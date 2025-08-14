Sorin Cârțu și-a găsit cu greu cuvintele după ”drama” din Spartak Trnava - Univ. Craiova: ”Am trecut prin toate stările!”

Sport.ro, 15 august 2025 00:40

Universitatea Craiova a trăit periculos la Trnava, chiar dacă a câștigat meciul tur cu Spartak cu 3-0.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
00:40
Sorin Cârțu și-a găsit cu greu cuvintele după ”drama” din Spartak Trnava - Univ. Craiova: ”Am trecut prin toate stările!” Sport.ro
Universitatea Craiova a trăit periculos la Trnava, chiar dacă a câștigat meciul tur cu Spartak cu 3-0.
00:40
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: ”La revedere!” Sport.ro
Drita - FCSB a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO joi seară.
Acum 15 minute
00:30
Să curgă banii! FCSB va încasa o sumă uriașă pentru calificarea în play-off-ul Europa League Sport.ro
FCSB a câștigat dubla cu Drita cu scorul de 6-3 la general și și-a asigurat calificarea în faza principală din Conference League. 
Acum 30 minute
00:20
Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava Sport.ro
Universitatea Craiova a fost aproape de o rușine istorică în Slovacia.
Acum o oră
00:10
Assad Al Hamlawi, comparat cu un adevărat goleador: „Talent incredibil” Sport.ro
Universitatea Craiova are un start perfect de sezon.
00:00
GOOOL Răzvan Marin! Românul a marcat primul său gol la AEK Atena și s-a calificat în play-off-ul Conference League Sport.ro
Răzvan Marin a trăit o seară perfectă la Atena. 
14 august 2025
23:50
Jucătorul lui Drita se revoltă după eșecul cu FCSB: ”A fost vorba de nepăsare!” Sport.ro
FCSB a învins-o în retur pe Drita, scor 3-1, iar roș-albaștrii merg în play-off-ul Europa League, unde vor întâlni Aberdeen.
Acum 2 ore
23:40
CFR Cluj își cunoaște adversara din play-off-ul Conference League Sport.ro
CFR Cluj a fost eliminată din Europa League, după ce a pierdut ambele meciuri cu Braga, scor 1-2 și 0-2.
23:30
Dennis Politic este convins: ”Intrăm fără probleme!” Dezvăluiri de la Priștina: ”Am auzit o grămadă de înjurături” Sport.ro
FCSB a câștigat returul cu Drita cu scorul de 3-1 și s-a calificat în play-off-ul Europa League.
23:30
Charalambous anunță următorul obiectiv pentru FCSB: "Asta e ținta noastră" Sport.ro
FCSB a câștigat și returul cu Drita, scor 3-1 (6-3 la general), iar antrenorul Elias Charalambous este încrezător că elevii săi pot ajunge în grupele UEFA Europa League.
23:30
Remarcatul serii după Drita - FCSB 1-3: ”A făcut un meci foarte bun” Sport.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul din Europa League după ce a trecut de kosovarii de la Drita, scor 3-1 (6-3 la general). Meciul a fost LIVE pe VOYO și PRO ARENA.
23:20
Ce gol! Dennis Politic a ridiculizat un adversar și a înscris superb în Drita - FCSB Sport.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul din Europa League după ce a trecut de kosovarii de la Drita, scor 3-1 (6-3 la general). Meciul a fost LIVE pe VOYO și PRO ARENA.
23:20
Echipa românilor din Ungaria, calificare dramatică în play-off-ul Conference League! Un fost dinamovist a fost decisiv Sport.ro
Patru români sunt legitimați la echipa din Ungaria.
23:20
David Miculescu exultă după victoria de la Priștina și anunță revenirea lui FCSB: ”De astăzi o luăm pe drumul din sezonul trecut” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita în returul de la Priștina, după ce la București, gruparea roș-albastră s-a impus cu 3-2.
23:10
Echipa pusă de Sir Alex Ferguson pe harta fotbalului, ultimul obstacol pentru FCSB în Europa League Sport.ro
FCSB și-a asigurat calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după ce a câștigat și returul cu Drita, scor 3-1, în direct pe VOYO.
23:10
Meciul Drita - FCSB 1-3, atac cibernetic Sport.ro
În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic.
23:00
Răzvan Lucescu a tremurat până în ultimul moment. Duelul Wolfsberger - PAOK, decis în prelungiri Sport.ro
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, s-a calificat cu mari emoții în play-off-ul UEFA Europa League.
Acum 4 ore
22:30
Golul care a declanșat iadul la Priștina, în Drita - FCSB! Stadionul s-a transformat într-un ”vulcan” Sport.ro
Meciul dintre Drita și FCSB este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.
22:20
Ciprian Marica a tras concluziile după prima repriză din Drita – FCSB: ”Ca la teatru!” Sport.ro
FCSB a intrat cu un avantaj de două goluri la pauza meciului cu Drita. Meciul poate fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO.
22:10
Sânge rece pentru David Miculescu! Atacantul a dus-o pe FCSB la un pas de play-off-ul Europa League Sport.ro
Atacantul David Miculescu (24 de ani) a marcat pentru 2-0 în returul dintre Drita și FCSB, iar campioana României este acum cu un picior și jumătate în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul este în direct pe VOYO și pe Pro Arena.
22:10
FCSB a convins după prima repriză cu Drita: ”Arată ca o campioană” Sport.ro
Meciul dintre Drita și FCSB este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.
