
Acum 30 minute
21:00
Povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și frică: „Am născut prematur, ca urmare a abuzurilor” # Digi24.ro
Continuăm seria mărturiilor femeilor care au trecut prin relații abuzive, iar acum își doresc ca vocea lor să fie auzită și să salveze vieți. În această seară, povestea unei femei care a îndurat ani de violență, umilință și frică. A crezut mult timp că dacă tace, se va proteja pe ea și pe copilul ei. Fals. Astăzi spune că tăcerea nu înseamnă decât să dai putere agresorului și să lași coșmarul să continue. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
20:50
Acum o oră
20:20
Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care preşedintele american nu exclude totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec, relatează agenţiile AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.
20:20
Modificări la Legea insolvenţei. Interdicţie de a fonda companii pe o perioadă de 5 ani şi reducerea duratei procedurilor # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că se lucrează la un proiect de modificare a Legii insolvenţei, care prevede cerinţe mai stricte de elaborare a raportului de evaluare a stării debitorului şi a cauzelor ce au condus la insolvenţă, interdicţia de a fonda societăţi pe o perioadă de 5 ani, dar şi reducerea duratei procedurii insolvenţei.
Acum 2 ore
20:10
Atac asupra infrastructurii de alimentare cu apă din Polonia. Serviciile de urgență au prevenit dezastrul # Digi24.ro
Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a dezvăluit că miercuri a avut loc un atac asupra infrastructurii de apă și canalizare a „unului dintre orașele mari ale țării”. „Am reușit să ne asigurăm că serviciile noastre au aflat despre atac în ultimul moment și am reușit să blocăm totul”, a dezvăluit viceprim-ministrul. Polonia este ținta unor acte de sabotaj și atacuri cibernetice, scrie onet.pl.
20:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că un comunicat comun nu este prevăzut după summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care va avea loc vineri în statul american Alaska, relatează dpa, potrivit Agerpres.
20:10
100.000 de copii scanate ale unor pașapoarte și cărți de identitate, la vânzare pe dark web. Au fost furate de la hoteluri din Italia # Digi24.ro
Aproape o sută de mii de copii scanate ale unor pașapoarte și cărți de identitate aparținând unor turişti au fost furate de pe serverele a cel puțin zece hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, atenționează Agenţia Italiană a Domeniului Digital (AGID), relatează AFP.
19:40
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
19:20
Un primar PNL amenință că „se va lupta cu Bolojan” pe tema suspendărilor fondurilor din programul Saligny. „Merg la război cu oricine” # Digi24.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta” inclusiv cu acesta pentru continuarea finanţării proiectelor.
19:20
China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesionişti din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Când intră în vigoare măsura # Digi24.ro
China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul ştiinţei şi tehnologiei în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenţia chineză de presă Xinhua, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
19:00
Înaintea întâlnirii Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska, Statele Unite au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizaţie prin care sunt suspendate temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează joi dpa.
19:00
Preşedintele american Donald Trump ar putea să pună presiune asupra omologului rus, Vladimir Putin, pentru a obţine un angajament de încetare a focului necondiţionată în Ucraina ca prim gest de bunăvoinţă care să ducă la pace, scrie presa americană, potrivit agenției EFE, preluată de Agerpres.
18:50
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS # Digi24.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că în prezent instituţia dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer. CNAS precizează că „deficiul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
18:50
Anchetă de amploare în Argentina. 87 de pacienţi au murit în spitale, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii # Digi24.ro
Justiţia argentiniană a deschis o anchetă cu privire la moartea a 87 de pacienţi în mai multe spitale, după ce au fost tratați cu medical contaminat cu o bacterie. Cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară.
18:40
Zelenski vrea ca Marea Britanie să cumpere arme americane pentru Ucraina. Ce a discutat cu Starmer # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut, joi, premierului britanic Keir Starmer ca Regatul Unit să se alăture statelor europene care cumpără din SUA arme şi muniţii destinate în final armatei ucrainene, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
18:30
Peste 30 de oameni au fost arestați pentru provocarea incendiilor devastatoare din Spania # Digi24.ro
Garda civilă spaniolă a anunţat joi că a arestat cel puţin patru persoane responsabile de incendii forestiere, dintre care trei în Castilia şi León, numărul arestărilor legate de incendiile care devastează ţara de la începutul verii ajungând astfel la circa 30, informează AFP.
