”Cum începe Drita meciul?” Ciprian Marica a răspuns categoric, apoi a dat pronosticul

Sport.ro, 14 august 2025 21:00

Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.

Acum 5 minute
21:20
Deciziile lui Gigi Becali l-au revoltat pe Ciprian Marica: ”Nu mai înțelegi nimic!” / ”Nu știu ce face la antrenamente!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă live pe VOYO în manșa secundă din turul trei preliminar din Europa League.
21:20
Costel Pantilimon, „scor corect” înainte de Drita – FCSB: „Nu aș exclude” Sport.ro
Seara de joi aduce meciuri decisive pentru echipele românești în cupele europene. 
Acum 10 minute
21:10
Costel Pantilimon apără un jucător de la FCSB: ”De ce nu este susținut?” Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
Acum 30 minute
21:00
”Cum începe Drita meciul?” Ciprian Marica a răspuns categoric, apoi a dat pronosticul Sport.ro
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
Acum o oră
20:30
Verdictul lui Claudiu Keșeru înainte de Drita – FCSB: ”Sunt ferm convins!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League, de la 21:00, LIVE pe VOYO.
20:20
OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj Sport.ro
Meciul Braga - CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro!
20:20
A plecat de la Liverpool cu o zi înainte de startul noului sezon din Premier League! Sport.ro
Liverpool a cedat un jucător, cu o zi înainte de startul sezonului din Premier League.
20:20
Florin Gardoș, întrebat direct înainte de meciul lui FCSB: ”Ți-e frică de faptul că o să întoarcă Drita?” Sport.ro
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
Acum 2 ore
20:10
Reacția lui Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul: ”Am vorbit cu mister Zicu. O să câștigăm campionatul!” Sport.ro
Jovan Markovic a plecat în această vară de la Universitatea Craiova.
20:00
Înlocuitorul lui Andrei Rațiu la Rayo a vorbit despre situația românului: ”Frustrarea e greu de digerat!” Ce a spus Inigo Perez Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o poziție delicată la Rayo Vallecano, după ce clubul a achiziționat în totalitate de la Villarreal drepturile federative pentru fotbalistul român și a refuzat oferte importante pentru Rațiu.
20:00
Cosmin Bărcăuan, sincer înainte de Drita - FCSB: „Mi-e frică!” Sport.ro
FCSB merge joi, de la ora 21:00, pe terenul kosovarilor de la Drita, cu un avantaj fragil, 3-2 în tur, și miza uriașă a calificării în play-off-ul Europa League (LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro).
19:50
Surprize la FCSB pentru returul cu Drita! Cum arată echipa de start (meciul e LIVE pe VOYO de la 21:00) Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
19:20
Fanii Universității Craiova au reacționat imediat după ce Jovan Markovic a plecat din Bănie Sport.ro
Fotbalistul român este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate.
Acum 4 ore
19:10
Ofertă-surpriză pentru Jadon Sancho! Sport.ro
Jadon Sancho (25 de ani) s-a întors la Manchester United după ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul precedent, iar acum este aproape de un nou transfer.
19:00
”Mama fotbalului kosovar” i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: ”Sper să nu înghită Paracetamol!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă a dublei din turul trei preliminar Europa League. Meciul poate fi urmărit LIVE, de la ora 21:00, pe VOYO.
19:00
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma: ”Cel mai puternic portar din lume” Sport.ro
Situaţie tensionată la Paris Saint-Germain pentru Gianluigi Donnarumma.
18:50
Olaru, pe bancă! Cine va fi căpitan diseară în Drita - FCSB, în preliminariile Europa League (EXCLUSIV pe VOYO) Sport.ro
Campioana României a câștigat cu 3-2 meciul tur cu kosovarii, revenind după 0-2.
18:50
A semnat cu Tottenham! Lovitura dată de echipa la care joacă și Radu Drăgușin Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu sezonul 2025/26.
18:40
Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) ar putea prinde transferul carierei în această pauză de mercato.
18:20
”Solicitare specială!” Transferul pentru care insistă Edi Iordănescu la Legia: ”Este una dintre marile sale dorințe!” Sport.ro
Edi Iordănescu pregătește noi transferuri la Legia Varșovia.
18:20
Gazonul de la Priștina, ”masă de biliard” înainte de Drita - FCSB (ora 21:00, LIVE pe VOYO) Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
18:20
Noua „perlă” de la Real Madrid își face dușmani pe „Bernabeu”: „Messi e cel mai bun din lume” Sport.ro
45.000.000 de euro au plătit madrilenii pentru transferul winger-ului.
18:00
Prima reacție a lui Andrei Gheorghiță după ce a plecat de la FCSB Sport.ro
Andrei Gheorghiță (23 de ani) nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră.
17:50
Studio Sport, cu Ștucan, Marica, Pantilimon și Gardoș, de la ora 20:00 pe VOYO! Emisiune specială pentru o seară magică în Europa Sport.ro
Seară cu emoții uriașe pentru fotbalul românesc!
17:40
Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025 Sport.ro
FCSB va juca, la Priștina, împotriva campioanei din Kosovo, Drita, în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League.
17:30
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO de la 21:00. Cote pariuri + Echipe probabile. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Meciul e în direct pe VOYO, de la 21:00.
