Șantierele celor mai importante autostrăzi ar putea fi abandonate. S-au terminat banii, urmează iarna, iar muncitorii sunt în concediu
Adevarul.ro, 14 august 2025 21:00
Șantierele principalelor autostrăzi din România se confruntă cu o criză financiară: fondurile se termină, iar lucrările riscă să fie suspendate. Experții atrag atenția că blocajele financiare pot pune în pericol finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră de mare importanță.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
21:15
Filmare virală cu Nicușor Dan. Cum a reacționat când a fost prezentat drept George Simion # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan este subiectul unei glume pe rețele de socializare, care a devenit virală.
Acum 15 minute
21:00
Judecătorii CCR scapă de modificările pensiilor magistraților. Rămâne vechea schemă: pensii de 80% și vechime de 25 de ani # Adevarul.ro
Judecătorii Curții Constituționale rămân în afara noilor modificări privind pensiile magistraților: proiectul de lege aprobat de Guvern păstrează pentru CCR pensia de 80% din indemnizație și venituri, cu vechimea minimă de 25 de ani.
21:00
Șantierele celor mai importante autostrăzi ar putea fi abandonate. S-au terminat banii, urmează iarna, iar muncitorii sunt în concediu # Adevarul.ro
Șantierele principalelor autostrăzi din România se confruntă cu o criză financiară: fondurile se termină, iar lucrările riscă să fie suspendate. Experții atrag atenția că blocajele financiare pot pune în pericol finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră de mare importanță.
Acum 30 minute
20:45
Alertă pentru turiștii români din Grecia: este pericol mare de incendii. UE a ridicat avioane de urgență, inclusiv din România # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că în Grecia se menține riscul ridicat de incendii de vegetație, din cauza temperaturilor foarte ridicate, a lipsei precipitațiilor, a umidității scăzute și a vântului puternic. Călătorii români sunt sfătuiți să fie prudenți și să evite zonele de risc.
20:45
Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană la nivel mondial. Ultima dată s-a întâmplat în martie # Adevarul.ro
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
20:45
Momente de panică pe Centura Lugojului, unde o maşină s-a făcut scrum. Pasagerii, printre care un copil, s-au autoevacuat # Adevarul.ro
Doi adulţi şi un copil au scăpat nevătămaţi după ce mașina în care se aflau a luat foc pe Centura Lugojului. Incendiul s-a extins rapid și la vegetația din apropiere, fiind necesară intervenția pompierilor.
Acum 2 ore
20:00
Minivacanța de Sfânta Maria: programul evenimentelor din București în weekend-ul prelungit # Adevarul.ro
Capitala oferă în minivacanța de Sfânta Maria o paletă largă de evenimente pentru toate gusturile: proiecții de filme în aer liber, plimbări cu bărcuțe pe Dâmbovița, ceremonii de Ziua Marinei, spectacole de teatru, concerte, petreceri și expoziții.
20:00
Război pe bani grei între sute de foști polițiști și Casa de Pensii a MAI. Instituția le cere în instanță să dea toți banii înapoi # Adevarul.ro
Sute de foști polițiști pensionați între 2020 și 2024 au fost chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care le cere înapoi sumele primite. Avocații vorbesc despre un „act de acoperire”, având în vedere că deciziile de pensionare fuseseră emise chiar de instituția care îi acuză acum.
20:00
Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”,
20:00
„Operațiunea împotriva Ungariei a fost lansată oficial”. Peter Magyar acuză Rusia că se amestecă în politica de la Budapesta şi cere explicații # Adevarul.ro
Tensiunile dintre Rusia și Ungaria escaladează după ce Serviciul de Informații Externe rus (SVR) a acuzat Comisia Europeană că ar pregăti o „schimbare de regim la Budapesta”. Liderul opoziției, Peter Magyar, acuză Rusia de dezinformare şi de ingerinţă în politica internă a țării.
20:00
Contracte de milioane în școli de stat pentru firma Gab Pavolux, legată de Sorina Docuz, apropiata lui Ciolacu # Adevarul.ro
Gab Pavolux, firmă controlată formal de un fotomodel din Dubai și cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a câștigat zeci de contracte publice de milioane de euro pentru catering în școli, cel mai recent în valoare de aproape 7 milioane de lei cu Primăria Sector 6.
