Răzvan Lucescu a tremurat până în ultimul moment. Duelul Wolfsberger - PAOK, decis în prelungiri
Sport.ro, 14 august 2025 23:00
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, s-a calificat cu mari emoții în play-off-ul UEFA Europa League.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
23:10
Echipa pusă de Sir Alex Ferguson pe harta fotbalului, ultimul obstacol pentru FCSB în Europa League # Sport.ro
FCSB și-a asigurat calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după ce a câștigat și returul cu Drita, scor 3-1, în direct pe VOYO.
23:10
În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic.
23:00
Răzvan Lucescu a tremurat până în ultimul moment. Duelul Wolfsberger - PAOK, decis în prelungiri # Sport.ro
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, s-a calificat cu mari emoții în play-off-ul UEFA Europa League.
Acum o oră
22:30
Golul care a declanșat iadul la Priștina, în Drita - FCSB! Stadionul s-a transformat într-un ”vulcan” # Sport.ro
Meciul dintre Drita și FCSB este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.
22:20
FCSB a intrat cu un avantaj de două goluri la pauza meciului cu Drita. Meciul poate fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO.
22:10
Sânge rece pentru David Miculescu! Atacantul a dus-o pe FCSB la un pas de play-off-ul Europa League # Sport.ro
Atacantul David Miculescu (24 de ani) a marcat pentru 2-0 în returul dintre Drita și FCSB, iar campioana României este acum cu un picior și jumătate în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul este în direct pe VOYO și pe Pro Arena.
22:10
Meciul dintre Drita și FCSB este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.
Acum 2 ore
22:00
FCSB a avut un început de meci fulgerător la Priștina, în returul cu Drita.
21:50
„Câinii" au ambiții mari în acest sezon.
21:20
Deciziile lui Gigi Becali l-au revoltat pe Ciprian Marica: ”Nu mai înțelegi nimic!” / ”Nu știu ce face la antrenamente!” # Sport.ro
Drita – FCSB se joacă live pe VOYO în manșa secundă din turul trei preliminar din Europa League.
21:20
Seara de joi aduce meciuri decisive pentru echipele românești în cupele europene.
21:10
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
Acum 4 ore
21:00
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
20:30
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League, de la 21:00, LIVE pe VOYO.
20:20
Meciul Braga - CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro!
20:20
Liverpool a cedat un jucător, cu o zi înainte de startul sezonului din Premier League.
20:20
Florin Gardoș, întrebat direct înainte de meciul lui FCSB: ”Ți-e frică de faptul că o să întoarcă Drita?” # Sport.ro
Drita - FCSB este în direct pe VOYO de la ora 21:00.
20:10
Reacția lui Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul: ”Am vorbit cu mister Zicu. O să câștigăm campionatul!” # Sport.ro
Jovan Markovic a plecat în această vară de la Universitatea Craiova.
20:00
Înlocuitorul lui Andrei Rațiu la Rayo a vorbit despre situația românului: ”Frustrarea e greu de digerat!” Ce a spus Inigo Perez # Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o poziție delicată la Rayo Vallecano, după ce clubul a achiziționat în totalitate de la Villarreal drepturile federative pentru fotbalistul român și a refuzat oferte importante pentru Rațiu.
20:00
FCSB merge joi, de la ora 21:00, pe terenul kosovarilor de la Drita, cu un avantaj fragil, 3-2 în tur, și miza uriașă a calificării în play-off-ul Europa League (LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro).
19:50
Surprize la FCSB pentru returul cu Drita! Cum arată echipa de start (meciul e LIVE pe VOYO de la 21:00) # Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
19:20
Fanii Universității Craiova au reacționat imediat după ce Jovan Markovic a plecat din Bănie # Sport.ro
Fotbalistul român este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Jadon Sancho (25 de ani) s-a întors la Manchester United după ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul precedent, iar acum este aproape de un nou transfer.
Acum 6 ore
19:00
”Mama fotbalului kosovar” i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: ”Sper să nu înghită Paracetamol!” # Sport.ro
Drita – FCSB se joacă în manșa secundă a dublei din turul trei preliminar Europa League. Meciul poate fi urmărit LIVE, de la ora 21:00, pe VOYO.
