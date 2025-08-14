Judecătorii CCR scapă de modificările pensiilor magistraților. Rămâne vechea schemă: pensii de 80% și vechime de 25 de ani

20:00

Sute de foști polițiști pensionați între 2020 și 2024 au fost chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care le cere înapoi sumele primite. Avocații vorbesc despre un „act de acoperire”, având în vedere că deciziile de pensionare fuseseră emise chiar de instituția care îi acuză acum.