19:45
Sora pacientei infectate cu Candida auris la Floreasca cere imagini din salon: „Să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață” # Adevarul.ro
În timp ce Lavinia Vlad continuă să se recupereze într-un spital din Belgia, sora sa cere insistent imaginile din salonul de la Centrul de Arşi şi descrie progresele făcute de aceasta, dar și traumele rămase din perioada internării în România.
19:45
Cazul activistei Angi Șerban, inclus în raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în România # Adevarul.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la situaţia drepturilor omului în 2024 în România atrage atenția asupra unor abuzuri comise de Poliția Română.
19:30
Avionul rusesc din „cazul cocaina” a ajuns în Alaska, unde urmează să aibă loc întâlnirea Putin–Trump # Adevarul.ro
Un avion guvernamental rusesc, folosit anterior într-o operațiune internațională privind trafic de droguri, a decolat marți dimineață din Moscova cu destinația Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, unde este așteptată o întâlnire de rang înalt între președintele rus Vladimir Putin și omologul ame
19:15
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni vineri în Alaska pentru a discuta încheierea războiului pe care Moscova îl poartă de trei ani în Ucraina. Liderii urmează să abordeze ideea unui „schimb de teritorii”.
19:15
Primarul liberal al Slatinei se opune măsurilor de austeritate propuse de Guvern. „Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului "Anghel Saligny", arătând că se va "lupta" pentru continuarea finanţării proiectelor.
Acum 4 ore
19:00
S-au terminat banii de salarii la Ministerul Economiei. De instituție depinde producția de armament a României. Anunțul ministrului # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, avertizează că instituția pe care o conduce nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor în august și decembrie, fiind nevoie de redirecționarea unor bani de la un program neimplementat.
19:00
Forbes, interviu cu miliardarul român care continuă să predea la catedră cu normă întreagă. „E vorba despre a construi ceva semnificativ” # Adevarul.ro
Un profesor de informatică a devenit miliardar lansând patru start-up-uri din laboratorul său de cercetare finanțat din fonduri private, printre care se numără și unicornii Databricks și Anyscale.
19:00
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!” # Adevarul.ro
Postarea unui român aflat în Grecia, în vacanță, care s-a trezit cu mașina blocată după ce a uitat cheile mașinii in portbagaj, a devenit virală pe Facebook. Bărbatul a cerut ajutorul conaționalilor, descriind situați în care se află: „cu o nevastă care mă înjură de patru ore, fără să respire”.
18:45
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse # Adevarul.ro
Mai mulți primari liberali s-au revoltat, pe grupurile interne ale partidului, față de premierul Ilie Bolojan, care i-a anunțat că va tăia atât finanțările din fonduri europene, cât și cele din bani publici pentru proiectele care sunt în stadiu incipient.
18:45
Pro-rusul Șor schimbă foia în privința protestatarilor antiguvernamentali. Afirmă că nu le plătește bani pentru proteste # Adevarul.ro
Oligarhul fugar Ilan Șor, care a chemat oamenii la protest și le-a promis un salariu de 3.000 de dolari lunar, schimbă foaia și susține că nu le plătește pentru a fi prezenți la proteste, ci doar le compensează salariul pentru cât vor lipsi de la serviciu.
18:30
Modificări la Legea insolvenței: Ministerul Justiției vrea să prevină falimentele abuzive și să îmbunătățească recuperarea taxelor # Adevarul.ro
Ministerul Justiției, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a elaborat un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței nr. 85/2014, pentru a fi incluse în pachetul al doilea de reforme, care va fi definitivat în perioada următoare.
18:15
Cum va fi vremea de Sfânta Maria. Jumătate de țară, sub avertizare ANM de Cod Galben de caniculă # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru vineri, de Sfânta Maria, o avertizare Cod galben valabilă pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul Munteniei și alte patru județe din țară, vizate de un val de căldură.
18:15
România este ca o mașină care a rulat ani de zile cu martorii aprinși în bord. Cei de la volan (și nu uit că și partidul meu a fost la guvernare) știau cu toții că se va strica, dar au tot zis „lasă, merge și așa”.
