Raed Arafat a explicat cum sunt acordate despăgubirile pentru oamenii afectați de inundaţiile din Suceava şi Neamţ. Ce sume vor primi

Digi24.ro, 14 august 2025 16:30
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat joi că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:40
Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin # Digi24.ro
Ministerul rus al apărării a anunţat că Moscova şi Kievul au făcut joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război de fiecare parte, cu o zi înainte de summitul din Alaska între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump.
Acum 10 minute
16:30
16:30
Escrocherie complexă, desfășurată prin intermediul WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale # Digi24.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
Acum o oră
15:50
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edil PSD: „În caz că votează prostia asta, le retragem sprijinul”. Răspunsul premierului # Digi24.ro
Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În urma discuțiilor, proiectul a fost pus în dezbatere la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar PSD a anunțat că luni face ședință pentru propriile propuneri de proiecte.
15:40
Reorganizare masivă în învăţământ: peste 500 de şcoli îşi pierd personalitatea juridică. Anunțul Ministerului Educaţiei # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat joi că 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică vor deveni structuri arondate altor şcoli, în urma reorganizării reţelei şcolare naţionale. Instituţia precizează că schimbarea nu presupune închiderea fizică a unităţilor, relocarea elevilor sau desfiinţarea posturilor, cu excepţia funcţiei de director din şcolile care îşi pierd personalitatea juridică.
15:40
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, acum ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel # Digi24.ro
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.
Acum 2 ore
15:20
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță ce se va întâmpla cu autostrăzile scoase din PNRR. „Punem cap la cap sursele de finanțare” # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi. „Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8”, a spus demnitarul.
15:20
Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, a anunţat, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR.
15:00
Bărbat arestat după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală și a tâlhărit un trecător # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, comisă în stare de recidivă, după ce a pretins că este agent de poliție pentru a tâlhări un trecător. Individul a imobilizat victima care se deplasa pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală, i-a furat 500 de lei din buzunar și a agresat-o fizic pentru a păstra banii sustrași.
14:50
Declarațiile lui Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska: „Administrația lui depune eforturi susținute” # Digi24.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat joi, o întâlnire cu principalii oficiali implicați în procesul de negociere cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Liderul de la Kremlin nu s-a ferit să laude eforturile președintelui american pentru a rezolva „criza ucraineană”, transmite oficiosul de la Moscova.
14:40
Donald Trump este îngrijorat că prezența lui Zelenski la summitul din Alaska cu Vladimir Putin ar putea compromite negocierile (WSJ) # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este îngrijorat de faptul că prezența președintelui ucrainean Volodimyr Zelenski în Alaska ar putea perturba negocierile cu liderul rus Vladimir Putin, scrie The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu conținutul unei conversații între Trump și cancelarul german Friedrich Merz.
Acum 4 ore
14:30
Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale # Digi24.ro
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.
14:20
Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea României a apelat și la serviciile unei firme cu un singur angajat # Digi24.ro
O firmă cu un singur angajat a primit, prin atribuire directă, un contract pentru comunicare pe rețelele de socializare de la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), instituție care are deja în componență un compartiment de comunicare publică în care lucrează trei oameni. Deși în acte figurează o altă persoană, compania este controlată de Anamaria-Mihaela Ivan, care a fost, până acum trei ani, în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud. „Relațiile politice mai mult încurcă”, a explicat Ivan pentru Digi24.ro, în condițiile în care o altă companie din grupul deținut de ea a obținut un milion de lei în timpul campaniilor din anul electoral 2024 de la filiala PSD din Bistrița-Năsăud.
14:10
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează pe consens în Coaliție” # Digi24.ro
Reprezentanții Partidului Social-Democrat spun că nu a existat consens în Coaliția de guvernare pe măsura care ar fi suspendat proiectele finanțate din PNRR și nu a primit avizul miniștrilor PSD. Social-democrații spun că se vor reuni în ședință pentru a stabili propuneri de modificare a proiectului.
14:10
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden susține. Acțiunea primei doamne # Digi24.ro
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”.
14:00
Mai multe țări europene oferă Ucrainei 1,5 miliarde de dolari pentru arme americane. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întăreşte cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters.
14:00
Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate # Digi24.ro
Un jaf de proporții a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde patru bărbați sunt suspectați că au sustras dintr-o locuință un seif încorporat în mobilier, în care se aflau bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Hoții au folosit unelte improvizate pentru a desprinde seiful și ar fi acționat cu experiență, nefiind la prima faptă de acest fel. Trei dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cel de-al patrulea este căutat de poliție.
13:50
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” # Digi24.ro
Ședința dintre primarii comunelor din țară și premierul Ilie Bolojan a durat aproximativ două ore, timp în care edilii s-au arătat nemulțumiți de blocarea proiectelor de investiții. Aceștia au cerut Executivului să suporte o parte din cheltuielile locale, cum ar fi transportul profesorilor și salariile asistenților personali în proporție de 100%. La finalul întâlnirii, Emil Drăghici, președintele asociației comunelor din țară, a declarat pentru Digi24.ro că prim-ministrul le-a transmis că „nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor”. „De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a precizat edilul.
13:40
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu.
13:30
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei. Ce le-a spus președintele SUA liderilor europeni # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni şi ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina, dar cu anumite condiţii, au declarat pentru Politico trei persoane familiarizate cu discuţiile. Una dintre aceste persoane, un oficial britanic, a punctat faptul că Trump nu a specificat clar ce înţelege prin garanţii de securitate şi a discutat doar conceptul mai larg. Președintele american a ținut să sublinieze, în acest context, că SUA nu vor continua să furnizeze arme sau trupe direct Ucrainei, deşi va vinde arme Europei pentru a fi utilizate de către Kiev.
