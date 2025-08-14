SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)

17:30

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat joi, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la tragedia Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii, a spus Raed Arafat.