18:00
Decizie a Guvernului: aproape 200 de posturi noi la Garda Forestieră, în plin scandal al tăierilor. Motivul invocat de stat # Adevarul.ro
Guvernul a decis joi suplimentarea cu 197 de posturi a schemei de personal a Gărzii Forestiere Naționale. Executivul condus de Ilie Bolojan motivează că măsura este necesară pentru respectarea angajamentelor pe care România și le-a asumat la nivel european și internațional.
18:00
Român dat în urmărire internaţională după ce ar fi abuzat sexual o fetiţă de 6 ani în Germania. I-a promis că o ajută să-şi ajute părinţii # Adevarul.ro
Un român de 31 de ani este principalul suspect în cazul unei fetiţe de 6 ani abuzate sexual şi abandonate într-o pădure, în apropierea unui parc acvatic din Germania. El a fost dat în urmărire internaţională.
18:00
Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război, înaintea summitului din Alaska # Adevarul.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
18:00
Simion, acuzat de destabilizare. Vicepreședintele Muraru, despre ideea unei coaliții PSD-AUR: „Zgârie la ușa guvernării” # Adevarul.ro
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL și deputat, susține că liderul AUR, George Simion, încearcă fără succes să rămână relevant prin speculații privind o posibilă guvernare comună AUR–PSD. Muraru avertizează că cei de la AUR încearcă să inducă percepția unei fracturi în Coaliție.
18:00
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea # Adevarul.ro
Un șofer a fost sancționat cu echivalentul peste 95.000 de euro după ce a fost prins conducând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză legală, de 50 km/h, într-un oraș din Europa.
17:30
Real Madrid a găsit o comoară în Argentina. Puștiul a doborât mai multe recorduri de precocitate # Adevarul.ro
Real Madrid a cumpărat un fotbalist de la River Plate.
17:15
Putin e o „ţintă dificilă” pentru spionajul american, dar Trump e încrezător în propria evaluare: „Voi ști în două minute dacă încheiem războiul” # Adevarul.ro
Întrebările, descrise pentru CNN de trei persoane familiarizate cu subiectul, reflectă frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Putin înaintea summitului de vineri din Alaska, unde cei doi vor discuta despre încheierea invaziei ruse în Ucraina.
Acum 6 ore
17:00
ANAF îi cere lui Klaus Iohannis un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu. Fostul președinte ar putea fi executat silit # Adevarul.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF prin care i se cere să achite 4,7 milioane de lei – echivalentul a aproape 1 milion de euro – reprezentând chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis.
16:45
Marcel Ciolacu, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiții” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu, fost premier al României, l-a criticat pe Ilie Bolojan și a declarat că economia poate evita recesiunea doar prin menținerea și accelerarea investițiilor, mai ales în infrastructură. El a avertizat că o austeritate „oarbă” ar frâna dezvoltarea și ar afecta creșterea economia.
16:45
Doi frați lăsați în grija bunicilor și-au cumpărat bilete de tren și au plecat spre mama lor, în miezul nopții. Cum s-a încheiat aventura # Adevarul.ro
O vacanță la bunici s-a transformat într-un moment de panică pentru o familie din Prahova, după ce doi copii au dispărut încercând să ajungă, în miezul nopții, la mama lor.
16:45
Ministrul Sănătății anunță schimbări importante pentru spitale. „Se va modifica la 180 de grade modul de calcul al personalului” # Adevarul.ro
Prezent în județul Olt pentru a inaugura o secție de tratare a adicțiilor post-cură, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că săptămâna viitoare va fi adoptată o ordonanță de urgență care modifică substanțial normarea personalului în spitale.
16:45
Un incendiu de proporţii a făcut una cu pământul un complex turistic din judeţul Hunedoara.
16:45
Veşti proaste pentru şoferi: aplicația Waze va înceta să funcționeze pe anumite telefoane cu Android. Modelele vizate # Adevarul.ro
Waze, aplicația de navigație deținută de Google, nu va mai funcţiona pe anumite telefoane cu Android, astfel că utilizatorii vor pierde în curând accesul la actualizările aplicației, iar pe termen mediu riscă să nu mai poată folosi deloc serviciul.