13:30
România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
13:20
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație tete-a-tete de la ora 22:30, apoi conferință de presă comună # Digi24.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, transmite News.ro.
12:50
Înaintea întâlnirii Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska, Statele Unite au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizaţie prin care sunt suspendate temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă loc vineri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, relatează joi dpa.
12:40
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe # Digi24.ro
Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajuri sau depozite fără autorizație de la primărie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică.
Acum 6 ore
12:30
Silviu Faiăr: Internetul devine toxic, e un mediu plin de ură și violență"
12:30
Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu ajungem nicăieri” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“.
12:20
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # Digi24.ro
Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat.
12:10
Marele barter pe care-l pregătește Trump pentru Putin. Lista posibilelor concesii din Alaska (The Telegraph) # Digi24.ro
Donald Trump intenţionează să-i propună lui Vladimir Putin, la summitul lor de vineri, o serie de stimulente economice, în special acces la resursele naturale din Alaska şi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei.
12:10
„Atmosferă dificilă și instabilă”. Tactica militară folosită de Rusia pentru a înlătura trupele ucrainene și a avansa în Donețk # Digi24.ro
Proiectul ucrainean OSINT DeepState a raportat luni că forțele ruse au străpuns liniile defensive din apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, avansând spre orașele Kramatorsk și Sloviansk. Analiștii independenți, citați de Meduza, avertizează că încă nu există confirmări vizuale ale acestor afirmații, dar, dacă se confirmă, breșa ar marca una dintre cele mai mari avansări ale Rusiei din ultimele luni. Totuși, trupele trimise de Kremlin nu și-au consolidat, deocamdată, câștigurile și nu și-au stabilit o poziție în zonă, astfel că unii analiști spun că este puțin probabil ca actuala ofensivă să se transforme, în curând, într-o breșă la nivel operațional.
12:10
Este corect să urezi „La mulți ani” pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului? Recomandările preotului pentru Sfânta Maria Mare # Digi24.ro
Pe 15 august, în calendarul ortodox este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, praznic denumit popular și Sfânta Maria Mare. În fiecare an, românii au aceeași întrebare, dacă se urează “la multi ani” pe 15 august sau pe 8 septembrie, cu ocazia Nașterii Fecioarei Maria.
11:50
Aceste sate bine conservate și omogene reprezintă exemple excepționale de tradiție vernaculară specifică Europei de sud-est.
11:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Edilii sunt nemulțumiți de reducerile de personal # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, cu primarii de comune care sunt nemulțumiți de reducerile de personal, spunând că nu au angajați suficienți. La Palatul Victoria se discută și despre taxele locale care ar urma să crească.
11:50
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate # Digi24.ro
Fata de 14 ani rănită în explozia urmată de incendiu din județul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea. Cei trei adulți răniți au arsuri grave, dar sunt stabili pentru transport. România a activat Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul lor în străinătate.
11:30
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul # Digi24.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
11:10
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge joi la Londra pentru a se întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, în vederea evaluării situației înaintea discuțiilor importante dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care vor avea loc vineri în Alaska, transmite reuters.
11:10
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul” # Digi24.ro
Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”.
11:00
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au confruntat: susținătorii lui Vucic cu manifestanții anti-Guvern # Digi24.ro
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au confruntat: susținătorii lui Vucic cu manifestanții anti-Guvern
11:00
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO # Digi24.ro
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.
10:50
Alertă meteo: canicula persistă și se extinde în mai multe județe. Vor fi temperaturi de 37°C la umbră. Vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis un nou cod galben de caniculă, valabil vineri într-o regiune mai extinsă a țării comparativ cu cea care se afla joi sub avertizare de căldură excesivă. Și în București vremea va deveni caniculară.
10:50
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital # Digi24.ro
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă.
10:40
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal” # Digi24.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Documentul se referă la proiectele finanţate prin PNRR sau Anghel Saligny şi instituie restricţii clare.
Acum 8 ore
10:30
Alertă în Alaska, unde Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin. Juneau, capitala statului american, este evacuată parțial, de teama unor inundații catastrofale pe care le poate provoca scurgerea bruscă a apei pline de sloiuri dintr-un lac glaciar.
10:30
Alexandru Nazare cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc prețurile marile magazine: „Anumite prețuri se și rotunjesc” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației.
10:20
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș # Digi24.ro
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol.
10:10
Ministerul Educației propune noi reguli pentru bursele școlare ale elevilor. Ce prevede proiectul # Digi24.ro
Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea noii metodologii de acordare a burselor școlare. Documentul propune cuantumul, condițiile și procedurile de acordare, care ar urma să se aplice din 1 septembrie 2025.
10:10
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025 # Digi24.ro
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025
10:10
Fost candidat republican din SUA, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru că a plănuit să-și atace rivalii democrați # Digi24.ro
Un fost candidat republican la alegerile legislative din statul american New Mexico a fost condamnat, miercuri, la 80 de ani de închisoare pentru că a plătit oameni să deschidă focul din maşină asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după înfrângerea sa electorală din 2022, relatează Reuters.
10:00
Noi reguli pentru bursele școlare ale elevilor. Ce tipuri există și care sunt criteriile de acordare # Digi24.ro
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2025. Documentul stabilește tipurile de burse, valoarea acestora, condițiile de acordare și procedura de selecție.
09:50
Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete în Ucraina, distrugând inclusiv sistemele occidentale Patriot care le apărau # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete, informează Reuters.
09:50
Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât de aproape suntem de recesiune # Digi24.ro
Economia României avansează în ritm de melc. Un semnal în acest sens a venit de la INS: în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%, arată estimările, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, pe seria brută, şi de 2,1%, pe seria ajustată sezonier.