18:00
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate scanate la recepție au fost furate de hackeri # Digi24.ro
Zeci de mii acte de identitate scanate, aparţinând turiştilor, au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, a anunţat Agenţia italiană de informaţii digitale (AGID).
18:00
Coreea de Nord intenționează să trimită mii de soldați suplimentari în Rusia, afirmă Kievul # Digi24.ro
Coreea de Nord intenționează să trimită încă 6.000 de soldați și echipament militar în Rusia pentru a-și consolida eforturile de război împotriva Ucrainei, a declarat șeful serviciilor secrete din Kiev, adăugând că Phenianul furnizează deja 40% din muniția de artilerie a Moscovei. Phenianul este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022, amintește TVPWorld.
17:50
Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.
17:50
Diana Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu vor putea folosi bodycam-urile şi dronele cumpărate prin PNRR # Digi24.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea folosi imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a anunțat, joi, ministra Mediului Diana Buzoianu, într-un comunicat citat de Agerpres.
17:40
Cseke Attila: „Dacă toată lumea se uită la posturi, înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie” # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, joi, că proiectul cu măsuri privind administraţia locală are trei mari părţi, toate cele trei fiind importante, dar ”dacă toată lumea se uită la posturi înseamnă că avem o problemă de abordare în administraţie”.
17:30
Sudanul este lovit de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani: zeci de morți săptămânal, „situaţii oribile şi dezumanizante” # Digi24.ro
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere, relatează AFP.
17:30
Ce spune Raed Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca, la 10 ani de la Colectiv, România să nu aibă un centru pentru mari arşi # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat joi, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la tragedia Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii, a spus Raed Arafat.
17:30
Doi copii din Mizil care nu au mai vrut să stea în vacanță la bunici au plecat în toiul nopții spre casă. Unde i-au găsit jandarmii # Digi24.ro
Doi băieţi în vârstă de 11 şi 13 ani, care au plecat în miezul nopţii de la bunici, din Feteşti, judeţul Ialomiţa, spre mama lor, aflată în Mizil, judeţul Prahova, au fost găsiţi de jandarmi în gară. Mama lor a venit după câteva ore să-i ia acasă.
17:20
De când ar putea fi deblocat programul Rabla 2025. Pentru ce categorie de persoane este disponibil proiectul și ce buget va fi alocat # Digi24.ro
După luni întregi de amânări, programele Rabla Plus și Rabla Clasic vor fi reluate și în acest an, însă vor fi introduse anumite modificări. Sesiunea Rabla pentru persoane fizice va fi lansată cu un buget de până la 200 de milioane de lei, imediat după finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.
17:20
Principalul oponent al lui Viktor Orban, Peter Magyar, acuză Rusia că se amestecă în alegerile parlamentare de anul viitor din Ungaria # Digi24.ro
Principalul lider al opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat Rusia de amestec în alegerile parlamentare din țara sa de anul viitor, după ce un serviciu de informații rus a afirmat că Uniunea Europeană urmărește o „schimbare de putere” la Budapesta, relatează TVPWolrd.
Acum 6 ore
17:10
Reorganizare la Garda de Mediu. Posturile de conducere au scăzut la jumătate, dar a crescut cu 150 numărul comisarilor de pe teren # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu trece printr-un proces de reorganizare, în cadrul căruia ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor de pe teren.
16:50
Guvernul anunță când va fi adoptat proiectul prin care Traian Băsescu primește o vilă de protocol # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.
16:50
Cseke Attila, despre programul „Anghel Saligny”: Una din cinci investiții nu e în prezent contractată # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă.
16:50
Moarte suspectă în București: Cadavrul unei femei, în stare avansată de degradare, a fost găsit într-un apartament din Sectorul 6 # Digi24.ro
Caz șocant în București. Cadavrul unei femei a fost găsit în stare avansată de degradare într-un apartament din Sectorul 6. Soțul ei este acum în custodia polițiștilor, care încearcă să afle dacă femeia a fost ucisă.
16:40
Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin # Digi24.ro
Ministerul rus al apărării a anunţat că Moscova şi Kievul au făcut joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război de fiecare parte, cu o zi înainte de summitul din Alaska între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump.
16:30
Raed Arafat a explicat cum sunt acordate despăgubirile pentru oamenii afectați de inundaţiile din Suceava şi Neamţ. Ce sume vor primi # Digi24.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat joi că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ.