16:45
Un jucător de tenis cu un IQ-ul apropiat de cel al lui Einstein este în „sferturi” la Cincinnati. Cine este Terence Atmane # Adevarul.ro
Terence Atmane este surpriza din sferturile de finală de la Cincinnati.
16:30
STUDIU Elevii români petrec de două ori mai mult timp făcând teme față de copiii din țările nordice # Adevarul.ro
România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând teme, cu aproximativ 13 ore pe săptămână. La polul opus se află Finlanda, unde elevii alocă doar 6 ore pe săptămână pentru teme.
16:15
Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița. O nenorocire, evitată la secundă # Adevarul.ro
Un șofer a fost la un pas de tragedie săptămâna aceasta, pe un drum din județul Ialomița, după ce un tub de eoliană s-a desprins de pe mastodontul care-l transporta și a ajuns pe câmp.
16:00
Patru hoți au furat un seif cu bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro dintr-o locuință din Capitală # Adevarul.ro
Un jaf de proporții a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde patru bărbați sunt suspectați că au furat dintr-o locuință un seif încorporat în mobilier, în care se aflau bani și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Hoții ar mai fi făcut astfel de fapte în trecut.
16:00
Turist reclamat pentru furt, după ce a luat pietre de la Pompei. Ce plan avea cu artefactele # Adevarul.ro
Un turist scoțian a încercat să fure pietre și fragmente din orașul antic Pompei, susținând că dorea să i le ofere fiului său, pasionat de obiecte rare.
16:00
Donald Trump, nerăbdător să primească premiul Nobel pentru Pace. L-a sunat pe ministrul Finanțelor din Norvegia # Adevarul.ro
Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de
15:45
Excepția de la taxa de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și Trendyol stârnește nemulțumirea magazinelor online românești # Adevarul.ro
Taxa de 25 de lei pe coletele Temu, Shein și Trendyol stârnește nemulțumirea magazinelor online românești, acestea precizând că firmele străine nu trebuie exceptate de la plata taxei dacă deschid hub-uri logistice în România.
15:45
Ce se întâmplă cu PNRR. Ministrul Dezvoltării: Investițiile continuă pentru cele 5.282 de contracte începute # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nici finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare.
15:45
Ce s-a întâmplat cu o vulpe care și-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timișoara # Adevarul.ro
Locuitorii unui cartier din Timișoara au sesizat la 112 că o vulpe și-a făcut cuib în apropierea parcului de joacă pentru copii.
15:30
O bătrână din Mogoșoaia, găsită moartă și dezbrăcată în casă. Cine este criminalul de 25 de ani # Adevarul.ro
La scurt timp după ce o femeie în vârstă de 76 de ani a fost găsită ucisă şi dezbrăcată în locuința sa unde stătea cu chirie, în Mogoşoaia, poliţiştii l-au prins pe principalul suspect, fiul proprietarilor casei, și-a recunoscut fapta.
15:30
Atac cibernetic la un baraj din Europa: hackerii ruși au eliberat apa timp de patru ore # Adevarul.ro
Un baraj din Europa a fost ținta unui atac cibernetic atribuit hackerilor pro-ruși. Aceștia au reușit să intre în sistemul de control și au lăsat apa să curgă timp de patru ore.
15:30
Jurnalul secret al regretatei Cristina Deleanu, descoperit de soț la trei luni după moartea ei: „Citeam și plângeam” # Adevarul.ro
La aproape trei luni după moartea actriței Cristina Deleanu, soțul ei, actorul Eugen Cristea, a făcut o descoperire emoționantă: un jurnal în care artista își scrisese gândurile și emoțiile. Caietul, primit în dar în urmă cu câțiva ani de la o prietenă din Mexic, fusese uitat printre lucruri.
15:30
Armand Duplantis se iubește cu modelul Desiré Inglaterrar. La început, fata i-a dat cu flit # Adevarul.ro
Armand Duplantis este îndrăgostit de Desiré Inglaterrar, iar în curând va avea loc nunta lor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.