17:30
Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii Sport.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) este legitimat din iunie la Zhejiang în primul eșalon al Chinei.
17:30
Cristi Chivu intră în joc și pune 30 de milioane de euro la bătaie! Inter se luptă cu forțele auropene Sport.ro
Cristi Chivu, gata de lovitura verii!
17:20
”Ridicol!” Kosovarii au reacționat după măsurile luate de Gigi Becali Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în această seară, de la 21:00, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
17:20
OUT de la FCSB! Campioana a cedat un jucător la altă echipă din Superligă: ”Mult succes” Sport.ro
FCSB a mai cedat un jucător către altă echipă din Superliga României.
Acum 6 ore
17:10
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la „bogați”: „M-a sunat Inzaghi și mi-a spus asta” Sport.ro
Mutare-bombă în Arabia Saudită! 
17:00
E gata! Liverpool, primul transfer după ce a pierdut Supercupa Angliei Sport.ro
Liverpool, campioana din Premier League, este foarte aproape de a rezolva un nou transfer.
17:00
Newcastle transferă pentru 46.000.000 de €! Englezul și-a dat acordul și va face vizita medicală: ”Mutare finalizată” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august.
16:50
Incident șocant în Bănie! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket Sport.ro
Soția unui fotbalist craiovean a fost agresată de doi bărbați într-un supermarket în cursul zilei de duminică, 10 august.
16:40
„Mister” Vali Lazăr! Fostul dinamovist a scos Chindia din Cupă cu taximetriști și amatori în echipă Sport.ro
Valentin Lazăr (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, face senzație pe banca lui CSO Băicoi, echipă din Liga 3.
16:30
Marius Șumudică pune presiune pe FCSB: ”Cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani” Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
16:30
Câte bilete s-au vândut la Rapid - FCSB și la ce au recurs giuleștenii: ”Nu există echipă mai frumoasă și mai iubită!” Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară de la ora 21:30 pe Arena Națională.
15:40
Real Madrid rămâne cea mai valoroasă marcă din fotbalul mondial Sport.ro
Real Madrid are motive de mândrie!
15:30
Toni Petrea nu-i închide ușa lui Reghecampf și dezvăluie de ce a refuzat ultima ofertă Sport.ro
Toni Petrea, în prezent scouter la Daco-Getica, a clarificat natura relației sale cu Laurențiu Reghecampf și a lăsat ușa deschisă pentru o nouă colaborare, infirmând zvonurile unei presupuse certe între cei doi.
15:20
Premier League, începe o ediție incendiară: trei mari favorite și o surpriză „văzută“ de analiști Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume pornește la drum de mâine. Ediția 2025-2026 va fi transmisă, în exclusivitate, de VOYO în România.
15:20
Care sunt cele 8 echipe din Superligă care intră DIRECT în faza grupelor Cupei României, fără să mai joace în play-off! Sport.ro
FRF a făcut o serie de precizări astăzi pe site-ul oficial.
Acum 8 ore
15:10
Fost internațional albanez, surprins de atitudinea FCSB înaintea confruntării cu Drita: "A fost un pic de aroganță și din partea lor, au făcut rău jucătorilor" Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, partida FC Drita - FCSB se joacă la Priștina, joi, de la ora 21:00.
15:10
Kosovo și Albania și-au construit naționale bune cu jucători născuți și crescuți în străinătate: "Albanezii sunt mândri de originile lor" Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, partida FC Drita - FCSB se joacă la Priștina, joi, de la ora 21:00.
14:50
Manchester United, campioană în Premier League? „Diavolii roșii” conduc detașat la acest capitol Sport.ro
Manchester United rămâne una dintre cele mai iubite echipe din Premier League, deși nu a mai ieșit campioană din 2013.
14:40
Al doilea golgheter din Ligue 1, transferat astăzi în Premier League pe 30 de milioane de euro! Sport.ro
Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO.
14:40
Coșmarul lui Florinel Coman: ce urmează pentru el în „iadul“ din Qatar Sport.ro
Internaționalul nostru a tot sperat să rămână în fotbalul european, după împrumutul său la Cagliari, în ianuarie. Ceea ce nu s-a întâmplat.
14:30
Gigi Becali a auzit cine arbitrează derby-ul cu Rapid și a reacționat scurt: "E cel mai valoros!" Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a reacționat în momentul în care a aflat că Istvan Kovacs a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la derby-ul cu Rapid.
14:10
Molly Picklum este regina surfingului! A câștigat și concursul din Tahiti Sport.ro
Australianca și-a confirmat astfel dominația mondială în sportul olimpic.
14:00
„Reghe“, curg destinațiile exotice: unde a fost fotografiat, la o săptămână după ce a ajuns în Sudan Sport.ro
Laurențiu Reghecampf descoperă, la 49 de ani, latura exotică a fotbalului. Pentru că intrarea sa în circuitul african l-a dus într-o lume nouă, la care ajung puțini antrenori europeni și mai puțini oameni din fotbalul nostru.
13:40
Victoria nu e de ajuns pentru Kopic! Croatul le-a transmis un mesaj clar jucătorilor înainte de meciul cu UTA Sport.ro
Deși Dinamo vine după două victorii consecutive, antrenorul Zeljko Kopic nu este pe deplin mulțumit și le cere jucătorilor săi o schimbare de atitudine.
Mai multe ştiri