16:30
Escrocherie complexă, desfășurată prin intermediul WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale # Digi24.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
15:50
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edil PSD: „În caz că votează prostia asta, le retragem sprijinul”. Răspunsul premierului # Digi24.ro
Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În urma discuțiilor, proiectul a fost pus în dezbatere la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar PSD a anunțat că luni face ședință pentru propriile propuneri de proiecte.
15:40
Reorganizare masivă în învăţământ: peste 500 de şcoli îşi pierd personalitatea juridică. Anunțul Ministerului Educaţiei # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat joi că 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică vor deveni structuri arondate altor şcoli, în urma reorganizării reţelei şcolare naţionale. Instituţia precizează că schimbarea nu presupune închiderea fizică a unităţilor, relocarea elevilor sau desfiinţarea posturilor, cu excepţia funcţiei de director din şcolile care îşi pierd personalitatea juridică.
15:40
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, acum ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel # Digi24.ro
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.
15:20
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu autostrăzile scoase din PNRR. „Punem cap la cap sursele de finanțare” # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi. „Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”, a spus demnitarul.
15:20
Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, a anunţat, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR.
Acum 8 ore
15:00
Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, comisă în stare de recidivă, după ce a pretins că este agent de poliție pentru a tâlhări un trecător. Individul a imobilizat victima care se deplasa pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală, i-a furat 500 de lei din buzunar și a agresat-o fizic pentru a păstra banii sustrași.
14:50
Declarațiile lui Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska: „Administrația lui depune eforturi susținute” # Digi24.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat joi, o întâlnire cu principalii oficiali implicați în procesul de negociere cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Liderul de la Kremlin nu s-a ferit să laude eforturile președintelui american pentru a rezolva „criza ucraineană”, transmite oficiosul de la Moscova.
14:40
Donald Trump este îngrijorat că prezența lui Zelenski la summitul din Alaska cu Vladimir Putin ar putea compromite negocierile (WSJ) # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este îngrijorat de faptul că prezența președintelui ucrainean Volodimyr Zelenski în Alaska ar putea perturba negocierile cu liderul rus Vladimir Putin, scrie The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu conținutul unei conversații între Trump și cancelarul german Friedrich Merz.
14:30
Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale # Digi24.ro
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.
14:20
Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea României a apelat și la serviciile unei firme cu un singur angajat # Digi24.ro
O firmă cu un singur angajat a primit, prin atribuire directă, un contract pentru comunicare pe rețelele de socializare de la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), instituție care are deja în componență un compartiment de comunicare publică în care lucrează trei oameni. Deși în acte figurează o altă persoană, compania este controlată de Anamaria-Mihaela Ivan, care a fost, până acum trei ani, în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud. „Relațiile politice mai mult încurcă”, a explicat Ivan pentru Digi24.ro, în condițiile în care o altă companie din grupul deținut de ea a obținut un milion de lei în timpul campaniilor din anul electoral 2024 de la filiala PSD din Bistrița-Năsăud.
14:10
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează pe consens în Coaliție” # Digi24.ro
Reprezentanții Partidului Social-Democrat spun că nu a existat consens în Coaliția de guvernare pe măsura care ar fi suspendat proiectele finanțate din PNRR și nu a primit avizul miniștrilor PSD. Social-democrații spun că se vor reuni în ședință pentru a stabili propuneri de modificare a proiectului.
14:10
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden susține. Acțiunea primei doamne # Digi24.ro
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”.
14:00
Mai multe țări europene oferă Ucrainei 1,5 miliarde de dolari pentru arme americane. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întăreşte cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters.
14:00
Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate # Digi24.ro
Un jaf de proporții a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde patru bărbați sunt suspectați că au sustras dintr-o locuință un seif încorporat în mobilier, în care se aflau bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Hoții au folosit unelte improvizate pentru a desprinde seiful și ar fi acționat cu experiență, nefiind la prima faptă de acest fel. Trei dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cel de-al patrulea este căutat de poliție.
13:50
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” # Digi24.ro
Ședința dintre primarii comunelor din țară și premierul Ilie Bolojan a durat aproximativ două ore, timp în care edilii s-au arătat nemulțumiți de blocarea proiectelor de investiții. Aceștia au cerut Executivului să suporte o parte din cheltuielile locale, cum ar fi transportul profesorilor și salariile asistenților personali în proporție de 100%. La finalul întâlnirii, Emil Drăghici, președintele asociației comunelor din țară, a declarat pentru Digi24.ro că prim-ministrul le-a transmis că „nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor”. „De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a precizat edilul.