19:00
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma: ”Cel mai puternic portar din lume” # Sport.ro
Situaţie tensionată la Paris Saint-Germain pentru Gianluigi Donnarumma.
18:50
Olaru, pe bancă! Cine va fi căpitan diseară în Drita - FCSB, în preliminariile Europa League (EXCLUSIV pe VOYO) # Sport.ro
Campioana României a câștigat cu 3-2 meciul tur cu kosovarii, revenind după 0-2.
18:50
Premier League se vede pe VOYO începând cu sezonul 2025/26.
18:40
Louis Munteanu (23 de ani) ar putea prinde transferul carierei în această pauză de mercato.
18:20
”Solicitare specială!” Transferul pentru care insistă Edi Iordănescu la Legia: ”Este una dintre marile sale dorințe!” # Sport.ro
Edi Iordănescu pregătește noi transferuri la Legia Varșovia.
18:20
Gazonul de la Priștina, ”masă de biliard” înainte de Drita - FCSB (ora 21:00, LIVE pe VOYO) # Sport.ro
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
18:20
Noua „perlă” de la Real Madrid își face dușmani pe „Bernabeu”: „Messi e cel mai bun din lume” # Sport.ro
45.000.000 de euro au plătit madrilenii pentru transferul winger-ului.
18:00
Andrei Gheorghiță (23 de ani) nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră.
17:50
Studio Sport, cu Ștucan, Marica, Pantilimon și Gardoș, de la ora 20:00 pe VOYO! Emisiune specială pentru o seară magică în Europa # Sport.ro
Seară cu emoții uriașe pentru fotbalul românesc!
17:40
Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025 # Sport.ro
FCSB va juca, la Priștina, împotriva campioanei din Kosovo, Drita, în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League.
17:30
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO de la 21:00. Cote pariuri + Echipe probabile. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciul e în direct pe VOYO, de la 21:00.
17:30
Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii # Sport.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) este legitimat din iunie la Zhejiang în primul eșalon al Chinei.
17:30
Cristi Chivu intră în joc și pune 30 de milioane de euro la bătaie! Inter se luptă cu forțele auropene # Sport.ro
Cristi Chivu, gata de lovitura verii!
17:20
Drita – FCSB se joacă în această seară, de la 21:00, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
17:20
FCSB a mai cedat un jucător către altă echipă din Superliga României.
17:10
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la „bogați”: „M-a sunat Inzaghi și mi-a spus asta” # Sport.ro
Mutare-bombă în Arabia Saudită!
Acum 8 ore
17:00
Liverpool, campioana din Premier League, este foarte aproape de a rezolva un nou transfer.
17:00
Newcastle transferă pentru 46.000.000 de €! Englezul și-a dat acordul și va face vizita medicală: ”Mutare finalizată” # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august.
16:50
Incident șocant în Bănie! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket # Sport.ro
Soția unui fotbalist craiovean a fost agresată de doi bărbați într-un supermarket în cursul zilei de duminică, 10 august.
16:40
„Mister” Vali Lazăr! Fostul dinamovist a scos Chindia din Cupă cu taximetriști și amatori în echipă # Sport.ro
Valentin Lazăr (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, face senzație pe banca lui CSO Băicoi, echipă din Liga 3.
16:30
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.
16:30
Câte bilete s-au vândut la Rapid - FCSB și la ce au recurs giuleștenii: ”Nu există echipă mai frumoasă și mai iubită!” # Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară de la ora 21:30 pe Arena Națională.
15:40
Real Madrid are motive de mândrie!
15:30
Toni Petrea, în prezent scouter la Daco-Getica, a clarificat natura relației sale cu Laurențiu Reghecampf și a lăsat ușa deschisă pentru o nouă colaborare, infirmând zvonurile unei presupuse certe între cei doi.
15:20
Premier League, începe o ediție incendiară: trei mari favorite și o surpriză „văzută“ de analiști # Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume pornește la drum de mâine. Ediția 2025-2026 va fi transmisă, în exclusivitate, de VOYO în România.
15:20
Care sunt cele 8 echipe din Superligă care intră DIRECT în faza grupelor Cupei României, fără să mai joace în play-off! # Sport.ro
FRF a făcut o serie de precizări astăzi pe site-ul oficial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.