22:00
VEZI AICI golul lui Juri Cisotti din Drita - FCSB. Italianul a marcat după 25 de secunde Sport.ro
FCSB a avut un început de meci fulgerător la Priștina, în returul cu Drita. 
21:50
Boom! Trei „transferuri” la Dinamo. Au fost deja înregistrate la LPF Sport.ro
„Câinii" au ambiții mari în acest sezon.
21:20
Deciziile lui Gigi Becali l-au revoltat pe Ciprian Marica: ”Nu mai înțelegi nimic!” / ”Nu știu ce face la antrenamente!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă live pe VOYO în manșa secundă din turul trei preliminar din Europa League.
21:20
Costel Pantilimon, „scor corect” înainte de Drita – FCSB: „Nu aș exclude” Sport.ro
Seara de joi aduce meciuri decisive pentru echipele românești în cupele europene. 
21:10
Costel Pantilimon apără un jucător de la FCSB: ”De ce nu este susținut?” Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
21:00
”Cum începe Drita meciul?” Ciprian Marica a răspuns categoric, apoi a dat pronosticul Sport.ro
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
Acum 6 ore
20:30
Verdictul lui Claudiu Keșeru înainte de Drita – FCSB: ”Sunt ferm convins!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League, de la 21:00, LIVE pe VOYO.
20:20
OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj Sport.ro
Meciul Braga - CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro!
20:20
A plecat de la Liverpool cu o zi înainte de startul noului sezon din Premier League! Sport.ro
Liverpool a cedat un jucător, cu o zi înainte de startul sezonului din Premier League.
20:20
Florin Gardoș, întrebat direct înainte de meciul lui FCSB: ”Ți-e frică de faptul că o să întoarcă Drita?” Sport.ro
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
20:10
Reacția lui Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul: ”Am vorbit cu mister Zicu. O să câștigăm campionatul!” Sport.ro
Jovan Markovic a plecat în această vară de la Universitatea Craiova.
20:00
Înlocuitorul lui Andrei Rațiu la Rayo a vorbit despre situația românului: ”Frustrarea e greu de digerat!” Ce a spus Inigo Perez Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o poziție delicată la Rayo Vallecano, după ce clubul a achiziționat în totalitate de la Villarreal drepturile federative pentru fotbalistul român și a refuzat oferte importante pentru Rațiu.
20:00
Cosmin Bărcăuan, sincer înainte de Drita - FCSB: „Mi-e frică!” Sport.ro
FCSB merge joi, de la ora 21:00, pe terenul kosovarilor de la Drita, cu un avantaj fragil, 3-2 în tur, și miza uriașă a calificării în play-off-ul Europa League (LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro).
19:50
Surprize la FCSB pentru returul cu Drita! Cum arată echipa de start (meciul e LIVE pe VOYO de la 21:00) Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
19:20
Fanii Universității Craiova au reacționat imediat după ce Jovan Markovic a plecat din Bănie Sport.ro
Fotbalistul român este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Ofertă-surpriză pentru Jadon Sancho! Sport.ro
Jadon Sancho (25 de ani) s-a întors la Manchester United după ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul precedent, iar acum este aproape de un nou transfer.
19:00
”Mama fotbalului kosovar” i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: ”Sper să nu înghită Paracetamol!” Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă a dublei din turul trei preliminar Europa League. Meciul poate fi urmărit LIVE, de la ora 21:00, pe VOYO.
19:00
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma: ”Cel mai puternic portar din lume” Sport.ro
Situaţie tensionată la Paris Saint-Germain pentru Gianluigi Donnarumma.
18:50
Olaru, pe bancă! Cine va fi căpitan diseară în Drita - FCSB, în preliminariile Europa League (EXCLUSIV pe VOYO) Sport.ro
Campioana României a câștigat cu 3-2 meciul tur cu kosovarii, revenind după 0-2.
18:50
A semnat cu Tottenham! Lovitura dată de echipa la care joacă și Radu Drăgușin Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu sezonul 2025/26.
Acum 8 ore
18:40
Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) ar putea prinde transferul carierei în această pauză de mercato.
18:20
”Solicitare specială!” Transferul pentru care insistă Edi Iordănescu la Legia: ”Este una dintre marile sale dorințe!” Sport.ro
Edi Iordănescu pregătește noi transferuri la Legia Varșovia.
18:20
Gazonul de la Priștina, ”masă de biliard” înainte de Drita - FCSB (ora 21:00, LIVE pe VOYO) Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
18:20
Noua „perlă” de la Real Madrid își face dușmani pe „Bernabeu”: „Messi e cel mai bun din lume” Sport.ro
45.000.000 de euro au plătit madrilenii pentru transferul winger-ului.
18:00
Prima reacție a lui Andrei Gheorghiță după ce a plecat de la FCSB Sport.ro
Andrei Gheorghiță (23 de ani) nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră.
17:50
Studio Sport, cu Ștucan, Marica, Pantilimon și Gardoș, de la ora 20:00 pe VOYO! Emisiune specială pentru o seară magică în Europa Sport.ro
Seară cu emoții uriașe pentru fotbalul românesc!
17:40
Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025 Sport.ro
FCSB va juca, la Priștina, împotriva campioanei din Kosovo, Drita, în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League.
17:30
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO de la 21:00. Cote pariuri + Echipe probabile. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Meciul e în direct pe VOYO, de la 21:00.
17:30
Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii Sport.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) este legitimat din iunie la Zhejiang în primul eșalon al Chinei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.